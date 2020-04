+++ Coronavirus minuto a minuto: Francia y España definen desconfinamiento +++

07:27 (CET) Aumenta el desempleo en Chile por la pandemia

El desempleo sigue generando preocupación en América Latina mientras continúa avanzando la pandemia del coronavirus. Antes de que se detectara la enfermedad en Chile el 3 de marzo había unos 700.000 desocupados en el país, y ahora son cerca de un millón, informaron las autoridades.

Tan sólo en marzo la Dirección del Trabajo recibió 300.000 cartas de desempleo de personas que poco tiempo antes participaban en una fuerza laboral de unos nueve millones de trabajadores en el país, precisó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Un total de 66.573 empresas se acogieron a una ley vigente desde mediados de abril que les permite suspender por tres meses su relación contractual con 516.826 trabajadores. La norma le autoriza a las empresas dejar de pagar el salario a sus trabajadores, que sólo recibirán el 70% de sus ingresos a través del seguro de cesantía, aunque esa cantidad va disminuyendo mensualmente. Los empresarios sólo están obligados a pagar el seguro de salud y el aporte del 10% mensual para las futuras pensiones.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha dispuesto varios mecanismos para apoyar la liquidez de las empresas, así como pequeños bonos e ingresos mínimos para los más pobres, pero sus destinatarios los consideran insuficientes. En el país hay 13.813 contagiados y 198 fallecidos por el coronavirus. (ap)

07:09 (CET) Francia y España definen desconfinamiento

Francia y España, dos de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, presentan este martes (28.04.2020) sus planes para el fin progresivo del confinamiento, en momentos en que el número de casos registrados en el mundo ha superado los tres millones.

Los franceses conocerán a través del primer ministro, Edouard Philippe, si el uso de una máscara será obligatorio, si las escuelas abrirán o si se autorizarán los viajes interregionales. Están en juego la reactivación de la economía y el control de la epidemia. En todos los casos, se excluye el regreso a la vida normal el 11 de mayo, fecha prevista para el levantamiento de un confinamiento vigente desde el 17 de marzo en territorio francés.

En España, donde los ciudadanos han pasado confinados en sus hogares desde el 14 de marzo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará este mismo martes un plan para suavizar las medidas a partir de mediados de mayo, pero, si siguen disminuyendo los contagios, a partir del día 2 se permitirá a los adultos pasear o hacer ejercicio, al igual que ocurre en otros países europeos.

Varios otros países europeos, así como una docena de estados en Estados Unidos, han comenzado una salida cautelosa del confinamiento, alentados por una desaceleración en los números de nuevos casos de contagios y de víctimas fatales. En Europa, donde la pandemia ha dejado más de 1.400.000 casos y más de 126.000 muertos, la enfermedad comienza a parecer bajo control en los cuatro países más afectados Italia, España, Francia y Reino Unido. (afp)

06:35 (CET) Equipo de la NBA devuelve millonaria ayuda federal

La crisis económica que ya viven algunos equipos de la liga de baloncesto profesional de los Estados Unidos, por la pandemia de coronavirus no ha afectado hasta ahora a Los Angeles Lakers que, a través de un comunicado, informaron este lunes que habían devuelto una ayuda federal de 4,6 millones de dólares.

La ayuda está enmarcada dentro del programa que el gobierno federal ha establecido para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la carga económica que ha generado el COVID-19.

Los Lakers, una de las franquicias más rentables de la NBA, solicitaron alivio a través del Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas, pero después de varios informes de que varias entidades grandes o altamente capitalizadas estaban obteniendo ayuda del fondo inicial de 349 mil millones del programa, mientras que cientos de miles de empresas más pequeñas quedaron excluidas, los Lakers dijeron que devolvieron el dinero.

"Una vez que descubrimos que los fondos del programa se habían agotado, pagamos el préstamo para que el apoyo financiero se dirija a los más necesitados. Los Lakers siguen completamente comprometidos a apoyar tanto a nuestros empleados como a nuestra comunidad", dijeron en un comunicado que ofrecieron a los medios de comunicación El programa, que se estableció como parte de la Ley CARES de 2.200 millones de dólares fue establecido el pasado 3 de abril, y permite a las pequeñas empresas solicitar y recibir préstamos para cubrir los salarios de los empleados y otros gastos. (efe)

06:20 (CET) Los muertos por COVID-19 sube a 64 en Honduras

La cifra de muertos en Honduras a causa del COVID-19 aumentó este lunes a 64, en tanto que los casos positivos de contagiados se elevó a 702, a un mes y medio de que se confirmaron los tres primeros casos, en marzo, informó una fuente oficial.

El caribeño departamento de Cortés sigue siendo el que registra la mayor incidencia de personas que han contraído el coronavirus en el país centroamericano de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento son pobres.

El gobierno extendió hasta el 3 de mayo el toque de queda que rige desde marzo como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. Pese al toque de queda, la población puede salir a diario a supermercados, farmacias, cooperativas, ferreterías, bancos y expendedoras de combustible bajo medidas de protección y mediante un control numérico a partir del último dígito de su carné de identidad o pasaporte, en horario de las 07:00 a las 17:00 locales (de las 13:00 a las 23:00 GMT). (efe)

06:07 (CET) Trump ignoró alertas de inteligencia sobre el peligro del COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió advertencias en varias ocasiones de inteligencia sobre los peligros del nuevo coronavirus en enero y febrero, informó la noche de este lunes (27.04.2020) The Washington Post. Las alertas, más de una docena incluidas en informes clasificados diarios que recibe el presidente, se produjeron mientras el mandatario minimizaba la amenaza del COVID-19, que hasta ahora a cobrado 56.144 muertes en Estados Unidos y cerca de un millón de infectados.

El Post, en base al testimonio de funcionarios actuales y anteriores no identificados de Estados Unidos, informó que las advertencias estaban contenidas en el resumen diario de los problemas mundiales y las amenazas de seguridad más importantes que recibe el mandatario.

Durante semanas, estos informes rastrearon la propagación del virus y advirtieron que China estaba suprimiendo información sobre la letalidad y la facilidad de transmisión del virus, y mencionaron las terribles consecuencias políticas y económicas, dijo el Post. Según varios funcionarios recogidos por el Post, el presidente a menudo no lee los informes y detesta tener que escuchar los resúmenes orales.

Trump restringió los viajes entre Estados Unidos y China a fines de enero, pero pasó la mayor parte del mes siguiente minimizando la amenaza y no declaró la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus hasta el 13 de marzo, mientras la bolsa se desplomaba y los casos de virus aumentaban en Nueva York. (afp)

05:19 (CET) Experto ve difícil los JJOO sin una vacuna contra el COVID-19

Si no se desarrolla una vacuna "efectiva" contra el COVID-19 será "extremadamente difícil" celebrar los próximos juegos olímpicos en 2021, advirtió este martes (28.04.2020) el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura. El experto hizo un repaso de las herramientas que tiene su país para luchar contra la pandemia y mencionó la decisión de los organizadores de Tokio 2020 de aplazar para el año próximo las Olimpiadas, cuyo inicio inicialmente estaba programado para el 24 de julio de este año.

Ahora comenzarán el 23 de julio de 2021, en la creencia, según los organizadores, de que habrá tiempo suficiente para que se remonten las derivaciones de la pandemia de coronavirus. "Mi opinión personal es que si no se ha desarrollado una vacuna efectiva (contra el COVID-19) será difícil celebrar los Juegos Olímpicos", afirmó Yokokura.

"No diría que no deberían celebrarse, pero sería extremadamente difícil", agregó Yokokura, una de las voces más respetadas en Japón en los esfuerzos para luchar contra la pandemia. El presidente de la asociación expresó la necesidad de que se aceleren los esfuerzos globales para conseguir mejores fármacos que frenen el contagio del nuevo coronavirus así como el desarrollo de una vacuna efectiva. Pero Yokokura evitó manifestarse claramente sobre si la Asociación Médica de Japón está en contra de la celebración de los JJ.OO. a partir del 23 de julio de 2021 si no se cuenta para entonces con una vacuna. (efe)

04:55 (CET) Australia relaja medidas de confinamiento y reabre algunas playas

El estado más poblado de Australia relajará algunas restricciones de movimiento y la reapertura de algunas playas, en medio de las esperanzas de que los ensayos médicos ayudarán a mantener una disminución en los contagios de coronavirus, se informó este martes (28.04.2020)

La playa de Bondi y dos playas vecinas en Sydney fueron reabiertas a los residentes locales este martes, después de haber cerrado hace un mes debido a las grandes multitudes que rompían las reglas de distanciamiento social.

