+++ Coronavirus minuto a minuto: Boris Johnson, ingresado por "precaución" +++

Último recuento de la Organización Mundial de la Salud (16:50):

82.000 nuevos casos de coronavirus hoy en el mundo

Un total de 1.133.758 casos confirmados en todo el mundo

5.799 fallecidos hoy elevan la cifra total a 62.884 en todo el mundo

Los pacientes recuperados en todo el mundo ascienden a 253.000

Los países más afectados: Estados Unidos….312.000 casos y 8.468 muertes España……………130.000 casos y 12.418 muertes Italia……………… 124.000 casos y 15.362 muertes



Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

22:27 Boris Johnson, ingresado por "precaución" ante "síntomas persistentes"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido ingresado en un hospital como medida de "precaución" ante los "síntomas persistentes" provocados por el COVID-19, anunció este domingo un portavoz de Downing Sreet.

Johnson, de 55 años, informó de que había dado positivo por el nuevo coronavirus el pasado día 27 de marzo y ha permanecido aislado desde entonces en su residencia oficial en Londres

22:23 Costar Rica suma 19 caos y refuerza control fronterizo

Las autoridades de Costa Rica informaron este domingo de 19 casos nuevos del coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas para un acumulado total de 454, mientras que las autoridades anunciaron un reforzamiento de los controles fronterizos con el inicio de la Semana Santa.

El director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Rodrigo Marín, detalló en conferencia de prensa que de los 454 contagiados ya se contabilizan 16 recuperados y que solo el 3,9 % han requerido su internamiento en unidades de cuidados intensivos.

22:04 Perú: 535 nuevos casos, el mayor incremento en un día

Las autoridades sanitarias de Perú reportaron este domingo 535 nuevos casos de COVID-19, el mayor incremento de la enfermedad en un solo día desde que comenzó la epidemia en el país, que ya ha causado un total de 2.281 enfermos y 83 fallecidos.

El anterior reporte, que fue ofrecido este sábado por el presidente Martín Vizcarra, había informado de 1.746 contagiados y 73 víctimas mortales.

Vizcarra no ofreció este domingo su habitual presentación diaria en televisión con los últimos datos sobre la enfermedad, pero el sábado dijo que se aumentará la toma de muestras para "tener un panorama más amplio y mayor información de la situación".

21:38 Se suicida el médico del Reims, infectado por el nuevo coronavirus

El médico del Stade de Reims francés, Bernard Gonzalez, se suicidó a los 60 años, infectado con el nuevo coronavirus. "Hundido, el Stade de Reims llora este domingo al doctor Bernard Gonzalez. El (médico) del club, pero también de cientos de ciudadanos y ciudadanas de Reims. El de todas las epopeyas. El de los 23 años", anunció el club de la Ligue 1 en un comunicado publicado en su web.

21:15 Isabel II: "venceremos" al coronavirus

La reina Isabel II de Inglaterra se dirigió hoy a los ciudadanos del Reino Unido y de la Commonwealth en un discurso televisado en el que les pidió que permanezcan "unidos" para superar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado ya casi 5.000 muertos en el país.

"Estamos luchando juntos contra esta enfermedad, y quiero garantizaros que si continuamos unidos y decididos lo superaremos", declaró la soberana, de 93 años, en un mensaje grabado desde el castillo de Windsor, al este de Londres, a donde se ha mudado temporalmente para protegerse de la enfermedad.

Es la cuarta vez durante su reinado, el más largo de la historia del país, en que hace un discurso en este formato. Lo hizo en 1991 durante la Guerra del Golfo, en 1997 antes del funeral de la princesa Diana de Gales y en 2002 tras la muerte de la Reina Madre.

21:08 Colombia se acerca a los 1.500 casos y tiene ya 35 fallecidos

Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron este domingo a 1.485 tras confirmar las autoridades 79 nuevos contagios, así como tres fallecimientos, lo que eleva a 35 las víctimas mortales en el país.

