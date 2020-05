+++ Coronavirus minuto a minuto: Estados Unidos supera las 80.000 muertes +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

22:56 Estados Unidos supera los 80.000 fallecidos

Estados Unidos superó este lunes la barrera de las 80.000 muertes a causa del COVID-19, una enfermedad que deja un total de 1.344.512 contagiados en el país más golpeado por la pandemia.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 80.087 personas han perdido la vida en Estados Unidos por el coronavirus, cifra que supera ampliamente las 32.140 muertes en el Reino Unido y los 30.739 fallecidos en Italia.

22:56 Ciudad de México estima la pérdida de 100.000 empleos

Las autoridades del trabajo de la Ciudad de México estimaron este lunes que hasta el mes de abril la capital ha perdido unos 100.000 empleos formales por la pandemia de COVID-19.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, Soledad Aragón, explicó en videoconferencia que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) todavía no ha emitido los datos de la pérdida de empleo para el mes de abril, pero ellos tienen un cálculo estimado.

22:32 Israel prestará 200 millones a la Autoridad Palestina

Israel va a transferir 800 millones de séqueles (unos 210 millones de euros) a la Autoridad Palestina para compensar la pérdida de sus ingresos, provocada por la crisis del nuevo coronavirus, informó un responsable israelí.

Según el responsable, el ministerio de Finanzas palestino pidió un préstamo el mes pasado y los servicios de seguridad israelíes lo aprobaron.

La entrega de la suma será entregada en cuatro partes a partir de junio para apoyar a la economía palestina, declaró el responsable a la AFP, que pidió el anonimato.

22:31 La Casa Blanca ordena llevar mascarillas a sus empleados

La Casa Blanca ordenó este lunes a sus empleados que entren en el Ala Oeste que lleven mascarillas siempre que no estén sentados en su propio escritorio, una norma que no está previsto que se aplique al presidente estadounidense, Donald Trump, o al vicepresidente, Mike Pence.

La medida, divulgada entre los empleados en un documento interno al que tuvieron acceso varios medios, llega después de que la semana pasada al menos dos personas del círculo cercano a Trump dieran positivo por coronavirus: un asistente personal del mandatario y la portavoz de Pence, Katie Miller. "Requerimos que cualquiera que entre en el Ala Oeste lleve una máscara o algún recubrimiento facial", indica el documento, citado por el diario The Wall Street Journal.

22:27 Costar Rica reabre gradualmente playas y parques nacionales

Autoridades costarricenses anunciaron este lunes un reinicio gradual de actividades, como el fútbol, las visitas a playas y a parques nacionales, y la flexibilización de la circulación vehicular, tras constatarse un bajo nivel de propagación del nuevo coronavirus en las últimas semanas.

El presidente Carlos Alvarado se mostró cauteloso al anunciar la reapertura parcial, del 15 al 31 de mayo, señalando que "este proceso tiene que ser llevado bajo las más estrictas normas de distanciamiento e higiene". La restricción a los vehículos será a partir de las diez de la noche, en lugar de las siete.

22:25 Han dan positivo 68 menores migrantes bajo custodia en Estados Unidos

Un total de 68 menores inmigrantes bajo custodia de las autoridades de EE.UU. tras haber entrado al país sin acompañante adulto han dado positivo del COVID-19, informó este lunes la Oficina estadounidense de Reasentamiento de Refugiados (ORR). La mayoría, 63, están ya recuperados.

La ORR indicó en un comunicado que hasta el pasado 7 de mayo ha contabilizado 68 casos de menores con COVID-19, según han determinado las pruebas de laboratorio, de los que 43 se encontraban en Illinois, 11 en Nueva York, 8 en Texas, y 6 en Pensilvania.

22:22 Ecuador inicia tímida reactivación

El número de fallecidos constatados por COVID-19 ascendió este lunes en Ecuador a 2.145 y el de contagiados a 29.509, en una semana en la que el país andino da sus primeros pasos oficiales hacia la reactivación en varios cantones.

