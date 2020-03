+++ Coronavirus, minuto a minuto: Bélgica decreta confinamiento, Bolivia cierra fronteras +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

21:26 Bélgica decreta confinamiento hasta el 5 de abril

Los ciudadanos de Bélgica deberán permanecer en sus casas desde el miércoles al mediodía hasta el 5 de abril para contener la propagación del nuevo coronavirus, anunció la primera ministra belga, Sophie Wilmès. Las únicas salidas permitidas serán para ir al médico, a determinados comercios como tiendas de alimentación o para hacer deporte al aire libre, indicó en rueda de prensa Wilmès, que sigue los pasos de otros países como Italia, España y Francia.

Con 1.243 casos de contagio y 10 decesos en este país de 11 millones de habitantes, la primera ministra que la semana pasada ya decretó el cierre de bares, restaurantes y comercios, aseguró que la situación les "obligó" a adoptar estas "medidas severas". "Si las reglas no se respetan, se adoptarán medidas más estrictas", advirtió no obstante Wilmès, quien también anunció la prohibición de las reuniones y de los viajes no esenciales al extranjero durante los próximos 20 días.

21:17 El Salvador cierra aeropuerto a vuelos de pasajeros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes el cierre del principal aeropuerto del país a los vuelos de pasajeros y únicamente se permitirá el tránsito de aviones de carga y de misiones humanitarias, como prevención ante la pandemia de coronavirus.

21:06 Líderes de la UE acuerdan cierre de fronteras exteriores por 30 días

Los líderes de la Unión Europea (UE) respaldaron este martes en una cumbre por videoconferencia la propuesta de la Comisión Europea (CE) de cerrar las fronteras exteriores comunitarias durante 30 días, salvo en algunas excepciones, para frenar la expansión del brote de coronavirus.

Lea también: Merkel anuncia cierre de fronteras de la UE por 30 días

20:47 Bolivia cierra fronteras y Santa Cruz entra en cuarentena

"En 48 horas [el jueves 19.03.2020] se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros", dijo la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, en una declaración de prensa, y explicó que sólo se permitirá el ingreso de connacionales, que serán sometidos a controles médicos. También precisó que "en 72 horas se suspenden todos los vuelos internacionales". Esas medidas estarán vigentes hasta el 31 de marzo próximo, cuando se volverá a evaluar la situación.

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, por su parte, anunció que esa ciudad, con más de millón y medio de habitantes, entrará en cuarentena desde el jueves hasta el domingo 22 de marzo, una medida para frenar la propagación del coronavirus después de que se confirmara el cuarto caso positivo en la región cruceña. Santa Cruz se suma así a cuatro regiones que asumieron la misma medida en el país ante los doce casos positivos de coronavirus.

20:42 Petróleo vuelve a caer, Brent en mínimo en 4 años

Las cotizaciones del petróleo volvieron a caer este martes lastradas por exceso de oferta y una demanda en caída libre por la pandemia de coronavirus, y el Brent se ubicó en su nivel más bajo en cuatro años. El Brent del mar del Norte para entrega en mayo terminó en 28,73 dólares, en baja de 4,4% en Londres.

En Nueva York en tanto, el WTI para entrega en abril quedó en 26,95 dólares, en baja de 6,1%. El lunes (16.03.2020) el Brent y el WTI se derrumbaron 11% y 9,5% respectivamente en medio del pánico que se apoderó de los mercados. Estas caídas llevaron al precio a menos de la mitad de inicios de año.

20:23 Científicos de EE. UU. no descartan que el coronavirus se contagie por el aire

Científicos estadounidenses no descartan que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, ya que es estable en aerosoles, como en las superficies, durante varias horas e incluso días, según un estudio difundido este martes por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de EE.UU..

En el estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, expertos de los NIH, los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de las universidades de California y Princeton hallaron que el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, es detectable en los aerosoles hasta tres horas, en el cobre hasta cuatro horas y en el cartón hasta 24 horas. En el plástico y el acero inoxidable puede permanecer entre dos y tres días.

20:01 Suspenden temporalmente deportaciones de EE. UU. a Guatemala

El canciller guatemalteco, Pedro Brolo dijo a periodistas que las autoridades migratorias estadounidenses frenarán la expulsión de guatemaltecos mientras se concretan nuevos mecanismos sanitarios entre ambos países para evitar la propagación del COVID-19, que ya causó una muerte en el país centroamericano: "Está suspendido el vuelo de retornados guatemaltecos hasta que establezcamos los protocolos sanitarios y las medidas correspondientes para garantizar el traslado de los guatemaltecos a sus comunidades", indicó.

