+++ Coronavirus minuto a minuto: Europa pide a EE. UU. que reconsidere su ruptura con la OMS +++

14:21 La UE insta a Estados Unidos a reconsiderar su ruptura con la OMS

La Unión Europea pidió este sábado a Estados Unidos que "reconsidere" la decisión de romper su relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que la cooperación global es "la única vía efectiva y viable para ganar la batalla" contra la pandemia mundial de coronavirus.

"La OMS tiene que seguir siendo capaz de liderar la respuesta internacional a pandemias, actuales y futuras. Para ello, la participación y apoyo de todos es requerida y muy necesaria", dijeron en un comunicado conjunto el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Es el momento de la cooperación reforzada y soluciones comunes. Las acciones que debilitan los resultados internacionales deben evitarse. En este contexto, urgimos a EEUU a reconsiderar la anunciada decisión", añaden.

14:20 La Fórmula 1 podría volver en julio en Austria

La temporada de Fórmula 1 podría retomarse el 5 y 12 de julio con dos carreras en Austria. El Ministerio de Salud austríaco anunció hoy que la propuesta de los organizadores cumple con los requisitos sanitarios impuestos por la pandemia.

"Las dos carreras de Fórmula 1 el 5 y el 12 de julio de 2020 en Spielberg, en Styrie, se celebrarán sin espectadores", señaló el ministerio de Sanidad en un comunicado, estimando que "la organización presentó un concepto de seguridad completo y profesional" para la prevención de la propagación del coronavirus.

14:01 Felipe VI: todavía quedan "tiempos difíciles"

Felipe VI cree que España es "un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes o graves que sean, y las sabe vencer", y lo dice tras advertir de que aunque se solvente la crisis del coronavirus "aún quedan por superar tiempos difíciles, tiempos que nuevamente nos ponen a prueba".

El jefe del Estado ha aprovechado la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas para lanzar "un mensaje de esperanza y confianza en nuestro futuro" a los Ejércitos y también a "toda la sociedad española" que, con su "esfuerzo y sacrificio", ha logrado que la situación generada por la pandemia haya "mejorado notablemente".

13:48 Reabren las playas en Italia

Italia afronta el primer fin de semana de playas abiertas bajo medidas de seguridad por la pandemia, por lo que los ayuntamientos han recurrido a vigilantes para controlar el acceso a los arenales y aplicaciones para los teléfonos que permiten reservar o conocer dónde quedan espacios libres para plantar la sombrilla.

Aunque el tiempo no acompaña, ya que está nublado y llueve en todo el país, se puede decir que ha empezado la estación estival.

13:45 Reabre al público la Torre de Pisa tras tres meses

La Torre de Pisa, el campanario más famoso del mundo debido a su inclinación y uno de los monumentos más visitados y asociados al turismo en Italia, abrió hoy después de casi tres meses de cierre por la pandemia de coronavirus.

El icónico monumento situado en la Plaza de los milagros de la ciudad toscana abrió sus puertas a las 10.00 de la mañana y cerrará a las 18.30 horas, y podrá ser visitado también bajo medidas de seguridad para evitar contagios.

13:01 La plantilla del Bayern recorta aún más su salario

Los futbolistas del Bayern Múnich renunciaron de nuevo a una parte de sus salarios, hasta el final de temporada, para ayudar al club a superar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, afirmó este sábado su presidente Herbert Hainer en el diario Bild.

"Es muy satisfactorio constatar que nuestro equipo comprende plenamente la situación y que renuncia, de nuevo, a una parte de su salario hasta el final de temporada", declaró Hainer, sucesor de Uli Hoeness como presidente. En abril el capitán Manuel Neuer y sus compañeros, las estrellas del fútbol alemán mejor pagadas, renunciaron al 20% de su salario mensual. Hainer no precisó esta vez el porcentaje que dejarán de cobrar.

12:21 Reabren las mezquitas en Irán

Las mezquitas en Irán abrieron hoy para las oraciones diarias, en el marco de la eliminación gradual de las restricciones establecidas debido a la pandemia de la COVID-19.

