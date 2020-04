+++ Coronavirus minuto a minuto: La epidemia comienza a acelerarse en Brasil +++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

23:27 Guatemala prepara albergues para deportados de EE. UU. por coronavirus

Guatemala prepara centros de cuarentena para atender a las decenas deportados desde Estados Unidos debido al nuevo coronavirus, tras la detección de tres casos entre los expulsados, informó este miércoles la cancillería del país centroamericano.

Los centros, que serán construidos en un complejo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la capital, servirán para "habilitar de manera emergente centros temporales de recepción de guatemaltecos en condición de migración irregular" deportados desde Estados Unidos, indica el comunicado.

23:09 Brasil: 133 nuevos fallecidos elevan la cifra a más de 800

El número de muertos en Brasil por causa de la COVID-19 llegó este miércoles a 800, con 133 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, lo que para las autoridades sanitarias es una señal de que la pandemia comienza a acelerar en el país.

La cifra de casos confirmados también dio un salto exponencial y llegó a 15.927, lo que representa un aumento de 2.210 contagiados en relación a la víspera, con una tasa de mortalidad que al día de hoy se situaba en un 5 %, bastante superior al promedio global.

22:45 Ecuador pide a acreedores diferir pago de intereses

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha pedido a sus acreedores privados de los bonos de deuda exterior que acepten que se difiera el pago de intereses, hasta agosto próximo, para dirigir ese ahorro a la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Con esa operación, el Ejecutivo ecuatoriano prevé aliviar su caja fiscal con algo más de 800 millones de dólares en el corto plazo, y cuyo objetivo sería atender la emergencia por el COVID-19 y la presión ejercida por el desplome de los precios del petróleo, el principal producto de exportación del país.

El Ministerio de Economía, mediante un comunicado, dijo que esta operación forma parte de un "plan estratégico" para gestionar su deuda exterior.

22:26 Gobierno boliviano acusa a Morales de alentar protestas

El Gobierno interino de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de alentar protestas en su contra en plena crisis por el coronavirus, en lo que consideró un nuevo intento de desestabilizar al Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez.

El ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, denunció que Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), intentan otra vez "desestabilizar" el Gobierno interino, en esta ocasión en medio de la emergencia declarada en el país por el COVID-19.

22:25 Perú prolonga el confinamiento hasta el 26 de abril

Perú extendió este miércoles el confinamiento de la población en sus hogares, el toque de queda nocturno y el cierre de fronteras hasta el 26 abril como parte de la estrategia ante la pandemia del coronavirus.

"Se hace imprescindible extender el estado de emergencia por dos semanas. Se extiende hasta el domingo 26 de abril", anunció el presidente Martín Vizcarra al prolongar una medida que regía desde el 16 de marzo y vencía el 12 de abril.

"Con eso garantizamos que el esfuerzo que hacemos los peruanos se pueda sostener y mantener en el futuro. No queremos que haya riesgo de que por adelantar la culminación de la emergencia, termine revirtiendo la situación", indicó el mandatario en conferencia de prensa.

22:11 Fernando Gaviria vuelve a Colombia recuperado de COVID-19

El ciclista Fernando Gaviria regresó este miércoles a Colombia procedente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde estuvo varias semanas hospitalizado por coronavirus y el 26 de marzo recibió el alta hospitalaria, luego de que las últimas pruebas que le hicieron por la COVID-19 resultaran negativas.

22:00 Alto el fuego de dos semanas en Yemen por el coronavirus

La coalición militar liderada por Arabia Saudí anunció hoy un alto el fuego de dos semanas de duración en el Yemen, donde la alianza interviene a favor de las fuerzas leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y en contra de los rebeldes hutíes.

El portavoz de la coalición árabe, Turki al Malki, informó de que el cese de hostilidades comenzará a la medianoche, según informó SPA.

21:59 Veinte médicos se contagian en hospital mexicano

Al menos 20 médicos de una clínica del municipio mexicano de Tlalnepantla, en alrededores de la capital, están infectados del nuevo coronavirus, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de reclamos del personal de salud por equipamiento.

"Se tomaron muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y, efectivamente, hay 20 doctores confirmados, pero no porque se haya iniciado ese brote en el hospital", dijo Zoé Robledo, director del instituto de salud, en la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

21:34 Crucero australiano en cuarentena atracará el viernes en Montevideo

El crucero australiano Greg Mortimer, con más de un centenar de personas con covid-19 a bordo, atracará el viernes en el puerto de Montevideo para evacuar a pasajeros que volarán el sábado hacia Melbourne, confirmaron este miércoles fuentes de Cancillería y la Armada a la AFP.

"El atraque del crucero Greg Mortimer está previsto inicialmente para el viernes a la tarde. El mismo tiene como objetivo realizar cordón sanitario hasta el Aropuerto de Carrasco", indicó la Armada (Marina) uruguaya. El avión médico para evacuar a los pasajeros australianos y neozelandeses llegará a Uruguay el jueves y partirá en la madrugada del sábado, informaron fuentes de Cancillería.

21:20 Los médicos cubanos enviados a Andorra dan negativo

Los 39 médicos y enfermeras cubanos enviados a Andorra como refuerzo para luchar contra la epidemia del coronavirus empezaron a trabajar el miércoles, tras dar negativo en los tests de COVID-19, anunció el gobierno andorrano.

El 1 de abril las autoridades informaron que un miembro del equipo sanitario había dado positivo, por lo que fue aislado y el resto de la delegación fue puesto en a cuarentena. Sin embargo, otras dos pruebas posteriores se revelaron negativas, según el ministerio de Sanidad andorrano. El resto de la delegación también dio negativo.

21:14 Ecuador: cárcel para los contagiados que se saltaron la cuarentena

Los contagiados de coronavirus que incumplieron el aislamiento en Ecuador, y que están identificados a través de sus celulares, serán castigados con prisión, anunció el miércoles la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

"Podrán incluso tener tres años de cárcel", dijo la funcionaria en una rueda de prensa virtual. La Fiscalía además investigará a petición del propio presidente Lenín Moreno posibles pagos irregulares a las morgues de Guayaquil para entregar cuerpos a los familiares.

21:05 El CAF dará 2.500 millones en créditos

El Banco de desarrollo de América Latina -conocido antes como Corporación Andina de Fomento, CAF- informó este miércoles que otorgará un crédito de hasta 2.500 millones de dólares a sus países miembros para atender la emergencia generada por el COVID-19.

"El directorio de CAF (...) aprobó otorgar una línea de crédito contingente regional de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19 de hasta USD 2.500 millones entre sus países miembros", informó el organismo en nota de prensa.

20:46 La Fed pronostica menos duración a la crisis que en 2008

Los miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos consideran que la incertidumbre por la pandemia de coronavirus representa un "grave peligro para las perspectivas económicas".

En el resumen de su reunión extraordinaria del 15 de marzo, cuando recortó sus tasas de referencia casi a cero, notan asimismo que "la situación actual no es directamente comparable a la crisis financiera de la década pasada". Esta crisis tendrá probablemente efectos menos duraderos.

En esta reunión la Fed llevó sus tasas casi a cero, algo que no hacía desde 2008, al igual que convocar una reunión extraordinaria.

20:38 Macron prolongará el confinamiento en Francia con un discurso el lunes

El confinamiento en Francia "será prolongado" más allá del 15 de abril indicó el miércoles la sede de la presidencia a la AFP. La nueva duración del confinamiento será precisada el lunes de noche por el presidente Emmanuel Macron en un mensaje televisado, el cuarto desde que empezó la crisis.

El mandatario "consultará de aquí al lunes a un gran número de actores públicos y privados, franceses, europeos e internacionales, para abordar con ellos los grandes temas relativos al COVID-19 y preparar las decisiones que serán anunciadas", explicó el palacio del Elíseo.