Con 32 casos nuevos, Bogotá se mantiene como la ciudad en la que diariamente se reportan más infectados y concentra 725 contagios de los 1.485 que hay en Colombia.

21:01 Paraguay: buscan suspender a senadora contagiada que acudió al pleno

El presidente del Congreso de Paraguay, el liberal Blas Llano, pidió este domingo, a través de sus redes sociales, la renuncia al cargo de la senadora María Eugenia Bajac, también del Partido Liberal (PLRA), quien acudió a sesionar el pasado 1 de abril, antes de conocer el resultado positivo de su prueba de coronavirus.

La decisión de Llano llegó después de que la fiscal Belinda Bobadilla imputara a Bajac la noche del sábado por violar la veda y la cuarentena sanitaria y por tentativa de lesión grave.

20:50 Bolivia facilita retorno de 41 chilenos a su país

"Se les ha escoltado hasta el puesto de control de Colchane. Se hizo el control respectivo, sin novedad. Los residentes chilenos ingresaron a su territorio", declaró a la televisión estatal Sandro Villarroel, encargado del puesto de control policial en la localidad boliviana de Pisiga.

El grupo, que no había podido regresar a Chile por el cierre de fronteras, fue trasladado la noche del sábado en un bus desde la ciudad de Santa Cruz (este) hasta el mencionado puesto fronterizo.

20:35 Francia registra 357 muertos diarios, la cifra más baja en una semana

Francia registró 357 muertes por la COVID-19 en hospitales en las últimas 24 horas, la cifra más baja en una semana, anunció este domingo la Dirección General de Salud (DGS).

En total, 8.078 personas han fallecido en el país desde que estalló la epidemia, 5.889 de ellas en el hospital y 2.189, en centros no hospitalarios, como residencias geriátricas medicalizadas.

20:31 "Nueva York es duro", un vídeo para levantar el ánimo se hace viral

"New York is tough" ('Nueva York es duro", en inglés) es el título de un emotivo video publicado en las redes para animar a los neoyorquinos ante la crisis desatada por el coronavirus SARS-CoV-2 y que usa parte de un discurso del gobernador Andrew Cuomo, que también lo ha compartido en las redes sociales.

20:31 Grecia: segundo caso en un campamento de migrantes

Un segundo campo de migrantes cercano a Atenas fue colocado en cuarentena este domingo por las autoridades griegas después de que un habitante diera positivo por coronavirus, anuncio el Ministerio de Migraciones.

El campo de Malakasa, a unos 38 km al noreste de Atenas, fue colocado en "confinamiento sanitario total" por 14 días, con prohibición de entrar y de salir. En el campo viven 1.700 migrantes, indicó una fuente del ministerio.

Según el ministerio, un afgano de 53 años aquejado de otra enfermedad se presentó en el consultorio del campo tras haber tenido síntomas de la COVID-19.

Fue trasladado a un hospital de Atenas, donde dio positivo por el nuevo coronavirus. Su familia fue colocada en aislamiento y se está realizando un examen completo del campo, según el ministerio.

20:16 Bolivia: la Virgen de Copacabana recorre una ciudad de La Paz en cuarentena

La imagen de la Virgen de Copacabana, una de las más veneradas por los católicos en Bolivia, visitó con un mensaje de esperanza algunos barrios de La Paz en un inusual Domingo de Ramos con calles vacías por la cuarentena vigente para frenar los contagios de coronavirus en el país.

Cubierta con un velo blanco, la efigie de la "mamita de Copacabana", como la llaman cariñosamente sus fieles, recorrió en una camioneta de la Policía Boliviana las principales calles paceñas, acompañada por otros dos vehículos en los que iban sacerdotes bendiciendo a quienes se asomaban a las ventanas.

Esta iniciativa fue organizada por la Policía Boliviana y la Iglesia católica para llevar mensajes de "fe" y esperanza a toda la población", dijo a los medios el comandante nacional policial, Rodolfo Montero.

20:08 Nicaragua: un nuevo caso en el país hace que sean seis

Un ciudadano de 33 años se convirtió en el sexto caso confirmado de coronavirus, que se ha cobrado la vida de una persona en Nicaragua, según el parte diario del Ministerio de Salud (Minsa) divulgado este domingo.

El secretario general del Minsa Carlos Sáenz, dijo en comparecencia con medios oficiales que el nuevo caso es "importado", aunque no ofreció mayores detalles. "Se encuentra delicado, pero estable", indicó el funcionario, sin más.

20:05 India, confinada, se ilumina para mostrar su "fuerza" contra el coronavirus

En las principales localidades del país, fueron muchos los que atendieron el llamado del primer ministro, Narendra Modi, quien había pedido que a las 21:00 (17:30 CET) se apagaran las luces y la gente saliera al balcón o a la puerta de casa con una luz para mostrar "la fuerza de 1.300 millones de indios" contra el coronavirus.

Los ciudadanos gritaron "Salve, madre India" y "vete, corona, vete". Con expresiones de júbilo y aplausos, hubo quien tiró petardos y fuegos artificiales, que resplandecieron en la tranquila noche, en unas imágenes que recordaban a la gran fiesta de las luces de Diwali, que celebra la victoria del bien contra el mal en otoño.

El propio Modi se unió también en Twitter a esta fiesta de la luz: "Saluden a la luz de la lámpara, que trae buena suerte, salud y prosperidad, que destroza los sentimientos negativos".

19:36 Turquía cierra la semana con 27.000 contagios y 574 muertos

El ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca, informó hoy de que el país cierra la semana con 27.069 casos de coronavirus confirmados y 574 muertos, 73 más que el día anterior. El número de contagios de la COVID-19 subió en 3.135, un 13 % más que el día anterior.

Cuatro días antes, el 1 de abril las infecciones llegaban a las 15.000, la mayor parte en Estambul, la principal ciudad del país. En Turquía se están realizando unas 20.000 pruebas de coronavirus al día, un total 181.400 hasta el momento, explicó el ministro.

19:34 Guayaquil suma 77 contagios en Ecuador, que tiene 180 decesos

Guayaquil, la ciudad más castigada por el coronavirus en Ecuador sumó 77 nuevos contagios y elevó esa cifra a 1.725 del total de 3.636 que hay en el país, donde se han reportado 180 muertes por COVID-19, según cifras oficiales reveladas este domingo. El Ministerio de Salud Pública indicó que, adicionalmente, se registran 159 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.

La Alcaldía de Guayaquil ha comenzado a repartir este domingo ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias.

Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, provincia suroccidental de la que Guayaquil es capital, reconoció hoy a Efe que el gremio atraviesa un momento crítico y que la iniciativa de la Alcaldía trata de encontrar soluciones, aunque no siempre son bien recibidos.

"Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar", cuenta en una entrevista telefónica.

19:16 Primer muerto en Etiopía por coronavirus

Etiopía, un país empobrecido del cuerno de África de más de 100 millones de habitantes, anunció este domingo su primera muerte a causa del coronavirus, la de una mujer de 60 años que llevaba seis días en cuidados intensivos, indicó la ministra de Salud, Lia Tadesse.

19:05 "Unidos por Argentina", un programa para recaudar fondos

Artistas argentinos e internacionales participarán este domingo en "Unidos por Argentina", un programa de televisión impulsado por la primera dama Fabiola Yáñez para "ayudar a los sectores más necesitados" por el coronavirus, y que contará con las voces de, entre otros, Alejandro Sanz, Maluma y Luis Fonsi.

El programa será emitido a partir de las 18.00 hora local (23:00 CET) en simultáneo por los seis canales en abierto del país y tendrá la colaboración de la Cruz Roja Argentina, que recibirá las donaciones "con el fin de adquirir los insumos necesarios para hacerle frente al COVID-19 y destinarlos a los hospitales que cuidan la salud de todos los argentinos".

19:04 Biden plantea una convención demócrata virtual

Joe Biden, uno de los aspirantes a representar a los demócratas en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, dijo este domingo que la convención del partido en la que se elegirá al candidato que competirá contra Donald Trump podría ser virtual, para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

El exvicepresidente de Barack Obama, quien aseguró que usaría una mascarilla en público, dijo a ABC que la Convención Nacional Demócrata, que ya fue aplazada cinco semanas, es un requisito para nominar formalmente al candidato que desafiará a Trump. "Tendremos que hacer una convención. Puede que tengamos que hacer una convención virtual", dijo Biden en el programa de entrevistas de ABC 'This Week'.

18:52 Chile eleva a 4.471 los contagios y a 34 los fallecidos

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, confirmó este domingo que se registraron 310 casos de COVID-19 lo que eleva a 4.471 los contagiados, mientras que los muertos ya son 34, con siete decesos más en las últimas 24 horas.

Del total de casos, hay 301 pacientes en unidades de tratamiento intensivo, 252 de ellos conectados a ventiladores mecánicos y de estos, 36 se encuentran en estado crítico.

18:38 Primera muerte por coronavirus en Haití

El Gobierno de Haití confirmó este domingo la primera muerte por coronavirus en el país, un hombre de 55 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes, según confirmaron fuentes oficiales a Efe.

El ministro de Cultura haitiano, Pradel Henriquez, agregó que la persona fallecida formaba parte del grupo de 21 contagiados que Haití tiene registrado oficialmente.

El 17 de marzo pasado el presidente haitiano, Jovenel Moise, confirmó los dos primeros casos positivos de COVID-19 en la nación caribeña, la más pobre de Aérica y con un débil sistema sanitario.

18:37 Ocho detenidos en Cuba por sustraer mascarillas

Ocho cubanos fueron detenidos en La Habana acusados de sustraer mascarillas y otros artículos de uso sanitario para su comercialización en el mercado negro en medio de la actual situación epidemiológica generada por el coronavirus, según informaron este domingo medios estatales de la isla.

Los implicados son trabajadores de un almacén de recursos médicos de la capital cubana, chóferes vinculados al Ministerio de Salud Pública y a una unidad de transporte, así como otros ciudadanos sin vínculo laboral, según da cuenta una nota de la Fiscalía provincial publicada por el periódico Tribuna de La Habana.

La sustracción incluye 455 estuches de mascarillas para un total de 4.550 unidades y otros recursos médicos que estaban reservados en la Unidad Básica de Almacenes Ensume para emergencias en caso de catástrofes, detalla el informe.

18:36 Italia: "La emergencia no ha terminado"

Italia tendrá que convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna, según el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, quien asegura que el Gobierno trabaja en un plan para aplicar cuando se levante el confinamiento total a nivel nacional, por ahora vigente hasta el 13 de abril.

"La emergencia no ha terminado. El peligro no ha acabado, nos esperan todavía meses difíciles. Nuestro trabajo es crear las condiciones para convivir con este virus. Aquí el verbo correcto es convivir, al menos hasta que tengamos la vacuna o una cura", reconoce Speranza en una entrevista que publica este domingo el diario 'La Repubblica'.

18:21 Balance de muertes diarias en Italia, el más bajo en dos semanas

El número de fallecidos por coronavirus en Italia en las últimas 24 horas fue de 525, la cifra más baja desde el 19 de marzo, anunciaron el domingo (05.04.2020) los servicios de Protección Civil. El balance representa una reducción del 25% con respecto de los decesos anunciados el sábado (681). Hasta el momento, casi 16.000 personas han muerto por coronavirus en Italia, el país más castigado del mundo por la pandemia, según las cifras oficiales.

El número de contagios totales -contando enfermos, fallecidos y curados- es de 128.948 personas, 4.316 más en 24 horas, un número inferior al registrado el sábado en comparación con el día anterior. Hay actualmente 91.246 personas enfermas, con lo que el número de positivos ha subido en 2.972 en un día, y hay 21.815 curados, 819 más en 24 horas.

