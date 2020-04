+++ Coronavirus minuto a minuto: Brasil pasa de los 4.000 muertos +++

23:04 Brasil pasa de las 4.000 muertos y se acerca a los 60.000 casos

El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó este miércoles a 4.016, con 58.509 casos confirmados, en medio de una crisis en el Gobierno agravada tras la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro.

El boletín diario del Ministerio de Salud indica que el número de fallecidos aumentó en 346 en un día, un 9,4 % más que el viernes, aunque el récord fue alcanzado el pasado jueves, con 407 muertes en un sólo día. Los casos confirmados crecieron un 10,4 % y en la última jornada fueron detectados otros 5.514.

Los datos muestran la aceleración de la pandemia en el país, en un momento en el que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se encuentra fuertemente debilitado tras la salida de Moro, la cual se produce días después de la destitución del ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.

22:48 Perú reporta importante aumento de casos: 3.683

Perú reportó este sábado 3.683 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta alcanzada en un día desde que el pasado 6 de marzo se conoció el primer caso de la epidemia, que hasta el momento ha dejado 700 muertos en el país.

Los datos del Ministerio de Salud confirmaron un gran incremento de diagnósticos positivos en un solo día, ya que la anterior cifra más alta se dio el 8 de abril, cuando se informó de 2.262.

21:36 Francia presentará el martes su plan de desconfinamiento

El Gobierno francés presentará este martes ante la Asamblea Nacional su plan para el final del confinamiento, que está previsto para el 11 de mayo, avanzaron este sábado los medios locales.

Su presentación en la cámara baja por parte del primer ministro francés, Édouard Philippe, irá seguida de un debate y la votación de la iniciativa, según la cadena BFM TV.

21:11 La Premier League estudia volver el 8 de junio, según la prensa británica

La Premier League estudia reanudar la temporada el 8 de junio y acabar el campeonato inglés de fútbol el 27 de julio, publicó este sábado el diario The Times.

Al suspenderse el campeonato a mediados de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, restaban 92 partidos para el final del torneo, aunque la lucha por el título parecía claramente decantada en favor del Liverpool, que lleva 30 años esperando para volver a conquistar la liga inglesa.

Según The Times, en los últimos días los responsables del torno y del deporte inglés han discutido con el gobierno británico los diferentes escenarios en vistas a la reanudación del campeonato.

Los partidos se disputarían a puerta cerrada, con un máximo de 400 personas en cada estadio seleccionando, incluyendo a los periodistas si estos se someten antes a la prueba del coronavirus y dan negativo.

20:47 Más de 150.000 casos en América Latina y Caribe

América Latina y el Caribe superaron este sábado los 150.000 casos de contagios del nuevo coronavirus que causaron la muerte a más de 7.400 personas en la región, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales. En total la región sumaba el sábado a las 18H00 GMT 150.156 casos de los cuales 7.434 fallecieron.

Brasil, con 210 millones de habitantes, es el que registra más casos, con 52.995 contagios y 3.670 muertos. El segundo país de la región más afectado en cantidad de casos es Ecuador. Esta semana las autoridades procesaron miles de pruebas que no habían sido tratadas por falta de capacidad por lo que la cantidad de casos se duplicó.

A estos dos países le siguen, en cantidad de casos, Perú con 21.648 contagios y 634 muertos; y México con 12.872 contagios, que es el cuarto país con más casos pero el segundo en cantidad de muertos, con 1.221. Chile (12.858, 181) es quinto en contagios. República Dominicana y Panamá superan los 5.000 contagios, con, respectivamente, 5.749 y 5.338. Estos dos países registraron respectivamente 267 y 154 muertos.

20:26 España relajará aún más el confinamiento en una semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que si las salidas con niños y niñas menores de 14 años no provocan un aumento de contagios, a partir del 2 de mayo los ciudadanos podrán salir a hacer deporte individualmente y dar paseos con quienes convivan.

Sánchez, en una comparecencia desde el palacio de la Moncloa, ha pedido a las familias que a partir de mañana, cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños y dentro de las condiciones establecidas, actúen con responsabilidad y con "la máxima seguridad". Cumplir tales requisitos "a rajatabla" es "importantísimo" para que no se contagien quienes salgan, y así, no contagien a los demás.

