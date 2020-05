+++ Coronavirus minuto a minuto: Alemania lamenta la salida de Estados Unidos de la OMS +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

10:13 Spiegel: Merkel no viajará al G7 de junio en Washington

La canciller alemana, Angela Merkel, no prevé viajar a la cumbre presencial del G7 que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende celebrar en junio en Washington. La situación actual de la pandemia de coronavirus impide ahora mismo a la líder alemana aceptar esa invitación, según informaciones del semanario "Der Spiegel", que cita fuentes gubernamentales de Berlín.

Anteriormente, el portal estadounidense "Politico" había avanzado ya una eventual renuncia de la canciller a viajar a Washington. La cumbre está programada entre el 10 y el 12 de junio e iba a celebrarse telemáticamente, pero Trump ha propuesto que sea presencial en Camp David.

09:56 Un "serio revés para la salud mundial"

La decisión de Estados Unidos de romper con la Organización Mundial de la Salud es un "serio revés para la salud mundial", consideró el sábado el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, en sendos mensajes en Twitter en alemán, inglés y francés.

Admitiendo la necesidad de reformar la institución multilateral, el responsable consideró que la Unión Europea debe "comprometerse más" con ella desde el punto de vista financiero. El presidente Donald Trump acusó a la OMS de ser demasiado indulgente con China desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.

09:40 Científicos británicos advierten contra una desescalada precipitada

Científicos del grupo asesor del Gobierno contra la pandemia han advertido de que consideran prematuro comenzar a reabrir escuelas y rebajar las medidas de distancia social a partir del lunes en Inglaterra, como ha ordenado el primer ministro, Boris Johnson.

"En este momento, con una incidencia relativamente alta, al relajar las medidas y teniendo un sistema de detección (de contagios) que todavía no ha demostrado eficacia, estamos corriendo algunos riesgos", señaló al diario 'The Guardian' John Edmunds, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical.

09:32 Abren los parques en Francia tras semanas cerrados

Parques y jardines abren hoy en Francia y los cafés y restaurantes se preparan para recibir a partir del martes a los primeros clientes desde mediados de marzo. Un perfume de libertad flota en este fin de semana de Pentecostés, pese a los desplazamientos todavía limitados y a un panorama económico sombrío.

El gobierno dio luz verde el jueves a la suspensión de numerosas restricciones gracias a los "buenos resultados" en el frente de la epidemia de coronavirus, según el primer ministro Edouard Philippe, que insistió en la disminución continua desde el 9 de abril del número de enfermos en cuidados intensivos.

09:23 Rusia cuestiona a Estados Unidos por abandonar la OMS

"En estos momentos, cuando el mundo necesita consolidar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, Washington propina un golpe a los cimientos de la interacción legal en la esfera de la sanidad", afirmó a la prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por Interfax. La representante de la diplomacia rusa preguntó qué ofrece Estados Unidos a cambio.

Por su parte, el jefe del comité de relaciones internacionales del Senado ruso, Konstantín Kósachev, afirmó que esta decisión de la Casa Blanca no es una muestra de liderazgo. "La decisión de Trump no demuestra una comprensión de los riesgos ni de la responsabilidad. Si el liderazgo global significa destruir una de las instituciones globales y un intento de derrumbar el resto... entonces esto no es liderazgo global. Es un paroxismo. Una mueca. Y una amenaza", escribió en su cuenta de Facebook.

