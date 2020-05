+++ Coronavirus minuto a minuto: Alemania dona 100.000 kits de pruebas a Ecuador +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

14:59 Alemania donará 100.000 kits de pruebas a Ecuador

Alemania donará 100.000 kits de pruebas PCR para diagnóstico de COVID-19 a Ecuador y ofrecerá la asistencia de un equipo de expertos en la contención de enfermedades infecciosas, informó hoy la Embajada alemana en Quito.

El grupo de especialistas alemanes llega hoy con los kits a la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, la más castigada por el coronavirus en Ecuador, con más de 14.000 casos de COVID-19, confirmados por PCR.

Según el Gobierno ecuatoriano, en el país hay 38.843 positivos de coronavirus, de los cuales 29.887 se confirmaron por PCR y 8.956 por pruebas rápidas.

14:41 Haití: 281 nuevos casos y 6 muertos en 24 horas

Haití sumó 281 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta para un solo día desde que se declaró la pandemia, lo que eleva a 1.865 el total de contagios confirmados, según informó este domingo el Ministerio de Salud.

Del mismo modo, se registraron 6 muertes en las últimas 24 horas, con lo que ascendió a 41 el número de fallecimientos registrados en el país, según el boletín oficial.

14:34 Una indonesia de cien años sobrevive al coronavirus

Una indonesia de 100 años se curó del nuevo coronavirus, lo que la convierte en la persona de mayor edad en haber sobrevivido a la covid-19 en este país. Kamtim (de un solo nombre como muchos indonesios) regresó a su casa esta semana tras estar un mes hospitalizada en Surabaya, segunda ciudad más grande del país, donde vive.

El gobernador de la región de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, dijo esperar, al anunciar la noticia, que la historia de Kamtim levantaría la moral de las personas mayores, especialmente en riesgo frente al virus. "Espero que su recuperación motive a las personas mayores durante esta pandemia", manifestó el gobernador.

14:29 Hungría: vuelve el fútbol con espectadores

El fútbol se reencontró este fin de semana con sus espectadores en Hungría, donde los estadios abrieron sus puertas al público por primera vez desde hace más dos meses tras el parón que comenzó en marzo debido a la pandemia de coronavirus.

La Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) decidió el jueves autorizar el regreso a las gradas de los aficionados, a condición de ocupar uno de cada cuatro asientos y dejar además una fila horizontal de separación.

"Vamos a respetar las reglas, si las transgredimos, se podría imponer de nuevo la puerta cerrada", declaró el sábado Richard Kovacs, de 36 años, uno de los 2.255 espectadores que acudió a ver al Mezokovesd, equipo de una pequeña ciudad de 17.000 habitantes, a cien kilómetros al este de Budapest.

14:22 Ecuador: 3.346 fallecidos, otros 2.148 "probables" y 38.843 contagios

Un total de 3.346 personas han fallecido por COVID-19 en Ecuador y 38.843 han dado positivo para esa enfermedad a nivel nacional, informó este domingo el Ministerio de Salud Pública.

Además, se registran 2.148 fallecidos "probables" por COVID-19, de acuerdo al boletín oficial de estadísticas sobre el coronavirus correspondiente al sábado, que el Ministerio ha transmitido esta madrugada.

Hasta el momento se han tomado 116.673 muestras para COVID-19 en el país, entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales 49.960 casos han quedado descartados.

14:20 Sánchez pedirá una "última y definitiva" prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que va a pedir al Congreso la "última y definitiva" prórroga del estado de alarma, de 15 días, que será "muy distinto" y "mucho más liviano" pero "necesario" para culminar el proceso de desescalada en la crisis del coronavirus.

El jefe del Ejecutivo ha alertado de que pese a los buenos resultados alcanzados en la lucha contra la pandemia es preciso actuar con "prudencia" y respeto a las reglas sanitarias "para evitar cualquier tipo de recaída", algo que supone un "riesgo real", ha advertido, no solo para España sino para todo el mundo.

