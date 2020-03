+++ Coronavirus minuto a minuto: EE. UU. registra más de 60.000 casos y 827 muertes por COVID-19 +++

22:09 Decretan el cierre de una parte de Santiago de Chile por casos de COVID-19

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, informó este miércoles que se establecerá un cordón sanitario y el aislamiento domiciliario en siete comunas (municipios) de Santiago de Chile, donde se concentran la mayor parte de los casos confirmados por COVID-19.

La medida comenzará a regir a partir de este jueves a las 22.00 hora local (01.00 GMT del viernes) y regirá durante siete días, pudiendo ser prorrogada, medida que se suma a los toques de queda decretados a nivel nacional, el cierre de fronteras y la cuarentena de varias zonas en el país.

21:04 Argentina suspende la repatriación de sus nacionales varados en el exterior

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que por ahora quedan suspendidos los regresos al país de los argentinos o residentes en territorio nacional que se encuentran en el exterior y pidieron volver en medio de la crisis global por el coronavirus.

"Por ahora hemos decidido no ingresar más gente, por tanto le he instruido al canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema, con lo cual en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento de regreso", dijo el mandatario en declaraciones a Telefe.

20:58 Colombia se aproxima a los 500 casos de coronavirus y confirma cuarta muerte

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este miércoles 92 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el total ascendió a 470, así como el cuarto fallecimiento desde que el coronavirus fue detectado el país el pasado 6 de marzo.

Según el balance del Ministerio de Salud, el cuarto fallecimiento ocurrió en Bogotá, primer caso mortal en la capital colombiana, y la víctima es un hombre del grupo de entre 70 y 79 años de edad.

20:38 Francia registra 1.331 muertos por coronavirus, 231 más en 24 horas

El coronavirus provocó la muerte de 1.331 personas en hospitales en Francia desde que empezó la epidemia, un balance multiplicado por cinco en una semana, indicó este miércoles el director general de Sanidad, Jérôme Salomon.

Además 2.827 pacientes estaban este miércoles en reanimación, indicó.

Las cifras suponen un aumento de 231 fallecidos y 311 nuevos pacientes en reanimación comparado con la víspera, sobre un total de 11.539 enfermos hospitalizados (+1.363), según Salomon. "Tenemos una epidemia de extensión nacional que se agrava rápidamente", indicó.

20:27 EE. UU. registra 827 muertes y más de 60.000 casos por coronavirus

El número de casos confirmados del nuevo coronavirus trepó a 60.115 este miércoles en Estados Unidos, mientras que 827 personas han muerto por la enfermedad provocada por el patógeno, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El anterior balance, publicado el martes, era de 600 muertos. Estados Unidos es el tercer país en cuanto a número de casos confirmados de coronavirus, por detrás de China e Italia, y su tasa de mortalidad es ahora del 1,38%.

Después de un agrio debate partidista, republicanos y demócratas en el Senado llegaron a un acuerdo el martes por la noche sobre este paquete de ayuda, de unos 2 billones de dólares, que pretende reactivar la primera economía del mundo.

19:40 Canadá aisla a todos los viajeros y los casos de COVID-19 llegan a 3.281

El Gobierno canadiense ordenó este miércoles que a partir de la medianoche, todos los viajeros que regresen a Canadá del extranjero sean puestos en aislamiento, en un momento en el que Canadá tiene 3.281 casos de COVID-19, con un aumento de 489 en 24 horas, y 30 muertos.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su ministra de Sanidad, Patty Hajdu, anunciaron hoy la medida durante las ruedas de prensa diarias que el Gobierno canadiense mantiene para informar sobre el desarrollo de la pandemia en el país.

"Es muy importante que todo el que regrese a Canadá se aisle durante 14 días. Es algo que exigimos de todos los canadienses que regresen", declaró Trudeau.

19:10 Nueva York supera los 30.000 casos de COVID-19 y alerta del agujero económico

El gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que el número de casos de coronavirus supera ya los 30.000 y consideró insuficiente el paquete de estímulo fiscal de 2 billones de dólares que va hacia el Congreso de EE.UU. porque la asignación que le correspondería al estado, epicentro de la pandemia en el país, es "una gota" frente al "agujero" económico que se estima causará en sus cuentas.

En su actualización diaria retransmitida por internet, Cuomo informó que hay 30.811 positivos de COVID-19 en el estado, de los cuales 3.805 (el 12 %) están hospitalizados y de ellos 888 (un 3 %) en cuidados intensivos (UCI), "predominantemente personas mayores, con problemas de salud previos o inmunodeprimidas". Han fallecido hasta el momento 285 personas.

18:51 Los muertos en Italia son 7.503 y siguen bajando los nuevos contagios

El número de muertos con el coronavirus en Italia alcanzó hoy los 7.503, al registrarse 683 en veinticuatro horas, una cifra inferior al día anterior.

Los casos positivos actuales ascienden a 57.521, 3.491 más respecto al martes, con lo que bajan por cuarto día consecutivo los nuevos contagios, según los datos ofrecidos hoy por Protección Civil.

En total 9.362 personas se han curado (más de mil en las últimas veinticuatro horas) y el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el brote en Italia es de 74.386.

China e Italia son al momento los países con mayor nuúmero de contagios por COVID-19.

17:57 La vicepresidenta española da positivo por coronavirus

Carmen Calvo

La vicepresidenta del gobierno español Carmen Calvo, ingresada desde hace dos días en un hospital madrileño por una infección respiratoria, dio positivo por coronavirus, informó este miércoles un comunicado del ejecutivo.

"La vicepresidenta Calvo ha dado resultado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le fue realizada ayer (martes)" y "evoluciona favorablemente", señala el texto.

17:44 Más de 3.000 millones de personas instadas a confinarse por pandemia

Más de 3.000 millones de personas en cerca de 70 países o territorios fueron instadas a permanecer en sus domicilios para luchar contra la propagación del COVID-19, según un balance realizado el miércoles a partir de una base de datos de la AFP.

La mayoría de los territorios afectados han decretado un confinamiento obligatorio, como es el caso de India, España, Reino Unido, Francia, Italia, Argentina, Colombia y numerosos Estados norteamericanos.

Panamá es el último país que se unió a esta lista, y Sudáfrica ya anunció la misma medida para su población a partir del jueves. Otros han decretado toques de queda, cuarentenas o simplemente han emitido recomendaciones casi obligatorias.

De los aproximadamente 7.800 millones de habitantes del planeta (según evaluación de la ONU), cerca de 2.300 millones están bajo confinamiento obligatorio, en unos 40 países o territorios.



17:30 La ONU lanza plan para afrontar la pandemia de COVID-19

La pandemia de coronavirus "está amenazando a toda la humanidad", afirmó el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al lanzar un plan de respuesta mundial que se extenderá hasta diciembre con la meta de recaudar donaciones por hasta 2.000 millones de dólares.

El objetivo del "Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la Covid-19" es combatir el virus "en los países más pobres del mundo" y responder a las necesidades de las personas más vulnerables, dijo Guterres en una declaración en video.

"No basta con la respuesta individual de cada país", afirmó el ex primer ministro portugués, que había advertido la semana pasada de la perspectiva de "millones" de muertos si no se coordinaba una respuesta global para contener la "catástrofe sanitaria" producto de la pandemia.

El plan buscará "acudir en ayuda de las personas extremadamente vulnerables", en especial las personas mayores, los enfermos crónicos, los discapacitados, las mujeres y los niños, precisó Guterres.

17:15 Países del G7 alegan "campaña de desinformación" de China sobre COVID-19, dice Pompeo

El Grupo de los Siete países más industrializados de mundo constató "una campaña de desinformación intencional" por parte de China sobre el nuevo coronavirus, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

"Hoy hubo mucha discusión entre los miembros del G7 sobre la campaña de desinformación intencional en la que China ha estado y sigue involucrada", dijo Pompeo en una conferencia de prensa en Washington, después de una reunión virtual con sus homólogos del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unidos).

17:08 Alemania aprueba un plan de rescate "sin precedentes" de 750.000 millones de euros

El Bundestag (cámara baja alemana) respaldó de forma mayoritaria la propuesta del Ejecutivo, con un volumen total de unos 750.000 millones de euros (unos 812.000 millones de dólares), equivalente a casi el 22 % del producto interior bruto (PIB) de Alemania.

La actual crisis, "un reto para toda la humanidad", "no tiene precedentes para la República Federal de Alemania", aseguró ante el pleno el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que intervino en sustitución de la canciller, Angela Merkel, que permanece en cuarentena por la pandemia.

Este paquete de medidas sin precedentes será ahora sometido a la cámara alta del parlamento, que representa a los estados federales. Su adopción es prácticamente segura pues los dirigentes regionales han expresado unánimemente su apoyo al plan de la canciller Merkel, para el que se decidió suspender restricciones constitucionales de endeudamiento.

Entre esas medidas figuran un "fondo de estabilización económica" que ofrece 400.000 millones de euros de garantías para las deudas de las empresas, 100.000 millones para los créditos o invesiones en las compañías y 100.000 millones para ayudar al banco de inversión pública KfW.

16:24 La India comienza el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes

La India, con 1.300 millones de habitantes, comenzó este miércoles el mayor y más largo confinamiento de una población muy vulnerable, en un intento por frenar las devastadoras consecuencias que podría tener la pandemia del coronavirus en la que también es la quinta economía del mundo.

Por 21 días, casi un quinto de la población mundial estará "totalmente confinada" en sus viviendas debido a una medida anunciada por el primer ministro indio, Narendra Modi, en un discurso a la nación al final de la noche del martes, apenas unas cuatro horas antes del inicio del toque de queda.

Con 600 casos positivos de coronavirus y una decena de muertes, la India emplea con dureza las medidas que, según las estimaciones, podría golpear con fuerza a este país densamente poblado y con un sistema sanitario muy deficiente.

16:04 FMI y Banco Mundial piden suspensión de pagos de deuda de países en desarrollo

El FMI y el Banco Mundial pidieron este miércoles a los acreedores bilaterales de los países más pobres que "congelen el reembolso de deudas" para que puedan liberar dinero para combatir la pandemia de coronavirus.

"El Banco Mundial y el FMI creen que es imperativo en este momento dar un sentido global de alivio a los países en desarrollo así como una fuerte señal a los mercados financieros", indicaron en un comunicado conjunto.

Este respiro permitiría analizar la situación y necesidades de cada país, destacaron las dos instituciones.

El pedido apunta a países que califican para ayuda del "IDA", un fondo destinado a los "dos tercios de la población mundial en extrema pobreza".

Asimismo, FMI y BM pidieron al G20 que los pongan a cargo de esta tarea de evaluación para hacer la lista de países con una deuda insostenible, y trabajar en una reestructuración.

ee (efe/afp)

