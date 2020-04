+++ Coronavirus, minuto a minuto: Italia alcanzó los 22.745 fallecidos, pero bajó número de contagios+++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

23:09: Paraguay extiende cuarentena hasta el 26 de abril

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este viernes (17.04.2020) que extenderá una semana más la cuarentena, que debía terminar el domingo próximo, para impedir la propagación del coronavirus.

"Hemos estado haciendo lo que hace todo el mundo. Al día de hoy no hay un tratamiento en el mundo, no hay una vacuna en el mundo, no hay un calendario en el mundo", dijo el mandatario en Twitter, al aclarar que el confinamiento se puede prolongar todavía más.

El nuevo plazo de aislamiento concluirá el 26 de abril, pero el presidente dijo que cada semana se informará si la cuarentena se amplía o se interrumpe. Paraguay, donde se han detectado al menos 199 casos de coronvirus y 8 personas han muerto, cumplirá el sábado 40 días de confinamiento desde que se estableció el 10 de marzo pasado, tres días después de que se conociera el primer caso positivo.

23:03: Costa Rica registra 649 casos de COVID-19 y dará primeros 33.000 subsidios

Costa Rica registra hasta este viernes (17.04.2020) un total de 649 casos positivos de coronavirus COVID-19, siete casos más que el jueves, e informó que a partir de este fin de semana entregará los primeros 33.000 subsidios a personas afectadas económicamente por la pandemia.

Desde que se diagnosticó el primer caso el pasado 6 de marzo, Costa Rica ha descartado 6.874 casos sospechosos y contabiliza cuatro muertes: las primeras ocurrieron el 18 y el 20 de marzo, ambos hombres de 87 años de edad; la tercera fue un hombre de 45 años que murió el 8 de abril; y el cuarto era un paciente de 84 años que falleció el 15 de abril. (EFE)

22:07: Brasil suma 217 muertes más por COVID-19 y llegan a 2.141, con 33.682 casos confirmados

Brasil registró 217 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llegó a 2.141, mientras que el número de casos confirmados asciende ahora a los 33.682, informó este viernes (17.04.2020) el Ministerio de Salud.

Según el más reciente boletín epidemiológico de este despacho, el número de decesos en un solo día volvió a alcanzar cifras récords y se situó por tercera vez por encima de los 200 muertos en una sola jornada, un mes después de que el país registrara la primera muerte por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. (EFE)

21:53: Kurdos confirman la primera muerte por COVID-19 en el noreste de Siria

Las autoridades kurdosirias confirmaron este viernes (17.04.2020) el primer fallecimiento por COVID-19 en el noreste de Siria, pese a no haber informado de casos positivos en esa área del país, que escapa al control de Damasco. En un comunicado, la autoridad del norte y noreste de Siria aseguró que un hombre de 53 años, procedente de la ciudad de Al Hasaka, ingresó el pasado 22 de marzo en el hospital de Qamishli y murió el 2 de abril por coronavirus.

Culpó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Siria de no notificar este caso a las autoridades kurdas y de ser "responsable" del posible brote en esa zona. Por su parte, la OMS confirmó en un comunicado las dos muertes notificadas por las autoridades sirias en el país por COVID-19, una de ellas en el Hospital de Qamishli, en el noreste de Siria, el pasado 2 de abril. Hasta el momento, según las autoridades sirias y la OMS, hay 38 casos positivos y cinco pacientes ya se han recuperado de la enfermedad. (EFE)

21:26: Perú suma casi mil casos nuevos y 26 fallecidos por COVID-19

Perú sumó 998 nuevos casos para un total de 13.489 contagios y 26 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, aunque la tasa de mortandad de la enfermedad se mantuvo en 2,2 %, informó este viernes (17.04.2020) el ministerio de Salud peruano.

Con las cifras últimas, Perú llegó a un total de 13.489 casos y 300 fallecidos, con Lima como epicentro de la epidemia, al reportar 9.793 enfermos y 129 fallecidos del total nacional. En medio de esta situación, el presidente Martín Vizcarra suspendió por segunda vez en esta semana la comparecencia diaria que hace por televisión para informar sobre las últimas cifras y las acciones que toma el Ejecutivo para enfrentar a la epidemia. (EFE)

21:06: Edición de Comic-Con de 2020 queda cancelada por coronavirus

La Comic-Con de San Diego, una de las mayores convenciones de cultura pop del mundo, fue cancelada por primera vez en medio siglo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, informó el viernes (17.04.2020) la organización.

El gigantesco evento, que atrae a celebridades de Hollywood, a millonarias franquicias y a unos 135.000 fanáticos, debía realizarse en julio. Su cancelación se sumó a la larga lista de grandes festivales cancelados, luego que el gobernador de California, Gavin Newsom, indicara que era poco probable que este tipo de eventos masivos puedan realizarse en los próximos meses. (AFP)

20:57: Ecuador extiende confinamiento por coronavirus una semana más

Ecuador, uno de los países latinoamericanos más castigados por la pandemia, anunció este viernes (17.04.2020) que extenderá hasta el 26 de abril las medidas de confinamiento y toque de queda adoptadas hace un mes para frenar la propagación del coronavirus.

"Las medidas de restricción, las medidas de aislamiento se mantienen una semana más", indicó la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, en una rueda de prensa virtual.

Con más de 8.500 casos detectados, entre ellos 420 muertos oficiales, el país enfrenta desde el 29 de febrero la fuerza destructora de la pandemia, sobre todo en la provincia de Guayas y su capital, Guayaquil, donde se concentra el 68% de los contagios. El Gobierno cree que pueden haber otros 675 fallecidos por la covid-19, tras ser registrados como sospechosos. (AFP)

20:28: OMS recomienda mejoras en mercados y prohibir la carne de animales salvajes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó en el contexto de la pandemia de COVID-19 que un 70 % de los virus son zoonóticos (pasan al hombre a través de animales), por lo que para prevenir nuevas epidemias debería prohibirse la venta de carne de animales salvajes y mejorar la higiene de los mercados.

"Los gobiernos deben imponer estrictas prohibiciones en la venta y comercio de vida salvaje como alimento", señaló en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. (EFE)

19:56: Francia registró 761 muertes por COVID-19 y llegó a un total de 18.681

El número de personas fallecidas por coronavirus en Francia llegó a 18.681 este viernes (17.04.2020), incluyendo decesos en hospitales y geriátricos, anunció el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, es decir 761 personas más en 24 horas. Por tercer día consecutivo, el número de hospitalizados a causa de la COVID-19 bajó, en 115, y el número de personas en cuidados intensivos disminuyó en 221. "Es un descenso lento pero regular", destacó el responsable de Sanidad.

El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, indicó en su rueda de prensa diaria sobre la situación que hay 31.190 personas hospitalizadas por coronavirus en Francia. Además, En todo el país se han confirmado desde el 1 de marzo 109.252 casos de coronavirus y han recibido el alta 34.420 personas. (AFP, EFE)

El presidente francés, Emmanuel Macron, atentiendo una videollamada con especialistas en virología.

19:16: Cuba sumó 923 casos y 31 muertes por COVID-19 en su día más letal hasta ahora

Cuba reportó cuatro nuevas muertes por COVID-19, su mayor cifra de fallecimientos en un día, lo que eleva el conteo a 31 víctimas mortales hasta la fecha, en la que se confirmaron 61 nuevos casos del virus para un acumulado de 923 positivos, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Los fallecidos son tres hombres cubanos de 76, 78 y 83 años y una mujer de 72. Todos fallecieron la víspera y padecían enfermedades crónicas o graves, entre ellas insuficiencia renal crónica y diabetes, explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en el parte diario televisado.

18:59: Chile cifra en 9.252 los casos por COVID-19 y los fallecidos ascienden a 116

Las autoridades del Ministerio de Salud chileno dieron cuenta este viernes de las últimas cifras de contagios y decesos por coronavirus, sumando 445 nuevos casos, que hacen un total de 9.252, y 11 nuevos fallecidos, que elevan la cifra de muertos a 116.

Respecto a los contagios, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó que 5.500 personas tienen la enfermedad de manera activa, pudiendo contagiar a más gente, mientras que 3.621 ya se habrían recuperado. (EFE)

18:29: Al menos 2 millones de casos y 139.000 muertes por COVID-19, según OMS

Los contagios globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ascendieron hoy a 2,07 millones, 84.000 más que en la jornada anterior, lo que confirma el repunte de la pandemia en el planeta, tras cuatro jornadas en las que se bajó a unos 70.000 casos diarios.