20:38 Bogotá: "las mujeres podrán salir los días pares; los hombres, los impares"

Los siete millones de hombres y mujeres que viven en Bogotá deberán alternar sus salidas a las calles, en un intento de la alcaldía por contener la covid-19 en la capital de Colombia, el mayor foco de contagio en el país.

20:19 La liga chilena continuará, pero como torneo de eSport

La liga de Chile, suspendida hace varias semanas debido a la situación de la pandemia del coronavirus, volverá a disputarse de nuevo desde el 17 de abril, pero no sobre el césped, sino de forma virtual en un torneo de eSports promovido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La iniciativa fue anunciada este miércoles por el estamento futbolístico chileno y estará protagonizada por los propios futbolistas de la primera división.

A través del videojuego Pro Evolution Soccer (PES) 2020 y en la plataforma Play Station 4, los jugadores de los diferentes clubes serán los encargados de hacerse con los mandos de sus respectivos equipos en el formato virtual del torneo doméstico. Los partidos serán retransmitidos en directo por Canal del Fútbol (CDF), administrador de los derechos televisivos del campeonato chileno.

20:08 Científicos brasileños fotografían el momento en que el virus infecta una célula

Científicos brasileños han captado imágenes del momento exacto en que el nuevo coronavirus infecta una célula, informó este miércoles la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica.

Las fotografías se tomaron con un microscopio electrónico de transmisión durante un estudio sobre replicación viral del SARS-CoV-2 y muestran con detalle el proceso de contaminación de una célula, según anunció la Fiocruz en un comunicado.

19:58 Ocho primeras muertes en las favelas de Río de Janeiro

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron este miércoles que ocho personas han muerto a causa de la enfermedad del COVID-19 en favelas de esta ciudad brasileña, cuya situación era considerada como la más preocupante por la alta densidad de población en estas barriadas y sus elevadas carencias sanitarias.

Al menos cinco personas murieron víctimas del coronavirus SARS-CoV-2 en Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, y otras tres en Manguinhos, un extenso conjunto de barriadas pobres en la zona norte de la ciudad, según un boletín divulgado hoy por la secretaría regional de Salud.

19:55 Guterres sale en defensa de la OMS

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles que "no es el momento" de valorar la labor de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, sino de buscar la "unidad", tras acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ese organismo.

"Es posible que haya interpretaciones distintas de distintas entidades sobre los mismos hechos", declaró Guterres, citado por su portavoz, Stéphane Dujarric. Cuando termine la pandemia, "habrá tiempo para revisar" las reacciones de los actores en esta crisis. "Pero no es el momento", añadió.

19:55 América Latina supera los 40.000 casos

América Latina y el Caribe superaron este miércoles los 40.000 casos confirmados de COVID-19 con más de 1.600 muertos reportados por esa enfermedad, según un balance de AFP elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La región sumaba el miércoles a las 18:00 CET 40.671 contagios y 1.612 muertos. Brasil registra más de un cuarto de los casos, con 13.278 enfermos declarados, y es también el país de la región que registró la mayor cantidad de muertos, con un total de 667.

19:48 Francia registra al menos 10.869 muertos

La epidemia de coronavirus dejó al menos 10.869 muertos en Francia desde que empezó (541 decesos más en 24 horas), indicó este miércoles el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, en una rueda de prensa.

Este balance no incluye sin embargo las cifras de fallecidos en residencias de gente mayor y estructuras similares en las çultimas 24 horas, que según Salomon no pudieron ser actualizadas por "un problema técnico".

19:37 Cuba: 61 nuevos casos elevan la cifra a 457

Cuba mantiene la tendencia al alza en casos de la enfermedad del COVID-19 con un nuevo récord de 61 casos confirmados en un día, lo que eleva el total a 457 positivos y doce fallecidos por la enfermedad, informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

19:30 Ecuador: 242 muertos y 4.450 positivos en un día, la mayoría en Guayas

Ecuador registró este miércoles 242 fallecidos y 4.450 positivos por el COVID-19, de los que 3.047 se dan en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

En la ciudad de Guayaquil, una de las más golpeadas per cápita del mundo por el coronavirus SARS-CoV-2, el número de contagiados reportados ascendió este miércoles a 2.135, lo que representa 289 casos más que el reporte del martes.

La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, tiene 440 contagiados, seguida por la de Los Ríos (175), Manabí (132), Azuay (107), mientras el resto de circunscripciones tienen menos de cien casos cada una.

19:29: Chile anuncia segundo paquete económico

Chile anunció este miércoles un segundo paquete económico para enfrentar la pandemia del coronavirus, con un fondo de 2.000 millones de dólares para las familias más pobres y una línea de crédito para empresas con garantía estatal por 24.000 millones de dólares.

Las medidas se suman al programa de estímulo económico por 11.750 millones de dólares, equivalente al 4,7% del PIB chileno, anunciado hace dos semanas y que contempla, entre otras medidas, una ley de protección a los ingresos laborales y suspensión o reprogramación del pago de algunos impuestos.

El plan anunciado este miércoles por el presidente Sebastián Piñera incluye la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares, destinado a "entregar mayores beneficios y crear más empleos para las personas y familias más vulnerables", beneficiando a cerca de 2,6 millones de trabajadores informales y sin acceso al seguro de desempleo.

19:29 Estados Unidos supera los 400.000 casos de COVID-19

Estados Unidos superó este miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus, según el conteo de la universidad Johns Hopkins, actualizado de forma continua. La pandemia ha dejado además al menos 12.936 muertos en Estados Unidos, que es el país del mundo con más infecciones confirmadas, con 401.116, según el conteo. La barrera de los 300.000 casos había sido superada el sábado pasado.

La cifra de fallecimientos en Estados Unidos se aproxima a la de Italia, el país más afectado hasta ahora con 17.000 muertos, seguido por España con 14.500 defunciones.

19:05 Airbus reducirá un tercio la producción de aviones

Airbus reducirá de un tercio la cadencia de su producción de aviones para adaptarse a la demanda de sus clientes, muy afectados por la pandemia del coronavirus, indicó el grupo en un comunicado el miércoles.

"Nuestros clientes, las compañías aéreas, están muy afectadas por el COVID-19. Adaptamos nuestra producción a su nueva situación y trabajamos en medidas operativas para enfrentarnos a esta realidad", dijo el presidente de Airbus, Guillaume Faury, citado en el comunicado.

18:53 Máximo de muertes en Nueva York, aunque la curva comenzó a bajar

El estado de Nueva York registró un nuevo récord de muertos por el coronavirus en las últimas 24 horas, un total de 779 fallecidos, pero la curva de casos comenzó a bajar, aseguró el miércoles el gobernador Andrew Cuomo.

"No hay duda de que estamos bajando la curva", dijo Cuomo en conferencia de prensa. "La cifra de pacientes hospitalizados está cayendo", añadió. No obstante, calificó de "terrible" el récord de 779 muertos en las últimas 24 horas, contra el anterior récord de 731 el día anterior.

18:27 Director de la OMS a Trump: "no politice el virus"

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no politice el virus", en alusión a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.

También pidió a Washington y Pekín a "unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo", en alusión a la pandemia del COVID-19.

Además, confeso haber recibido ataques y amenazas. "Hace tres meses que recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto ¿Por qué me importaría ser atacado si la gente está muriendo, estamos perdiendo vidas cada minuto", dijo el responsable de origen etíope.

18:21 Madrid registró tres mil muertes más de lo habitual que no han sido contabilizadas

Madrid registró en la segunda quincena de marzo 3.000 muertes más respecto a las de un año normal, que sin embargo no aparecen reflejadas en las estadísticas del coronavirus que difunde a diario el Ministerio de Sanidad, ya que solo tiene en cuenta los casos confirmados por las PCR.

Si a las licencias de enterramiento otorgadas por los jueces de Madrid se le restan las muertes confirmadas con coronavirus y los fallecidos en un año ordinario, hay más de 3.000 muertes (3.348), que exceden el cómputo usual en una situación sin pandemia y que no figuran en la estadística de las víctimas de la COVID-19.

18:21 Boris Johnson "está mejorando", según su gobierno

El estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson, hospitalizado con coronavirus, está "mejorando", afirmó el miércoles el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, en la rueda de prensa diaria del ejecutivo sobre la crisis sanitaria.

El mandatario sigue en cuidados intensivos pero su estado "está mejorando", está "sentado en la cama y conversando de forma positiva con el equipo médico", afirmó Sunak.

18:20 República Dominicana: diez nuevas muertes suman 108 víctimas mortales

República Dominicana registra 108 fallecidos a causa del coronovirus, con diez nuevos decesos en las últimas 24 horas, según el boletín divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud Pública.

El número de contagios confirmados en el país asciende a 2.111, con 155 casos nuevos en el último día, lo que supone un incremento diario del 7,92 %.

18:20 Italia: 542 fallecidos en un día elevan la cifra a 17.669

Los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden hoy a 17.669, al registrarse 542 más en las últimas 24 horas, lo que mantiene la tendencia de los últimos días de reducción de decesos diarios.

Los casos totales desde que se detectó el virus el 20 de febrero son 139.422, 3.836 más respecto al martes, una cifra algo superior al día anterior pero que confirma que se está conteniendo la propagación, según los datos transmitidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

18:18 Chile: más de 400 nuevos casos y suma ya 48 fallecidos

Las autoridades sanitarias de Chile reportaron este miércoles 430 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta registrada hasta ahora en un día, elevando los contagios totales a 5.546, e indicaron que los fallecidos ascienden a 48, tras confirmarse cinco nuevas muertes por COVID-19.

El número de contagios diarios se había mantenido entre 300 y 400 en las últimas semanas, siendo la de este miércoles la mayor cifra de nuevos casos reportada desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país austral el pasado 3 de marzo.

18:13 Florida supera los 300 casos mortales de COVID-19

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida desde que en marzo pasado la pandemia llegó a este estado aumentaron a 15.456 y las muertes a 309, lo que significa 709 casos y 13 muertes más que el martes, según las autoridades de salud.

Las hospitalizaciones también subieron, de 1.893 a 1.955, y el principal foco de la pandemia en Florida sigue estando en el sur del estado, con el condado de Miami-Dade a la cabeza.

18:11 Reino Unido: 938 muertos en un día

El Reino Unido registró hoy su cifra diaria más alta de muertos por COVID-19 con 938 nuevas defunciones, superando en 152 el mayor de sus balances diarios hasta el momento, lo que pone de manifiesto el rápido progreso de la pandemia. El país superó así la barrera de los 7.000 muertos debido al coronavirus: 7.097 frente a los 6.159 registrados el martes.

18:06 La UE no consigue dar una respuesta común a la crisis

Los ministros de finanzas de la Unión Europea fracasaron este miércoles en su intento de acordar una respuesta económica común a la pandemia de coronavirus por el rechazo de Holanda a las demandas de los países del sur. Mañana se volverán a reunir a partir de las 17 horas por videoconferencia.

18:05 Programa de bajas incentivadas en Petrobrás

La petrolera brasileña Petrobras anunció este miércoles un nuevo programa de incentivo a las jubilaciones anticipadas y beneficios adicionales para quienes se acojan a sus planes de renuncia voluntaria, con los que calcula que puede reducir en 3.800 su actual número de empleados.

