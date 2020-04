+++ Coronavirus minuto a minuto: COVID-19 ha dejado 60.000 muertos en el mundo +++ (04.04.2020)

15:40 (CET). Reino Unido reporta 708 muertos en la última jornada

El Reino Unido registró por primera vez este sábado (04.04.2020) más de 700 enfermos de coronavirus muertos en un día, poniendo en evidencia el rápido aumento de la mortalidad vinculada al COVID-19 en el país. Esta cifra sitúa el balance total en el país en 4.313 fallecidos, anunciaron las autoridades sanitarias británicas. Es el quinto récord consecutivo en el Reino Unido, donde la pandemia comenzó su avance mortal más tarde que en otros países europeos pero gana rápidamente terreno. El viernes, se registraron 684 nuevas muertes, 569 el jueves, 563 el miércoles y 381 el martes. El país, que no realiza tests sistemáticamente y reserva los pocos disponibles para los enfermos más graves, ha confirmado hasta ahora 41.903 casos positivos de COVID-19. (AFP)

15:30 (CET). Emiratos Árabes Unidos pide postergar Expo 2020 Dubái

Emiratos Árabes Unidos (EAU) solicitó oficialmente posponer el inicio de la Expo 2020 Dubái un año, hasta octubre de 2021 debido a la pandemia de coronavirus, anunció el ente organizador el sábado (04.04.2020). Dubái, ciudad estado que forma parte de los EAU, esperaba atraer a 25 millones de visitantes al multimillonario evento de seis meses a partir del 20 de octubre próximo. "Luego de consultas con la OIE, los países participantes y las principales partes interesadas, EAU ha propuesto las nuevas fechas del 1 de octubre del 2021 al 31 de marzo de 2022 para la Expo2020 Dubái", dice el comunicado emitido por las autoridades. El gobierno de los emiratos también solicitó que se pueda seguir utilizando Expo 2020 Dubái como nombre oficial del evento. (AFP)

15:28 (CET). Europa abrirá línea de crédito por el coronavirus

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, afirmó que "se activará y abrirá a todos los países" una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros" a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en una entrevista con varios periódicos europeos. Esta cifra equivale al 2 por ciento del PIB de la zona euro y es también el límite que podrían alcanzar los préstamos por país en función de su PIB. "No tendría sentido vincular una crisis pandémica a un programa de privatizaciones o a una reforma del mercado laboral", dijo Centeno. El MEDE se creó en 2012 durante la crisis de la deuda de la zona euro para ayudar a los Estados con problemas de financiamiento en los mercados. En teoría, los beneficiarios deben aplicar reformas, a veces dolorosas, como en el caso de Grecia. (AFP)

15:24 (CET). España extenderá el confinamiento hasta el 25 de abril

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado (04.04.2020) que prorrogará otras dos semanas, hasta el 25 de abril, las medidas de confinamiento de la población aplicadas desde el 14 de marzo para frenar la epidemia del coronavirus. "El Consejo de ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar, por segunda vez, el estado de alarma del 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril", dijo Sánchez en una comparecencia televisada. (AFP)

15:17 (CET). España advierte: si Turquía no envía respiradores, deberá haber devolución del dinero

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha advertido este sábado (04.04.2020) que si la transacción para la llegada de al menos 150 respiradores a España no se produce, "la empresa turca deberá devolver la cantidad pagada". El Departamento que dirige Arancha González Laya precisó que las autoridades turcas, no obstante, se han comprometido a expedir la licencia de los respiradores retenidos en Ankara "a la mayor brevedad", y así, puedan transportarse a España cuanto antes. Porque, como explica, "la única licencia no autorizada hasta la fecha es la relativa a respiradores comprados a una empresa turca por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Navarra". Ha sido así por "el riesgo de desabastecimiento de respiradores en Turquía".

El Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que las gestiones con los homólogos turcos, así como con otros países, no han cesado durante las últimas semanas con la finalidad de proveerse de material sanitario que permita "hacer frente a la crisis provocada por COVID-19". Turquía, de hecho, "envió esta semana una importante donación de material sanitario a España". (EFE)

14:56 (CET). Robots cuidan pacientes con coronavirus en Italia

"Los robots son asistentes incansables. No pueden contagiarse ni caer enfermos". Estos auxiliares han sido contratados por el jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Circolo de Varese, en el norte de Italia, congestionado por enfermos de COVID-19. Pequeños, dotados con una cabeza-pantalla rectangular, parecen salidos de una película futurista. Dirigidos a distancia, los seis robots adquiridos recientemente por el hospital, trabajan al lado de los enfermos, verifican sus constantes vitales o activan los procedimientos indispensables para mantener con vida a los pacientes más graves. Al controlar estas joyas de la electrónica a distancia, médicos y enfermeras de este hospital de Varese, se protegen y ahorran equipos de protección. Y según los médicos, estos pequeños robots tienen otra ventaja: arrancan sonrisas a algunos pacientes.

Cerca de la frontera suiza, Varese es una de las zonas menos afectadas de Lombardía, que concentra la mitad de los muertos en Italia. Pero su hospital ha recibido a muchos pacientes en estado grave de otros lugares como Bérgamo, donde los servicios sanitarios están completamente desbordados. Con más de 15.000 fallecidos, de ellos 8.300 en Lombardía, Italia lidera la siniestra lista mundial de mortalidad, según datos oficiales. (AFP)

13:51 (CET). Derecha española pide declarar "hostil" a Turquía

El Partido Popular y Ciudadanos denunció este sábado (04.04.2020) la inacción del Gobierno de España frente a Turquía debido a la retención en Ankara de material sanitario frente al coronavirus, en tanto que Vox promoverá que en la UE se declare al país "hostil". Éstas han sido las reacciones de los principales partidos de la oposición ante la tensión diplomática que se ha creado entre España y Turquía por la retención de respiradores, que habían comprado comunidades como Navarra o Castilla-La Mancha. La secretaria de Internacional del PP y portavoz de Exteriores en el Congreso de los Diputados, Valentina Martínez, tras tildar la decisión turca de "confiscación" e incluso de "robo". En tanto, la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, instó al Ejecutivo a no dar por "perdidos" los respiradores y exigió el desbloqueo de la situación "a la mayor brevedad", ya que "están en juego las vidas de muchos ciudadanos". (EFE)

13:42 (CET). Pandemia ha dejado 60.000 muertos en todo el planeta

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 59.456 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.122.320 casos de contagio en 190 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de contagios, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. as autoridades consideran que hasta ahora, al menos 211.600 personas se curaron de la enfermedad. En cantidad de casos, Estados Unidos es el país más afectado con 278.458 contaminaciones oficialmente diagnosticadas, entre ellas 7.159 muertes y 9.772 sanados. (AFP)

13:31 (CET). Malestar en Camerún por silencio del presidente en medio de crisis por coronavirus

En Camerún, el segundo país más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus en África subsahariana, el silencio del presidente Paul Biya es tachado de "irresponsable" y ha causado revuelo en las redes sociales. El país, con 509 personas infectadas y ocho muertos, según las autoridades, se sitúa por detrás de Sudáfrica en el trágico balance de víctimas de la COVID-19 en esta parte del continente africano. Tras 37 años en el poder, Paul Biya, quien cumplió 87 años el febrero, ha visto pasar crisis, pero frente a esta del coronavirus, que azota a todo el planeta, su silencio mediático es blanco de críticas. Fuera de una reunión con el embajador estadounidense el 11 de marzo y de un mensaje escrito publicado seis días más tarde en Facebook en el que el presidente insta a los cameruneses a "respetar" las medidas contra la epidemia, Biya no se ha manifestado. Para Maurice Kamto, su rival en las presidenciales de 2018, este silencio "no es solo irresponsable: es criminal". Este mutismo causó revuelo en las redes sociales la semana pasada, después de que algunos internautas insinuaran que el presidente había muerto. Paul Biya "se ocupa con normalidad de sus tareas soberanas", respondió el ministro de Información, René-Emmanuel Sadi, en un "desmentido formal". (AFP)

12:30 (CET). Medicamento mata al coronavirus en 48 horas en pruebas de laboratorio

Un equipo de investigadores australianos ha demostrado que la ivermectina, un medicamento antiparasitario, puede matar el coronavirus en 48 horas en pruebas "in vitro", según un estudio que publica Antiviral Research. Los expertos de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia) advierten de que las pruebas se han realizado en cultivos celulares y que aún es necesario realizar ensayos en personas. Una sola dosis de ivermectina "podría detener el crecimiento del SARS-CoV-2 en un cultivo celular, erradicando de manera efectiva todo el material genético del virus en un plazo de 48 horas". El próximo paso ahora, señala la universidad en un comunicado, "es determinar las dosis humana correcta", asegurándose de que la necesaria para tratar eficazmente el virus "in vitro" es de un nivel seguro para las personas.

El uso de la ivermectina para combatir la COVID-19 depende de las pruebas preclínicas y los ensayos clínicos, y "se necesita urgentemente financiación para avanzar en el trabajo", agrega la nota. Este fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también ha demostrado ser eficaz "in vitro" contra una amplia gama de virus, incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el virus Zika. (EFE)

11:45 (CET). España muestra desaceleración en número de fallecidos, contagios y hospitalización

El Ministerio de Sanidad confirmó este sábado (04.04.2020) un total de 11.744 muertos con coronavirus tras sumar otros 809 fallecidos en las últimas 24 horas, un 7,3 por ciento más, en las que se han contabilizado además 7.026 nuevos contagiados, que ya alcanzan la cifra de 124.736 después de incrementarse la cifra en un 5,9 por ciento. También ha apuntado que 6.532 pacientes están ingresados en la UCI, 116 más (un 1,8 por ciento superior al día anterior), y otras 3.706 personas más se han recuperado de la COVID-19, con lo que ya son 34.219 (un 12,1 por ciento más), según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa. Estos porcentajes suponen una desaceleración de los incrementos de muertes, contagios y hospitalización de pacientes en unidades de cuidados intensivos con respecto a las cifras del viernes. (EFE)

11:08 (CET). China y la UE acuerdan ayudar a África a combatir el coronavirus

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, y el canciller chino, Wang Yi, acordaron cooperar para ayudar a África a enfrentarse a la crisis del coronavirus. Según la delegación de la UE en China, Borrell y Wang mantuvieron el viernes 3 de abril una conversación telefónica en la que trataron la lucha contra el coronavirus y la agenda bilateral entre la Unión y el país asiático. Ambos indicaron que el coronavirus supone un "desafío considerable" para los países en vías de desarrollo, especialmente "los menos desarrollados y los sumidos en conflictos".

Borrell subrayó que "la solidaridad internacional y la cooperación son esenciales" ante la pandemia de la COVID-19, y expresó el agradecimiento europeo por el apoyo de China "en un momento difícil". El español apuntó que viajará a Pekín para participar en el Diálogo Estratégico UE-China cuando se ponga fin a las restricciones a los viajes y se puedan reanudar las cumbres políticas de alto nivel. Por su parte, la televisión pública china CGTN explicó que Wang reclamó que no se politice la cooperación en la lucha contra la enfermedad. El jefe de la diplomacia china aseguró que la ayuda prestada por su país a Europa se enmarca en el "espíritu del humanitarismo internacional". (EFE)

10:18 (CET). Ciclón arrasa ferri con personas que eran evacuadas por el coronavirus

Al menos 28 pasajeros de un ferri fueron arrastrados por un ciclón cuando se encontraba frente a las islas Salomón, durante una operación de evacuación para frenar la pandemia del coronavirus, informaron este sábado (04.04.2020) medios locales. "Varios pasajeros desaparecieron en el mar después de ser arrastrados" por las olas y los vientos", declaró el primer ministro de este archipiélago del Pacífico, Manasseh Sovagare. El navío zarpó del puerto "pese a varios avisos meteorológicos", mientras que el ciclón Harold se dirigía a las Islas Salomón, precisó. El "MV Taimareho" zarpó el jueves por la noche de la capital Honiara en dirección de West Are'are en la isla de Malaita, a más de 120 km de distancia. El trayecto formaba parte de un programa gubernamental para evacuar a las personas hacia sus pueblos de origen, con el fin de luchar contra la pandemia. (AFP)

09:41 (CET). Retrasan abierto femenino de golf en EE.UU.

El Abierto femenino de golf de EE.UU., uno de los cinco más importantes del calendario, previsto del 4 al 7 de junio, se ha retrasado hasta diciembre, debido a la pandemia por el coronavirus. La cancelación incluye los próximos cinco eventos del circuito de la Asociación de Golf Profesional Femenino (LPGA). Las nuevas fechas para disputarse serán del 10 al 13 de diciembre, si el virus lo permite, y el Club de Golf Champions en Houston, Texas, seguirá siendo el anfitrión del torneo. Al confirmar la noticia, la Asociación de Golf de Estados Unidos, que organiza el torneo, reveló que las dos primeras rondas se jugarían ahora en dos campos del club - el Jackrabbit Course y Cypress Creek - debido a la reducción de la cantidad de luz del día en el mes de diciembre. Anteriormente, las cuatro rondas se jugaban en Cypress Creek. (EFE)

08:13 (CET). Perú: trabajadores podrán retirar el 25 por ciento de sus fondos de pensiones