14:08 Un ingeniero alemán que volvía a China dio positivo

Un ingeniero alemán que tomó el primer vuelo de regreso a China de empleados europeos dio positivo de coronavirus sin presentar síntomas, indicaron este domingo las autoridades locales. El hombre estaba a bordo de un avión en el que viajaban en su mayoría alemanes, cerca de 200 empleados y sus familias, que partió de Fráncfort (Alemania) y que aterrizó el sábado en Tianjin, unos 100 km al sudeste de Pekín. Este vuelo marcó el regreso de europeos a China desde la suspensión de visados a fines de marzo a raíz de la epidemia.

El vuelo de ayer de Lufthansa fue el primero hacia China desde que cerró sus aeropuertos a los vuelos comerciales habituales en marzo.



En un comunicado, las autoridades de Tianjin precisaron que este hombre de 34 años dio positivo a pesar de la ausencia de síntomas al partir de Fráncfort. Fue trasladado a un hospital local para ser examinado. Todos los pasajeros del vuelo fueron objeto de un test de detección del virus al llegar y colocados en cuarentena por dos semanas.

13:30 Balance: casi 370.000 muertos en todo el mundo

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 369.086 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por la AFP este domingo a las 13:00 CET en base a fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 6.075.070 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 2.502.600 se recuperaron según las autoridades.

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 103.781. El país registró 1.770.384 contagios. Las autoridades consideran que 416.461 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 38.376 muertos y 272.826 casos, Italia con 33.340 muertos (232.664 casos), Brasil con 28.834 muertos (498.444 casos), y Francia con 28.771 muertos (188.625 casos).

19:59 Los fieles vuelven a la Plaza de San Pedro

Pruebas de nueva normalidad también en el Vaticano. Hoy los fieles volvieron a acudir después de casi tres meses a la plaza de san Pedro para escuchar el rezo del Regina Coeli del papa Francisco, que en este periodo sustituye al Ángelus, y recibir su bendición.

"Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy que la plaza está abierta podemos volver. Y es un placer", fueron las primeras palabras de Francisco, asomado a la ventana después de casi tres meses celebrando la oración dominical en la biblioteca del palacio apostólico.

12:32 Israel valora si volver a las restricciones tras 120 contagios en un instituto

Israel, que sigue una rápida desescalada y ha sufrido moderadamente el coronavirus, se juega esta semana volver a las restricciones, en particular al cierre de colegios, tras haberse detectado 120 contagios en un instituto de Jerusalén.

"Hemos decidido que los próximos días serán de prueba, para ver si hay un cambio en la tendencia que requiera cambiar las medidas, tales como el cierre de las instituciones educativas", advirtió anoche el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras finalizar la jornada de descanso del shabat.

"Por el momento hemos decidido no cerrar todas las escuelas, porque los datos no lo requieren. Espero de veras no tener que cambiar esta decisión más adelante", señaló.

11:50 Messi: "el fútbol, como la vida, no volverá a ser igual"

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi cree que habrá un antes y un después para todos después de la pandemia de la COVID-19, y que ya nada volverá a ser lo mismo, tampoco el fútbol.

"Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual", señala Messi en una entrevista concedida a 'El País Semanal'.

El '10' del conjunto azulgrana esta convencido de que la pandemia marcará, y mucho, a la sociedad actual: "Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió de una u otra manera. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos. Y también con el agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios".

11:50 Tailandia, Filipinas y Singapur rebajarán restricciones el lunes

Tras permitir la apertura con limitaciones de restaurantes, tiendas y parques a principios de mes, Tailandia autorizará a partir de mañana la actividad en cines, gimnasios y tiendas de masaje, entre otros negocios, además de permitir los viajes entre provincias. "Muchos establecimientos podrán reiniciar sus servicios con estrictas medidas para prevenir la propagación de la COVID-19", indicó este domingo el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno tailandés en su cuenta de Twitter.