El anuncio lo hizo el presidente iraní, Hasan Rohaní, informó la agencia oficial de noticias IRNA. Asimismo los centros comerciales que solo tenían permitido permanecer abiertos hasta las 18 horas (hora local), ya no tienen esa restricciones y pueden tener su actividad con el horario completo y común que trabajaban antes de la propagación del virus.

12:20 España busca rutas seguras para recibir turistas en junio

El Gobierno español trabaja en unos proyectos de corredores seguros para que algunas regiones, inicialmente las islas Canarias y Baleares, puedan comenzar a recibir turistas extranjeros, posiblemente alemanes y escandinavos, desde la segunda mitad de junio.

Este proyecto, que sería un paso previo a la apertura de fronteras al turismo internacional a partir del 1 de julio, fue desvelado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista con Efe.

"Las islas se han ofrecido a hacer estos corredores", explicó Maroto, quien añadió que se trabaja con otras regiones turísticas que estén interesadas para "poder definir qué corredores y con qué garantías".

12:18 Italia pide coordinación europea en la reapertura de fronteras

El ministro de Exteriores italiano, Luigi di Maio, pidió este sábado una respuesta europea sobre la reapertura de las fronteras, después de que Grecia anunciara el primer grupo de países a cuyos ciudadanos permitirá entrar desde el próximo 15 de junio y entre los que no se encuentra Italia.

12:14 Rusia se acerca a los 400.000 casos

Rusia está a punto de alcanzar los 400.000 casos de COVID-19 con un incremento diario entre 8.000 y 9.000 nuevos pacientes desde hace una semana y una tendencia cada vez más clara a la reducción de los índices de transmisión. Según los datos divulgado hoy por el centro operativo de lucha contra la pandemia, la cifra total de contagios durante la última jornada ascendió a 396.575 en 83 regiones rusas, tras la detección de 8.952 nuevos casos.

Durante la última jornada fallecieron 181 pacientes, un día después de que el número de muertes se incrementase de 174 a 232, la mayor cifra de mayo. La jefa de la sanidad rusa, Anna Popova, ya advirtió de que el número de fallecidos por la COVID-19 subiría después de que el país superara la meseta de nuevos contagios. En total, en Rusia han fallecido al menos 4.555 personas.

11:59 Conservera Calvo cierra temporalmente su planta en Brasil

El grupo conservero español Calvo ha decidido cerrar temporalmente su fábrica en Brasil debido a la expansión del coronavirus por el país, con el objetivo de proteger a su plantilla y reducir riesgos.

Así lo ha avanzado en declaraciones a Efe el consejero delegado de la empresa española, Mané Calvo, quien ha estimado que la planta brasileña -ubicada en el municipio de Itajaí, en el estado de Santa Caterina- permanecerá sin actividad previsiblemente entre quince y veinte días.

"La situación es complicada y hemos decidido parar, le hemos dado a la gente vacaciones y se van a confinar", ha explicado Calvo, quien ha precisado que por el momento han logrado evitar los contagios entre el personal. Tanto en Galicia como en El Salvador sus fábricas están abiertas.

11:42 Merkel prepara otro plan para la reactivación económica

La gran coalición de la canciller alemana, Angela Merkel, prepara un programa coyuntural para reactivar la economía del país tras los efectos de la pandemia del coronavirus, que se espera aborde su Consejo de Ministros la próxima semana.

La propia canciller anunció el plan, aunque sin precisar sus detalles, en su mensaje semanal por vídeo a sus compatriotas, donde recuerda los logros conseguidos para contener la COVID-19, pero llama a no bajar la guardia y seguir la norma del distanciamiento.

El programa coyuntural, que será debatido por el Consejo de Ministros previsiblemente el miércoles, está destinado a impulsar "la innovación y la economía sostenible", apunta Merkel, que se felicitó por que parte de la vida pública y actividad económica se hayan podido reactivar ya, pero llamó a la cautela para evitar retrocesos en la lucha contra la pandemia.

11:32 Barcelona destinará su impuesto turístico a la reactivación económica

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado destinar 2,9 millones de euros procedentes del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) a la promoción turística de la ciudad, el desarrollo del tejido empresarial y el incentivo del consumo local.

Primer vuelo comercial a Tianjin, en China, desde el aeropuerto de Frankfurt en meses.

10:56 China recibe a los primeros extranjeros, la mayoría alemanes

Un avión con 200 empleados extranjeros a bordo, la mayoría alemanes, aterrizó este sábado en China, por primera vez desde marzo, cuando China cerró sus fronteras debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El vuelo, que salió de Fráncfort, en Alemania, aterrizó en el aeropuerto de Tianjin, unos 100 km al sureste de Pekín, confirmaron a la AFP fuentes de la aerolínea Lufthansa.

A su llegada todos serán sometidos a una prueba de diagnóstico y se comprobará que no tengan fiebre. Además, deberán permanecer aislados durante 14 días. China, donde brotó el patógeno en diciembre, cerró a finales de marzo sus fronteras a todos los extranjeros que tenían visados de residencia y trabajo, por miedo a una nueva ola de infecciones desde el extranjero.

10:13 Spiegel: Merkel no viajará al G7 de junio en Washington

La canciller alemana, Angela Merkel, no prevé viajar a la cumbre presencial del G7 que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende celebrar en junio en Washington. La situación actual de la pandemia de coronavirus impide ahora mismo a la líder alemana aceptar esa invitación, según informaciones del semanario "Der Spiegel", que cita fuentes gubernamentales de Berlín.

Anteriormente, el portal estadounidense "Politico" había avanzado ya una eventual renuncia de la canciller a viajar a Washington. La cumbre está programada entre el 10 y el 12 de junio e iba a celebrarse telemáticamente, pero Trump ha propuesto que sea presencial en Camp David.

09:56 Un "serio revés para la salud mundial"

La decisión de Estados Unidos de romper con la Organización Mundial de la Salud es un "serio revés para la salud mundial", consideró el sábado el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, en sendos mensajes en Twitter en alemán, inglés y francés.

Admitiendo la necesidad de reformar la institución multilateral, el responsable consideró que la Unión Europea debe "comprometerse más" con ella desde el punto de vista financiero. El presidente Donald Trump acusó a la OMS de ser demasiado indulgente con China desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.

09:40 Científicos británicos advierten contra una desescalada precipitada

Científicos del grupo asesor del Gobierno contra la pandemia han advertido de que consideran prematuro comenzar a reabrir escuelas y rebajar las medidas de distancia social a partir del lunes en Inglaterra, como ha ordenado el primer ministro, Boris Johnson.

"En este momento, con una incidencia relativamente alta, al relajar las medidas y teniendo un sistema de detección (de contagios) que todavía no ha demostrado eficacia, estamos corriendo algunos riesgos", señaló al diario 'The Guardian' John Edmunds, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical.

09:32 Abren los parques en Francia tras semanas cerrados

Parques y jardines abren hoy en Francia y los cafés y restaurantes se preparan para recibir a partir del martes a los primeros clientes desde mediados de marzo. Un perfume de libertad flota en este fin de semana de Pentecostés, pese a los desplazamientos todavía limitados y a un panorama económico sombrío.

El gobierno dio luz verde el jueves a la suspensión de numerosas restricciones gracias a los "buenos resultados" en el frente de la epidemia de coronavirus, según el primer ministro Edouard Philippe, que insistió en la disminución continua desde el 9 de abril del número de enfermos en cuidados intensivos.

09:23 Rusia cuestiona a Estados Unidos por abandonar la OMS

"En estos momentos, cuando el mundo necesita consolidar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, Washington propina un golpe a los cimientos de la interacción legal en la esfera de la sanidad", afirmó a la prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por Interfax. La representante de la diplomacia rusa preguntó qué ofrece Estados Unidos a cambio.

Por su parte, el jefe del comité de relaciones internacionales del Senado ruso, Konstantín Kósachev, afirmó que esta decisión de la Casa Blanca no es una muestra de liderazgo. "La decisión de Trump no demuestra una comprensión de los riesgos ni de la responsabilidad. Si el liderazgo global significa destruir una de las instituciones globales y un intento de derrumbar el resto... entonces esto no es liderazgo global. Es un paroxismo. Una mueca. Y una amenaza", escribió en su cuenta de Facebook.

