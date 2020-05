+++ Coronavirus minuto a minuto: Al menos 292.000 muertos en el mundo por COVID-19+++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

13:42 Al menos 292.000 muertos en el mundo por coronavirus

El nuevo coronavirus ha provocado la muerte de al menos 292.000 personas en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por la AFP con fuentes oficiales, este miércoles (13.05.2020) a las 11H00 GMT.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 4.272.880 casos de contagio en 195 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 1.462.000 personas se curaron de la enfermedad.

El número de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 82.389. El país registró 1.370.016 contagios. Las autoridades consideran que 230.287 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 32.692 muertos y 226.463 casos, Italia con 30.911 muertos (221.216 casos), España con 27.104 muertos (228.691 casos), y Francia con 26.991 muertos (178.225 casos).

China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia apareció a finales de diciembre, tiene un total de 82.926 personas contagiadas, de las que 4.633 murieron y 78.189 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado siete nuevos casos y 0 fallecimientos.

El miércoles a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 159.737 fallecidos (1.793.753 contagios), Estados Unidos y Canadá 87.672 (1.441.173), América Latina y el Caribe 23.091 (402.804), Asia 11.184 (316.088), Medio Oriente 7.787 (241.232), África 2.403 (69.515) y Oceanía 126 (8.316). (afp).

13:31 Un joven luchador de sumo muere por coronavirus en Japón

La Asociación de Sumo de Japón anunció este miércoles la muerte de un luchador de sumo de 28 años que fue hospitalizado a principios de abril tras contraer el coronavirus SARS-CoV-2 y que perdió la vida por un fallo multiorgánico. El fallecido es el luchador Shobushi de la cuarta división de sumo profesional (Sandanme), natural de la prefectura de Yamanashi, al oeste de Tokio, y cuyo nombre de nacimiento era Kiyotaka Suetake. Shobushi empezó a experimentar síntomas como fiebre, malestar e insuficiencia respiratoria y fue ingresado el 8 de abril en un hospital de Tokio, donde se confirmó su positivo en COVID-19. (efe).

13:30 Muere empleada del metro de Londres a la que escupió un hombre con COVID-19

Una trabajadora de un estación de metro de Londres ha fallecido de coronavirus después de que un hombre le escupiera tras decirle que padecía la enfermedad, informó la Asociación de Transporte de Empleados Asalariados (TSSA). Belly Mujinga, de 47 años y de raza negra, sufría problemas respiratorios y trabajaba en la céntrica estación de Victoria, en la capital, cuando fue agredida el pasado 22 de marzo mientras estaba con otra colega.

Según indicó a la cadena BBC el marido de la víctima, Lusamba Gode Katalay, el hombre que atacó a su esposa se acercó a ella para preguntarle, primero, qué hacía en esa estación, antes de comunicarle que él estaba infectado con el virus y de escupir a las dos mujeres. A los pocos días de ese incidente, ambas empleadas cayeron enfermas con la COVID-19 y Mujinga tuvo que ser ingresada en el hospital de Barnet (al norte de la capital) el pasado 2 de abril. La mujer, que tenía una hija de 11 años, terminó siendo conectada a un ventilador y falleció a los tres días de su hospitalización. (efe).

13:26 La Comisión Europea recomienda reabrir fronteras y ayudar al turismo

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea (UE), con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia. El objetivo de la Comisión es que ese proceso, de cara a la temporada alta de verano en la UE, donde la industria del turismo representa en torno al 10 % del PIB, se haga "de forma coordinada, concertada y no discriminatoria" y atendiendo a criterios de "proporcionalidad". (efe).

13.19 La COVID-19 se dispara en un barrio marginal en el corazón de Buenos Aires

Un barrio marginal en el corazón de Buenos Aires, en el que viven hacinadas más de 40.000 personas, se ha convertido en cuestión de horas en la zona donde más se han disparado los contagios de COVID-19 en Argentina.

El crecimiento de infectados por el nuevo coronavirus ha sido exponencial en este mega asentamiento, llamado Villa 31, uno de los más antiguos de la ciudad: pasó de un caso a fines de abril a 511 confirmados este martes. Una mujer de 84 años, madre del primer contagiado, murió. Mientras se encendían las alarmas, una buena parte de 'El Barrio', como lo llaman sus habitantes, se quedó sin una gota de agua durante ocho días. (afp).

13.14 Grecia espera a fin de COVID-19 para deportar a 11.000 migrantes

El Gobierno griego espera que una vez reabiertas las fronteras que han sido clausuradas por la pandemia de COVID-19, pueda deportar a Turquía o sus países de origen a 11.000 migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en los últimos dos meses. El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, señaló este miércoles en una entrevista con la emisora de radio privada Skai que en abril se ha cuadruplicado el ritmo de los exámenes de asilo. "De 4.000 decisiones al mes, pasamos a 7.000 en marzo, a 16.000 en abril y continuamos con el mismo ritmo en el mes de mayo", destacó Mitarakis. (efe).

13:12 Algunos ingleses vuelven al trabajo entre relajación del confinamiento

Los habitantes de Inglaterra estaban llamados este miércoles (12.05.2020) a volver al trabajo, si no pueden hacerlo desde casa, entre otras medidas de relajación de un confinamiento que ahora permite salir a tomar el sol, jugar al golf o ver a un amigo. Segundo país con más muertos debido a la COVID-19, el Reino Unido contabiliza más de 32.692 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, según el ministerio de Sanidad. Pero el balance real puede muy superior, ya que la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) contabilizó 36.473 casos en los cuales el certificado de defunción indicaba esa enfermedad como causa probable del fallecimiento entre el 21 de marzo y el 1 de mayo. Sin embargo, las medidas que anunció el domingo en televisión y precisó después en el Parlamento ante una oposición que denunció su plan como "confuso" y "contradictorio", solo se aplican en Inglaterra. Las naciones semiautónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden su propia descalada y rechazan el plan de Johnson. Las televisiones mostraron imágenes de autobuses abarrotados y muchos pasajeros sin mascarilla. El gobierno aconsejó no utilizar el transporte público y cubrirse el rostro, aunque el uso de máscaras quirúrgicas no es obligatorio.

(efe).

13:09 Roma empieza a desinfectar sus 337 iglesias católicas para reanudar las misas

El Ejército italiano y la empresa municipal de limpieza, AMA, han empezado hoy la desinfección de las 337 iglesias de la diócesis de Roma, en previsión de la reanudación de las misas el próximo lunes, 18 de mayo, tras el cierre por la pandemia de coronavirus. La primera actuación ha sido en la moderna basílica de San Juan Bosco, en la periferia sur de la ciudad, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un equipo de militares, cubiertos con trajes de protección, que han saneado el exterior del templo. En el interior, cuatro empleados municipales han desinfectado bancos, confesionarios y elementos como el púlpito o el altar mayor, unos trabajos que ha visitado más tarde la alcaldesa de la capital, Virginia Raggi. (efe).

13:08 Polonia prolongará un mes más los controles fronterizos

Polonia prolongará los controles fronterizos en sus fronteras con otros países de la UE hasta el próximo 12 de junio, de acuerdo con un decreto firmado este miércoles por el ministro del Interior polaco Mariusz Kaminski. Según varios medios de comunicación que se hicieron eco del decreto, esto significa que las fronteras con Alemania, República Checa, Eslovaquia y Lituania únicamente podrán ser atravesadas por ciudadanos polacos y extranjeros que cumplan determinados requisitos utilizando para ello los pasos designados. (efe).

13:07 Merkel: "No arriesguemos lo que hemos logrado" en la pandemia de coronavirus

La canciller alemana instó durante una rueda de preguntas de los diputados en el Parlamento alemán a "no arriesgar" lo conseguido durante la pandemia, y dijo que el objetivo de Alemania es levantar los controles fronterizos dentro de zona Schengen a partir del 15 de junio. Angela Merkel señaló, asimismo, que "la pandemia estará con nosotros por algún tiempo".

Angela Merkel, canciller de Alemania.

También anunció que el objetivo de su Gobierno y el de otros gobiernos en Europa es que levantar los controles fronterizos dentro de la zona de Schengen a partir del 15 de junio. Además, se refirió al ataque perpetrado por hackers rusos a ese órgano legislativo en 2015: "Lo tomo muy en serio, y me duele porque día a día trato de mejorar las relaciones con Rusia", subrayó la canciller, añadiendo que tiene "pruebas" de intentos de pirateo rusos contra ella. (afp, rtr).

13:06 Emirates reanudará vuelos comerciales a 9 destinos, incluido Madrid

La aerolínea emiratí Emirates anunció este miércoles que reanudará vuelos comerciales a destinos de Europa, incluido Madrid, Estados Unidos, Canadá y Australia a partir del 21 de mayo, siguiendo los protocolos sanitarios pertinentes en medio de la pandemia.

Además de la capital europea, Emirates volverá a volar a Londres, París y Milán, así como hacia Chicago (Estados Unidos), Toronto (Canadá) y Sídney y Melbourne (Australia), informó este miércoles (13.05.2020) la compañía en un comunicado. Asimismo, la aerolínea también ofrecerá conexiones en Dubái para los pasajeros que vuelen entre el Reino Unido y Australia, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios adecuados. (efe).

13:06 Rusia registra más de 10.000 nuevos casos de coronavirus

Rusia, que desde el martes es el segundo país con más casos de covid-19, registró nuevamente el miércoles más de 10.000 contgios adicionales, pero la mortalidad, con solo 2.212 víctimas mortales, sigue siendo baja en comparación con otros pa{ises europeos. El martes, varias regiones rusas, menos afectadas por la epidemia que la capital, permitieron la reapertura de algunos comercios. La mayoría de los lugares públicos permanecen cerrados, incluidos los restaurantes, mientras que las reuniones están prohibidas hasta nuevo aviso. (afp).

13:05 Futbolistas se exponen a lesiones "irreversibles", avisa reputado médico alemán

Pese al estricto protocolo sanitario previsto para poder reanudar la Bundesliga, los futbolistas se exponen a lesiones pulmonares "irreversibles" en caso de infección por el nuevo coronavirus, explica a la AFP el profesor Wilhelm Bloch, de la Escuela Superior del Deporte de Colonia. En una entrevista telefónica, este reputado especialista en medicina deportiva se muestra preocupado por las condiciones de regreso para los jugadores a pesar de las consignas sanitarias, recordando que el protocolo diseñado por la Liga Alemana de Fútbol (DFL) "no es seguro al 100%". (afp).

13:02 El santuario francés de Lourdes reabrirá parcialmente el sábado

El santuario de Lourdes, en el suroeste de Francia, que es visitado cada año por millones de personas, reabrirá parcialmente a partir del próximo sábado (16.05.2020) para los peregrinos que viajan solos y viven cerca, anunció el santuario este miércoles. La Gruta de las Apariciones, donde según la tradición la Virgen María se apareció a Bernadette Soubirous en 1858, no estará abierta al público, precisó el santuario, que cerró sus puertas el pasado 17 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus. (afp).

12:57 Reino Unido registra una caída del 2% del PIB en el primer trimestre

El Reino Unido registró una caída del 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2020 debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus, anunció este miércoles (13.05.2020) la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).

Este retroceso económico, calculado respecto al trimestre precedente, es el más importante registrado desde finales de 2008, indicó la ONS, precisando que solo en el mes de marzo la caída del PIB fue del 5,8%. Pero no son más que las primeras consecuencias dado que el confinamiento del país, y el consecuente parón de la actividad económica, comenzó el 23 de marzo, es decir muy al final del primer trimestre. El Reino Unido se prepara para sufrir una recesión histórica, ya que el impacto de la pandemia será mucho peor en el segundo trimestre. (afp).

Grafiti en Londres durante la pandemia de coronavirus.

12:48 Primaria y secundaria reanudaran clases por completo en Pekin en junio

Las clases de enseñanza primaria y secundaria, así como las universidades y las guarderías de Pekín se reanudarán por completo a principios del próximo junio, después de un parón de casi cinco meses, anunció hoy la Comisión Municipal de Educación de la capital china. Los estudiantes de primer y segundo grado de enseñanza primaria y secundaria y los del sexto grado de primaria volverán a las aulas el 1 de junio mientras que los de cuarto y quinto grado de primaria lo harán el 8 de ese mes. Los jardines de infancia y guarderías de la capital podrán abrir sus puertas a partir también del 8 de junio siempre que reúnan unas determinadas condiciones de higiene y prevención. (efe).

12:48 Francia reabre varias de sus playas del litoral atlántico

Tras permanecer cerradas durante casi dos meses para luchar contra la epidemia del coronavirus, varias playas del litoral atlántico francés volverán a acoger a bañistas este miércoles, pero sólo se autorizará el baño, la pesca y el deporte individual. "Toda presencia estática, sentada o tumbada, está prohibida" así como "la práctica del pícnic", indicó la prefectura de la región de Loira Atlática en Twitter. Quedan también prohibidas las reuniones de más de diez personas, las actividades físicas colectivas, las fiestas y el consumo de alcohol. (afp).

11:35 Líder liberal alemán deja cargo tras seguir marcha ultra contra restricciones

El líder del Partido Liberal alemán (FDP), Thomas Kemmerich, miembro de la presidencia de la formación y su jefe en el "Land" de Turingia, dejó su cargo este miércoles (13.05.2020) tras el revuelo causado por desfilar sin mascarilla y junto a ultraderechistas en una marcha contra las restricciones por la COVID-19. Fuentes del partido comunicaron hoy que su controvertido líder regional "ha dejado en suspenso" el puesto en la presidencia federal para reconocer que ha causado "serios daños" a su formación.

La diputada verde Susanne Hennig-Welsow tiró las flores para Thomas Kemmerich en demostración de rechazo por su victoria en elecciones en Turingia para jefe del gobierno regional gracias a votos del partido de extrema derecha AfD.

Kemmerich provocó ya un terremoto político nacional a principios de año, al ser elegido como jefe del gobierno regional de Turingia con los votos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel. El FDP era el partido con menos diputados de la cámara regional, donde obtuvo escaños por un mínimo margen, pero logró con esa controvertida alianza la mayoría suficiente. (efe).

11:11 UNCTAD prevé que el comercio mundial caiga un 27 % en el segundo trimestre

En un informe sobre el impacto de la COVID-19, UNCTAD señaló que el indicador ya había caído un 3 % en el primer cuarto de 2020, tras un año 2019 en el que había experimentado cierta recuperación, pero el desplome de los precios de las materias primas ha influido en un desplome sin precedentes, de acuerdo con la organización.

El índice de precios de las materias primas elaborado por la UNCTAD bajó un 1,2 % en enero, un 8,5 % en febrero y un 20,4 % en marzo, influido sobre todo por el marcado descenso de los precios del petróleo y otros combustibles (de un 33,2 % en el tercer mes del año).

UNCTAD subrayó que se trata del mayor retroceso desde la creación de este índice de materias primas, superando incluso las cifras de la crisis financiera de 2008, cuando éste se desplomó un 18,6 %. (efe).

11:06 BERD vaticina impacto económico "masivo" de la pandemia, sobre todo en Europa central

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) prevé un impacto "masivo" de la pandemia del nuevo coronavirus en las economías de Europa central y oriental y en menor grado en algunos países de la cuenca mediterránea.

El BERD, cuya sede está en Londres, publicó este miércoles (13.05.2020) sus previsiones económicas para los 37 países que cubre, en las que prevé una caída del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 antes de un rebote del 4,8% en 2021. Estas estimaciones están, no obstante, sujetas a una gran incertidumbre, advierte el banco, que trabaja con una salida progresiva del confinamiento y una vuelta a la normalidad en el segundo semestre. "La crisis tiene un impacto masivo y superarla será difícil", dice Beata Javorcik, economista jefa del BERD. (afp).

La industria automotriz alemana también sufre las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

11:03 China vuelve a cerrar una ciudad luego de repunte de contagios

En China, las autoridades volvieron a cerrar una ciudad completa debido a un rebrote de casos de COVID-19. Los ciudadanos de Jilin solo pueden abandonar el lugar si puede verificarse que dan negativo en el test de SARS-CoV-2 y se ponen en cuarentena, anunció el gobierno de esa provincia este miércoles (13.05.2020).

La ciudad nororiental de Jilin, a unos 1.000 kilómetros de Pekín -donde se registraron 6 nuevos contagios a nivel local, y que acumula una treintena de nuevos casos en la última semana- ha suspendido todos los servicios ferroviarios (incluido el tránsito) en la ciudad homónima desde este miércoles (13.05.2020) y hasta nuevo aviso, como medida de prevención. También cerraron los cines y los gimnasios. (afp).

11:01 Wuhan empieza a realizar análisis de ácido nucleico a todos sus habitantes

La ciudad china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, empezó este miércoles (13.05.2020) a realizar análisis de ácido nucleico a toda la población, de 11 millones, después de que el pasado fin de semana se detectara un rebrote en seis residentes de la urbe. Varios complejos residenciales comenzaron hoy estos análisis, según la prensa local. El diario Xinjing Bao publicó unas imágenes en las que muestra a varias decenas de habitantes de la urbanización wuhanesa de Zong Guan sometiéndose al test. Por su parte, fuentes de la alcaldía de Wuhan confirmaron hoy que los distintos complejos residenciales de la ciudad están censando a quienes viven en ellos como paso previo a poner en marcha los análisis, aunque no detallaron si éstos habían comenzado ya. (efe).

10.39 América Latina y el Caribe registran más de 400.000 casos de coronavirus

América Latina y el Caribe superaron este miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus, que ya ha causado la muerte de 23.091 personas en la región, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales.

En total, la región sumaba 402.764 contagios el miércoles a las 07H00 GMT, con Brasil como el país más golpeado, con casi la mitad de los contagios de América Latina y el Caribe.

La pandemia golpea a El Salvador.

En total, las autoridades brasileñas registraron 177.589 infectados y 12.400 muertos. En los últimos cuatro días el país registró un promedio semanal de más de 8.000 casos diarios del nuevo coronavirus, según el recuento de AFP.

El segundo país con más casos es Perú, que contabilizó 72.057 contagios y 2.057 fallecidos.

México es el tercer país de la región con más casos, 38.324, pero el segundo con más muertos de Covid-19, 3.926.

Chile tiene 31.721 casos y 335 muertos. En Ecuador, las autoridades revisaron los últimos días las cifras de contagios a la baja, para eliminar datos duplicados, por lo que los infectados alcanzan los 30.419. La cantidad de muertos, sin embargo, aumentó diariamente y ya llega a 2.327.

Los otros países con más casos registrados son Colombia con 11.063 y 463 muertos, República Dominicana (10.900, 402), Panamá (8.783, 252) y Argentina (6.550, 319).

Una mujer mapuche usa mascarilla en Chile.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar las infecciones y a que algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

En el mundo, más de 4,2 millones de personas se han contagiado del nuevo coronavirus, que apareció en China a fines de 2019. De ellas, más de 290.000 murieron por la enfermedad y más de 1,4 millones se recuperaron. (OMS, AFP).

10:14 Rusia suspende uso de respiradores vinculados con incendio de dos hospitales

as autoridades rusas suspendieron el miércoles el uso de un modelo de respirador artificial que podría estar relacionado con dos incendios registrados en hospitales con enfermos de coronavirus. El uso de los respiradores Aventa-M, fabricados en Rusia desde el 1 de abril y que también fueron enviados a Estados Unidos, queda suspendido, dijo el organismo de vigilancia sanitaria Roszdravnadzor, después de que cinco pacientes en cuidados intensivos fallecieran en un incendio en un hospital de San Petersburgo el martes. (afp).

Personal médico en Moscú trata a una paciente con coronavirus.

10:09 Con COVID-19 en retroceso, toda España aspira al desconfinamiento

Con media España ya en proceso de desconfinamiento, las autoridades sanitarias se mantienen muy pendientes ante el temor de un posible rebrote de la pandemia de coronavirus, mientras el resto del país se prepara para iniciar ese ansiado proceso de desescalada.

Según los últimos datos oficiales, el COVID-19 ha provocado en España 26.820 fallecimientos, aunque en las últimas cuatro jornadas se registraron menos de 200 diarios; y hay 228.030 casos confirmados con pruebas PCR, los test más fiables, pero el ritmo de crecimiento está por debajo del 0,2 %.

Como cada martes, las cifras de ayer sufrieron un ligero rebrote, después del fin de semana, en que hay un cierto retraso en reportar las cifras oficiales.

10:01 Aumento de muertes en Nigeria hace temer expansión de pandemia

El gran aumento del número de muertes inexplicables en el norte de Nigeria hace temer una fuerte propagación del nuevo coronavirus en esta región, una de las más pobres del mundo. En el último mes, Kano, la ciudad más poblada del norte con casi 10 millones de habitantes, fue testigo de cientos de muertos, sobre todo de ancianos. Al principio las autoridades lo atribuyeron a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el paludismo, pero los resultados de una misión oficial concluyeron que muchas estaban relacionadas con el coronavirus. El martes el estado de Kano registraba oficialmente 666 infecciones y 32 muertes por la COVID-19. Es el segundo foco más grande de Nigeria después de Lagos, en el sur. (afp).



9:02 Lo último sobre el coronavirus

La cifra de muertes por SARS-CoV-2 en el mundo superó los 290.000, con más de 4,25 millones de casos confirmados de COVID-19.



Estados Unidos sigue siendo el mayor foco del mundo de la pandemia de COVID-19 en términos absolutos, con 1,35 millones de casos y más de 80.000 muertes.



Con más de 12.400 muertos por coronavirus, Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia, encara el creciente avance de la enfermedad.



La tasa de mortalidad por coronavirus y las infecciones diarias han caído ligeramente en Alemania.



8: 40 Austria anuncia reapertura de frontera con Alemania para el 15 de junio

Las fronteras entre Alemania y Austria, cerradas por la crisis del coronavirus, serán reabiertas el 15 de junio, informó la agencia austríaca APA, basada en fuentes del Gobierno austríaco. El canciller austríaco, Sebastian Kurz, llamó a la canciller alemana, Angela Merkel, el martes (12.05.2020) para hablar sobre una reapertura de fronteras entre Austria y Alemania.

El Gobierno alemán quiere discutir los pasos a seguir respecto de una reapertura paulatina de fronteras en su sesión del Parlamento este miércoles (13.05.2020). El canciller austríaco Kurz ya había dicho el martes por la noche durante el programa 10vor10 de la televisión suiza que preveía una apertura de la frontera con Alemania para el mes de junio.

Según comunicó la cancillería en Viena, Austria también planea un relajamiento del régimen fronterizo con sus países vecinos.

Carteles con anuncios de controles en la frontera germano-austríaca.

La industria turística austríaca depende fuertemente de los turistas alemanes. Sobre todo el sector turístico exige claridad acerca de qué sucederá durante la temporada veraniega, refiriéndose a reservas de clientes alemanes que estarían bloqueando las solicitudes de nuevos posibles huéspedes austríacos.

La Comisión Europea quiere decidir acerca de directrices para una gradual apertura de fronteras dentro del bloque comunitario este miércoles.