El Congreso de Perú aprobó que los trabajadores peruanos puedan retirar hasta el 25 por ciento del dinero que tienen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un tope de 12.900 soles (unos 3.685 dólares), como parte de las medidas para afrontar la epidemia de coronavirus en el país. La medida fue aprobada al filo de la medianoche de este viernes (03.04.2020), tras un debate de más de cinco horas, con 104 votos a favor y 7 en contra del pleno del Congreso, que celebró una inédita reunión plenaria en la que las bancadas ingresaron por grupos al hemiciclo para mantener las medidas de seguridad ante la epidemia. La norma fue aceptada a pesar de la posición en contra del Gobierno del presidente Martín Vizcarra, quien ahora tendrá un plazo máximo de 15 días para promulgarla o devolverla con observaciones para que el Legislativo decida si la modifica u ordena que entre en vigencia por insistencia. (EFE)

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Cayeron las donaciones de comida Los estantes de los supermercados están vacíos, al igual que los bancos de comida. Las “compras por pánico” incluyen productos no perecederos o papel higiénico, y por ello las tiendas tienen menos productos para donar, dijo Jochen Brühl, jefe de Tafel Deutschland, organización que apoya a más de 1,5 millones de personas. Brühl invita a que todos los que tienen suficientes alimentos, los donen.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Bundesliga: partidos "fantasma" El ministro de Salud, Jens Spahn, llamó a que se cancelaran todos los eventos que cuenten con más de 1.000 participantes. La Liga Federal Alemana de Fútbol (DFH) está conversando con los clubes de la Bundesliga y con las autoridades para decidir si los equipos jugarán con o sin público. El partido entre FC Colonia y Borussia Mönchengladbach se celebrará sin público.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Eventos culturales cancelados La vida cultural también se ve afectada. Muchas ferias y eventos han sido cancelados o pospuestos. Tal es el caso de la Feria del Libro de Leipzig y la Feria de Música de Fráncfort, el evento musical más grande de Europa en su tipo. Algunos clubes y galerías han pospuesto sus eventos en todo el país. Incluso el Premio Cámara de Oro, premio anual de televisión alemana, se celebrará en noviembre.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes La mayoría de las escuelas están abiertas A diferencia de Italia, las escuelas en Alemania permanecen abiertas, aunque en algunas ciudades fueron cerradas. La Asociación Alemana de Profesores ha estimado que alrededor de 100 escuelas y guarderías en todo el país están afectadas. El ministro de Educación de Baden-Wurtemberg dijo que ese estado está analizando la posibilidad de posponer los exámenes.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Xenofobia por la "gripe de Wuhan" Debido al COVID-19 ha aumentado el sentimiento xenófobo en los lugares más afectados por el brote. Los restaurantes y tiendas asiáticos, no solo los chinos, informaron sobre mesas vacías en Italia, y las personas con características asiáticas sufren discriminación. En Alemania, en un partido reciente de la Bundesliga, en Leipzig, un grupo de aficionados japoneses fue expulsado del estadio.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Aviones en tierra La aerolínea alemana Lufthansa ha reducido sus vuelos en un 50% debido al brote de coronavirus. 150 aeronaves permanecen en tierra y se cancelaron alrededor de 7.100 vuelos hasta finales de marzo. Las cancelaciones se deben en parte a la disminución de la demanda: los viajes de negocios han bajado, más personas trabajan desde casa y evitan viajes innecesarios.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes La producción automotriz se paraliza Desde enero, las fábricas automotrices en China permanecen cerradas. Volkswagen y Daimler han declarado que tanto las ventas como la producción se han visto afectadas por la epidemia. También los productores en Alemania se enfrentan con ese problema, ya que muchas piezas eléctricas son importadas desde China. Berlín anunció que apoyará a las empresas que sufran pérdidas debido a la epidemia.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Cada vez menos turistas "Las consecuencias para el turismo alemán son graves", advirtió Guido Zöllick, director de la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes. Según una encuesta reciente, el 76,1 % de los miembros de esa asociación reportó uan fuerte caída de reservas, y los ingresos son menores. El Parlamento alemán anunció que los turistas no podrán acceder a la cúpula de cristal del Reichstag hasta nuevo aviso.

Cómo el COVID-19 está afectando la vida cotidiana de los alemanes Controles fronterizos Después de Italia y Francia, Alemania tiene el mayor número de casos de COVID-19 en Europa. Para evitar una mayor propagación, las autoridades de Polonia y de la República Checa iniciaron controles, midiendo la temperatura corporal de los viajeros que cruzan la frontera fuera de Alemania. Polonia planea extender los controles a los pasos ferroviarios y portuarios. Autor: Martin Kuebler



DZC

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |