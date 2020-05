+++ Coronavirus, minuto a minuto: hay casi 5 millones de personas contagiadas en el planeta +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins:

A escala mundial, el virus ha contagiado a 4.999.981 personas y se ha cobrado 328.169 vidas en todo el planeta.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 1.551.853, seguido por Rusia con 308.705, Brasil con 291.579, Reino Unido con 249.619, España con 232.555 e Italia con 227.364.

-luego de Brasil- Perú es el segundo país con más casos positivos al alcanzar 104.020 pacientes, seguido por México con 56.594, Chile con 53.617, Ecuador con 34.854, Colombia con 17.687, República Dominicana con 13.477, Panamá con 9.977 y Argentina con 9.283. Bolivia continúa en la lista latinoamericana con 4.919 pacientes, luego Honduras con 3.100, Guatemala con 2.265, Cuba con 1.900 y El Salvador con 1.571. El registro incluye a Costa Rica con 897, Paraguay con 833, Venezuela con 824, Uruguay con 746 y Haití con 596.

Asimismo, Jamaica tiene 529 casos, Nicaragua tiene 254, Guyana tiene 125, Trinidad y Tobago tiene 116, Bahamas tiene 97, Barbados tiene 90, Antigua y Barbuda tiene 25, mientras que Granada tiene 22.

La lista sigue con Belice y Santa Lucía con 18 cada uno, San Vicente y Granadinas con 17, Dominica con 16, San Kitts y Nevis con 15 y Surinam con 11 pacientes.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

07:23 Un "hotel filtro" ayuda a los migrantes a enfrentar al coronavirus en México

Un hotel adaptado para que migrantes indocumentados puedan cumplir cuarentena hasta confirmar si padecen o no de COVID-19, asegurándoles además alimentación y atención médica, empezó a operar en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

El "hotel filtro" -originalmente un hospedaje regular llamado Hotel Flamingo- ofrece servicios por 14 días al cabo de los cuales los huéspedes serán dirigidos a alguno de los 15 albergues migratorios de la ciudad. La iniciativa, auspiciada principalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgió para controlar el riesgo de propagación del nuevo coronavirus que genera la alta movilidad migrante.

06:25 EE.UU. y España hablan sobre la reapertura tras la COVID-19 y sobre Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hablaron este miércoles sobre cómo volver "a la vida normal" tras la pandemia y también sobre Venezuela.

En concreto, los dos responsables diplomáticos abordaron en una conversación telefónica "los esfuerzos para poner fin al brote de COVID-19 y avanzar progresivamente y con seguridad hacia el resumen de la vida normal", según un comunicado del Departamento de Estado.

06:20 La ONU lanza una iniciativa para combatir la desinformación sobre el COVID-19

Naciones Unidas lanzó este miércoles una iniciativa llamada "Verified", que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del coronavirus.

"Verified" ofrecerá información en tres ámbitos: la ciencia "para salvar vidas", la solidaridad "para promover la cooperación local y global" y soluciones "para abogar por el apoyo a las poblaciones afectadas". "No podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio", afirmó en un comunicado el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

06:12 Honduras, con 151 muertos y 3.100 contagios, no reabrirá su economía en junio

Honduras llegó este miércoles a 151 muertos a causa del COVID-19, mientras que los casos de contagios con la enfermedad ya suman 3.100 y, según dijo el presidente del país, Juan Orlando Hernández, la economía no será reabierta el 1 de junio.

Según el informe diario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), de 540 nuevas pruebas de laboratorio, 145 dieron positivo, con las que la cifra de contagiados ascendió a 3.100. El organismo también añadió a sus estadísticas 4 fallecimientos, para un total de 151 a nivel nacional desde que se confirmaron los primeros 2 casos de enfermos con la enfermedad.

06:00 Bukele demandará a la Corte y el Congreso salvadoreño ante la CIDH

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que demandará a la Asamblea Legislativa (Congreso) y a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una supuesta violación al derecho de proteger la vida.

"Vamos a demandar tanto a la Asamblea como a la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño", declaró Bukele durante una rueda de prensa.

04:39 México mantiene fines de semana largos para reactivar turismo tras pandemia

México mantendrá los fines de semana largos como una de las medidas de reactivación del sector turístico tras la pandemia del COVID-19, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco.

El funcionario dijo que la medida la autorizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a inicios de febrero propuso este recuperar los días festivos de las fechas históricas y eliminar cuatro fines de semana largos del calendario, que tenían descansos obligados en lunes con el fin de promover el turismo.

04:33 Decenas de vehículos en un cortejo fúnebre a la Casa Blanca por COVID-19

Decenas de vehículos participaron este miércoles de un cortejo fúnebre en Washington que culminó en la Casa Blanca en protesta por la gestión de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, que se ha cobrado ya más de 93.000 muertos.

Una vez en la Casa Blanca, los organizadores descargaron de un camión unas cincuenta bolsas negras que simbolizaban personas fallecidas por la COVID-19 y las desplegaron frente a la residencia presidencial. Bajo el lema "Trump miente, la gente muere", los organizadores culparon al Gobierno de Donald Trump del elevado número de decesos en Estados Unidos, con diferencia el país más afectado por el virus en el mundo.

04:27 Los nuevos positivos por coronavirus caen en China a dos en el último día

Los nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en China cayeron este miércoles a dos, frente a los 5 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

Uno de los casos se detectó en un viajero procedente del extranjero (caso "importado") en la provincia suroriental de Cantón, mientras que el otro contagio, por transmisión local, se diagnosticó en la ciudad oriental de Shanghái. De este modo, el país asiático prolonga la racha de nuevos positivos diarios por debajo de la decena iniciada el pasado día 11.

04:06 Al menos 13 miembros de la Guardia Presidencial colombiana tienen COVID-19

Un miembro de seguridad de la Presidencia de Colombia y 13 soldados del Batallón Guardia Presidencial dieron positivo por COVID-19, informaron este miércoles fuentes oficiales según las cuales ninguno de ellos ha tenido contacto cercano con el mandatario Iván Duque ni con sus familiares.

La Presidencia detalló en un comunicado que el integrante de la seguridad contagiado dio positivo tras un viaje a Leticia, capital del selvático departamento del Amazonas y uno de los principales focos de la pandemia en Colombia con 1.312 casos.

04:01 Costa Rica vigilará movimiento de transportistas tras acuerdo con Panamá

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles un acuerdo con el de Panamá para reactivar la entrada de camiones de carga a territorio costarricense en el marco de la pandemia y que establece una vigilancia de los transportistas y una serie de obligaciones como la de descargar y cargar en almacenes fiscales determinados.

La ministra costarricense de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, dijo en una declaración enviada a los medios que Costa Rica hará la vigilancia epidemiológica de los transportistas, establecerá puntos para que hagan paradas e impondrá un tiempo límite para su permanencia en el país, el cual incluye horas de descanso.

03:46 Guatemala suma dos fallecidos por COVID-19 y 132 nuevos casos en 24 horas

Guatemala reportó este miércoles la muerte de dos personas por COVID-19 y 132 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que suma 45 decesos a causa de la enfermedad y 2.265 casos positivos.

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, indicó en cadena nacional por televisión que los fallecidos son dos hombres de 67 y 72 años.

03:44 Inminente la imposibilidad de atención sanitaria en Lima, afirma Defensoría

La Defensoría del Pueblo afirmó este miércoles que "es inminente la imposibilidad de atención" en los servicios de salud de Lima y el vecino puerto del Callao porque se encuentran bajo una "inmensa presión" por la cantidad de enfermos por el COVID-19 y la escasez de recursos.

Transcurridos 66 días de la emergencia sanitaria en Perú y con más de 100.000 contagios, la Defensoría del Pueblo señaló que en los establecimientos de salud "faltan equipos de bioseguridad para el personal, camas UCI, ventiladores mecánicos, oxígeno, pruebas de descarte", entre otros dispositivos e insumos.

03:28 Maduro acusa a Iván Duque de planear infectar a venezolanos con COVID-19

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a su par colombiano, Iván Duque, de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia.

"La orden que dio Iván Duque, yo lo denuncié hace dos semanas, una reunión muy infausta dando una orden de hacer todo lo que se pueda hacer para contaminar a Venezuela", dijo Maduro durante un acto con parte de su gabinete, en Caracas. El plan, prosiguió Maduro, contempla también "traer a venezolanos infectados" de vuelta a su país, donde se cuentan 824 contagiados, de los cuales, el 44 por ciento fueron reportados los últimos 5 días.

03:08 En el plan de California para reabrir la industria del cine, Hollywood es el "desafío"

California revelará la próxima semana un plan para reabrir su mundialmente famosa industria del entretenimiento, en el que el principal desafío recae en Los Ángeles, epicentro de la mayoría de las producciones pero también de la pandemia en el estado.

Los sets de cine y televisión en este estado de Estados Unidos cerraron a mediados de marzo cuando entraron en vigor las órdenes de confinamiento. El gobernador Gavin Newsom dijo este miércoles que la mayoría de los 58 condados californianos "tendrán la capacidad" de comenzar a retomar rodajes siguiendo criterios que se establecerán en una hoja de ruta el lunes.

03:07 México reporta mayor cifra de muertes por COVID-19 en un día con 424 casos

Las autoridades de Salud de México reportaron este miércoles 2.248 nuevos contagios y 424 muertes por COVID-19, con los que el país llegó a 56.594 casos confirmados y 6.090 decesos a causa de la enfermedad.