La petrolera, mayor empresa de Brasil y que inició hace dos años diferentes programas de ajuste para reducir gastos y adecuarse a la crisis del sector, informó en un comunicado que su Consejo de Administración aprobó un Programa de Jubilación Incentivada para los empleados que llegarán a edad de jubilación hasta diciembre de 2023. La empresa afirma enfrentarse a una triple crisis: la caída de precios, el exceso de oferta en todo el mundo y la histórica caída de la demanda a causa de la crisis causada por el coronavirus.

17:47 Perú castigará con cárcel difusión de noticias falsas sobre el coronavirus

Perú sancionará hasta con seis años de prisión a quienes promuevan o difundan información falsa que busque generar pánico en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus, informó este miércoles el gobierno.

17:29 Aumenta a 5 el número de fallecidos en El Salvador

La cifra de fallecidos por COVID-19 en El Salvador se elevó a 5, mientras que los contagios confirmados sumaron 93, según informó este miércoles el presidente del país, Nayib Bukele.

17:26 La UE pide a sus miembros prolongar la prohibición de entrada al bloque

La Comisión Europea pidió a los países miembros de la UE el miércoles que mantengan en vigor la prohibición de entrada en el bloque hasta el 15 de mayo como mínimo, para frenar la expansión del coronavirus.

"La experiencia de los estados miembros y de otros países expuestos a la pandemia demuestran que las medidas aplicadas para combatir la propagación del virus requieren más de 30 días para ser eficaces", indicó la Comisión mediante un comunicado.

17:24 Paraguay extiende el "aislamiento total" al 19 de abril

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este miércoles la extensión por una semana de la cuarentena establecida para hacer frente al COVID-19, que finalizaba el 12 de abril y que contempla entre otras medidas las restricciones de circulación para personas y vehículos las 24 horas del día.

"Vamos a prorrogar una semana más", dijo el mandatario en un acto en una academia militar donde 72 paraguayos finalizaron una cuarentena de 15 días tras regresar del extranjero.

16:57 Las muertes en NY son más que las oficiales y afectan más a hispanos

El balance total de muertes por COVID-19 en Nueva York es muy superior a las cifras oficiales, dado que no se están contabilizando de 100 a 200 personas que fallecen cada día en sus casas sin haber sido sometidas a pruebas, pero que probablemente tenían la enfermedad.

Así lo advirtió este miércoles el alcalde, Bill de Blasio, que defendió la necesidad de incluir a estas víctimas en el recuento para explicar verdaderamente la dimensión de la tragedia, que en la ciudad se ha cobrado ya más de 3.500 vidas, de acuerdo con los números oficiales del martes.

16:13 La UE destinará 918 millones a Latinoamérica

La Unión Europea (UE) anunció este miércoles que dedicará 918 millones de euros a la región de América Latina y el Caribe para ayudar a hacer frente a la crisis sanitaria y las necesidades humanitarias inmediatas causadas por la pandemia de coronavirus.

La UE informó en un comunicado de que ese montante procederá de al menos 15.600 millones de euros de recursos existentes para la acción exterior, que serán asignados a los socios internacionales más necesitados en la lucha contra el COVID-19.

16:11 Putin aprueba nuevas ayudas económicas

"Vamos apoyar a los sectores de la economía afectados por la crisis, el mercado laboral y el sistema sanitario", dijo el jefe del Kremlin en una reunión telemática con gobernadores rusos. Putin aseguró que las autoridades "lo harán todo para hacer llegar la ayuda a las personas que la necesitan ahora".

Como primera de las medidas, el mandatario ruso anunció una subida salarial para los trabajadores sanitarios involucrados en el tratamiento de los enfermos de la COVID-19, cuyo número asciende a 8.672 personas.

16:08 México perdió 346.878 empleos formales en una semana

México ha perdido 346.878 trabajos formales del 13 de marzo al 6 de abril, cuando empezó en el país la crisis del coronavirus, según informó este miércoles el Gobierno mexicano, al indicar que la mayoría han sido en grandes empresas.

Dos de cada tres bajas laborales, el 66%, han ocurrido en empresas con 251 o más empleados, por lo que se consideran como grandes, informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), al precisar que el 25% del total ocurrieron en compañías con más de 1.000 empleados.

15:54 Australia: paquete de 80.000 millones para asegurar salarios

El Parlamento Federal australiano aprobó este miércoles un paquete de subsidios salariales de 130.000 millones de dólares australianos (80.000 millones de dólares estadounidenses o 74.000 millones de euros) para que las empresas sigan pagando los salarios durante la crisis del COVID-19.

15:45 Fondo en Hamburgo para músicos afectados por cancelación de conciertos

Los tres principales organizadores de conciertos de música clásica en la ciudad alemana de Hamburgo crearon hoy miércoles un fondo para apoyar a músicos, pedagogos y actores independientes directamente afectados por la cancelación de eventos debido a la pandemia del coronavirus.

El "Fondo de ayudas de la Filarmónica del Elba" se nutre de las entradas cobradas para eventos en la Filarmónica del Elba y en la sala de conciertos Laeiszhalle cancelados a raíz de la pandemia y a cuyo reembolso han renunciado por escrito "gratamente un importante número de clientes", precisa el comunicado

15:41 Argentina no flexibilizará la cuarentena obligatoria en los centros urbanos

"No va a haber ningún levantamiento de cuarentena, no se va a flexibilizar. No podemos tener una recaída, todo el esfuerzo hecho es muy importante", dijo el presidente argentino Alberto Fernández en una entrevista con el Canal 13 de Buenos Aires al desmentir las versiones acerca de que el aislamiento social preventivo obligatorio que rige desde el 20 de marzo podría comenzar a levantarse de forma gradual.

El mandatario reveló su preocupación porque en un viaje en helicóptero que realizó el martes notó mayor actividad en la ciudad de Buenos Aires y el populoso cordón urbano que la rodea: "En centros urbanos, como el área metropolitana de Buenos Aires, seremos más estrictos porque también vemos cierto relajamiento que nos preocupa".

15:32 Marruecos usa línea de crédito de 3.000 millones del FMI

El Gobierno de Marruecos anunció hoy que usará por primera vez, desde 2012, la línea crediticia por valor de 3.000 millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar sus reservas de divisas y hacer frente a las posibles vicisitudes creadas por el coronavirus.

15:26 El comercio mundial podría caer una tercera parte

El comercio mundial se contraerá en 2020 entre el 13% y 32% en 2020, mucho más que por la crisis financiera de 2008, debido al impacto de la pandemia del nuevo coronavirus en los intercambios comerciales, estimó el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC).

15:19 Alemania: proyecto de ley que blinda las empresas estratégicas

El gobierno alemán aprobó el miércoles una iniciativa que refuerza el control sobre los intentos de compra de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros, en el marco de una reforma acelerada por la pandemia del coronavirus.

Este proyecto buscar reforzar la legislación, y dar prioridad a "la preservación de los intereses alemanes de seguridad", en particular "el abastecimiento de determinados bienes esenciales, como las vacunas". dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier.

15:17 Ascienden a 380 las muertes en Portugal, que empieza a estabilizar su curva

"Lo que sabemos a día de hoy es que en los últimos días ha habido una estabilidad en la curva real y en la proyectada", dijo en rueda de prensa la directora de la Dirección General de Salud (DGS) portuguesa, Graça Freitas, que ha presentado los últimos datos. La cifra de fallecidos por Covid-19 en Portugal asciende a 380 personas y la de contagiados llega a 13.141, según el último balance oficial de las autoridades, que empiezan a vislumbrar una estabilización de la curva de infectados pero insisten en pedir cautela.

Freitas alertó que esta tendencia "no es un dato garantizado" y avisó de que relajar algunas medidas aplicadas durante el estado de emergencia en Portugal puede traer un repunte de coronavirus, por lo que pidió "cautela". Con ella coincidió el secretario de Estado de Sanidad, António Lacerda Sales, quien subrayó que "la curva portuguesa puede tener oscilaciones", pero la respuesta de las autoridades "tiene que ser firme y sin vacilaciones".

15:14 Alemania recibirá 40 millones de mascarillas de China esta semana

El Gobierno alemán confirmó este miércoles que esta semana, como "las dos semanas anteriores", recibirá 40 millones de mascarillas procedentes de China, conforme a un acuerdo de suministro durante la pandemia de coronavirus. Cinco vuelos semanales de pasajeros de Lufthansa infrautilizados por las restricciones, se encargarán del transporte. Berlín reconoció esta información horas después de que el diario "Süddeutsche Zeitung" publicase que Alemania se había asegurado "acceso directo" a parte de la producción del fabricante estatal chino de material de protección sanitaria Moheco.

15:13 Comienza toque de queda en Israel

A las tres de la tarde hora local (14.00 CET) Israel se quedó sin tráfico rodado, sin tiendas abiertas y sin apenas personas por la calle, con el inicio de un toque de queda de 15 horas que impide a todas las zonas judías salir a más cien metros de la vivienda para evitar la expansión del coronavirus.

En la céntrica calle peatonal de Ben Yehuda, en el centro del oeste de Jerusalén, no se veía ni un alma y el silencio era roto únicamente por el canto de los pájaros. En la adyacente King George, generalmente llena de autobuses, trabajadores y turistas, al poco de iniciarse el toque de queda solo se veía a una pareja de policías que paraba a un paseante, al que ordenaba irse de inmediato a su casa. A esas horas aún circulaba algún taxi y coches de policía.

15:02 Irán se acerca a los 4.000 fallecidos

Las autoridades iraníes anunciaron el miércoles 121 nuevas muertes por coronavirus, lo que sitúa el balance oficial de decesos en 3.993. En las últimas 24 horas Irán, el país más afectado en Oriente Medio, registró 1.997 nuevos casos de contagio, con lo que el número total de infectados asciende a 64.586, según Kianoush Jahanpur, portavoz del ministerio de Salud, en su comparecencia diaria en la televisión.

14:44 Italia: el Ejército aísla un edificio 'okupa' tras dos positivos

El Ejército italiano custodia y mantiene aislado un edificio en la periferia de Roma ocupado por entre quinientas y mil personas, sobre todo inmigrantes, después de que dos dieran positivo en coronavirus, confirmó hoy la alcaldesa, Virginia Raggi. Situado en el barrio periférico de La Romanina, El "Selam Palace" es con sus nueve plantas el edificio ocupado más grande de la capital.

14:34 Alemania ha practicado un millón de test: el 90%, negativos

Alemania ha practicado un millón de test de la COVID-19, lo que supone el 1,2 % de su población, y el 90% de estas pruebas ha resultado negativo, según datos oficiales difundidos este miércoles.

El Ministerio de Sanidad aportó estos datos en conferencia de prensa y reconoció no saber cuántas personas se han sometido a más de un test (aunque consideran que la cifra no es significativa), en base a los datos del Instituto Robert Koch, competente en esta materia.

Un millón de test en una población como la alemana supone 10,02 test por cada mil personas, una de las tasas más elevadas del mundo, según las cifras publicadas por las diferentes autoridades sanitarias.

14:26 Primer ministro de Timor Oriental retira su dimisión para enfrentar la pandemia

"He decidido retirar mi solicitud de dimisión presentada ante el presidente de la República porque en un momento como éste todos debemos prestar servicio a la nación, especialmente el primer ministro", declaró Taur Matan Rauk en una comparecencia ante los medios retransmitida en directo tras reunirse con el presidente, Francisco Guterres.