18:20 Estados Unidos: la semana que viene será como "Pearl Harbor o el 11-S"

"Esta va a ser la semana más dura y triste de las vidas de la mayoría de los estadounidenses, francamente", advirtió este domingo el director general de Salud Pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams, durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News. "Este va a ser nuestro momento (similar al) de Pearl Harbor o al del 11-S, solo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir por todo el país", agregó.

"Esta va a ser una mala semana", coincidió el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, durante otra entrevista este domingo con la cadena CBS News. "Vamos a seguir viendo una escalada. Pero esperamos que en el plazo de una semana, quizá un poco más, empecemos a ver un aplanamiento de la curva y un descenso", agregó. Y dijo que no se puede decir que el país tenga la crisis bajo control, aunque dijo que las medidas decretadas de confinamiento "están funcionando claramente".

18:12 Airbus transportó a Europa 4 millones de mascarillas desde China

El fabricante europeo de aeronaves Airbus transportó este fin de semana desde China 4 millones de mascarillas para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, indicó el domingo una portavoz del grupo.

La mayoría del material, transportado en un avión A350, está destinado a las autoridades sanitarias de los países fundadores de Airbus: Alemania, España, Francia y Reino Unido.

Parte del cargamento llegó el domingo de mañana al aeropuerto de Toulouse (sur de Francia), donde el grupo tiene una de sus sedes, y fue descargado bajo vigilancia policial, comprobó un fotógrafo de la AFP. El sábado por la noche, el avión, procedente de Tianjin (China), había aterrizado en Hamburgo, donde entregó otra parte del cargamento.

17:59 Pakistán decreta cuarentena a 20.000 fieles tras búsqueda masiva

Las autoridades de Pakistán colocaron en cuarentena a 20.000 fieles y continúan buscando a decenas de miles de personas que acudieron a una concentración islámica en Lahore durante marzo, pese a la pandemia de coronavirus, se informó este domingo.

Las autoridades pakistaníes quieren realizar tests o confinar en cuarentena a los asistentes de un acto organizado por el Tablighi Jamaat -un movimiento misionero islámico- del 10 al 12 de marzo, ante el temor de que estén propagando la COVID-19 en el país y en el extranjero.

Más de 100.000 personas participaron en el acontecimiento, algunas procedentes de China, Indonesia, Nigeria o Afganistán, según los organizadores, quienes hicieron caso omiso al gobierno, que pidió que el acto fuera cancelado a causa de la pandemia.

17:50 Primer caso de COVID-19 en Sudán del Sur

Una mujer de 29 años que trabaja para la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y que llegó al país en un vuelo procedente de Holanda se ha convertido en el primer positivo de COVID-19 en este país africano.

El primer vicepresidente sursudanés, Riek Machar, informó este domingo en rueda de prensa de que la mujer, de la que no facilitó la nacionalidad, aterrizó en Yuba el 28 de marzo procedente de Holanda, tras hacer escala en la capital etíope.

"Se confirmó el primer caso de coronavirus en el país después de hacerle análisis en un centro médico de la ONU", indicó Machar, quien afirmó que la mujer se quejaba de dolor de cabeza, fiebre y problemas para respirar.

17:49 Nueva York: 594 muertes en un día elevan la cifra a 4.159

El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, registró 594 nuevas muertes en 24 horas, que elevaron la cifra total a 4.159 víctimas en ese territorio, informó el domingo el gobernador Andrew Cuomo.

El número de fallecimientos diario resultó inferior a los 630 registrados la víspera, pero "aún es demasiado pronto" para sacar conclusiones, agregó el gobernador demócrata en una conferencia de prensa.

17:48 España planea hacer test "masivos" y aislar a asintomáticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pensando ya en las medidas que llevar a cabo tras confirmarse la ralentización del avance del coronavirus en España, de modo que prepara una etapa de "transición" caracterizada por una campaña de test "masivos" y el aislamiento de los asintomáticos.

Sánchez ha celebrado este domingo, como es habitual desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, una nueva reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos, a los que ha expuesto parte del plan que quiere implantar cuando se inicie la llamada "desescalada".

17:34 Llega a Madrid segundo avión con material sanitario de China

La Comunidad de Madrid ha recibido esta tarde el segundo avión procedente de China, cargado con 82 toneladas de material sanitario, que se distribuirán de inmediato entre los hospitales de la región para combatir el coronavirus.

En los dos aviones gestionados por el Gobierno regional han llegado 140 toneladas de material sanitario en apenas 72 horas, ha señalado en un comunicado el Ejecutivo madrileño, algo que ya había anunciado su presidenta.

17:21 Muere por COVID-19 líder libio de la rebelión contra Gadafi

Mahmud Jibril, exjefe del ejecutivo de la rebelión libia que contribuyó a derrocar el régimen de Muamar Gadafi en 2011, falleció este domingo por la enfermedad de COVID-19, informó su partido.

Jibril, de 68 años, "murió hoy en El Cairo tras una hospitalización de dos semanas", declaró a la AFP Jaled al Mrimi, secretario general de la Alianza de Fuerzas Nacional (AFN), partido fundado y dirigido desde 2012 por Jibril.

Mahmud Jibril, en una imagen de archivo.

17:01 Argentina reporta una nueva muerte, que eleva a 44 los fallecidos

El Ministerio de Salud de Argentina reportó este domingo una nueva muerte por coronavirus, un hombre de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, con lo que el número total de fallecidos asciende a 44, mientras que los contagiados son 1.451 tras los 98 casos confirmados ayer.

Respecto a los positivos confirmados, 674 (46.4%) son importados, 490 (33.7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

16:57 Encuesta en Brasil: Bolsonaro no debería dimitir

En medio de la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus, la mayoría de los brasileños piensa que el presidente Jair Bolsonaro no debe renunciar a su cargo, pese a que su gestión frente al COVID-19 solo es avalada por un 33 % de la población, según una encuesta divulgada este domingo.

De acuerdo con el último sondeo realizado por el instituto Datafolha y publicado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo, el 59% de los brasileños cree que Bolsonaro no debería renunciar, mientras que un 37% consideran que ese es el camino que debe tomar el mandatario por la forma en la que ha enfrentado a la pandemia.

La posición que ha asumido el mandatario brasileño frente al COVID-19 solo es aprobada por el 33% de los entrevistados, que la consideró óptima o buena. No obstante, un 52% de los encuestados cree que Bolsonaro tiene condiciones para seguir gobernando a la potencia suramericana, aunque un 44% refuta esa afirmación, según el sondeo que entrevistó a 1.511 personas del 1 al 3 de abril y que tiene un margen de error de tres puntos.

16:50 Más de 82.000 nuevos casos elevan el total mundial a 1,13 millones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy más de 82.000 nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo, lo que eleva el total global a 1.133.758, mientras que los fallecidos son 62.884, 5.799 más que en la jornada anterior.

Según cifras de las diferentes autoridades sanitarias nacionales, que muestran unos números ligeramente superiores a los de la OMS, los pacientes recuperados ascienden ya a 253.000 en el planeta, mientras que más de 44.000 se encuentran en estado grave o crítico.

16:36 Lombardía multará con 400 euros a quien no lleve mascarilla

La región italiana de Lombardía, la más afectada por el coronavirus, que en Italia ha causado ya al menos 15.000 fallecidos, multará desde este domingo con 400 euros a todos los ciudadanos que salgan a la calle sin mascarillas o, en su defecto, con bufandas que les cubran la boca y la nariz.