20:09 Cifra global de fallecidos por coronavirus supera la barrera de los 200.000

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins anunciaron este sábado que se habían superado las 200.000 muertes en todo el mundo causadas por COVID-19. Según el recuento que hace la institución, en base a datos procedentes de instituciones especializadas de cada país, la cifra alcanza las 201.502 personas fallecidas: 26.384 en Italia, 22.902 en España, 22.245 en Francia, 20.319 en el Reino Unido y 16.853 en Nueva York. La cifra global de contagiados confirmados es de 2.868.539. América Latina y el Caribe ha superado los 150.000 casos.

19:43 Más de 600 positivos en una cárcel de Michigan

Casi 650 prisioneros han dado positivo en el test de coronavirus en una prisión en Michigan (EE.UU.), que alberga a reos cuya edad o estado de salud les hace especialmente vulnerables, informó este sábado el diario The Washington Post.

El rotativo, que citó datos del Departamento Penitenciario de Michigan, precisó que los 642 infectados con COVID-19, suponen el 44 % de los 1.400 prisioneros en la cárcel de Lakeland en la zona de Coldwater, en Michigan.

Hasta ahora más de 1.170 reos han dado positivo en las pruebas de coronavirus en el estado de Michigan, de los que treinta han fallecido.

19:39 Argentina supera las mil altas

Argentina alcanzó este sábado las 1.030 personas dadas de alta tras superar el coronavirus, 54 más que la jornada anterior, mientras la cifra de muertos llegó a 179, con tres nuevos fallecimientos en las últimas horas, entre un total de 3.607 contagiados.

En la rueda de prensa en la que se desveló el informe matutino de situación del Ministerio de Salud, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó que la cifra de personas recuperadas "representa más del 28 % del total" de casos confirmados en Argentina.

19:38 Nueva York: 437 nuevos fallecidos

El número de fallecidos diarios por COVID-19 en el estado de Nueva York ha sufrido un "leve repunte" pero "todos los datos" indican que el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos sigue "bajando la montaña", anunció este sábado el gobernador Andrew Cuomo, que anunció nuevas medidas para ampliar la capacidad de testeo.

Cuomo dijo que hay 437 nuevos fallecidos, 15 más que este viernes, cuando se registró la cifra más baja desde principios de mes. "Cuando crees que vas a tener un buen día, la realidad te abofetea: 437 muertes ayer es un leve repunte", agregó en una rueda de prensa, aunque pidió ver el "lado positivo" pese a lo "horrible" de la noticia.

"Todos los datos dicen básicamente lo mismo, que estamos bajando la montaña", explicó el gobernador, quien reveló que el número de nuevos casos que requieren hospitalizaciones está descendiendo tras un periodo de estabilización, hasta los 1.100 registrados ayer.

19:31 Cuba: 51 fallecidos y 1.337 casos

Con dos nuevos fallecidos registrados este sábado, Cuba sobrepasó el medio centenar de muertes por COVID-19 y acumula 1.337 positivos hasta la fecha, en la que se anunciaron 52 nuevos casos de la enfermedad, la mayoría en La Habana.

Los decesos ocurrieron la víspera y corresponden a un cubano de 62 años y a una cubana de 60, ambos diabéticos y con antecedentes de obesidad e hipertensión, especificó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), Francisco Durán.

19:19 Once policías han muerto por COVID-19 en Perú

Once policías han muerto en Perú por el nuevo coronavirus, que contrajeron mientras patrullaban las calles para hacer cumplir el confinamiento destinado a contener la pandemia, informó el sábado el nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

"Once agentes de la Policía Nacional del Perú han fallecido por contagio del coronavirus, mientras que 1.300 están contagiados con esta infección", dijo Rodríguez, citado por la agencia estatal Andina. "Este número de contagios responde a la exposición que tienen los efectivos policiales al momento de intervenir (controlar) a personas que violan las medidas emitidas para contener el avance del coronavirus", indicó Andina.

Rodríguez fue juramentado el viernes como ministro del Interior por el presidente Martín Vizcarra tras la dimisión de Carlos Morán, quien había sido criticado por el alto número de agentes contagiados con el temido virus.

19:12 Francia: con 369 decesos en 24 horas suma 22.614 fallecidos

La epidemia del nuevo coronavirus se cobró 369 vidas en las últimas 24 horas en Francia, lo que deja el saldo provisional en 22.614 muertos, informó el sábado la dirección general de Sanidad.

La enfermedad ha matado a 14.050 personas en los hospitales, es decir un aumento de 198 decesos, la cifra más baja en un mes. En los geriátricos, los decesos ascienden a 8.564, un aumento de 171 casos en 24 horas, también a la baja, según el texto. El número de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 se sitúa en 4.725.

18:47 EE. UU. entrega ayuda adicional de 9.500 millones a las aerolíneas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este sábado que ha empezado a distribuir una ayuda adicional de 9.500 millones de dólares a aerolíneas del país para pagar los salarios de sus empleados, dentro del paquete de estímulo aprobado el mes pasado por el Congreso.

Entre los beneficiados están ocho grandes aerolíneas y otras 29 más pequeñas, todas ellas de transporte de pasajeros. En un comunicado, el Tesoro señaló que con esta ayuda adicional ascienden ya a 12.400 millones de dólares los pagos "iniciales" hechos a un total de 93 aerolíneas nacionales, y agregó que continuará con otros pagos de manera continuada.

Precisó que estos fondos deben ir destinados a sufragar los sueldos de los empleados.

18:21 Italia efectuará 150.000 test serológicos a partir del 4 de mayo

"Vamos a distribuir los test a las regiones [Italia tiene 20 regiones] en función de la población" y otros criterios establecidos especialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat), declaró ante la prensa el comisario del gobierno Domenico Arcuri, que se encarga de gestionar la crisis de la epidemia de COVID-19.

Arcuri precisó que no existía ningún test fiable al 100%. La empresa cuyas pruebas serológicas fueron seleccionadas, continuó, las propondrá gratuitamente y añadió que superan el 95% de precisión en los resultados.

Estos test permiten hallar los anticuerpos en la población y pueden indicar eventualmente si una persona es inmune a una nueva infección. Aunque por el momento esto es una hipótesis. Domenico Arcuri anunció igualmente que el gobierno italiano iba a fijar rápidamente "un precio máximo" para las mascarillas de protección, cuyo uso recomendarán a la población a medida que avance el desconfinamiento que comenzará el 4 de mayo.

18:15 Italia: 415 nuevos fallecimientos, la mejor cifra desde el 18 marzo

Italia registró hoy 26.384 fallecidos desde que se detectó el primer brote autóctono de COVID-19 el 21 de febrero, 415 más en las últimas 24 horas, lo que supone la mejor cifra desde el 18 de marzo, según el recuento oficial.

El número de enfermos actuales es de 105.847 personas lo que significa que disminuyen en 680 los casos positivos en el país, de acuerdo con Protección Civil.

17:40 Chile: más de 12.800 casos y 181 muertes por COVID-19

Autoridades del Ministerio de Salud de Chile reportaron hoy 552 nuevos casos de COVID-19, elevando el total de contagiados a 12.858 personas, mientras se contabilizaron 7 nuevos fallecimientos, llevando el total de víctimas fatales a 181.

El subsecretario de Redes Asistenciales chileno, Arturo Zúñiga, contabilizó 418 personas en unidades de cuidados intensivos, dentro de las cuales 321 están conectadas a ventiladores mecánicos. De ellas 83 personas se encuentran en estado grave. Asimismo, la autoridad señaló que existen 572 ventiladores mecánicos disponibles en el país.

Este sábado llegaron desde Países Bajos 72 ventiladores mecánicos además de equipamiento de protección para el personal de salud. Respecto al número de recuperados, estos comprenden más del 51% de los casos, llegando a 6.746.

El balance, que usualmente se realiza en Santiago en el Palacio de la Moneda, se hizo por primera vez en la región de Magallanes (más de 2.100 kilómetros al sur del Santiago), en la ciudad de Punta Arenas, uno de los lugares más afectados y una de las "zonas de mayor incidencia de casos de coronavirus" del país.

16:39 Los países No Alineados convocan a una cumbre telemática

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, en condición de presidente "pro tempore" del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), convocó hoy para el próximo 4 de mayo una cumbre telemática de la organización para debatir la pandemia del nuevo coronavirus.

"Confiamos que esta cumbre del MNOAL (...) aporte a la movilización de los Estados miembros a la lucha contra el coronavirus, el fortalecimiento de la solidaridad y el multilateralismo", declaró a Efe el jefe del departamento de Política Exterior de la administración presidencial Hikmet Hajiyev, al anunciar la convocatoria.

