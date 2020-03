+++ Coronavirus, minuto a minuto: Argentina considera una cuarentena obligatoria +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

15:01 Gobierno argentino analiza una cuarentena obligatoria

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que analiza aplicar una cuarentena obligatoria en todo el país y definirá este domingo la posible suspensión de las clases en el sistema educativo para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

"Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, ir al teatro, ir al cine, bienvenido sea. Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte en algún momento, que la gente pueda quedarse en su casa y así evitar la circulación del virus. Tomar una serie de días, durante este plazo todos se quedan en su casa. Estamos buscando el momento", declaró Fernández a Radio 10.

Luego, en diálogo con radio Mitre, instó: "Paremos la Argentina por diez días y quedémonos en nuestras casas y evitemos la circulación". Sin embargo, admitió que "hay que tener en cuenta que todo esto tiene consecuencias económicas" en un país que está en recesión desde mediados de 2018, con sensible aumento de la pobreza y el desempleo.

En Argentina ascienden a 45 las personas contagiadas, de las cuales dos fallecieron, según el último reporte oficial del sábado.

14:33 Grecia cierra fronteras y extrema medidas

Grecia cerró este domingo sus fronteras con Albania y Macedonia del Norte, suspendió los vuelos con España y prohibió la entrada de cruceros y veleros a sus puertos para prevenir la propagación del coronavirus en el país.

De momento en Grecia han muerto cuatro personas contagiadas de COVID-19. Según los últimos datos del ministerio de Sanidad, en Grecia hay 228 casos confirmados de coronavirus.

14:06 Se dispara a 288 el número de muertos en España

Un día después de la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el número de muertos en España por el nuevo coronavirus se disparó hasta los 288 tras registrarse más de 100 nuevas víctimas mortales y 2.000 contagios adicionales en las últimas 24 horas.

13:21 La polución cae un 35% en Madrid con las limitaciones por el coronavirus

La contaminación por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid se redujo en un 35% el sábado con la recomendación de quedarse en casa ante el coronavirus y el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales.

La bajada de la polución alcanza el 35,2% al comparar esa jornada con la del 7 de marzo, cuando no existían restricciones debido a la epidemia, un cálculo obtenido al comparar la media diaria de dióxido de nitrógeno en ambos días, a partir de los datos abiertos que ofrece el Ayuntamiento de Madrid. Si el pasado día 7 la proporción de dióxido de nitrógeno en toda la ciudad fue de un promedio de 33 microgramos por metro cúbico, este sábado la medición de este contaminante fue de 21 µg/m³.

12:54 Lombardía reclutará a médicos venezolanos ya residentes en Italia

La región italiana de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus, ha precisado que los médicos venezolanos que reclutará en la lucha contra el coronavirus residen ya en Italia y no tienen relación con el "régimen" de Caracas. "Los médicos venezolanos que se unirán a nuestros profesionales en los hospitales durante la emergencia coronavirus no están vinculados al actual régimen, con el que no hay en curso ninguna negociación", matizó el consejero regional de Salud, Giulio Gallera.

Son, continuó en un breve comunicado, operadores sanitarios "autónomos" llegados a Italia por el éxodo desde su país y reunidos en la asociación "Venezuela, la piccola Venezia" activa en Italia. Estos especialistas venezolanos "en estos momentos por motivos burocráticos no pueden ejercer la profesión" en Italia, donde residen, pero se han puesto a disposición del sistema sanitario lombardo para reforzar el funcionamiento de sus hospitales.

El consejero regional aclaró sus propias declaraciones de ayer sábado, cuando en una rueda de prensa reveló que se había solicitado personal médico de países como Cuba, Venezuela y China para afrontar la crisis del coronavirus.

12:39 Francia limitará los viajes de larga distancia

Francia reducirá progresivamente los viajes de larga distancia en tren, autobús y avión en su territorio en los próximos días para limitar la propagación del coronavirus, anunció este domingo la ministra de Medio Ambiente.

El país, que cerró sus cafés, restaurantes, escuelas y universidades y ha instado a la gente a limitar sus desplazamientos, ahora tratará de limitar los viajes de larga distancia "a lo estrictamente necesario", dijo la ministra Elisabeth Borne.

12:10 Cierra la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén por el coronavirus

Las mezquitas de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, incluyendo la de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado del islam, cerraron este domingo sus puertas por temor al contagio del coronavirus, confirmó un oficial del Waqf, que administra los lugares santos musulmanes. Con la cifra de israelíes y palestinos contagiados por coronavirus en aumento, aunque aún sin muertes en la zona, la institución islámica decretó este domingo que los fieles que quieran rezar en la Explanada deberán hacerlo en los alrededores de las mezquitas y no en su interior, explicó Basam Abu Labda, secretario del Waqf.

La Explanada es el lugar más sagrado para los musulmanes tras La Meca y Medina (en Arabia Saudí) y también es el lugar más sagrado para el judaísmo, si bien el rezo está restringido al islámico. Está situada en la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel a los palestinos desde 1967.

La restricción de acceso a los templos llega en el marco de una serie de restricciones en Israel y los territorios palestinos para detener la propagación del virus, que ya ha contagiado a 200 israelíes y 38 palestinos.

11:43 Más de 300 científicos piden a Johnson medidas más drásticas

Más de 300 científicos y investigadores de varios campos reclaman al Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, que imponga médicas más drásticas de distanciamiento social en el Reino Unido para combatir el coronavirus, en una carta difundida este domingo.