El número de muertos en esta jornada es la mayor para un día desde el inicio de la pandemia el 28 de febrero, y representa un incremento de 7,48 por ciento respecto a los 5.666 que se notificaron el día anterior. Adicionalmente, en el país existen 726 defunciones sospechosas que están a la espera de concluir el protocolo de laboratorio que confirme la causa de su muerte, dijo el director de Epidemiología, José Luis Alomía.

02:52 Panamá llega a 287 muertes por COVID-19 y acumula 9.977 contagios

Panamá registró 6 muertes por COVID-19 y 110 nuevos casos, para elevar a 287 las defunciones y a 9.977 los contagios confirmados de la enfermedad, que fue detectada en el país el 9 de marzo pasado, informaron este miércoles las autoridades de salud.

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) detalló en un comunicado que 332 pacientes se encuentran hospitalizados, 264 en sala general y 68 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y 6.194 enfermos que se han recuperado.

02:49 EE.UU. pasa de 93.200 fallecidos y 1,55 millones de contagios por COVID-19

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.550.959 casos confirmados de COVID-19 y la de 93.214 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 23.604 contagios y de 1.369 nuevas muertes más que el martes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 354.370 casos confirmados y 28.636 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

02:41 Colombia tiene récord de 752 casos diarios de COVID-19 que crece en Cartagena

Colombia alcanzó este miércoles un récord diario de contagios de COVID-19 con 752 casos que elevaron a 17.687 el total del país, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 630, con 17 decesos, casi la mitad de los cuales tuvo lugar en Cartagena de Indias.

Pese a la cuarentena obligatoria que rige en Colombia desde el pasado 25 de marzo, la expansión del coronavirus va en aumento en todo el país y desde hace más de una semana la cifra diaria de contagios no baja de los 600, en tanto que las muertes oscilan entre 15 y 20 en cada jornada.

02:35 IATA pide retirada del requisito de prueba de COVID-19 para volar a Ecuador

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) solicitó este miércoles al Gobierno de Ecuador que retire el requisito de una prueba de COVID-19 al arribo de los pasajeros cuando se reanuden los vuelos comerciales al país el próximo mes.

En una misiva remitida al ministro de Obras Públicas y Transporte de Ecuador, José Gabriel Martínez, la entidad agradece la disposición de las autoridades de adoptar protocolos de bioseguridad siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas de IATA, en línea con lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

02:27 Panamá y Costa Rica logran acuerdo en tránsito de carga en medio de crisis

Panamá dijo este miércoles que logró un acuerdo binacional con Costa Rica que permite al transporte de carga panameño circular por el vecino país, que estableció restricciones a los camioneros extranjeros que han generado una crisis que amenaza con desabastecer de alimentos e insumos a la región.

"El Gobierno Nacional comunica que luego de gestiones diplomáticas y negociaciones se ha logrado un acuerdo binacional que permite el traslado de transportistas panameños en el territorio costarricense", indicó un comunicado de la Cancillería panameña.

02:23 El mayor caso de corrupción con Áñez deja un ministro arrestado en Bolivia

El mayor escándalo de corrupción en los seis meses que lleva en el poder de forma interina Jeanine Áñez en Bolivia deja este miércoles un ministro arrestado y cesado, además de la incógnita de cómo afectará a su imagen pues es candidata para unas elecciones aún sin fecha.

El hasta ahora ministro interino de Salud Marcelo Navajas seguía por la noche hora local en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, tras ser arrestado por la Policía Boliviana en el marco de una investigación por supuesto sobreprecio en la compra de unos respiradores en España.

02:15 Guayaquil despierta a la vida después de dos dramáticos meses por el COVID-19

Después de 65 días de confinamiento, Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más afectada por el COVID-19, volvió a llenar parcialmente sus calles en el primer día de desescalada, tras cambiar de rojo a amarillo en la semaforización epidemiológica que se está implementando a nivel nacional.

Con mucha cautela, pero empujados por la necesidad de trabajar, cientos de personas llegaron desde la 8:00 de la mañana al Palacio Municipal para pagar la renta de sus comercios, en especial los que tienen puestos en los distintos mercados de la ciudad.

01:43 Michigan protesta contra el confinamiento con la "Operación corte de pelo"

Tras masivos actos con personas armadas, los furiosos por el estricto confinamiento contra el COVID-19 impuesto en Michigan lanzaron el miércoles la "Operación corte de pelo" en la que barberos usaron sus tijeras y navajas ante el Capitolio estatal.

Varios cientos de manifestantes, muchos sin mascarillas ni respeto por el distanciamiento, hicieron fila por un corte de pelo gratis en plena calle. Eso sí, las sillas eran desinfectadas tras cada corte. Esta fue la cuarta mayor protesta en menos de un mes contra la estricta orden de permanecer en casa dispuesta por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer.

01:38 Polémica por despido de creadora de web oficial de la COVID-19 en Florida

Organizaciones comunitarias de Florida pidieron este miércoles al Congreso estatal que investigue el despido de la administradora de la web oficial que suministra los datos sobre la prevalencia de la COVID-19 en el estado y también los problemas en el sistema para acceder al subsidio de desempleo.

Su propósito es "establecer de inmediato dos comités de supervisión bicamerales, bipartidistas e independientes, para responsabilizar a la rama ejecutiva del gobierno de Florida por sus fracasos y hacer lo que es correcto para la salud pública de todos los floridanos", señalaron las organizaciones en un comunicado.

01:31 La UE recomienda distanciamiento físico y mascarillas en viajes aéreos

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) recomendaron medidas de distanciamiento físico "cuando sea posible" y el uso de una máscara médica para viajes en avión.

En un documento publicado el miércoles, las dos agencias de la UE emitieron directrices para "garantizar la seguridad de los pasajeros aéreos y los trabajadores de la aviación al reanudar los horarios de vuelo". "El protocolo tranquilizará a los pasajeros sobre la seguridad de su viaje en avión y, por lo tanto, ayudará a la industria a recuperarse de los efectos de esta pandemia", dijo la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, en un comunicado.

01:30 Victoria´s Secret cerrará 250 tiendas en EEUU y Canadá tras pandemia

La compañía matriz de Victoria’s Secret, L Brands, informó este miércoles de su tercera pérdida trimestral consecutiva y la cuarta caída consecutiva en las ventas (-37 por ciento), ya que sus tiendas se vieron obligadas a cerrar debido a la pandemia del coronavirus, un golpe que le llevó a decidir el cierre definitivo de 250 tiendas en Estados Unidos y Canadá.

Así lo notificó la compañía sobre los resultados de su último trimestre fiscal, que finalizó el 2 de mayo, con unas ganancias por acción de 99 centavos de dólar y unos ingresos de 1.650 millones de dólares.

01:27 EE. UU. considera restricciones de viaje para América del Sur, dice vicepresidente

Estados Unidos está observando con cuidado la situación del coronavirus en Brasil y en toda América del Sur, y considera imponer restricciones de viaje, dijo este miércoles el vicepresidente Mike Pence.

Brasil se ha convertido un importante foco del coronavirus con 17.971 fallecidos y más de 271.000 casos confirmados, que lo convierten en el tercer país del mundo con más contagiados después de Estados Unidos y de Rusia. "Estamos siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en América del Sur, incluyendo Brasil, donde vimos que en los últimos días hubo un alza considerable de los casos", afirmó Pence, después de que un periodista le preguntara en Florida si el gobierno consideraba imponer nuevas restricciones de viaje.

01:26 Bolsonaro se aferra a la cloroquina en la "guerra" contra el coronavirus

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha aferrado a la cloroquina como tabla de salvación en medio de la pandemia y este miércoles recomendó su uso para tratar a pacientes con síntomas leves de COVID-19, que deja ya cerca de 19.000 muertos en Brasil, tras registrar 888 en el último día.

Orientado por Bolsonaro, el Ministerio de Salud publicó este miércoles un nuevo protocolo sobre el tratamiento a los pacientes con coronavirus, el cual extiende el posible uso de cloroquina e hidroxicloroquina en casos leves, pese a que la eficacia de esos antipalúdicos aún no ha sido demostrada en la lucha contra el virus.

01:23 Crece el triste negocio de hacer ataúdes por COVID-19 en Nicaragua

Carpinteros trabajan en jornadas extenuantes para fabricar ataúdes sellados, ante los sombríos pronósticos sobre el posible impacto del coronavirus en Nicaragua, donde las autoridades admitieron un fuerte aumento de contagios y muertes en la última semana.

Las autoridades de salud de Nicaragua reportaron el martes un fuerte aumento de contagios con 254 casos, 10 veces más que los 25 reportados una semana atrás, y 17 muertos. Sin embargo, la ONG Observatorio Ciudadano contabilizó hasta el 16 de mayo 1.594 casos de COVID-19 y 366 fallecidos, bastante más que las cifras oficiales.

01:20 Otro récord de contagios diarios de COVID-19 en Argentina, con 474 positivos

Argentina superó este miércoles por segundo día consecutivo su récord diario de contagios por COVID-19, con 474 casos nuevos, y la cifra total de afectados desde que comenzó la pandemia llegó a 9.283 en el país.

El Ministerio de Salud informó además en su reporte vespertino que se produjeron 10 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, y el número total de fallecidos superó los cuatro centenares para colocarse en 403 decesos.