Se trata de una ordenanza regional aprobada por el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, que busca contener la propagación del virus, que en esta región ha causado más de 49.000 contagios y 8.600 fallecidos. "Las mascarillas resuelven el problema al 100%, las bufandas al 30-40%, pero más vale eso que nada", ha explicado Fontana en declaraciones a la emisora italiana Radio Padania.

16:18 China ha exportado casi 4.000 millones de mascarillas en un mes

China ha exportado desde principios de marzo casi 4.000 millones de mascarillas para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron este domingo (05.04.2020) las autoridades. Pese a la disminución de casos en su territorio, Pekín instó a las fábricas a aumentar la producción de equipos médicos en momentos en que otros países se enfrentaban a la falta de materiales.

Desde el 1 de marzo, China ha exportado a medio centenar de países 3.860 millones de mascarillas, 37,5 millones de trajes protectores, 16.000 respiradores y 2,84 millones de kits de diagnóstico de COVID-19, declaró Jin Hai, una responsable de los servicios aduaneros. En total, estas exportaciones están evaluadas en unos 1.330 millones de euros.

16:14 Teletón Chile recauda más de 40 millones de dólares

El tradicional evento televisivo, que típicamente se celebra a principios de diciembre, correspondía a la edición 2019. Sin embargo, tuvo que ser aplazado en medio de la crisis social que vivía el país desde el 18 de octubre. Recaudó un total de aportes de más de 40 millones de dólares (más de 34,7 mil millones de pesos chilenos) en la edición celebrada este año y que finalizó el domingo a las 2 de la mañana, hora local.

Ante la pandemia del coronavirus, la transmisión del show benéfico no había propuesto meta para la recaudación; casi todos los rostros televisivos, incluido Mario Kreutzberger, "Don Francisco", animaron el evento desde sus casas y los artistas nacionales e internacionales hicieron sus actuaciones de forma remota.

Esta sería la última vez que el animador de "Sábado Gigante" estaría al frente de la conducción del evento, ya que a finales de este año anunciaría su retiro como el rostro a cargo del acto benéfico.

16:02 Hospital alemán tratará coronavirus con transfusiones de plasma

El Hospital Universitario de Erlangen, en el sur de Alemania, fue el primero en el país en recibir la autorización de las autoridades sanitarias para elaborar plasma terapéutico con el que tratar a enfermos de la COVID-19. El primer paso será la elaboración del plasma, para lo cual el hospital ha instado a pacientes ya curados del coronavirus a que donen plasma sanguíneo a partir del cual se obtendrá el terapéutico.

El martes pasado se hizo este llamamiento y, en poco tiempo, se presentaron más de 200 donantes. El profesor Holger Hackstein explicó hoy que un paciente que ha superado el coronavirus puede desarrollar anticuerpos que ayuden a otros pacientes. "La donación de plasma dura 45 minutos y no supone más molestia para el donante que una donación de sangre normal", aseguró. "Cuanto más hospitales puedan utilizar este método mejor, pues las necesidades son grandes", dijo Hackstein.

15:44 Reino Unido registra 621 nuevas muertes y casi 6.000 casos más

El Reino Unido Unido ha registrado en una jornada 621 nuevas muertes por COVID-19, algo por debajo de las 708 de las que informó ayer el Ministerio de Salud, y 5.903 nuevos contagios, hasta 47.806.

La cifra total de fallecidos en el país divulgada este domingo, 4.934 personas, contempla a aquellos pacientes ingresados en hospitales que murieron hasta las 16.00 gmt de ayer, después de haber dado positivo en un uno de los 195.524 test que ha realizado hasta ahora la sanidad pública.

El ministro de Salud, Matt Hancock, alertó hoy de que el Gobierno se planteará endurecer las condiciones del confinamiento si una parte de la población opta por no "obedecer las normas" que se han dictado.

15:42 La Liga española aclara a los jugadores que la suspensión temporal de empleo es legal

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aclaró este domingo en su perfil de Twitter que "un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor", como les está ocurriendo a los clubes de fútbol durante la pandemia de COVID-19.