Los firmantes, de áreas como matemáticas o genética pero no expertos en epidemiología, muestran su preocupación por la paulatina estrategia del Ejecutivo y sostienen que se evitarían más muertes si se aplicaran cuanto antes restricciones sociales masivas -como la prohibición de eventos o el cierre de escuelas-. "Con un crecimiento sin restricciones, este brote afectará a millones de personas en las próximas semanas", lo que pondrá bajo presión al servicio nacional de salud (NHS, en inglés), dicen los signatarios.

Ante las críticas a su estrategia, el Gobierno argumenta que, aunque las medidas drásticas de distanciamiento social "llaman la atención", tienen menos impacto en primera instancia que otras más eficaces, como lavarse bien las manos y aislar a los contagiados, y solo deben aplicarse en el momento adecuado. A día de hoy, ha habido en el Reino Unido 21 muertes por coronavirus, todos pacientes mayores con otras patologías, y el número de contagios confirmados es de 1.140, de 37.746 personas analizadas.

10:47 Pekín pondrá en cuarentena a las personas provenientes del extranjero

Las personas provenientes del extranjero que lleguen a Pekín serán puestas en cuarentena en centros especiales a partir del lunes para luchar contra los casos de nuevo coronavirus importados, informó un medio de prensa oficial chino. Además, las personas tendrán que pagar los costos de la estadía en cuarentena, afirmó Beijing Daily, un diario oficial en inglés. Hasta ahora, los viajeros provenientes del extranjero debían ponerse en autocuarentena durante dos semanas sin que hubiera un control de las autoridades.

China anunció este domingo 20 casos más de contagio del nuevo coronavirus, de los cuales 16 eran personas llegadas del extranjero.

09:52 Numerosos llamamientos contra ir a votar en Francia

Los llamamientos a anular las elecciones municipales en Francia a causa del coronavirus fueron creciendo en el país tras la apertura de las mesas electorales y pese a las garantías presentadas por el Ejecutivo.

Diferentes Ayuntamientos indicaron, además, que han tenido algunos problemas para constituir mesas electorales ante la baja de algunos de los que tenían que participar en ellas. En París, por ejemplo, los responsables de la organización de las elecciones consideraron "milagroso" que se pudieran formar las casi 900 mesas de la capital, una tendencia observada en otros lugares del país.

Ocho horas después de que entrara en vigor la orden gubernamental de cerrar todo establecimiento no esencial, los centros de votación abrieron con extraordinarias medidas higiénicas para limitar el contagio del COVID-19.

La incógnita de las elecciones está en la tasa de participación en el actual contexto de crecimiento del coronavirus, después de que en 72 horas se doblara el número de casos registrados en el país. A través de la red social Twitter se creó la etiqueta #jeniraipasvoter (no iré a votar) para recolectar el descontento de los franceses con el mantenimiento de la cita con las urnas en esas circunstancias. También creció el número de responsables políticos que criticaron que el Ejecutivo mantuviera los comicios.

09:18 El virus llega a Guinea Ecuatorial, Seychelles y República Centroafricana

El COVID-19 continúa extendiéndose por África con nuevos casos en Guinea Ecuatorial, las Islas Seychelles y la República Centroafricana, según las autoridades sanitarias, lo que aumenta a 25 el total de países afectados por esta pandemia en todo el continente.

El caso positivo confirmado en Guinea Ecuatorial se corresponde con una mujer ecuatoguineana de 42 años que había permanecido siete días en España, en la comunidad de Madrid, de acuerdo con un comunicado divulgado a última hora del sábado por el Ministerio de Sanidad. La República Centroafricana (CAR) confirmó también anoche su primer caso de coronavirus, después de que diera positivo un italiano de 74 años residente en el país que había viajado recientemente a la ciudad de Milán. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de las Islas Seychelles confirmó a su vez dos casos positivos que se corresponden a dos personas nativas llegadas desde Italia el pasado 11 de marzo.

08:50 Aplazado en Israel el juicio por presunta corrupción a Netanyahu

El esperado juicio por presunta cprrupción al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido pospuesto hasta el 24 de mayo por las preocupaciones relativas al COVID-19, anunciaron este domingo las autoridades judiciales competentes. Israel tiene 200 casos confirmados del nuevo coronavirus y decenas de miles de personas en cuarentena.

08:05 Abren las mesas electorales en Francia con medidas excepcionales por el COVID-19

Unas 70.000 mesas electorales abren este domingo en Francia para acoger la primera vuelta de las elecciones municipales con extraordinarias medidas para evitar el contagio del coronavirus que está avanzando en el país. Casi 48 millones de electores están llamados a elegir a los alcaldes de 35.000 municipios para los próximos seis años, unos comicios que se están desarrollando en un ambiente particular, con el país más pendiente de la pandemia que de las urnas.

Pocas horas después de que el Gobierno anunciara el cierre de todo establecimiento público no esencial, las mesas electorales se aprestan a recibir a los ciudadanos, con la mirada puesta en la tasa de participación, para despejar la incógnita de si el miedo al contagio incidirá en la abstención. En las últimas horas se han multiplicado las voces que pedían al Ejecutivo el retraso de la cita electoral en estas circunstancias.

eal (efe, afp, reuters, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |