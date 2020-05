+++Coronavirus, minuto a minuto:​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​Informe independiente revela 598 muertes en Nicaragua+++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET por sus siglas en inglés).

05:05 Informe independiente muestra 598 muertos con signos de COVID-19 en Nicaragua

Un informe independiente presentado este martes (26.05.2020) en Nicaragua indicó que al menos 598 personas han muerto con síntomas de COVID-19 en el país, cuyo Gobierno reconoce únicamente 35 fallecidos a causa de la pandemia.

El informe del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor prestigio entre los expertos que los reportes del Gobierno, señaló además que el número de personas contagiadas desde que la pandemia alcanzó Nicaragua es de 2.687, y no los 759 que admitió el Ministerio de Salud la mañana de hoy.

04:45 Los muertos por COVID-19 sube a 188 en Honduras y a 4.401 los contagiados

La cifra de muertos en Honduras a causa de la pandemia del coronavirus aumentó este martes a 188, en tanto que los casos positivos de contagiados se elevaron a 4.401, informó una fuente oficial.

Las seis nuevas muertes, que deja la suma de decesos en 188, fueron confirmadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión.

El organismo hondureño detalló además que las víctimas mortales se trata de cuatro hombres de entre 53 y 84 años, y dos mujeres de 35 y 52 años de edad cada una.

04:31 Dos gemelas son los primeros casos de COVID-19 en el fútbol femenino de Perú

Lima, 26 may (EFE).- Las jugadoras gemelas Xiomara y Xioczana Canales son los dos primeros casos de COVID-19 en el fútbol femenino de Perú, el segundo país de Latinoamérica y el duodécimo del mundo con más contagios del coronavirus.

Xiomara, que milita en Alianza Lima; y Xioczana, que recientemente recaló en La Cañada Atlético, de Almería (España), dieron positivo para el virus SARS-CoV-2 y pasaron a formar parte de los casi 130.000 casos registrados a nivel nacional, de los que más de 3.700 han fallecido.

04:21 China registra un único nuevo caso de coronavirus

China registró este martes (26.05.2020) un único contagio por coronavirus, "importado" del exterior, tras contabilizar 7 nuevos casos el lunes y 11 el domingo, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

El contagio se detectó en la megalópolis de Shanghái y no se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas, según la entidad gubernamental. No obstante, sí se contabilizaron nuevos casos sospechosos, todos ellos "importados", en provincias como Fujian (sureste).

04:06 EE. UU. supera los 98.800 muertos y 1,68 millones de contagios de COVID-19

Estados Unidos alcanzó este martes (26.05.2020) la cifra de 1.680.301 casos confirmados de COVID-19 y la de 98.875 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 17.926 contagios más que el lunes y de 691 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 363.836 casos confirmados y 29.302 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia. y 1,68 millones de contagios de COVID-19.

03:47 Chile vuelve a los aplausos para sanitarios cuando más arrecia la pandemia

La ciudadanía de Chile volvió a recurrir a los aplausos a sus sanitarios en la noche de este martes (26.05.2020) como homenaje a la "primera línea" que lucha contra la pandemia del coronavirus en los hospitales y centros de salud cuando el país registra una considerable alza de contagios y fallecidos.

No es que los chilenos no hubieran reconocido antes la labor de los trabajadores de la salud, pero los aplausos no habían sido una constante como sí ocurrió a diario en países como España o Italia, que cada tarde de cuarentena se lanzan a los balcones para hacer sonar sus palmas como homenaje. Sin embargo, este martes los aplausos desde los balcones y las sirenas de Bomberos y Policía se fusionaron con más fuerza que nunca hasta el momento y en todos los barrios de las principales ciudades del país se escuchó un sonoro agradecimiento.

03: 32 México presenta su día de más muertes y contagios de COVID-19 con 501 y 3.455

México presentó este martes (26.05.2020) su día de más decesos y contagios por COVID-19 con 501 y 3.455, respectivamente con lo que acumuló 8.134 decesos y 74.560 casos confirmados desde el principio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias de este país.

Los nuevos contagios y los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, representan las más altas cifras para una sola jornada, desde que el 28 de febrero se reportó el primer caso y el 13 de marzo el primer fallecimiento.

03:15 Panamá suavizará confinamiento y activará industria y construcción el 1 de junio

Panamá sustituirá el próximo lunes la cuarentena nacional, que restringe desde el 25 de marzo por género y a dos horas diarias la movilidad, por un toque de queda nocturno, y abrirá los sectores de la construcción, la industria y las iglesias, informaron este martes (26.05.2020) sus autoridades.

A partir del 1 de junio los adultos podrán circular durante el día y entrará en vigor un toque de queda nocturno, dijeron este martes las autoridades, que argumentaron que un "índice bajo de propagación de contagio, la capacidad instalada del sistema de Salud y la cantidad de pruebas" diarias que se realizan permiten dar estos pasos en Panamá. Los niños podrán salir entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche acompañados de sus padres o representantes.

03:01 SOS para la economía de América por el COVID-19, que quiebra otra aerolínea

La economía de América vive una de sus momentos más difíciles con incremento de desempleo, cierre de empresas y parálisis productiva. Este martes (26.05.2020), hubo una nueva víctima: la aerolínea Latam, la mayor de Latinoamérica, que se declaró en bancarrota en su país de origen, Chile, como en Perú Colombia, Ecuador y Estados Unidos, por el "impacto sin precedentes" del COVID-19.

Este dato no impidió que la Bolsa de Nueva York, por primera vez abierta físicamente desde el 19 de marzo, cerrara en verde y que los parqués de la región presentaran resultados mixtos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes por COVID-19 en todo el mundo ascendieron a 344.454 y el número global de casos a 5,37 millones, con un 80 por ciento de las infecciones concentradas en Europa y América, la región más afectada.

02: 50 Colombia pasa de los 23.000 casos de COVID-19 con 1.022 contagios diarios

Colombia llegó este martes (26.05.2020) a 23.003 casos de coronavirus al sumar 1.022 contagios nuevos, mientras que las víctimas mortales ya son 776, con el reporte de 26 fallecimientos en la jornada, informaron las autoridades sanitarias.

Con las cifras de hoy, Bogotá, la región del país con más contagios, llegó a los 7.743 casos, seguida de los departamentos de Atlántico (3.019), Valle del Cauca (2.673), Bolívar (2.378), Amazonas (1.534), Meta (972) y Antioquia (933).

02:39 Perú registra récord de 5.000 casos de COVID-19 en 24 horas

Perú registró más de 5.000 nuevos casos confirmados de covid-19 en 24 horas, una cifra diaria récord, sumando cerca de 130.000 contagios en todo el país y más de 3.780 decesos, informó este martes (26.05.2020) el ministerio de Salud.

En las últimas 24 horas el número total de casos confirmados llegó a 129.751 (5.772 más que el lunes) y 3.788 muertes (+159), según el último balance emitido por las autoridades sanitarias.

02:21 Brasil registra más de mil muertes de COVID-19 y se acerca a los 25.000

Brasil registró 1.039 muertes de covid-19 este martes (26.05.2020) totalizando 24.512 decesos por la pandemia, cuyo epicentro se encuentra ahora en América Latina.

Con más de 210 millones de habitantes, desde hace cuatro días Brasil es el país que registra más muertes diarias, superando a Estados Unidos. Los datos estadounidenses de este martes todavía no se publicaron. El Ministerio de la Salud reportó otros 16.324 casos, con lo que el país acumula 391.222 diagnósticos.

Es la cuarta vez que se registran más de mil muertes en 24 horas desde que fue confirmado el primer deceso de covid-19 en Brasil el 17 de marzo. El mayor número de óbitos se produjo el 21 de mayo, con 1.188 decesos.

02:10 La pandemia "se acelera" en América Latina mientras el resto del mundo reabre la economía

Desde el emblemático New York Stock Exchange, en Wall Street, a la Basílica de la Natividad, en Belén, varios sitios icónicos reabrieron este martes (26.05.2020) tras el cierre por la pandemia, pero en América Latina la crisis escala y OPS advierte que el contagio "se está acelerando".

Dos meses de puertas cerradas y confinamientos alrededor del mundo para frenar la propagación del nuevo coronavirus han asestado a los negocios un golpe devastador, particularmente en los sectores de comercio, viajes y turismo.

Pero este martes entró aire fresco a los mercados y Wall Street aumentó el martes 2,49 por ciento a 24.995,11 puntos, en una jornada que marcó el retorno de la acción bursátil en el parqué de la Bolsa de Nueva York, que desde fines de marzo operaba de manera virtual.

01:59 Tiendas cierran de nuevo en Buenos Aires por alza de contagios del coronavirus

Las grandes avenidas de Buenos Aires lucieron este martes (26.05.2020) con sus tiendas cerradas, salvo las esenciales, entre ellas alimentos y medicamentos, por nuevas restricciones impuestas tras un aumento de contagios del coronavirus, comprobó la AFP.

"Mientras sirva para minimizar los riesgos de contagio que hay por esta pandemia me parece bien", opinó Daniel Mansilla, un empleado de 42 años, en la avenida Santa Fe, epicentro comercial de la clase media en la capital argentina.

01:44 Perú mantendrá toque de queda hasta controlar contagios de coronavirus

Perú, que registra más de 125.000 casos confirmados de COVID-19, evalúa mantener el toque de queda nocturno por tiempo indefinido hasta que desaparezca el riesgo de contagio de esta enfermedad respiratoria entre la población, indicó este martes (26.05.2020) el ministro de Defensa.

"Iremos evaluando el desarrollo de la pandemia, pero desde el punto de vista de seguridad mientras esté pendiente y haya personas factibles de ser infectadas, lo más recomendable es que no haya actividades nocturnas donde haya conglomeración de personas", dijo a periodistas el ministro de Defensa, Walter Martos, durante una inspección en una zona comercial de Lima.

01:32 Francia anuncia un plan de 8.000 millones de euros para salvar el sector automotor

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes (26.05.2020) un plan "histórico" de más de 8.000 millones de euros (8.800 millones de dólares) para salvar a la industria automovilística, golpeada duramente por la crisis del coronavirus.

"El Estado aportará un poco más de 8.000 millones de euros en ayudas al sector", dijo Macron durante una visita a una planta de Valeo, una empresa que produce piezas para coches.

01:20 Casi 348.000 muertos por coronavirus, balance de la AFP de las 19H00 GMT

El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 347.723 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este martes (26.05.2020) a las 19H00 GMT.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 5.541.590 casos positivos en 196 países o territorios. De ellos al menos 2.191.200 se recuperaron según las autoridades.

01:10 Gobierno de Bolivia alerta sobre automedicación "irracional" contra COVID-19

El gobierno boliviano alertó este martes (26.05.2020) sobre la automedicación "irracional" para enfrentar a la COVID-19 en la región amazónica de Beni (noreste), donde muchos pobladores han presentado hemorragias tras el consumo de fórmulas artesanales supuestamente preventivas y curativas.

El ministro de Defensa boliviano, Fernando López, informó que en la capital de Berni, Trinidad -que tiene unos 130.600 habitantes-, muchos "están siendo irracionales".

"Ya están llegando pacientes con hemorragias internas a los hospitales, y vamos a pasar de una crisis del coronavirus a una crisis de mala praxis en cuanto a dar recetas", dijo López en una conferencia de prensa, sobre la circulación de combinaciones supuestamente efectivas contra el virus.