Los tímidos destellos de normalización se topan una y otra vez con el temor de los alcaldes al aperturismo, al considerar que es "momento de trabajar por la seguridad y por la vida de la ciudadanía", según un comunicado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

21:51 Perú repartirá 420.000 mascarillas tras primeras muertes de indígenas

El Gobierno de Perú repartirá 420.000 mascarillas a comunidades indígenas después de que se registrasen las primeras muertes de nativos contagiados por el coronavirus en el interior de la Amazonía peruana.

La medida es parte del protocolo de protección de las comunidades indígenas que entra en vigor este lunes, después de que hayan pasado más de ocho semanas del inicio de la cuarentena obligatoria contra la COVID-19.

21:46 Las maquiladoras mexicanas piden la reactivación económica

on 45 % de las cerca de 6.300 plantas detenidas, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de México urgió este lunes a reabrir el sector pese a reconocer el riesgo de contagios.

"Por supuesto que estamos preocupados en el tema de la reactivación económica y de los casos que se pudieran dar, como ya lo comenté, se han dado casos y se van a seguir dando desafortunadamente porque esta situación es una pandemia", expresó Luis Aguirre, presidente de Index.

21:45 En Nueva York pudieron morir miles de no diagnosticados

l saldo de muertos por el coronavirus en la ciudad de Nueva York (este) es probablemente superior en miles al informado por el gobierno, indicó el lunes un informe de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Entre el 11 de marzo y el 2 de mayo murieron en esa ciudad 24.172 personas más de lo esperado en esta época del año, según el informe de esta agencia gubernamental federal.

Durante ese período hubo 13.831 muertes por coronavirus confirmadas en la ciudad y otras 5.048 probables, con un total de 18.879 decesos ligados al virus, de acuerdo a cifras oficiales de la ciudad. "El exceso de 5.293 muertes no identificadas como casos confirmados o probables de COVID-19 pueden haber estado directa o indirectamente ligadas a la pandemia", sostiene el informe.

21:24 Doscientas empresas y restaurantes vuelven al trabajo en Perú

Más de 200 empresas textiles, de comercio electrónico y restaurantes reanudaron sus actividades este lunes en Perú tras casi dos meses de confinamiento por el nuevo coronavirus, mientras las autoridades buscan reactivar la economía nacional.

"Tenemos 208 empresas habilitadas en los rubros de textil y confecciones, comercio electrónico y restaurantes. Eso quiere decir que (...) estas 208 empresas estarían en condiciones de poder brindar sus servicios", adelantó la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

21:19 La mujer más mayor de España supera la enfermedad con 113 años

La mujer más longeva de España, María Branyas que tiene 113 años, también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus, después de recuperarse de la enfermedad, que la mantuvo aislada desde el pasado abril.

María, que vive en una residencia de mayores en la localidad de Olot, en Girona (Cataluña, noreste), dio por fin negativo en el último test que le realizaron este lunes y tuvo una recuperación "estupenda", porque es "una mujer fuerte y positiva", explicó hoy su hija Rosa a los periodistas.

20:34 El Constitucional francés valida la prórroga del estado de emergencia

El Consejo Constitucional de Francia, máximo órgano jurídico del país, validó hoy la ley que prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el próximo 10 de julio, aunque modificó parcialmente los apartados vinculados al aislamiento de los enfermos y al rastreo de sus contactos.

Su dictamen sobre la adecuación de esa ley a la Constitución había sido solicitado por el presidente francés, Emmanuel Macron; el del Senado, Gérard Larcher, y otros parlamentarios, y suponía la última etapa antes de la publicación de esa normativa en el Boletín Oficial del Estado, prevista en cuestión de horas.

20:19 Erdogan anuncia cuatro días de confinamiento en Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este lunes un nuevo confinamiento de cuatro días a partir del sábado contra la propagación del coronavirus, al tiempo que señaló que las medidas restrictivas se levantarán progresivamente.