Las autoridades del estado de Nueva Gales del Sur (NSW), que alberga a casi la mitad de los aproximadamente 6.700 casos de COVID-19 de Australia, dijeron que permitirían además que hasta dos adultos visiten la casa de otra persona a partir del viernes, relajando “por salud mental de todos” la política de permanencia en el hogar y la prohibición de movilizaciones no esenciales.

Australia, que cerró sus fronteras externas e internas, imponiendo un cierre anticipado de las empresas, y emitió estrictos reglas de distanciamiento social, ha evitado el alto número de los casos de coronavirus y las muertes observadas en otros países, logrando reducir la tasa local de nuevas infecciones a apenas un 1% por día, comparado con el 25% de hace un mes. El país ha registrado 84 muertes asociado con el virus. (reuters)

Un canguro salta por las calles vacías de Adelaida, Australia, durante el confinamiento el pasado 19 de abril de 2020.

04:18 (CET) Continúa a la baja la cifra de casos "activos" en China

Los nuevos casos de coronavirus aumentaron levemente en China hasta 6, la mitad de ellos procedentes del exterior, frente a los 3 del domingo, mientras que el número de infectados "activos" descendió a 648 por los 723 de la víspera, informó la Comisión Nacional de Salud este martes (28.04.2020).

Los tres casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. La comisión no informa en su último parte de nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de muertes se mantiene en 4.633 de entre los 82.836 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, se ha dado de alta a 81 pacientes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77.555.

De esta forma, el número de infectados "activos" en el país asiático queda en 648 casos -por los 723 del domingo y los 801 del sábado-, de los cuales 50 son pacientes en estado grave, según la comisión. Entretanto, el número de casos procedentes del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 552, 21 de los cuales están en estado grave, de los 1.639 diagnosticados hasta el momento.

03:46 (CET) México llega a 15.529 contagios y a 1.434 muertes

Las autoridades sanitarias de México notificaron este lunes 83 fallecimientos y 857 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un acumulado de 1.434 decesos y 15.529 contagios desde el pasado 28 de febrero.

Los 857 casos nuevos representan un incremento de 5,8 % en el número de contagios respecto a los 14.677 que se reportaron en el anterior informe técnico sobre coronavirus, señaló el director de Epidemiología, José Luis Alomía en una conferencia de prensa.

En las últimas 24 horas se notificaron 83 fallecimientos por COVID-19, para un acumulado de 1.434 decesos desde el pasado 28 de febrero, cuando las autoridades notificaron los primeros casos de contagio del virus.

El funcionario informó que del acumulado de casos, 5.009 son pacientes se encuentran en la fase activa de la enfermedad, 37 más que el día anterior, lo cual significa que se contagiaron durante los últimos 14 días.

03:21 (CET) Unicef entrega suministros higiénicos para escuelas en Nicaragua

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó este lunes 1.650 kits con suministros higiénicos al Ministerio de Educación de Nicaragua para la prevención de la pandemia del coronavirus.

Iván Yerovi, representante de Unicef en Nicaragua, dijo que dicha entidad apoya la implementación de planes de respuesta al COVID-19 que incluyen asistencia técnica, análisis rápido de riesgos, recopilación de datos y planificación para la educación de la niñez online cuando ésta se implemente y la reapertura de las escuelas, cuando la situación lo amerite.

No obstante, Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases, aunque la mayoría de padres de familias no están enviando a sus hijos a los colegios.

El país acumula trece casos confirmados con COVID-19, con tres fallecidos y 15 sospechosos, según el Ministerio de Salud, cuyas cifras oficiales dejan una tasa de letalidad de 23 %, la más alta de Centroamérica, mientras el gobierno presidido por Daniel Ortega ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (efe)

03:12 (CET) Argentina supera los 4.000 casos

Argentina confirmó 111 nuevos casos de coronavirus este lunes (27.04.2020) para llegar a los 4.003 positivos en el país, mientras que cinco muertes más elevaron el total de fallecimientos a los 197, indicó en su reporte vespertino diario el Ministerio de Salud.

La nación sudamericana abrió este lunes una nueva etapa en su confinamiento, que se alargará hasta el 10 de mayo y que comienza con polémica por la negativa de Buenos Aires y otros grandes distritos a permitir salidas recreativas de una hora, que el Gobierno nacional había anunciado como novedad para este periodo.

El aislamiento social preventivo y obligatorio, que rige en Argentina desde el 20 de marzo para evitar la propagación del coronavirus y ya se ha prorrogado tres veces, permitirá en esta tercera fase, con varias condiciones, reanudar la actividad con un criterio de segmentación geográfica, es decir, en aquellos lugares de baja población donde hay pocos o ningún caso del virus, o está controlado.

A pesar de que algunas grandes ciudades seguirán la cuarentena como hasta ahora, las salidas recreativas sí se permiten desde hoy en pequeñas localidades. (efe)

03:05 (CET) Trump pide la reapertura de centros educativos en EE. UU. antes de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes (27.04.2020) favorable a reabrir muchos centros educativos del país antes de las vacaciones del verano boreal, pero dijo que la decisión dependería de los gobernadores estatales.

"Creo que veremos muchas escuelas reabrir incluso por un corto tiempo, y eso sería algo bueno", dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Los jóvenes parecen estar bien para salir" frente al nuevo coronavirus, señaló el multimillonario republicano.

La mayoría de los centros de enseñanza estadounidenses cerraron hace varias semanas como parte de las medidas de contención y confinamiento para detener la pandemia, que, como en otras partes del mundo, dificulta que muchos padres trabajen en casa. A pesar de estas medidas, la pandemia ha progresado rápidamente en Estados Unidos, donde hay casi un millón de casos de infectados y 56.000 muertos. (afp)

02:53 (CET) Brasil surge como posible próximo epicentro de pandemia

Brasil está perfilándose como el posible nuevo foco rojo de la pandemia de coronavirus, mientras que el presidente Jair Bolsonaro insiste en que es sólo una “gripita” y que no hay necesidad de imponer las severas medidas que han ralentizado la propagación de la infección en otros países.

Mientras ciertos estados de Estados Unidos y algunos países europeos adoptaban medidas el lunes para gradualmente relajar sus límites a la movilidad y el comercio, la intensificación del brote en Brasil — el país más grande de Latinoamérica con 211 millones de habitantes — llevó a los hospitales al límite, por lo que algunas víctimas murieron en casa.

Brasil reportó oficialmente unas 4.500 muertes y casi 67.000 infecciones confirmadas, pero se cree que las cifras reales, como en muchos otros países, son mucho más elevadas dada la falta de pruebas y que muchas personas sin síntomas severos no han buscado atención hospitalaria.

Algunos científicos indicaron que probablemente más de 1 millón de personas en Brasil estén infectadas. Y la crisis de salud podría recrudecerse ahora que el país entra en el invierno, que puede empeorar las enfermedades respiratorias. (ap)

02:41 (CET) Nueva York cancela primarias por coronavirus

En una medida sin precedentes, el estado de Nueva York canceló las primarias presidenciales demócratas, fijadas para el 23 de junio, debido al coronavirus. Los miembros demócratas de la junta electoral del estado votaron el lunes a favor de cancelar las primarias presidenciales. Sin embargo, siguen en pie las internas a nivel estatal y legislativa, ese mismo 23 de junio.

El presidente del capítulo neoyorquino del Partido Demócrata, Jay Jacobs, declaró que la cancelación probablemente lleve a menos concurrencia a las urnas y a una menor necesidad de abrir centros de votación.