01:00 Rusia reporta la muerte de un centenar de personal sanitario por el coronavirus

Las autoridades rusas reportaron este martes (26.05.2020) la muerte de al menos 101 integrantes del personal sanitario debido al coronavirus desde el inicio de la pandemia, un balance muy inferior al recuento que hacen los médicos.

Este balance de las autoridades fue divulgado por Liudmila Letnikova, una alta funcionaria del ministerio de Salud, en el Parlamento, según la agencia de prensa rusa Interfax.

Según ella, el ministerio cuenta el número del personal médico que ha sucumbido al coronavirus, pero se trata de la primera vez desde el inicio de pandemia que se hace pública en Rusia.

00:50 Comunidad internacional recauda USD 653 millones de ayuda en crisis de migrantes venezolano

La comunidad internacional comprometió este martes (26.05.2020) 653 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina en la acogida de millones de migrantes y refugiados venezolanos en plena pandemia, anunció la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.

"Podemos estar orgullosos de lo que conseguimos", agregó González Laya durante una videoconferencia de donantes organizada por la Unión Europea (UE) y España. Si se tienen en cuenta los préstamos, las contribuciones totales anunciadas se elevan a 2.790 millones de dólares, precisó.

00:40 Venezuela miente sobre cifra de muertes por COVID-19, dicen HRW y Johns Hopkins

Las cifras sobre el coronavirus que proporciona el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con 10 muertes reportadas, son falsas y "absurdas", y una estimación conservadora podría situarlas en al menos 30.000, dijeron este martes (26.05.2020) Human Rights Watch (HRW) y el Hospital Johns Hopkins (JHH).

"Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no son creíbles", aseguró en una videoconferencia José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, al presentar un nuevo informe de ambas organizaciones sobre el colapsado país sudamericano.

"En un país donde los médicos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos en los hospitales", donde "el sistema de salud está colapsado totalmente", donde hay "hacinamiento en barrios y cárceles" (...) en esas circunstancias que solo existan mil contagiados y solo 10 muertos no nos parece creíble", insistió.

00:30 Los italianos celebran el fin del encierro con helado artesanal

¿Vainilla y chocolate, pistacho y avellana? Los italianos han celebrado el fin del encierro por el coronavirus con uno de sus productos más populares, símbolo de la gastronomía nacional, los helados artesanales.

"Después de pasar tanto tiempo encerrados en casa, muchos italianos han optado por disfrutar del helado, incluso a la hora del almuerzo", indicó Coldiretti, la asociación nacional de pequeños agricultores, en un comunicado.

Las 39.000 heladerías, que emplean a unas 150.000 personas, con ventas anuales por 2.800 millones de euros (3.100 millones de dólares), se "salvaron" gracias al deseo de la gente de salir al aire libre después de casi tres meses de confinamiento obligatorio.

00:20 Putin considera superado pico de epidemia y fija el 24 de junio para desfile de la victoria

El presidente ruso, Vladimir Putin, consideró como superado el pico de la pandemia viral y convocó para el 24 de junio el postergado desfile por el 75 aniversario aniversario de la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Previsto en principio para el 9 de mayo, debido al confinamiento fue sustituido por modestas conmemoraciones: el paso de una formación aeronáutica, un mensaje de Putin ante la tumba del soldado desconocido y otro ante un grupo militar en el Kremlin.

00:10 Dos policías muertos y 45 contagiados por COVID-19 en Honduras

Dos policías murieron y 45 se contagiaron de COVID-19 en Honduras desde el inicio de las operaciones para hacer cumplir el toque de queda impuesto para contener la pandemia, informó este martes (26.05.2020) el portavoz policial, comisionado Jair Meza.

Casos "sospechosos hay más de 50, con COVID-19 ya confirmados son 45 (...), dos muertos y cinco recuperados", detalló el oficial a la AFP. Meza dijo que un policía contagiado se fugó de un hospital del Seguro Social y que los asintomáticos están aislados en centros establecidos en diferentes zona del país, mientras los enfermos permanecen internados en centros asistenciales.