01:19 Nueva protesta en Santiago pide alimentos durante la cuarentena

Medio centenar de vecinos de la comuna de La Pintana, en el sur de Santiago, se manifestaron este miércoles por la falta de trabajo y alimentos durante la cuarentena total por el avance del coronavirus que ha golpeado más fuerte a las zonas pobres.

Los vecinos de La Pintana, un barrio de clase obrera, con sectores muy pobres y peligrosos, desafiaron la cuarentena decretada en Santiago desde el viernes para protestar con carteles, incendiando barricadas, golpeando cacerolas, y gritando consignas en contra del gobierno al que acusan de no brindarles ayuda en medio del recrudecimiento de la pandemia en Chile.

00:54 Honduras y Cruz Roja diseñan hoja de ruta para atender migrantes por COVID-19

La Secretaría de Salud de Honduras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acordaron este miércoles diseñar una hoja de ruta para recibir y atender a migrantes irregulares deportados de Guatemala, Estados Unidos y México durante la emergencia por el coronavirus, informó una fuente oficial.

Autoridades sanitarias de Honduras y representantes del Comité de la Cruz Roja dialogaron sobre la población vulnerable, especialmente privados de libertad y migrantes retornados, a quienes se busca garantizar atención médica y respeto a sus derechos, indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

00:46 Polémica en Florida por acusaciones de alteración de datos de coronavirus

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió el miércoles su gestión luego de que una analista de datos acusara al gobierno de forzarla a alterar los datos publicados sobre el coronavirus en la página web de estadísticas del estado.

DeSantis desestimó las acusaciones, aseguró que la empleada no era científica ni epidemióloga, que en cambio se negaba a cumplir órdenes de sus superiores y que no debía trabajar allí, puesto que pende sobre ella una acusación de acoso sexual cibernético. "Lo que ella estaba haciendo era poner datos en el portal que los científicos creían que no eran datos válidos", dijo DeSantis el miércoles a periodistas.

00:40 Piden garantías para el personal de salud tras nueva agresión en Bolivia

Un nuevo caso de agresión a personal sanitario en Bolivia, que cumplía la cuarentena preventiva por el contacto con un paciente de coronavirus, ha generado que la Defensoría del Pueblo y otros entes pidan garantías y protección para los trabajadores en la salud.

Un grupo de quince profesionales de salud cumplía con la cuarentena en el municipio de Caranavi, en la región de La Paz, tras estar en contacto con el primer caso de COVID-19 en el lugar, cuando sufrió agresiones de pobladores que querían desalojarlos.

00:38 Copa Airlines aspira operar al 40 % de su capacidad a finales de este año

La panameña Copa Airlines aspira operar al "40 por ciento o un poco menos" de su capacidad a finales de este año a causa de la pandemia del COVID-19, que le está obligando a salir aviones y a dejar otros almacenados en tierra por tiempo indefinido, dijo este miércoles su presidente, Pedro Heilbron.

"En julio estaríamos operando al 10 por ciento de capacidad y esperamos para diciembre estar cerca del 40 por ciento", dijo Heilbron, que recordó que "antes de esta crisis operábamos un poco más de 100 aeronaves" y para fin de año la compañía aspiran tener volando "40 o un poco menos".

00:33 Brasil registra 888 muertes con COVID-19 y casi 20.000 contagios en un día

Brasil registró 888 muertes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total de fallecidos hasta los 18.859, mientras que el número diario de contagios alcanzó un nuevo máximo hasta los 19.951, informó este miércoles el Gobierno.

La pandemia continúa su expansión por el gigante suramericano al contabilizar 291.579 casos confirmados de COVID-19, según el último boletín del Ministerio de Salud.

00:32 Piden acciones enérgicas por crecientes ataques a profesionales de enfermería

Los gobiernos de todo el mundo deben impulsar "acciones enérgicas" contra los autores de los crecientes ataques contra enfermeros y enfermeras registrados en varios países en el contexto de la pandemia de COVID-19, pidió hoy el máximo responsable del Consejo Internacional de Enfermería (ICN).

El consejero delegado de esa organización, Howard Catton, también solicitó en un comunicado, en paralelo a la publicación de un artículo sobre estos ataques en la revista médica The Lancet, que se haga una recopilación de datos sobre estos hechos, que sean condenados abiertamente y que se tomen medidas para prevenirlos.

Enfermeras y enfermeros "han sido marginados, han sufrido abusos e incluso ataques físicos por estar en contacto cercano con pacientes de COVID-19, unos hechos completamente inaceptables", subrayó.

00:24 Trump acentúa su campaña contra el voto por correo, al amenazar a dos estados

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con "retener" fondos federales a dos estados clave en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, Nevada y Michigan, por sus planes para facilitar el voto por correo por motivos de seguridad durante la pandemia de COVID-19.

En dos tuits, Trump dio un nuevo paso en su campaña contra el voto por correo, una opción que él mismo ha utilizado para participar en las primarias de Florida, pero que teme que pueda perjudicarle en noviembre, por lo que insiste, sin pruebas, en que puede llevar a un fraude electoral.

00:23 Ecuador solicita una urgente asistencia técnica de la UNCTAD

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha solicitado a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) una urgente asistencia técnica para ayudar a mitigar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 en el país.

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, indicó que la asesoría requerida se sitúa sobre los capítulos de inversiones en salud pública, el comercio y la protección al consumidor, entre otros.

00:22 Ciudad de México emprenderá reapertura gradual el 1 de junio

Ciudad de México iniciará el 1 de junio un plan gradual de reapertura económica y social que dependerá de la ocupación hospitalaria por la pandemia de covid-19, anunció este miércoles el gobierno local.

La ruta hacia la "nueva normalidad" estará regulada por un semáforo de cuatro colores, de los cuales el rojo, de alerta máxima, se mantendrá por lo menos hasta el 15 de junio, dijo Claudia Sheinbaum, alcaldesa de esta ciudad de nueve millones de habitantes.

00:21 Colombia y Perú instalan comité COVID-19 para proteger a indígenas amazónicos

Los gobiernos de Colombia y Perú instalaron un comité binacional para proteger del COVID-19 a las poblaciones indígenas que habitan las regiones de la Amazonía donde esos países comparten frontera, informó el miércoles la cancillería peruana.

Ambos países "instalaron el Comité Binacional COVID-19" mediante una videoconferencia entre representantes de sus ministerios de Salud, tras haber decidido su creación el 14 de mayo.

00:20 Trump dejará de tomar hidroxicloroquina en "un día o dos"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que dejará de tomar hidroxicloroquina "en un día o dos" después de haber ingerido las pastillas de ese medicamento durante dos semanas como prevención ante la COVID-19, una propiedad que no ha sido probada científicamente.

"Creo que el régimen (del medicamento) termina en un día o dos. Creo que son dos días", manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. El lunes Trump reveló que desde hacía un par de semanas tomaba a diario hidroxicloroquina y zinc de manera preventiva, aunque aseguró que no tenía síntomas de la COVID-19.

00:19 EE.UU. dispone "vuelos de alivio” a sus ciudadanos que salgan de Nicaragua

Estados Unidos dispuso este miércoles de dos "vuelos de alivio” para los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Nicaragua regresar a su país, en medio de la pandemia de COVID-19, que mantiene congelados los puentes aéreos en casi todo el mundo.

Uno de los "vuelos de alivio”, realizados por la firma Eastern Airlines, salió esta mañana del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, con más de 200 pasajeros, con destino a Miami.

00:18 El confinamiento reduce los delitos en México pero no los asesinatos

Si bien la cifra de delitos generales se ha reducido en México por la pandemia, los asesinatos en México se han mantenido prácticamente idénticos con 2.950 homicidios dolosos y 70 feminicidos en abril pasado.

Las autoridades de seguridad anunciaron este miércoles que en abril se logró nuevamente revertir la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos con una baja de 1,66 por ciento respecto al mes anterior. Además de una caída del 33,43 por ciento en los delitos del fuero federal frente a marzo, que contemplan crímenes que van desde el narcotráfico hasta el robo de hidrocarburos.

00:17 Perú supera los 100.000 casos y 3.000 muertos por la epidemia de COVID-19

Perú superó este miércoles los 100.000 casos y los 3.000 fallecidos desde que se desató la epidemia por COVID-19, que ha convertido al país en el segundo más golpeado por la enfermedad en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil.

Al sumar 4.537 casos en las últimas horas, la cifra de infectados llegó a 104.020 personas, mientras que el reporte de 110 nuevos decesos elevó la cifra total de fallecidos a 3.024.

El Ministerio de Salud (MINSA) señaló que el 80 por ciento de los casos son asintomáticos, mientras que el titular de ese despacho, Víctor Zamora, pidió a la ciudadanía que no se automedique y acuda a los centros de salud si tiene los síntomas de la enfermedad.

00:16 El choque de poderes estatales salvadoreños marca continuidad de cuarentena

Los salvadoreños continuaron este miércoles en cuarentena "absoluta" entre la creciente confrontación de los poderes del Estado y la incertidumbre jurídica a raíz de la declaración de un estado de emergencia mediante un método cuya legalidad es analizada por la Corte Suprema.

El Gobierno de Nayib Bukele decretó que la cuarentena "absoluta" y "rígida" se mantenga hasta el próximo 6 de junio, fecha propuesta por el mandatario para comenzar con la reactivación de la economía salvadoreña.