La misma tendencia al alza se observa en el número de fallecimientos, ya que el total mundial asciende a 139.378, casi 8.500 más que en la jornada anterior, siendo la primera vez según las estadísticas de la OMS que se superan las 8.000 muertes diarias. EE. UU., España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (en ese orden) se mantienen como los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados, siendo los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. (EFE)

18:25: Los muertos en Italia ascienden a 22.745 y bajan contagios y hospitalizados

Los muertos en Italia con coronavirus son ya 22.745 al registrarse 575 en las últimas 24 horas, una cifra superior a los 525 del jueves, mientras sigue bajando el ritmo de contagios y las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos.

Los casos totales de contagios desde que se detectó el 21 de febrero el coronavirus en Italia ascienden a 172.434, con 3.493 desde ayer, menos que la jornada anterior, y de ellos 42.727 ya se han curado (2.563 las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia), según los datos ofrecidos durante este viernes (17.04.2020) por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario.

El número de personas actualmente positivas en Italia es de 106.962 y el aumento diario de estos casos confirmados ha sido solo de 355. De ellas, 76.364 están aisladas en sus casas con síntomas leves (73 %), 25.786 ingresadas en los hospitales, y 2.812 en cuidados intensivos. (EFE)

17:52: Rusia supera 32.000 casos de coronavirus y Putin alerta de "riesgos muy elevados"

Rusia reportó este viernes (17.04.2020) un total de 32.008 casos de COVID-19 confirmados, 4.070 de ellos detectados en las últimas 24 horas, un nuevo récord que llevó al presidente Vladimir Putin a advertir que la situación conlleva "riesgos muy elevados". Cerca de la mitad de los nuevos enfermos registrados el viernes están en la capital rusa (1.959). En total han muerto 273 personas, 41 de ellas en las últimas 24 horas.

"Los riesgos de propagación de la epidemia siguen siendo muy elevados no solamente en Moscú sino en las otras regiones rusas", alertó Putin, en una videoconferencia con los gobernadores de varias regiones.

17:43: El presidente de la Eurocámara homenajea al escritor chileno Luis Sepúlveda

El presidente del Parlamento Europeo (PE), David Sassoli, rindió homenaje este viernes (17.04.2020) al escritor chileno Luis Sepúlveda, fallecido ayer por coronavirus, de quien dijo fue un "gran escritor que había escogido Europa como su patria".

El político italiano se refirió al escritor durante los instantes finales de la sesión plenaria celebrada esta semana en Bruselas, y a modo de despedida leyó un fragmento de una de las novelas del escritor, "Historias marginales".

"Admiro a quien resiste, quien ha hecho del verbo resistir carne, sudor, sangre, y ha demostrado sin grandes gestos que es posible vivir, y vivir en pie incluso en los peores momentos", recitó en una versión traducida al italiano. (EFE)

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Sepúlveda pierde la batalla El escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de libros como "El viejo que leía novelas de amor", empezó a sentirse mal el 25 de febrero, tras un viaje a Oporto (Portugal). Al regresar a su hogar en España, los malestares lo obligaron a internarse en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí murió, tras pasar semanas en una sala aislada, sedado y diagnosticado como portador del coronavirus.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Hanks, contagiado en Australia El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron de las primeras estrellas en dar positivo por el nuevo coronavirus. Ambos se encontraban en Australia cuando se presentaron los síntomas. "Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo", escribió Hanks el 11 de marzo. Tras la cuarentena de rigor, ambos regresaron a EE.UU. el 27 de marzo.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Johnson, confinado con síntomas leves El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el viernes 27 de marzo a través de sus redes sociales que había contraído el nuevo coronavirus y que se confinaría en su casa hasta superar la enfermedad. El premier, que al comienzo aseguró tener solo síntomas leves, tuvo que ser hopitalizado, pero días más tarde fue dado de alta. Su ministro de Salud, Matt Hancock, también se contagió.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Garzón, mucha fiebre e insuficiencia respiratoria El exjuez español Baltasar Garzón estuvo varios días con fiebre y dolor de pecho en su casa, con dificultades para respirar. Cuando la situación se agravó, fue ingresado el martes 24 de marzo en la clínica Rúber Internacional de Madrid, donde se le aplicaron los protocolos para COVID-19, enfermedad de la que luego dio positivo. Sus cercanos aseguraron que se encuentra "bien, aunque cansado".