"Una prohibición de salir a la calle entrará en vigor del 16 al 19 de mayo", dijo Erdogan, en una alocución a la nación después de un consejo de ministros en Estambul. El gobierno prohibió a los turcos desde hace varias semanas salir de casa durante los fines de semanas, para evitar grandes concentración de gente. Erdogan afirmó no obstante que Turquía había "controlado la epidemia" y que las medidas se irían flexibilizando progresivamente.

20:02 El norte del estado de Nueva York iniciará el viernes la reapertura

El estado de Nueva York se prepara para iniciar este viernes la primera fase de reapertura económica en tres regiones del norte que cumplen con los requisitos sanitarios indicados para la contención del COVID-19 y entre las que no está la Gran Manzana, que previsiblemente tendrá que esperar a junio, según indicaron este lunes las autoridades.

19:43 Francia: 263 nuevas muertes suman 26.634

Francia registró en las últimas 24 horas 263 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de fallecimientos desde el inicio de la epidemia hasta los 26.643, según indicaron las autoridades sanitarias.

Este repunte se produce después de que el domingo el país anotara 70 muertes, su cifra diaria más baja desde el inicio del confinamiento impuesto el pasado 17 de marzo y que finalizó hoy.

19:43 Sector automotor mexicano prevé grandes caídas

El sector automotor mexicano tendrá una caída de 28 % en producción de autopartes y de 35% en venta de vehículos este 2020 por la crisis del coronavirus, estimaron hoy representantes de esta industria.

El valor de la producción de autopartes cerraría el año, "en el mejor de los pronósticos", con 26.956 millones de dólares menos que en 2019 para sumar un total de 70.877 millones de dólares, advirtió Óscar Albín, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

"En el mes de marzo empezaron los paros y tuvimos una baja de manufactura. En el mes de abril (fue) prácticamente cero de manufactura de autopartes. En todo Norteamérica únicamente se fabricaron 25.000 coches de aproximadamente 1,4 millones que se fabrican en los meses normales", expuso Albín.

19:31 Renuncia jefe de Gestión de Riesgos de Ecuador

Dos ciudades del estado brasileño de Río de Janeiro comenzaron este lunes el confinamiento total a fin de contener el avance de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 162.600 casos y 11.123 fallecimientos en el país.

19:11 Confinamiento en ciudades del Estado de Río de Janeiro

Niteroi y Sao Gonçalo, dos ciudades del estado brasileño de Río de Janeiro, comenzaron este lunes el confinamiento total a fin de contener el avance de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 162.600 casos y 11.123 fallecimientos en el país. Son las primeras en el estado en adoptar esta medida, inicialmente por cinco días.

19:10 En cuarentena una asamblea regional de Cochabamba, en Bolivia

Todos los legisladores de una asamblea regional de Bolivia fueron aislados en sus casas por temor a contagios de Covid-19, luego de que familiares de uno de ellos dieran positivo al virus, informó este lunes una parlamentaria.

"Los 32 asambleístas y los técnicos (personal de apoyo) nos encontramos en aislamiento", dijo Lizeth Beramendi, legisladora de la región central de Cochabamba, al canal de televisión Unitel.

19:09 Muere en prisión un líder de Los Zetas por coronavirus

Un cabecilla del cártel de Los Zetas condenado por la decapitación de 12 personas murió en una cárcel de México por COVID-19, informaron este lunes fuentes oficiales. Moisés Escamilla May, alias el Gordo May, de 45 años y señalado de liderar una célula de la organización narcotraficante, falleció el pasado viernes en el penal federal Puente Grande, del estado de Jalisco (oeste).

19:07 OMS: medio millón de personas podría morir en África de sida en la pandemia

Las muertes por enfermedades vinculadas al sida podrían alcanzar en África subsahariana más de 500.000 en 2020-2021 si no se mitigan los trastornos en el suministro de atención sanitaria a esas personas por la pandemia de COVID-19, advirtieron hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA.