Las autoridades electorales locales y grupos de activistas le han pedido al estado usar fondos federales para comprar suministros de limpieza y equipos protectores, y para aumentar la contratación de personal de cara a las elecciones de noviembre. (ap)

02:18 (CET) Estados Unidos mantendrá fronteras cerradas con Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes (27.04.2020) en que mantendrá las fronteras de su país cerradas a Europa hasta que mejore la situación en el viejo continente y calificó de "trágico" el impacto de la enfermedad del COVID-19 en España e Italia. Trump hizo esas declaraciones en una rueda de prensa, en la que un periodista le preguntó cuándo anulará el veto que impide la entrada en EE.UU. de viajeros provenientes de la mayor parte de Europa.

"Estamos analizando eso y depende del tiempo que le tome a Europa sanar, Italia está empezando a volver en sí. Me alegra mucho ver eso con mi amigo, el primer ministro", manifestó el líder estadounidense en referencia al jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte.

El cierre de fronteras con Europa de EE.UU. empezó el pasado 14 de marzo por un periodo inicial de 30 días que ya ha sido renovado y puede prolongarse según Trump considere oportuno. Esa medida afecta solo a ciudadanos extranjeros; mientras que los estadounidenses y aquellos que residen de forma permanente en el país en teoría pueden seguir viajando, aunque el tráfico aéreo está prácticamente suspendido. (efe)

01.55 (CET) Gobernador de California critica playas llenas pese a la pandemia

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó este lunes (27.04.2020) el abarrotamiento de algunas playas el fin de semana en su estado, lo que aseguró puede echar atrás los logros para contener la pandemia. Es "un buen ejemplo de lo que no queremos ver, de qué no hacer si queremos continuar el importante progreso realizado en las últimas semanas". "La realidad es que estamos a pocas semanas y no a meses de hacer cambios mensurables y significativos en la orden de confinamiento", dijo.

Mientras las playas de Los Ángeles están cerradas, los vecinos condados de Orange y Ventura las mantienen abiertas bajo el exhorto de mantener distanciamiento social, sin embargo, los sitios estuvieron repletos de gente, bajo temperaturas de más de 30 grados. Las autoridades dijeron que no todos llevaban mascarillas pero sí intentaban mantener el distanciamiento. Con todo, el concejo municipal de Newport Beach (Orange), se reunirá el martes para decidir si cierra sus playas, y los accesos viales a ellas, tras el "impacto significativo" que tuvo "el volumen de visitantes" a la ciudad.

A diferencia de otros estados de Estados Unidos, California implementó rápidamente medidas de contención generalizadas, que ayudaron a evitar la propagación del coronavirus y el desbordamiento de hospitales, clave para evitar muchas muertes, según los expertos. Hasta la fecha, el estado reporta casi 45.000 casos de COVID-19 y 1.753 muertes, una cifra relativamente modesta para este estado que fue de los principales impactados por la crisis sanitaria. (afp)

01:25 (CET) Motín en penal de Perú tras dos muertos por COVID-19

Los internos del penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima, se amotinaron este lunes (27.04.2020) en protesta por el contagio del COVID-19 entre la población penitenciaria, después de que dos reos fallecieron el domingo en esta prisión.

Los internos de al menos tres pabellones del penal quemaron colchones y otros objetos, además de treparse a las ventanas que dan a una rotonda interna para pedir la ampliación de los delitos que serán considerados para obtener la excarcelación, mediante las gracias presidenciales que el Ejecutivo otorgará a raíz de la emergencia sanitaria y que beneficiará a unos 3.000 reos, principalmente adultos mayores, y mujeres gestantes o con niños menores de tres años, o aquellos que estén próximos a cumplir sus sentencias.

Los amotinados reclamaron por medicamentos para tratar el coronavirus, razón por la cual las autoridades han adquirido 200.000 pastillas de azitromicina para distribuirlas en los penales a nivel nacional. El número de contagios de la pandemia en Perú asciende a 28.699 casos, mientras que los decesos se elevaron este lunes a 782, la mayoría registrados en Lima y el Callao. (efe).

01:14 (CET) Dos condados de Florida anuncia reapertura "vigilada" de espacios públicos

Los condados de Miami-Dade y Broward, los dos más afectados por el nuevo coronavirus en el estado de Florida, Estados Unidos, anunciaron simultáneamente este lunes la reapertura "vigilada" de parques, marinas y campos de golf, aunque sus playas continuarán cerradas por ahora.

El alcalde de Broward, Dale Holness, anunció que el próximo miércoles abrirán los parques, embarcaderos y campos de golf en su demarcación, manteniendo el distanciamiento social, sin que las playas entren en la ecuación por ahora. "Estas aperturas ayudarán a nuestros residentes con su bienestar físico y mental", dijo.

Broward, donde se encuentran las turísticas playas de Fort Lauderdale, reporta este lunes 4.794 casos confirmados y 174 fallecidos como consecuencia de la COVID-19. (afp)

00:59 (CET) Cuba registra la menor cifra diaria de contagios en abril

Cuba anunció este lunes (27.04.2020) otros 20 nuevos positivos de COVID-19, la cifra diaria más baja desde el comienzo de abril, que eleva el número total de casos en el país a 1.389, mientras se sumaron dos muertes para un acumulado de 56 hasta la fecha.

La cifra de 20 nuevos infectados, todos de nacionalidad cubana, supone un descenso respecto a los 30 del día anterior y contrasta con la tendencia de en torno a medio centenar de positivos diarios que se vino registrando la semana pasada. Catorce de los 20 nuevos casos corresponden a la ciudad de La Habana, la más afectada hasta el momento con más de un tercio de todos los infectados en el país.

Trece de los casos del lunes (el 65 %) eran asintomáticos cuando se les realizó la prueba. Diecinueve eran contactos de casos ya confirmados y en uno no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio. (efe)

00:30 (CET) OIT teme rebrote si no hay medidas de protección laboral

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió este martes (28.04.2020) a gobiernos y empresas que extremen las medidas de protección sanitaria a medida que los trabajadores regresan a sus puestos durante la desescalada de la pandemia, y señalo que no hacerlo podría contribuir a una segunda ola de COVID19.

En comunicado, la organización con sede en Ginebra, exhortó a todos los empleadores a poner en marcha antes del retorno de los trabajadores medidas de evaluación de riesgos y comprobar que se cumplen los criterios en materia de seguridad y salud. Las medidas dependerán del sector, aunque la OIT citó entre otras la formación de los empleados en prácticas de trabajo seguras y saludables, o el suministro gratuito, si fuera necesario, de mascarillas y otros equipos de protección personal.

Para evitar un rebrote de la enfermedad, la OIT también sugirió medidas para garantizar un distanciamiento físico entre trabajadores, clientes y visitantes, el aumento de la ventilación en el lugar de trabajo, una limpieza periódica de superficies, y el suministro de instalaciones adecuadas para el lavado de manos. Sobre todo en los empleados más vulnerables, como aquellos dedicados a la economía informal, así como migrantes y trabajadores domésticos, los gobiernos deberían facilitar el acceso a servicios públicos sanitarios y la provisión de medios de subsistencia alternativos, subrayó la OIT. (efe)

00:25 (CET) Españoles varados en Chile reclaman ayuda para regresar

Al menos un centenar de españoles se encuentran varados en Chile por falta de vuelos que les permitan regresar a sus hogares debido a la crisis sanitaria que ha desatado el nuevo coronavirus y dicen no tener respuestas claras por parte de las autoridades competentes en Chile y en España. "No somos un número, somos españoles que estamos frente a una situación de vulnerabilidad única en nuestro tiempo, fuera de nuestro país. Necesitamos volver a casa", consigna un vídeo que difundió un colectivo organizado desde hace unos días.

Chile decretó el cierre de todas sus fronteras el pasado 18 de marzo y aunque la medida no afecta a los extranjeros residentes que quieran regresar a sus países, la cancelación de todos los vuelos truncó las esperanzas de regreso de los españoles que se encontraban en el país. A algunos de los afectados, la pandemia les sorprendió haciendo turismo, otros trabajan y residían en Chile. Es un grupo heterogéneo que se encuentra repartido por todo el país sin ninguna ayuda económica y en algunos casos sin tan siquiera alojamiento. (efe)