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Fellaini, contagiado en China El 22 de marzo, la liga china de fútbol informó de su primer caso positivo de coronavirus. Se trató nada menos que de la estrella belga Marouane Fellaini, quien milita en el Shandong Luneng. "Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado", anunció el club. El propio jugador, de 32 años, tranquilizó a sus fans: "Puedo asegurarles que todo va bien", escribió en Instagram.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Domingo: tos, fiebre y positivo El 22 de marzo el tenor español Plácido Domingo anunció que portaba el nuevo coronavirus. El artista destacó que tanto él como su familia estaban aislados y en buen estado de salud. "Yo presenté síntomas de tos y de fiebre, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo", añadió Domingo, que pidió a todos respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Carlos no sabe quién lo contagió El 25 de marzo se confirmó que el príncipe Carlos, de 71 años, había dado positivo por coronavirus y que presentaba síntomas leves. Tanto él como su esposa, Camila, que no está contagiada, se encuentran aislados en la residencia real de Balmoral, en Escocia. No se supo quién infectó al príncipe "debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en las últimas semanas", informó la Casa Real.

Ocho famosos que cayeron en las garras del coronavirus Weinstein, preso y con coronavirus El otrora poderoso exproductor hollywoodense Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales, fue uno de los dos reos de la Wende Correctional Facility de Nueva York que dio positivo por la enfermedad. Weinstein, de 68 años, se habría contagiado cuando ingresó al sistema penitenciario, el 18 de marzo. El portal TMZ aseguró que se encuentra aislado. Autor: Diego Zúñiga



16:39: Austria extiende hasta finales de agosto la prohibición de grandes eventos culturales

Austria ha prorrogado hasta el 31 de agosto la prohibición de grandes eventos culturales, al tiempo que ha dado luz verde a la reapertura de museos, bibliotecas y cines al aire libre, a partir de mediados de mayo.

"A partir de mediados de mayo es posible la reapertura de lugares de presentaciones artísticas y culturales, como los museos", declaró el vicecanciller de Austria y ministro de Cultura, el ecologista Werner Kogler, en una rueda de prensa en Viena.

El Gobierno de Austria ha comenzado a reactivar lentamente la economía del país tras estimar que ha logrado controlar la expansión de la enfermedad COVID-19 sin riesgo, de momento, de saturar la capacidad de atención de hospitales y UCI. Hasta ahora, ha registrado 14.553 casos confirmados de contagio por coronavirus, de los cuales 9.709 se han recuperado y 431 han fallecido. Un total de 909 estaban hospitalizados este viernes, 227 de ellos en cuidados intensivos. (EFE)

16:05: Irán anuncia 89 nuevas muertes por coronavirus y el total se acerca a 5.000

Irán anunció este viernes (17.040.2020) otras 89 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que sitúa el saldo provisional en 4.958. Es el sexto día consecutivo de caídas en el número de fallecimientos, resaltó el portavoz del ministerio de Salud iraní, Kianouche Jahanpour, en su rueda de prensa diaria. Irán es el país más afectado por la pandemia de la COVID-19 de Oriente Medio. En 24 horas registró 1.499 nuevos casos de contagio, lo que sitúa en 79.494 la cifra total de infectados, de un total de 319.879 personas sometidas a pruebas, explicó Jahanpour. (AFP)

15:57: Los fallecidos por COVID-19 en el Reino Unido aumentan a 14.576, con 847 en un día

Durante este viernes (17.04.2020), las autoridades del Reino Unido informaron que el número de muertos por COVID-19 registrados en los hospitales británicos ascendió a 14.576, tras sumarse otros 847 decesos en las últimas 24 horas. El ministerio de Sanidad del Reino Unido indicó además que hasta hoy, se han aplicado test para detectar el virus a un total de 341.551 personas, de las que 108.692 dieron positivo.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, que actúa en representación del primer ministro, Boris Johnson, anunció este jueves que el Reino Unido extenderá al menos tres semanas más las medidas de confinamiento obligatorio a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Tras pasar varios días hospitalizado, Johnson continúa su recuperación de los efectos del coronavirus en la residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, y no está desempeñando ningún "trabajo gubernamental", informó este viernes un portavoz de Downing Street, su residencia y despacho oficial. (EFE)

15:56: Estado Federado de Sajonia ordena el uso de mascarillas en autobuses y tiendas

"El uso de una mascarilla para cubrir nariz y boca es obligatorio cuando se utiliza el transporte público y para entrar a los negocios", se puede leer en un comunicado publicado por la autoridad regional este viernes (17.04.2020). Es una recomendación "urgente", en los espacios públicos y especialmente aplicado para las personas en rieso, para reducir el riesgo de infección para usted y para los demás, se agrega. (DPA)