Voluntarios se aseguran de que la gente se lava las manos a la entrada en un mercado de Kampala, Uganda, en una imagen reciente.

19:04 Colombia inicia apertura gradual del comercio

Colombia activó este lunes una nueva etapa de la cuarentena que comenzó el 25 de marzo con la reapertura gradual de varios sectores económicos autorizada por el Gobierno como medida de contingencia ante la crisis por el coronavirus.

Desde este lunes y hasta el próximo 25 de mayo, cuando terminará el aislamiento obligatorio, el Gobierno permitirá la activación paulatina de actividades industriales y las ventas de automotores, así como los comercios de muebles, papelerías, lavanderías y librerías que cumplan con los protocolos sanitarios establecidos.

La reapertura de estos sectores no se hará en su totalidad este lunes sino que será un proceso paulatino en el que las empresas deberán adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.

18:56 Encuesta sobre la valoración de la gestión de López Obrador en México

El 47,9% de la población mexicana consideró que el Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, está actuando de manera insuficiente ante la crisis del coronavirus, mientras que un 41,3% consideró la gestión adecuada, según una encuesta publicada este lunes.

18:46 Denuncian a Iberia por la distancia entre pasajeros en un vuelo

La Guardia Civil española informó este lunes que denunciará a la aerolínea Iberia por violar en un vuelo entre Madrid y Las Palmas (islas Canarias) el domingo las medidas sanitarias establecidas durante la epidemia del coronavirus.

En las redes sociales, los pasajeros difundieron el domingo imágenes de un avión "casi completamente lleno", sin que se dejara como distancia de seguridad un asiento libre entre pasajeros.

A Iberia "se le va a denunciar por no respetar las medidas sanitarias" impuestas en un decreto que instauró el estado de alarma el 14 de marzo, indicó a la AFP una portavoz de la Guardia Civil.

18:44 Messi dona medio millón de euros a hospitales de su país

Lionel Messi donó, a través de la Fundación Leo Messi, medio millón de euros a hospitales de su país natal para la compra de "insumos de protección destinados a los profesionales de la salud" para "hacer frente a la pandemia" del coronavirus, según informó este lunes la Fundación Garrahan.

El delantero del Barcelona y capitán de la selección argentina se sumó a la campaña "Juntos por la Salud Argentina", impulsada por la Fundación Garrahan, con una donación de 500.000 euros.

18:28 Chile supera los 30.000 casos con 323 fallecidos

Las autoridades del Ministerio de Salud de Chile dieron a conocer este lunes las nuevas cifras diarias respecto al avance del coronavirus, contabilizando 1.197 nuevos casos que hacen un total de 30.063 contagiados, y 11 nuevos fallecimientos que llevan la cifra de muertes a 323.

La subsecretaria de Salud Paula Daza detalló que de los 1.197 nuevos casos, 975 presentaron síntomas mientras las 222 personas restantes habrían sido asintomáticas.

Del total de los casos de coronavirus, 13.605 corresponden a personas que se han recuperado, mientras que existen 16.135 casos activos.

18:22 Uruguay permite atracar a crucero para evacuar tripulantes enfermos

El crucero australiano Greg Mortimer atraca este lunes en el puerto de Montevideo para evacuar a sus tripulantes, entre quienes hay decenas de casos de covid-19 y quienes el martes serán repartidos en dos hoteles para cumplir cuarentena, según dispuso el gobierno uruguayo.

18:08 Italia tiene menos de mil pacientes en cuidados intensivos

El país ha registrado 179 nuevos fallecimientos con coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra algo superior a la del domingo, que fue la más baja en dos meses, pero que se mantiene por debajo de los 200, según el último balance oficial de Protección Civil.

El número de contagios totales es de 219.814 y se siguen reduciendo los nuevos casos, con 744 desde el domingo, el mejor dato desde principios de marzo.

Y por primera vez en dos meses, Italia reporta menos de mil enfermos en cuidados intensivos por coronavirus.