Tailandia registró el domingo cuatro nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de infecciones hasta el momento asciende a 3.081, incluidos 57 muertos.

Filipinas inicia mañana la desescalada en Manila, que hoy ha cumplido 78 días de estricta cuarentena, dos días más que Wuhan, la ciudad china donde se cree que comenzó la pandemia a finales de 2019.

11:27 Rusia anuncia primer antiviral efectivo contra el coronavirus

El Afivavir es el primer fármaco antiviral para tratar la COVID-19 que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas, anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID). "El Afivavir no solo es el primer fármaco antiviral registrado en Rusia para tratar el coronavirus, sino quizás la medicina más prometedora para curar de la COVID-19 a nivel mundial", declaró el director general del FRID, Kiril Dmítriev, citado en un comunicado de la entidad, que ofrecerá más detalles este lunes a las 10:00 (hora de Moscú) en una rueda de prensa.

Según el funcionario, este fármaco fue desarrollado y probado clínicamente "en plazos récord", lo cual le permitió convertirse en la primera medicina en base al favipiravir -antiviral desarrollado en Japón- inscrita a nivel mundial.

No obstante, el propio fondo reconoció que este fármaco está "categóricamente contraindicado" para las embarazadas y las personas que estén en proceso de planificación familiar. Además, el FRID señaló que en un inicio no estará a la venta en las farmacias y "solo se utilizará en hospitales bajo observación médica"

10:27 Diez positivos en la segunda división del fútbol inglés

Una decena de casos, entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, han dado positivo de coronavirus en los test efectuados a los clubes de la Championship, la segunda división inglesa, y otros siete de la League Two, la cuarta categoría.

Según informó la EFL, organizadora de estas competiciones, en las 1.058 pruebas efectuadas entre el jueves y el viernes antes de que se produzca la vuelta al trabajo para reanudar las competiciones, han aparecido diez positivos, algunos de los cuales han sido reconocidos e identificados por sus propios clubes. Todos los casos se encuentran ya en régimen de aislamiento.

10:02 Más de 150 personas en cuarentena tras fiesta familiar en Alemania

Unas 160 personas han quedado en cuarentena en la ciudad alemana de Göttingen (centro del país), tras dar positivo de la COVID-19 más de treinta asistentes a unas fiestas privadas que concentraron a miembros de varias familias.

Las autoridades locales comunicaron hoy ese recuento provisional, que incluye a 57 menores entre las personas que deberán guardar la cuarentena domiciliaria.

Hasta el momento, solo uno de los afectados muestra síntomas graves de la enfermedad y está ingresado en un hospital.

06:25 La Ceiba celebra su Carnaval de la Amistad de forma virtual

La ciudad de La Ceiba, en el Caribe de Honduras, festeja esta noche, de manera virtual por la pandemia de la COVID-19, su 48 Carnaval Internacional de la Amistad, que por primera vez en casi medio siglo ha sido suspendido por fuerza mayor.

Lo que debió ser la más popular fiesta de los hondureños, a lo largo de la Avenida San Isidro, de La Ceiba, se está celebrando con un pueblo en casa y muchos artistas conectados a través de redes sociales y transmisiones de medios locales de prensa.

06:13 Las Galápagos se reabrirán al turismo el 1 de julio

Las islas ecuatorianas de Galápagos reabrirán sus puertas al turismo desde el 1 de julio con nuevas normas de control, anunció el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. Galápagos, a unos 1.000 kilómetros del territorio continental y con unos 30.000 habitantes, es la provincia con menos casos de COVID-19 en el país, con 76 contagiados reportados oficialmente hasta el viernes.

Sin embargo, el vicepresidente anunció en Twitter que Santa Cruz y San Cristóbal, las dos islas más pobladas de las Galápagos están libres de coronavirus, sugiriendo que los 71 casos positivos señalados en esos territorios se habían superado satisfactoriamente.