00:15 Trump quiere cumbre del G7 presencial como símbolo de la vuelta a la "normalización"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este miércoles que quiere que la cumbre del G7 prevista para junio se realice de forma presencial en la residencia de Camp David, como un símbolo de un retorno a la "normalización".

Después de que a mediados de marzo anunció que el encuentro se realizaría de forma virtual debido al coronavirus, el miércoles Trump mencionó la posibilidad de reunirse en persona en la residencia de Camp David, un lugar cargado de simbolismo.

00:14 Críticas de PP y Vox al acuerdo del PSOE con Bildu para el estado de alarma

El PP y Vox ha criticado duramente el acuerdo alcanzado este miércoles entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con EH-Bildu para facilitar la aprobación del estado de alarma y por el que el Ejecutivo se compromete a derogar de forma "integra" la reforma laboral.

En un comunicado difundido después de la votación en el Congreso, Bildu ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de forma "íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma. La formación abertzale ha aclarado que la derogación debe hacerse efectiva antes de que finalicen las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la COVID-19.

00:13 Royal Caribbean, con pérdidas por COVID-19, se prepara para nueva realidad

La compañía de cruceros Royal Caribbean, que tuvo unas pérdidas netas de 1.400 millones de dólares (6,91 dólares por acción) en el primer trimestre de 2020, volverá a operar por fases y solo cuando esté totalmente lista, dijeron este miércoles sus directivos.

Richard Fain, presidente y CEO de la segunda compañía más grande del mundo en el sector de cruceros, que tiene todos sus viajes suspendidos hasta el 31 de julio, presentó este miércoles los resultados del primer trimestre de 2020, un año que está resultando aciago para los cruceros debido al COVID-19.

00:12 Bolsa argentina gana 1,07 por ciento a 39.809,16 puntos

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó 1,07 por ciento este miércoles y se colocó en 39.809,16 puntos. El balance general de acciones arrojó 131 alzas, 70 bajas y cinco papeles sin cambios.

El total negociado en acciones fue de 941 millones de pesos (unos 13,4 millones de dólares). En el panel de acciones principales, la mayor ganancia la registró el grupo financiero Supervielle (8,16 por ciento), en tanto que la mayor pérdida fue de la transportadora de energía Transener (-3,57 por ciento).

00:11 Bolsa de Sao Paulo cierra al alza animada por el exterior y grandes valores

La bolsa de Sao Paulo avanzó este miércoles un ligero 0,71 por ciento y su índice Ibovespa, referencia del parqué, cerró en los 81.319 puntos, impulsada por el exterior y los grandes valores como la estatal Petrobras.

El corro paulista acompañó el buen humor del resto de mercados internacionales durante la jornada bursátil de este miércoles, que ocurrió con normalidad a pesar de que Sao Paulo ha unido varios días festivos para intentar frenar la expansión del coronavirus.

00:10 Un visón puede haber contagiado el coronavirus a una persona en Holanda

Un trabajador de una granja de visones en Holanda puede haberse contagiado del coronavirus a partir de uno de esos animales, según el Ministerio de Agricultura del país.

Este es el resultado de una investigación en curso sobre COVID-19 en las granjas holandesas de visones, la cual "sugieren que ha habido una transmisión del nuevo coronavirus del visón al humano”. La investigación también señala que el visón con COVID-19 puede ser asintomático, informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

00:09 Macron dispuesto a acudir al G7 "si lo permiten las condiciones sanitarias"

El presidente francés, Emmanuel Macron, está dispuesto a acudir a la cumbre del G7 en Camp David, prevista del 10 al 12 de junio, "si las condiciones sanitarias lo permiten", después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara que la convocará de forma presencial como signo de normalización.

"Dada la importancia del G7 en la respuesta a la crisis (del COVID-19), el presidente está dispuesto a acudir a Camp David si las condiciones sanitarias lo permiten", indicó el Elíseo.

00:08 Disney World, Miami y Miami Beach abren tímidamente en Florida

El parque de atracciones Disney World abrió este miércoles algunos negocios y restaurantes, mientras las ciudades de Miami y Miami Beach habilitaron sus tiendas siguiendo un plan de reactivación "por fases" en Florida que busca mantener a los turistas a raya.

Si bien algunos restaurantes y tiendas del paseo comercial "Disney Springs" en Orlando, en el centro de Florida, abrieron, la nueva realidad de la pandemia se mantenía muy presente. Estacionamientos limitados, barreras para facilitar el distanciamiento social, horarios de visita reducidos, empleados continuamente desinfectándolo todo... Y los visitantes deben usar mascarillas y pasar por un control de temperatura corporal en la entrada.