18:08 Canadá vincula las ayudas a objetivos medioambientales

Canadá anunció este lunes un plan para apoyar a sus compañías más grandes ante la crisis económica provocada por el coronavirus, pero vinculó los préstamos y las ayudas financieras a que éstas cumplan determinados objetivos medioambientales.

Decenas de millones de dólares estarán disponibles para compañías con ingresos anuales de más de 300 millones de dólares canadienses (unos 215 millones de dólares estadounidenses), para mitigar los cierres causados por la epidemia, explicó el ministro de Finanzas, Bill Morneau.

El ministro dijo en rueda de prensa que el dinero "garantizará que las compañías que entraron en esta crisis con buenos cimientos salgan adelante y puedan repuntar rápidamente".

17:17 Estados Unidos acusará a China de piratear investigaciones sobre la vacuna

Washington va a acusar públicamente a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna para el coronavirus, informaron este lunes los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times. El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están planeando emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna.

Varios funcionarios estadounidenses acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno chino. La advertencia será emitida en los próximos días. En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques. "Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para la COVID-19", afirmó el ministro que aseguró que es "inmoral" atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de "pruebas".

17:12 La mortalidad subió un 26% en Francia por la pandemia

El número de muertes registradas en Francia entre principios de marzo y mediados de abril de 2020 se elevó un 26% con respecto a la media registrada en ese mismo periodo en los cinco años anteriores, indicó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que atribuyó la subida a la COVID-19.

Aunque en sus estadísticas no figura el motivo del deceso, el INSEE señaló que la pandemia "tuvo un impacto en el número total de decesos", que se incrementaron sobre todo entre las personas de mayor edad y en las regiones más afectadas por el coronavirus, que contagió por igual a hombres y mujeres.

16:40 Los casos de coronavirus en todo el mundo superan ya los 4 millones

Según el recuento de datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud, se han superado ya los 4 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, lo que supone un millón de nuevos casos en once días.

La evolución diaria de casos comunicados oficialmente por los países indica un aumento de 63.139 nuevos en las últimas 24 horas. La cifra de fallecimientos se eleva a 278.892, lo que representa un aumento diario de 8.527, indicó la OMS.

La ola de la pandemia se localiza de forma muy clara en el continente americano, que de un momento a otro debe superar a Europa en el número total de personas infectadas.

16:11 El gobierno británico podría permitir reanudar las competiciones en junio

Las líneas directrices publicadas este lunes por el gobierno británico sobre el desconfinamiento progresivo abren la puerta a una reanudación de las competiciones deportivas el 1 de junio, a puerta cerrada, lo que facilitaría que la Premier League pudiera finalizar su temporada.

La fase 2 del desconfinamiento, que comenzará a principios de junio, solamente si las estadísticas sanitarias lo permiten, prevé autorizar "eventos culturales y deportivos a puerta cerrada para su difusión (televisión, radio e internet), evitando el riesgo de contacto social a gran escala".

15:45 Putin pone fin al programa de vacaciones pagadas por el coronavirus

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el fin a partir del martes del período de desempleo pagado en vigor desde finales de marzo para frenar la propagación del coronavirus y respetar el confinamiento, dando señal de una salida "paso a paso" de las restricciones en todo el país.

"A partir de mañana, el 12 de mayo, el periodo de desempleo en vigor en todo el país y en todos los sectores de la economía se acaba. Pero la lucha contra la epidemia no acaba. El peligro se mantiene", dijo Putin en una alocución televisada.

15:26 Reino Unido supera los 32.000 fallecidos

El Reino Unido elevó hoy la cifra total de fallecidos por COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios hasta 32.065, tras registrar 210 nuevas muertes, informó el Ministerio de Salud.

En las últimas 24 horas se han llevado a cabo 100.490 test y se han detectado 3.877 nuevos contagios, después de que el Gobierno publicara ayer su hoja de ruta para reducir el confinamiento, que comenzará a relajarse el miércoles.

