+++ Coronavirus minuto a minuto: España reporta 367 muertos por coranavirus en 24 horas, la cifra más baja en un mes +++

12:15 Virólogos advierten de que pese a éxitos la situación es crítica en Alemania

El Instituto Robert Koch de Virología advirtió este viernes de que, pese a que se han logrado éxitos en la lucha contra el coronavirus en Alemania, la situación sigue siendo crítica y no se debe bajar la guardia, y hay que reducir a "unos cientos" el número de nuevas infecciones diarias. "Estamos ante una paradoja, los éxitos de las medidas restrictivas hacen que muchos cuestionen las medidas y digan que la situación no es para tanto", dijo el vicepresidente del RKI, Lars Schaade, en conferencia de prensa. "Hay que recordar que en pocas semanas han muerto más de 5.000 personas en el país y que morirá más gente. El que hayamos logrado que la epidemia no tenga efectos más graves se debe a las medidas tomadas, no podemos bajar la guardia", agregó. (efe).

12:12 Beyoncé dona 6 millones de dólares para asistencia sanitaria

Beyoncé ha anunciado la donación de 6 millones de dólares (unos 5,6 millones de euros) para proveer de asistencia sanitaria a los más necesitados durante la pandemia de coronavirus, según informa su web oficial. La suma, que se ha canalizado a través de su iniciativa solidaria BeyGOOD, es fruto de una alianza con la fundación Start Small creada por el director general de Twitter, Jack Dorsey. Organizaciones locales, la Universidad de California-Los Angeles (UCLA) y la National Alliance in Mental Illness (NAMI) serán las receptoras de la donación para ofrecer servicios de bienestar psicológico en varias ciudades de EE.UU. (efe).

España reporta 367 muertos por coranavirus en 24 horas, la cifra más baja en un mes, según datos del Ministerio de Sanidad. (afp).

El primer ministro británico Boris Johnson, que se está recuperando de su hospitalización por coronavirus, está "en muy buen estado de salud", aseguró este viernes (24.04.2020) su ministro de Sanidad, Matt Hancock. "Hablé con él ayer (jueves), está en muy bien y obviamente se recupera", dijo Hancock en la televisión Sky News. Sin embargo, no confirmó las informaciones del diario The Telegraph según las cuales el dirigente conservador, actualmente sustituido por su jefe de la diplomacia Dominic Raab, volvería a ocupar su puesto a partir del lunes. "Estoy seguro de que volverá tan pronto como sus médicos lo recomienden", comentó el ministro de Sanidad. (afp).

10:51 Francia sacará a la venta mascarillas para los ciudadanos desde el 4 de mayo

Francia pondrá a la venta a partir del 4 de mayo, una semana antes del inicio del desconfinamiento, mascarillas textiles lavables destinadas al conjunto de la población, que el Gobierno estudia que puedan distribuirse en farmacias, supermercados, ayuntamientos o estancos.

El anuncio lo hizo la secretaria de Estado responsable de Consumo, Agnès Pannier-Runacher, que en una entrevista publicada este viernes por "Les Echos" indicó que desde el 4 de mayo se harán las primeras pruebas de distribución, y agregó que no se plantea la regulación de los precios de esas mascarillas textiles. (efe).

10:43 Alemania se prepara para la segunda ola del coronavirus

Las grandes salas del centro de exposiciones de Berlín se transforman poco a poco en un hospital capaz de recibir hasta 1.000 pacientes de COVID-19, aunque Alemania comienza en estos días un paulatino proceso de desconfinamiento. Los hospitales se preparan para un nuevo aumento de infecciones que podría ser provocado por el fin del confinamiento. Se trata de un temor real, destacado esta semana por la canciller Angela Merkel, quien denunció la "orgía" de discusiones sobre el retorno a la normalidad y la falta de disciplina de la población. Existe un "peligro fundamental" de que las infecciones se reinicien "si todas las medidas restrictivas se eliminan prematuramente", dijo el martes Lars Schaade, subdirector del Instituto Robert Koch, la agencia responsable del control de enfermedades. (afp).

El uso de mascarillas en comercios y en el transporte público será obligatorio en toda Alemania a partir del 27 de abril de 2020.

10:12 Bachelet denuncia restricciones a periodistas durante la pandemia de COVID-19

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este viernes (24.04.2020) su alarma por el aumento de las restricciones de diversos gobiernos a medios de comunicación independientes y por las "detenciones e intimidaciones de periodistas" durante la actual pandemia.

"Algunos Estados han usado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas", subrayó en un comunicado Bachelet, quien añadió que el libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra la COVID-19. (efe).

9:56 Más de 190.000 muertos por coronavirus en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a más de 190.000 personas en el mundo, dos tercios de ellas en Europa, desde que surgió en China en diciembre, según un balance establecido este viernes (24.04.2020) a las 07h40 GMT por la AFP en base a fuentes oficiales.

En total, se han registrado 190.089 fallecimientos en el mundo, 116.221 de ellos en Europa, el continente más afectado. Se han registrado un total de 2.698.733 contagios, de los cuales 1.296.248 en Europa. Estados Unidos es el país que registró más muertos (49.963), seguido de Italia, (25.549), España (22.157), Francia (21.856) y el Reino Unido (18.738). (afp).

9:36 El coronavirus obliga a los musulmanes a celebrar un Ramadán sombrío

Los musulmanes de todo el mundo comenzaron este viernes (24.04.2020) el mes de ayuno y oración de Ramadán en plena pandemia del nuevo coronavirus, lo cual les privará de las reuniones de familia y de las oraciones en las mezquitas, aunque hay países decidieron no aplicar estas medidas. Este año, el Ramadán será particularmente difícil y triste para muchos fieles en Asia, Medio Oriente y África del Norte. A causa de la pandemia se han impuesto reglas generalizadas que obligan a las mezquitas a cerrar sus puertas. Al caer la noche, el 'iftar', la ruptura del ayuno con una comida festiva y familiar, también deberá celebrarse de forma mucho más íntima y menos alegre. (afp).

Musulmanes en oración en Ciudad del Cabo, África, a la espera del inicio de Ramadán. (23.04.2020).

9:12 Un centenar de infectados en crucero amarrado en Japón

El número de infectados por coronavirus a bordo de un crucero amarrado en Nagasaki (suroeste del Japón) asciende a 91, todos ellos miembros de la tripulación, anunciaron el viernes las autoridades japonesas. El crucero Costa Atlántica, que está en reparación desde enero en el puerto de Nagasaki, solo cuenta con 623 miembros de la tripulación a bordo. Después de que el operador del navío, el grupo italiano Costa Cruceros, dio la alarma el domingo por sospechas de casos de covid-19 se está sometiendo a todo el personal a test de diagnóstico que está previsto que concluyan este sábado. (afp).



8:47 Ministro alemán de Salud defiende aplicación para detectar contactos de contagiados

Jens Spahn dijo este viernes (24.04.2020) en unas declaraciones al programa Morgenmagazin, de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), que comprendía las razones de los críticos pero insistió en que la meta es importante.

"Se trata de datos sensibles, de protección de datos. Pero la meta es que si alguien se contagia podamos encontrar rápidamente a las personas con las que ha tenido contacto", dijo el ministro.

"Ahora lo hacen las oficinas de Sanidad, que también obtienen la información por otros caminos y contactan analógicamente a las personas que puedan haberse contagiado. Queremos hacerlo digitalmente y agilizar el proceso para interrumpir más eficazmente cadenas de infección", agregó.

Spahn añadió que es dudoso que los datos que los usuarios entregan a consorcios como Google o Amazon estén más seguros que los que almacenen servidores alemanes por un tiempo limitado.

Ver el video 01:58 Compartir Alemania autoriza prueba de vacuna Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3bH3s Alemania inicia prueba en humanos de vacuna

Con respecto a la evolución de la pandemia en Alemania, Spahn dijo que se ha logrado reducir las nuevas infecciones a un nivel que de momento es manejable pero que hay que mantenerse alerta y lograr el camino hacia "una nueva cotidianeidad" manteniendo reglas para reducir el peligro de contagios.

En Alemania se ha acordado el levantamiento de algunas restricciones y en algunos estados federados han empezado a abrir los comercios y otros establecimientos.

A la vez se ha impuesto la obligación de llevar mascarillas protectoras en algunos espacios -la regla varía según el estado federado- lo que ha generado críticas pues crea la sensación de una falsa seguridad.

"Una mascarilla tiene que usarse bien para que el riesgo de infección no aumente, sino que disminuya", admitió Spahn al respecto.

Jens Spahn, ministro alemán de Salud.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido varias veces que la situación actual es frágil, y que nadie sabe el efecto que tendrá el levantamiento de las restricciones, que no se conocerá hasta dentro de dos semanas.

El director de Virología del Hospital Universitario de La Charité, Christian Drosten, ha advertido que existe el peligro de que haya una segunda ola de infecciones de repercusiones mucho más graves que la primera y que hay que mantenerse alerta.

Según las últimas cifras de la Universidad John Hopkins de EE. UU., en Alemania ascienden a 153.129 los casos de coronavirus, 103.300 pacientes han superado la enfermedad y 5.575 personas han muerto. (efe).

7:26 El Brent sigue con su remontada y sube el 4,5 %, hasta los 22,27 dólares

El barril de petróleo Brent para entrega en junio sigue este viernes al alza en el mercado de futuros de Londres y sube el 4,5 %, hasta los 22,27 dólares, según los datos de mercado recogidos por la agencia Efe. Si finalmente mantiene esta tendencia hasta el final de la sesión, el Brent -el petróleo de referencia en Europa- sumará tres sesiones consecutivas al alza. (efe).