00:07 LATAM retomará parte de sus operaciones internacionales entre junio y julio

La aerolínea LATAM, una de las principales de Latinoamérica, informó este miércoles que entre los meses de junio y julio próximos retomará algunas de sus operaciones internacionales, que permanecen suspendidas en 95 por ciento desde comienzos del pasado abril debido a la crisis sanitaria del coronavirus y las medidas restrictivas de los países afectados.

La compañía aérea señaló a través de un comunicado que en junio espera pasar del 5 por ciento al 9 por ciento de su capacidad total previa antes de la llegada de la pandemia, y en julio alcanzar hasta el 18 por ciento.

00:06 Muertes en prisiones de Río de Janeiro suben un 33 % durante la pandemia

Las muertes en los presidios de Río de Janeiro aumentaron 33 por ciento en los dos últimos meses, en relación con el año pasado, donde al menos medio centenar de reos fallecieron en plena crisis de la pandemia, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional.

Entre el 11 de marzo y el 15 de mayo, durante la cuarentena decretada en las penitenciarías por el coronavirus, han muerto 48 presos, el mayor número de óbitos registrados en las cárceles fluminenses en los últimos seis años.

00:05 Cerca de 600 venezolanos siguen acampados en Chile pidiendo ser repatriados

Unos 600 ciudadanos venezolanos permanecen acampados a las afueras de la embajada de su país en Santiago de Chile pidiendo ser repatriados, tras verse afectados por la crisis económica generada por el coronavirus y el cierre de fronteras que muchos gobiernos han decretado para contener la pandemia.

El último vuelo entre Santiago y Caracas tuvo lugar el pasado 5 de mayo y trasladó a 250 personas a sus hogares, pero 15 días después la calle de la embajada venezolana en Santiago se ha convertido en un campamento donde varios centenares más de venezolanos piden ayuda poder regresar.

00:04 Ecuador suma 49 muertos en 24 horas y contagios por COVID-19 llega a 34.854

Ecuador sumó 49 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus, con lo que elevó su cifra oficial de decesos a 2.888, mientras que el número de contagios se elevó a 34.854, con 703 nuevos casos positivos para COVID-19.

Al rubro de muertos también se suma el de 1.805 fallecidos probables, sobre los cuales no se tiene la certeza forense de coronavirus, aunque se sospecha de esa causa, ya que las víctimas habían presentado síntomas asociados, según el último informe oficial emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

00:03 Monos vacunados o infectados parecen desarrollar inmunidad a COVID-19, según estudios

Macacos vacunados o infectados con el nuevo coronavirus desarrollaron anticuerpos que les permiten protegerse de una nueva infección, según dos estudios "prometedores" pese a las grandes diferencias entre los monos y los humanos y publicados el miércoles por la revista Science.

"Nuestros hallazgos aumentan el optimismo de que será posible desarrollar vacunas contra COVID-19", dijo en un comunicado Dan H. Barouch, el investigador que realizó ambos estudios en el Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de Boston.

00:02 Chile supera los 50.000 casos de coronavirus y más de 500 muertos

Tras una semana con récords diarios, Chile pasó un hito al sumar 35 muertos y 4.038 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para elevar a 53.617 el número de contagiados y a 544 los fallecidos desde marzo, informó este miércoles el ministerio de Salud.

En Santiago, capital de siete millones de habitantes que es el principal foco de la pandemia en el país, están ocupadas entre el 94 y 95 por ciento de las unidades con camas de paciente crítico y sin embargo también se registró otro "aumento muy importante" hospitalizados, dijeron las autoridades.

00:01 Brasil registra récord de muertos con COVID-19 y amplía tratamiento con hidroxicloroquina

Brasil, que superó por primera vez la triste marca de mil muertes diarias por el coronavirus, abrió este miércoles la puerta a la utilización de hidroxicloroquina en casos leves de COVID-19, que siguió avanzando en Chile, Perú y otros países de América Latina pero parece estar cediendo en Europa.

El nuevo coronavirus ha matado a 320.000 personas en todo el mundo, ha afectado a casi cinco millones de personas y sigue expandiéndose. La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles que se había registrado el mayor número de casos de COVID-19 en un solo día, en particular en Estados Unidos, Brasil, Rusia, Arabia Saudí, India, Perú y Catar.

00:00 Wall Street cierra en verde y Dow sube 1,52 % entre optimismo por reaperturas

Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,52 por ciento, en medio de un optimismo renovado por las reaperturas económicas en algunas partes de Estados Unidos, a medida que se levantan las restricciones para contener el coronavirus.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzó 369,04 puntos, situándose en 24.575,90 enteros e impulsado por grandes corporativas como Disney (4,84 por ciento), Intel (4,66 por ciento), American Express (3,95 por ciento), Chevron (3,78 por ciento) y Exxon Mobil (3,25 por ciento).

ama (efe, afp, Reuters)