19:57 Venezuela pidió al FMI USD 5.000 millones para frenar coronavirus

Según una carta a la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) "una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido", para enfrentar al nuevo coronavirus. Esos fondos, escribió Maduro en la misiva divulgada, "contribuirán significativamente para robustecer nuestros sistemas de detección y respuesta" ante la pandemia que hasta el momento ha causado 33 enfermos en Venezuela.

19:52 Unos 150 médicos venezolanos habilitados a trabajar en Italia contra coronavirus

Un grupo de 150 médicos venezolanos, la mayoría de origen italiano y asilados en Italia, han sido autorizados para trabajar en la península ante la pandemia de coronavirus, informaron este martes fuentes de la asociación "Venezuela, la piccola Venezia". "Se trata de un grupo de médicos, desde jóvenes hasta profesionales con más de 30 años de experiencia, con títulos obtenidos en universidades venezolanas y que escaparon del régimen de Nicolás Maduro", explicó a la AFP la fundadora de la asociación Marinellys Tremamunno. "Se trata de una habilitación temporal por la emergencia y fue incluida en el decreto 'Cura Italia' aprobado el lunes por el gobierno", explicó Tremamunno, que batalla desde hace tres años para que les sea reconocido el título profesional.

19: 36 Ecuador castigará con cárcel a quienes violen medidas por el coronavirus

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, advirtió que se castigará con la cárcel a quienes incumplan las disposiciones adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país, donde se registran 111 casos, cerca del doble respecto a la víspera: "Si vamos con este nivel de aceleración y no lo frenamos, en dos semanas ya no hay camas" en los hospitales, dijo el vicepresidente al instar a la población a mantenerse en casa y aplicar las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus.

19:04 Bolsas europeas en verde tras medidas de EE. UU.

Las bolsas europeas cerraron con ganancias tras el anuncio de nuevas medidas por parte de EE. UU. para luchar contra las consecuencias de la pandemia del coronavirus en la economía mundial. Madrid subió el 6,41 %, mientras que París ganó el 2,84 %; Londres, el 2,79 %; Fráncfort, el 2,25 %; y Milán, el 2,23 %. El índice Dow Jones de Nueva York avanzaba un 3,6 % a las 18:00 GMT.

"Los estadounidenses necesitan efectivo ahora", ha dicho a la prensa Mnuchin, quien prepara, de la mano de los legisladores de la Cámara de Representantes, un paquete de estímulos de alrededor de 850.000 millones de dólares para ayudar a la economía de Estados Unidos. Además, los inversores han recibido positivamente el hecho de que la Reserva Federal vaya a ayudar a las empresas que sufran problemas de financiación a corto plazo mientras dure la crisis.

19:02 Más de 2.500 muertos con coronavirus en Italia, con 345 más en 24 horas

Italia registra ya 2.503 fallecimientos por el coronavirus, tras aumentar en 345 en veinticuatro horas, según el último balance divulgado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa. El número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo país del mundo después de China, es de 26.062, lo que supone un aumento de 2.989 casos más respecto a los del lunes, mientras que ya se han curado y han sido dados de alta 2.941 personas.

Lea también: Italia reconvierte fábricas de prisiones para producir mascarillas

18:59 Holandeses aseguran su consumo de cannabis

Los establecimientos holandeses donde se puede consumir cannabis (coffee shops) reabren poco a poco sus puertas, después de que el gobierno autorizara, en la noche del lunes (16.03.2020), la recogida de encargos "para llevar", con el fin de evitar un posible resurgimiento del tráfico de drogas y para placer de los clientes que temían por sus reservas.

El Ejecutivo había ordenado el domingo cerrar todas las escuelas, bares, restaurantes y burdeles hasta el 6 de abril para luchar contra la epidemia del nuevo coronavirus. Y los fumadores se apresuraron a los bares y estancos para abastecerse por última vez, provocando numerosas colas en todo el país. Holanda legalizó en 1976 la posesión, el consumo y la venta al por menor de hasta cinco gramos de cannabis por persona. Su cultivo y su venta al por mayor, que quedaron bajo control principalmente de bandas criminales, están prohibidos.

18:46 Amazon suspende el almacenamiento de productos no esenciales

La multinacional estadounidense Amazon suspendió temporalmente el almacenamiento de productos no esenciales para dar prioridad a aquellos imprescindibles durante la pandemia de COVID-19. Así lo informó este martes la firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) a través de un comunicado a las empresas que venden productos a través de su plataforma.

18:40 Reino Unido garantiza 360.000 millones de euros en préstamos para empresas

El ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció que garantizará 330.000 millones de libras (360.000 millones de euros) en préstamos respaldados por el Gobierno para las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus. En rueda de prensa junto al primer ministro, Boris Johnson, Sunak informó de que las líneas de crédito y avales previstos representan en torno al 15 % del PIB y aseguró que su Ejecutivo hará "cualquier cosa que sea necesaria" para mitigar los efectos económicos del Covid-19.

Lea también: Reino Unido espera limitar a "20.000 o menos" las muertes por COVID-19

Cuba pone fin a la odisea del crucero MS Braemar

18:37 Francia aplaza sus licitaciones de la red 5G por el coronavirus

Las licitaciones previstas a mediados de abril para asignar entre los operadores franceses una parte de las bandas de frecuencia necesarias para lanzar la 5G serán aplazadas, anunció el martes la autoridad que regula las telecomunicaciones. No se ha definido un nuevo calendario, indicó el portavoz de la Arcep, que explicó que la decisión fue tomada debido a "la imposibilidad de realizar simulaciones en este período de confinamiento".

Lea también: Francia restringe venta de paracetamol para garantizar su disponibilidad

17:55 Colombia contabiliza ocho nuevos casos de coronavirus y el total sube a 65

Según el Ministerio de Salud, en las últimas horas fueron confirmados los primeros dos casos en Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, y uno en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, así como dos más en Bogotá, otros dos en Cali y uno en Cartagena. Las personas diagnosticadas con la enfermedad están en sus casas "en aislamiento supervisado", precisó la cartera de Salud, que detalló que los nuevos afectados son dos mujeres y seis hombres.

La mayoría de casos de COVID-19 se registran en Bogotá, que tiene 33 pacientes, seguido por el departamento de Antioquia, con ocho, siete de ellos en Medellín, la capital. También hay siete casos en Neiva, capital del departamento del Huila; cinco en el Valle del Cauca; cuatro en Bolívar (todos en Cartagena de Indias), y dos en Atlántico (los confirmados hoy en Barranquilla). Y los departamentos Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Santander, Meta y Cundinamarca tienen un caso cada uno.

Colombia, que restringió vuelos, cerró fronteras terrestres y marítimas para hacer frente a la pandemia, no registra por el momento muertes por COVID-19 y sí una persona curada, una estudiante de 19 años que llegó a Bogotá el 26 de febrero procedente de Milán (Italia) y fue el primer caso confirmado de coronavirus en el país, el pasado 6 de marzo.

17:45 Erdogan discute tema migratorio con Macron, Merkel y Johnson

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, discutió este martes con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania sobre la ola de migrantes y la situación en la región siria de Idlib, último enclave de los rebeldes en el país. La reunión tuvo lugar por videoconferencia, y no en Estambul -como estaba programado-, a causa de la pandemia de COVID-19.

Los cuatro mandatarios también discutieron sobre "una acción conjunta contra el coronavirus", según un tuit del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu. De momento, en Turquía hay 47 casos confirmados de coronavirus y no se anunció ninguna muerte relacionada con la pandemia.

17:42 Líderes de UE abren cumbre telemática para el cierre de fronteras

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comenzaron pasadas las 16.00 GMT una nueva cumbre por videoconferencia para abordar el avance del coronavirus, en la que se prevé que den luz verde al cierre de las fronteras exteriores de la UE durante 30 días con algunas excepciones.

17:37 Daimler interrumpe "gran parte" de su producción en Europa

El fabricante de automóviles alemán Daimler interrumpirá "la mayor parte" de su producción en Europa durante al menos "dos semanas", a causa de la pandemia del coronavirus, anunció el grupo en un comunicado. La interrupción arrancará "esta semana" y afectará "las plantas europeas de coches, furgonetas y vehículos utilitarios", precisó el grupo, sin precisar la localización de esas fábricas.

17:29 EE. UU. planea enviar "cheques" a los ciudadanos por impacto del COVID-19

"Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (...) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora" para contener el impacto económico del coronavirus, informó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al delinear, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, algunas de las propuestas del multimillonario paquete de estímulo fiscal que presentará hoy al Congreso.

17:25 Las compañías aéreas piden ayuda ante crisis por coronavirus

El temor generalizado, los cierres de fronteras y las prohibiciones de viajes llevaron a anular unos 185.000 vuelos. Es una "situación sin precedentes" y "nadie sabe cuánto durará ni cuál será su impacto", estimó Brendan Sobie, analista independiente del sector basado en Singapur. "Para fines de mayo de 2020, la mayor parte de las compañías aéreas del mundo irán a la quiebra", alertó por su lado la firma de análisis de mercados CAPA.

Frente a estas sombrías perspectivas, las aerolíneas esperan ser rescatadas por las autoridades, de la misma forma que se rescataron a los bancos durante la crisis global de 2008. Esta crisis también podría conducir, en el largo plazo, a cambios para los usuarios y a "un aumento de tarifas porque las compañías intentarán compensar sus pérdidas", advirtió Shukor Yusof, analista de la consultora aeronáutica Endau Analytics, de Malasia.

17:18 Alemania insta a no acaparar alimentos

"El suministro de alimentos está asegurado. Los supermercados seguirán abiertos. Parece algo obvio, pero hay gente que se divierte difundiendo rumores en internet para generar inseguridad, Eso no es divertido, sino indecente", dijo la ministra de Agricultura alemana, Julia Klöckner, en conferencia de prensa.

Lea también: Es preciso mantener la calma: los estantes están llenos en Alemania

16:55 UE confía en una vacuna contra el coronavirus para "otoño" boreal

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este martes confiar en que se pueda lograr una vacuna contra el nuevo coronavirus para el próximo "otoño" boreal. La víspera, la Comisión Europea prometió 80 millones de euros al laboratorio alemán CureVac, que investiga una vacuna contra el COVID-19, en forma de "garantía" a un préstamo por el mismo monto del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

16:51 Argentina suspende vuelos internos, y trenes y buses de larga distancia

El Gobierno argentino anunció que desde la medianoche de este viernes y hasta el próximo miércoles se suspenderán "de manera total" los trenes y autobuses de larga distancia y el transporte aéreo interno, con el fin de controlar la expansión de la pandemia del coronavirus en el país.

16:45 Nueva York no prevé cuarentena, por ahora

Nueva York no tiene por ahora planes de imponer una cuarentena en ninguna de sus ciudades a pesar del aumento de los casos de coronavirus en este estado, que alcanzan ya los 1.374 positivos, 432 más que el día anterior, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

No obstante, las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que abogan por el distanciamiento social y no recomiendan aglomeraciones de más de 10 personas, han obligado al cierre de dos de los principales iconos de la ciudad de Nueva York: la Estatua de la Libertad y el mirador del Empire State.

16:28 España destina 200.000 millones contra el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la movilización de 200.000 millones de euros, casi un 20 % del PIB, para combatir los efectos económicos de la epidemia de coronavirus. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez avanzó que, de esta cantidad, 117.000 millones, "la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España", serán "íntegramente públicos" y el resto, privado.

Como parte de este paquete de medidas públicas destinadas a apoyar a los asalariados y recursos potenciales del sector privado, el Estado español garantizará una línea pública de garantías de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a las empresas a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, anunció también Sánchez. España es el cuarto país más afectado del mundo por el virus.

16:26 Rio de Janeiro y Sao Paulo declaran "estado de emergencia" por el coronavirus

El estado de Rio de Janeiro y la ciudad de Sao Paulo, donde se registró la primera muerte por coronavirus en Brasil, se declararon el martes en "estado de emergencia" para combatir la pandemia, restringiendo los servicios comerciales y el uso de los transportes públicos. Entre las medidas figuran el cierre durante 15 días de lugares turísticos emblemáticos de Rio, como el Pan de Azúcar o el Cristo Redentor del Corcovado.

16:15 COI se niega a decidir sobre Tokio 2020

Mientras la UEFA y la Conmebol anunciaban el aplazamiento de la Eurocopa y la Copa América de fútbol, respectivamente, a disputarse ahora en 2021, y a pesar del escepticismo creciente en Japón, así como de la petición de varios deportistas de aplazar Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) no cambia su hoja de ruta.

En plena crisis del coronavirus, "no es necesario tomar decisiones drásticas en este momento", juzgó el COI, a poco más de cuatro meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El COI, que tuvo una reunión telefónica de su comisión ejecutiva sigue "plenamente comprometido" con los Juegos de Tokio 2020 y estima en un comunicado que "toda especulación en este momento sería contraproducente", en referencia a un posible aplazamiento o anulación.

16:00 Bolsonaro se somete a segundo exámen de coronavirus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se sometió a un segundo examen para detectar coronavirus. La prueba fue recomendada por los médicos pese a que un primer análisis que le realizaron la semana pasada dio negativo.

rml (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |