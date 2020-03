+++ Coronavirus, minuto a minuto: 31.000 muertos a nivel global +++ (29.03.2020)

15:38 (CET). Países Bajos supera los 10.000 casos del nuevo coronavirus

Países Bajos superó los 10.000 casos de nuevo coronavirus y registra 771 muertos debido a la epidemia, anunciaron este domingo (29.03.2020) la autoridades, que decidieron abstenerse de confinar a la población, optando por una estrategia de cierre de sitios educativos y de esparcimiento. El país, que tiene 17 millones de habitantes, contabilizó hasta ahora 10.866 casos de covid-19, según el Instituto Neerlandés de Salud Pública (RIVM). "El número de pacientes en los hospitales y el número de decesos aumenta menos rápido de lo que podía esperarse sin medidas" como el confinamiento total, indicó el RIVM en el sitio internet de la institución. "En unos días, se podrá determinar si hay una verdadera estabilización de la cantidad de pacientes y del número de fallecimientos entre los pacientes", agregó. (AFP)

15:20 (CET). Decomisan más de 5 millones de mascarillas en Arabia Saudita

Las autoridades sauditas incautaron en los últimos días más de cinco millones de mascarillas de protección almacenadas de forma ilegal, informó la agencia oficial del reino, donde se instauraron medidas drásticas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. "El Ministerio de Comercio requisó [cerca de] 1,17 millones de mascarillas médicas en la región de Hail (norte), almacenadas para ser revendidas más tarde", informó este domingo (29.03.2020) la agencia SPA. El anuncio se produjo después de que el miércoles fueran aprehendidas más de cuatro millones de mascarillas en Yeda (oeste), "en violación de las normas comerciales", según la misma fuente. (AFP)

15:18 (CET). Reino Unido informa que muertos por coronavirus llegan a 1.228

El número de personas que han fallecido tras contraer el nuevo coronavirus llegó a 1.228 personas en el Reino Unido, según cifras entregadas este domingo (29.03.2020). Se trata de un incremento de 209 personas en comparación con la jornada previa. El sábado las autoridades habían anunciado el deceso de 260 personas debido al COVID-19. (Reuters)

15:00 (CET). Premier checo recomienda a Trump hacer obligatorio el uso de mascarillas

El primer ministro checo, Andrej Babis, aconsejó el domingo (29.03.2020) en un tuit al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que haga obligatorio el porte de mascarillas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. "Señor presidente @realDonaldTrump, intente atacar al virus a la manera checa", tuiteó el primer ministro, cuya gestión de la crisis sanitaria es criticada en su propio país. "¡El porte de una simple mascarilla disminuye la propagación del virus en 80% ! La República checa impone de forma OBLIGATORIA a sus ciudadanos que se lleve una mascarilla en público" agrega el dirigente populista, cuyo país registra 2.663 casos confirmados de coronavirus y 13 fallecimientos según el último balance del domingo. (AFP)

14:55 (CET). Albania envía médicos a Italia, porque países ricos "han dado la espalda"

Albania ha enviado a 30 médicos y enfermeros a Italia para ayudar al país en estos momentos de pandemia del coronavirus, que ha dejado más 10.000 muertos, y el primer ministro albanés, Edi Rama, recordó que su país no puede olvidar cuanto se ayudó y acogió a sus conciudadanos en el pasado. "Es verdad que todos están encerrados en sus fronteras y países riquísimos han dado la espalda a otros, y es porque nosotros no somos ricos y porque tenemos memoria que no podemos permitirnos no demostrar a Italia que los albaneses no abandonan nunca al amigo en dificultad", explicó Rama en un mensaje.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, publicó el mensaje del socialista Rama en las redes sociales con la palabra: "Gracias". "Puede que a alguno en Albania le parezca extraño que 30 médicos y enfermeros de nuestra pequeña armada vestida de blanco salgan hoy hacia la primera línea de fuego en Italia", añadió Rama. Y añadió: "Pero sé que también allí es como nuestra casa, desde que los hermanos y hermanas italianos nos salvaron, adoptaron y acogieron en su casa cuando en Albania se quemaba de dolor inmenso".

"Esta es una guerra que no se puede ganar solos. Y esta guerra es también la nuestra. Italia la tiene que ganar, también para nosotros y para todo el mundo", indicó. Durante los años noventa, decenas de miles de albaneses llegaron a Italia en grandes barcos tras la caída de la dictadura y actualmente la población albanesa en el país es de más de 400.000 personas. La pequeña ayuda albanesa se une a la enviada por China, Rusia, Estados Unidos y también a un equipo médico de 52 personas llegados desde Cuba. (EFE)

14:52 (CET). Portugal roza los 6.000 casos y muertos llegan a 119

El número de contagiados en Portugal subió este domingo (29.03.2020) hasta los 5.962, mientras que los fallecidos son ya 119 (19 más que ayer), en una madrugada donde murió un joven de 14 años vecino de Ovar (norte), que dio positivo de coronavirus y que presentaba un cuadro de inmunodeficiencia previo. En rueda de prensa, la ministra portuguesa de Sanidad, Marta Temido, dijo que el caso del menor de momento no se ha contabilizado entre los fallecidos por COVID-19, ya que presentaba un cuadro de base con inmunodeficiencia que se está estudiando. Mientras Lisboa registró en el último día un fallecido más (28), la situación más preocupante está en el norte de Portugal, donde se concentra el 60 % de los contagiados (3.550) y un total de 61 fallecidos, más de la mitad de todo el país. (EFE)

Medidas de higiene en Portugal.

14:47 (CET). Alemania recibe a pacientes con coronavirus de Francia e Italia

Alemania recibió este domingo (29.03.2020) a enfermos de coronavirus procedentes de las regiones de Francia e Italia más afectadas por la epidemia con aeronaves militares, en una serie de operaciones de carácter simbólico por el número de personas, pero con una carga política. Un portavoz del Ministerio francés de Defensa explicó que un avión alemán de transporte militar A400M aterrizó en Estrasburgo (noreste de Francia) para trasladar desde allí a dos enfermos a la ciudad alemana de Ulm, luego de haber realizado otra evacuación de personas con el COVID-19 desde la ciudad italiana de Bérgamo a Colonia.

En paralelo, helicópteros militares franceses de tipo NH90 continúan este domingo transfiriendo a pacientes desde la región francesa del Gran Este, la que más presión tiene en sus hospitales por el flujo de personas infectadas. Esos helicópteros llevaron el sábado desde allí a seis pacientes, dos a Alemania, dos a Suiza y dos a la ciudad francesa de Clermont Ferrand. (EFE)

14:11 (CET). Británicos deben prepararse para largo confinamiento, dice ministro

Los británicos deben prepararse a un "largo período" de confinamiento por el nuevo coronavirus, advirtió este domingo (29.03.2020) un ministro muy cercano al 'premier' Boris Johnson. El gobierno decretó el lunes un confinamiento general de al menos tres semanas para intentar frenar la propagación de la epidemia, que ha dejado 1.019 muertos y contaminado a 17.089 personas en Reino Unido. "No puedo hacer una predicción precisa, pero creo que todo el mundo debe prepararse a un largo período" de confinamiento, dijo Michael Gove a la cadena BBC. "Es crucial de momento que respetemos durante estas semanas próximas las estrictas directivas que han sido fijadas en materia de distanciamiento social" agregó. (AFP)

14:05 (CET). Importante operación de evacuación de enfermos de coronavirus en Francia

Francia evacuó este domingo (29.03.2020) a decenas de enfermos de coronavirus del este del país, muy golpeado por la pandemia, hacia otras regiones y también a hospitales alemanes, con el fin de descongestionar sus centros médicos. En total, 36 pacientes del este de Francia fueron trasladados en trenes de alta velocidad medicalizados desde las localidades de Mulhouse y de Nancy hacia el oeste. Y el domingo por la mañana, un A400M del ejército alemán aterrizó en Estrasburgo (este) para evacuar a dos enfermos de coronavirus a un hospital del Ulm, en el suroeste de Alemania. El objetivo de estas operaciones es descongestionar los hospitales de la región este de Francia, donde el sábado había 3.777 personas hospitalizadas, 786 de las cuales con respiración asistida o en cuidados intensivos. "Hay que liberar camas, hay que dar aire a los servicios de urgencia. Registramos un aumento continuo del número de pacientes", exigió el jefe de urgencias del hospital regional de Metz (este), François Braun. (AFP)

13:30 (CET). Dos nuevos fallecidos elevan a 5 los muertos en Puerto Rico

Dos nuevas muertes elevan a 5 los fallecidos a causa del COVID-19 en Puerto Rico, donde hay ya 127 contagiados por el virus, según los últimos datos disponibles divulgados este domingo (29.03.2020) por el Departamento de Salud de la isla. Las nuevas víctimas, ambos varones, se encontraban en salas de aislamiento de dos hospitales con cuadros clínicos que se deterioraron hasta la muerte. El primero de ellos, de 68 años, se encontraba recluido en un hospital de la región metropolitana y ya había sido diagnosticado como un caso positivo de COVID-19. El segundo, de 42 años, estaba siendo tratado en un hospital de la región de Fajardo y el resultado positivo al coronavirus se dio a conocer el mismo día de su deceso.

"Llama la atención que el fallecimiento anunciado esta semana, así como uno de los que se reporta hoy, corresponden a personas en edades relativamente jóvenes, lo que nos hace pensar sobre la importancia de que todos nos protejamos tomando las medidas pertinentes para evitar su contagio y la transmisión comunitaria en la isla", señaló Lorenzo González, secretario del Departamento de Salud.

12:59 (CET). Más de 31.000 muertos a nivel global

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 31.412 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre, según un balance realizado por la agencia AFP, basándose en fuentes oficiales, este domingo (29.03.2020). Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 667.090 casos de contagio en 183 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados solo refleja, sin embargo, una parte de los contagios reales, debido a las políticas dispares de los diferentes países para confirmar los casos positivos. Algunos países solo hacen pruebas de diagnóstico a aquellas personas que necesitan una hospitalización. El conteo de casos que lleva a cabo la Johns Hopkins University, en tanto, considera que las víctimas fatales ascienden a 31.700, con 678.720 casos positivos. (AFP)

12:17 (CET). Francisco pide alto al fuego global

El papa Francisco se unió este domingo (29.03.2020) al llamado de las Naciones Unidas para decretar un alto al fuego global que permita hacer frente a la pandemia del coronavirus e instó a la creación de corredores para la ayuda humanitaria, durante el rezo del Ángelus celebrado en el interior del palacio pontificio. "Me uno a todos los que han aceptado este llamado e invito a todos a seguirlo deteniendo cualquier forma de hostilidad bélica, favoreciendo la creación de corredores para la ayuda humanitaria, abriéndose a la diplomacia y la atención a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad", dijo Francisco. El rezo del Ángelus desde hace tres semanas se celebra en la biblioteca del palacio apostólico y se emite en directo por los canales vaticanos, ya que se cerrado la plaza de San Pedro por el coronavirus. (EFE)

11:45 (CET). Nuevo récord de fallecidos en España: 838 personas

España registró 838 muertos por coronavirus en 24 horas, nuevo récord diario, superando a los 832 que hubo la jornada anterior. Así lo informaron las autoridades este domingo (29.03.2020). También el ministerio de Sanidad reportó 6.528 nuevos contagios por coronavirus, llevando el total de positivos hasta los 78.797. (EFE, Reuters)

10:58 (CET). Un 20 por ciento de los adultos mayores rusos no cumple con confinamiento

Una de cada cinco personas mayores de 65 años incumple la cuarentena decretada en Moscú para ese segmento de edad con el fin de contener la propagación del nuevo coronavirus, lamentó este domingo (29.03.2020) el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin. "Queridos míos, están en un grupo de riesgo y con sus viajes generan un gran peligro, sobre todo para ustedes mismos", escribió Sobianin en su página web. Explicó que, según los datos de geolocalización de los teléfonos móviles, dos tercios de los abonados mayores de 65 años "se comportan razonablemente y permanecen en sus casas". El alcalde advirtió de que la propagación del coronavirus causante de la enfermedad infecciosa COVID-19 ha entrado en una nueva fase. "Se han registrado más de mil casos en Moscú. Nadie está asegurado. Tenemos ante nuestro ojos los ejemplos de las desdichadas ciudades italianas y españolas, e incluso de Nueva York, donde a diario mueren decenas, cientos de personas", indicó. (EFE)

10:00 (CET). Primer ministro indio pide perdón por las medidas contra el coronavirus

El primer ministro de India, Narendra Modi, pidió este domingo (29.03.2020) perdón por las medidas restrictivas que, aseguró, son "absolutamente necesarias" para frenar el avance del coronavirus, mientras miles de migrantes internos tratan de huir de la capital a sus estados por la falta de trabajo. "Permítanme buscar el perdón de todos los compatriotas (...) ya que tuve que tomar ciertas decisiones que los han puesto en muchas dificultades, especialmente a mis hermanos y hermanas pobres. Siento que deben estar pensando: ¿qué tipo de primer ministro es éste que nos ha colocado en estas dificultades?", dijo Modi en su programa de radio mensual "Maan ki baat". "Seguramente, -continuó- muchos estarán enfadados conmigo por estar encerrados en sus casas, pero no había otra forma de librar una guerra contra el coronavirus para un país como la India, con una población de 1.300 millones". (EFE).

09:20 (CET). Corea del Sur impone nuevas restricciones a visitantes

El Gobierno de Corea del Sur anunció este domingo (29.03.2020) que todos los visitantes que lleguen al país desde el miércoles 1 de abril tendrán que mantenerse en cuarentena por dos semanas, con el fin de evitar la extensión del COVID-19. El anuncio fue hecho por el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kyun, en medio de un incremento del número de personas que llegan a Corea del Sur procedentes de otros países y que ya están infectados con el coronavirus. De acuerdo con los últimos datos, Corea del Sur ha registrado hasta hoy 9.583 casos de personas infectadas con ese virus, de ellas 105 contagiados en las últimas 24 horas. De esos nuevos casos, 41 eran personas que llegaron del extranjero, incluyendo 23 de Europa y 14 de América, informó hoy el Centro para la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC). (EFE)

08:45 (CET). Esposa de Justin Trudeau se cura del COVID-19

Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que se curó del coronavirus que la obligó a aislarse junto con su marido desde hace dos semanas. "Me siento mucho mejor. He recibido un informe positivo de mi médico" y de los servicios de Salud Pública de Ottawa, indicó Grégoire Trudeau. La mujer dio positivo al coronavirus el 12 de marzo, después de volver de un viaje a Londres. El diagnóstico llevó a su esposo, que no presentaba síntomas, a hacer teletrabajo en su residencia, a unos kilómetros de su oficina oficial y del parlamento. Sophie Grégoire Trudeau agradeció "a todos los que han enviado sus buenos deseos" destacando que "no es fácil estar solo" y consideró que "la distancia física necesaria para protegernos en este momento debería animarnos a crear una mayor cercanía emocional". (EFE)

07:33 (CET). Nueva Zelanda registra su primer muerto por COVID-19

Nueva Zelanda registró este domingo (29.03.2020) la primera muerte por la COVID-19, mientras el número de infecciones se eleva a 514 en el país oceánico, anunció el ministerio de Salud. La fallecida es un mujer septuagenaria que fue ingresada en principio por una gripe que se complicó debido a una enfermedad crónica de la paciente, explicó el director general de Salud, Ashley Bloomfield. Las autoridades revelaron que se han registrado 63 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en Nueva Zelanda, lo que eleva el número total de personas afectadas a 514, de las que 56 se han recuperado. Nueva Zelanda, que tiene 4,8 millones de habitantes, declaró el estado de emergencia el pasado miércoles lo que ha supuesto el cierre de negocios y actividades públicas, así como el confinamiento obligatorio, debido al nuevo coronavirus. (EFE)

Las cifras más recientes sobre el COVID-19 según el último recuento de la estadounidense Universidad Johns Hopkins:

A escala mundial, el COVID-19 ha causado un total de 30.848 muertes, mientras que ha contagiado a 664.924 personas. Por otra parte, hay 140.222 pacientes que se recuperaron por completo en todo el planeta.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de pacientes confirmados en el mundo, con 124.665 , seguido por Italia con 92.472 y China con 82.057.

En América Latina , Brasil encabeza la lista de contagios con 3.904 casos positivos, seguido por Chile con 1.909 y Ecuador con 1.823 pacientes.

, Brasil encabeza la lista de contagios con 3.904 casos positivos, seguido por Chile con 1.909 y Ecuador con 1.823 pacientes. A estos tres países, le sigue Panamá con 901 pacientes, México con 848 y Argentina con 745. República Dominicana sigue la lista latinoamericana con 719 pacientes, seguida de Perú con 671 y Colombia con 608.

La lista de casos positivos sigue en Uruguay con 304, Costa Rica con 295 pacientes, Cuba y Venezuela con 119 pacientes cada uno. El registro incluye a 110 casos en Honduras, 81 en Bolivia y 56 en Paraguay. Por su parte, Guatemala presenta 34 y El Salvador 19, mientras que en Nicaragua hay 4 y en Belice 2.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

06:00 El Salvador: entregan ayuda económica a 200.000 familias

El Gobierno de El Salvador entregó este sábado (28.03.2020) una ayuda económica de 300 dólares a 200.000 familias que, por diferentes circunstancias, han sido afectadas por la pandemia del COVID-19, según informó el presidente Nayib Bukele.

El mandatario explicó -a través de sus redes sociales- que el sitio web al que deben de acceder las personas para saber si son beneficiadas "colapsó a los 5 minutos de haberlo anunciado", la noche del viernes en una cadena nacional de radio y televisión.

05:19 Suben a 110 los casos en Honduras, donde ya hay dos muertos

La cifra de casos de coronavirus confirmados aumentó a 110 en Honduras, donde se reportan dos muertos por la enfermedad, informaron autoridades sanitarias. El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Francis Contreras, señaló en cadena nacional que se realizaron cerca de 88 pruebas, de las cuales quince resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 110 el número de contagios.

Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19, 49 están hospitalizados, 43 de ellos están "estables" y los otros seis en "condiciones graves de salud", añadió. El funcionario señaló que los otros 61 pacientes se encuentran "estables, en aislamiento domiciliario y están siendo monitoreados por el personal de Salud".

04:54 Guaidó propone un gobierno de emergencia para evitar muertes

El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso a las fuerzas políticas y militares de su país que den la espalda al presidente Nicolás Maduro y le ayuden a conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda acceder a financiación internacional con el fin de evitar "miles de muertes" por el COVID-19.

"En concreto planteamos instalar un Gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país", planteó Guaidó en un vídeo divulgado por la noche en sus redes sociales. El político dijo tener conocimiento del informe de un grupo de expertos que alerta de que los contagios y muertes por COVID-19 se agravarán durante las próximas semanas en Venezuela, un país que atraviesa por la peor crisis de su historia moderna.

04:50 Dueño de los Knicks y Rangers da positivo al coronavirus

El dueño de los equipos de los Knicks de Nueva York (NBA) y de los Rangers de Nueva York (NHL), James Dolan, ha dado positivo al contagio del coronavirus, de acuerdo a la información oficial ofrecida por el equipo. Dolan también es presidente ejecutivo del Madison Square Garden Company.

Los Knicks anunciaron el diagnóstico de Dolan el sábado por la noche, sin que ofreciesen más datos sobre cuando fue examinado o recibió el diagnóstico. Dolan, de 64 años, es el primer dueño de deportes profesionales de Estados Unidos que se sabe que ha dado positivo de COVID-19.

04:46 "Es una locura", dice argentino recluido en crucero

El argentino Dante Leguizamón poco se imaginó que sus vacaciones a bordo del crucero Zaandam para conocer Sudamérica lo llevarían hasta aguas panameñas en medio de contagiados y muertos por COVID-19, sin dinero para regresar a su país.

"Es muy difícil sostener la salud mental" en estas condiciones, contó Leguizamón a la AFP en un video grabado en uno de los pequeños camarotes del crucero donde permanece encerrado desde hace seis días. En ese habitáculo con una litera para dos personas, un pequeño escritorio con un computador y un par de termos y sin ventana, pasa el tiempo mientras espera noticias del exterior.

04:35 México confirma 848 casos de COVID-19 y descarta hacer prueba al presidente

El Gobierno mexicano reportó un total de 848 casos de COVID-19 en el país azteca, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, y un aumento del 18 por ciento; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hará la prueba del coronavirus pese a haber convivido hace 10 días con el gobernador del estado central de Hidalgo, Omar Fayad, quien reconoció haberlo contraído, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"No aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir el periodo de incubación, sea contagioso es muy baja", aseveró el funcionario.

04:06 Extranjeros salen de Bolivia en vuelos solidarios por coronavirus

Centenares de ciudadanos extranjeros dejaron Bolivia en las últimas 24 horas a bordo de vuelos solidarios, forzados por la emergencia del coronavirus. "Hemos sacado vuelos de 400 alemanes. Hoy salió un vuelo de americanos (estadounidenses)", detalló Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior), en conferencia de prensa.

Este sábado un grupo de 400 ciudadanos europeos de distintas nacionalidades partió desde el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) con destino a París en un vuelo charter gestionado por la Unión Europea. "Un operativo coordinado entre Ccancillería, la Embajada de Francia y la UE permite que ciudadanos europeos de 21 nacionalidades retornen al viejo continente para estar con sus familias", precisó la oficina de la Unión Europea en un twitter.

04:03 Presidente de México pide mantener "sana distancia" para evitar expansión de COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado a las ciudadanía mexicana a mantener la "disciplina" de evitar desplazamientos innecesarios, luego de un aumento de casos y fallecidos ligados a la pandemia.

"Necesitamos seguir conservando esa disciplina para que no se desborde esta epidemia y que podamos salir pronto para reactivar la economía", dijo el mandatario en un acto público en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos. Señaló que funcionarios de diversas dependencias del Estado tienen la instrucción de quedarse en sus casas. "El presidente no se puede retirar", pero en todo acto público mantendrá "su sana distancia", aseguró.

03:56 Suben a 24 los casos confirmados en El Salvador

Los casos confirmados de COVID-19 en El Salvador aumentaron, en las últimas 24 horas, con cinco nuevos positivos, según el sitio web de datos y estadísticas del Gobierno. Hasta las 17:51 hora local (23.51 GMT), El Salvador registra 24 casos positivos, de los que 15 son hombres y 9 mujeres, la mayoría importados, de acuerdo con la información oficial.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que 3 de los 5 casos son personas que viajaron a Estados Unidos, y uno de ellos es un hombre de 92 años que "está grave" y presenta un cuadro de demencia senil.

03:51 Médicos cubanos van a Andorra, su segundo destino europeo contra COVID-19

Cuba despachó este sábado 39 médicos y paramédicos hacia Andorra, el segundo Estado europeo donde ayudarán contra el coronavirus, tras haber ido a Italia y a otras 11 naciones de América Latina y el Caribe.

El envío se produce a solicitud del pequeño principado europeo de 70.000 habitantes, que ya registra 267 casos del coronavirus, de ellos 3 muertos. Andorra tiene fronteras con España y Francia, dos de las naciones con más casos. "Tenemos una gran noticia ya que vienen a ayudar, médicos y enfermeras especialistas en ventilación asistida procedentes de Cuba", dijo el ministro de Salud del principado Joan Martinez.

03:43 China sigue registrando contagios "importados", pese al veto a extranjeros

China continúa registrando contagios por el coronavirus en viajeros procedentes del exterior pese a haber puesto en marcha, desde primera hora del sábado, un veto temporal de acceso a su territorio a toda persona de nacionalidad extranjera.

La Comisión Nacional de Salud de China informó que hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado) se habían detectado 45 nuevos casos, 44 de los cuales corresponden a los llamados "importados", una cifra que en los últimos días se ha mantenido constante en torno al medio centenar.

Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron que se había producido un contagio local en la provincia de Henan (centro oeste), y 5 nuevas muertes por la resultante neumonía COVID-19, todas ellas en la cuna del brote, la ciudad centro oriental de Wuhan.

03:20 Nuevo vuelo humanitario con pasajeros españoles viajó de Ecuador a Madrid

Un nuevo avión de la compañía Iberia con capacidad para 359 pasajeros, en su mayoría españoles, salió de Ecuador con destino Madrid, itinerario que se repetirá el próximo lunes. La aeronave, que salió de la capital española con dirección a Quito el pasado viernes con 58 niñas y niños ecuatorianos, partió de esta ciudad para hacer la ruta Quito-Guayaquil-Madrid, precisó el embajador de España en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui.

"Calculamos que viajaron en ese vuelo más de 300 españoles y 40 pasajeros de otras nacionalidades, principalmente comunitarios", añadió el diplomático que enumeró entre ellos a alemanes, franceses, italianos, checos y austríacos.

01:57 Un bebé muere por COVID-19 en EE. UU.

Funcionarios del estado de Illinois anunciaron el fallecimiento de un niño de apenas unos meses de edad por COVID-19, un caso inusual entre las víctimas mortales de la pandemia. En conferencia de prensa, el gobernador JB Pritzker afirmó que "un bebé" se encontraba entre las personas fallecidas en las últimas 24 horas en Illinois a raíz del coronavirus.

El Departamento de Salud Pública del estado dijo que el niño, fallecido en Chicago, era menor de un año y había dado positivo al COVID-19. "Nunca antes hubo una muerte asociada con COVID-19 de un bebé", dijo el director del departamento, Ngozi Ezike, en un comunicado.

01:54 Primera muerte en Uruguay por coronavirus

El Gobierno de Uruguay confirmó la primera muerte en el país por el COVID-19 luego del fallecimiento de Rodolfo González Rissotto, quien fuera ministro de la Corte Electoral por el Partido Nacional (PN-centroderecha) entre 1996 y 2010.

Según explicó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa, González Rissotto, de 71 años, se encontraba internado en el centro de tratamientos intensivos de un sanatorio privado y falleció a las 20.10 hora local (23.10 GMT).

01:53 Trump afirma que no será necesaria una cuarentena en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que finalmente no será necesaria una cuarentena en los estados de Nueva York -epicentro de la pandemia de coronavirus en el país-, Nueva Jersey y partes de Connecticut.

"Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal", tuiteó el mandatario.

"No será necesaria una cuarentena", indicó Trump en un hilo de tuits, donde agregó que los detalles del aviso de viaje de los CDC serán publicados esta noche. Horas antes, el presidente había declarado a los periodistas en Washington que sopesaba imponer una cuarentena de dos semanas a Nueva York, Nueva Jersey y a partes de Connecticut.

01:48 Gobernador del estado mexicano de Hidalgo da positivo a COVID-19

El gobernador del central estado mexicano de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19, con lo que se convierte en el servidor público de más alto perfil en el país en contraer el coronavirus.

El mandatario estatal, quien no detalló cuándo empezó a tener los síntomas de la enfermedad, estuvo en la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas 10 días, el 18 de marzo. "Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece @SSalud_mx (la Secretaría federal de Salud)", escribió Fayad en Twitter.

01:30 Tres muertos y 115 contagios más en Panamá

Tres personas murieron y 115 fueron diagnosticadas con COVID-19 en las últimas 24 horas en Panamá, que acumula ya 17 decesos y 901 casos, informaron las autoridades. Hay 753 pacientes en aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves y 127 hospitalizados, de ellos 32 en la unidad de cuidados intensivos y 95 en sala, y se registran ya 4 recuperados.

En Panamá, que informó del primer caso de COVID-19 el pasado 9 de marzo, se han realizado un total de 5.762 pruebas diagnósticas, de las que el 84 % o 4.861 han dado negativo y el 16 % o 901 positivas. En las últimas 24 horas se realizaron 540 pruebas, de las cuales 115 dieron positivo, dijeron las autoridades de Salud, que sostienen que se están masificando el diagnóstico para aislar a la mayor cantidad de afectados posible.

01:28 La pandemia subirá déficit fiscal de Brasil en 5 por ciento del PIB

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, previó que el plan de contingencia para paliar los efectos del nuevo coronavirus aumentará la brecha en las cuentas públicas del país en 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Guedes dijo en una reunión virtual organizada por la consultora XP Investimentos, que, sin embargo, su país será "el primero en salir" de la crisis del COVID-19 y pronosticó que "en cuatro o cinco meses" retomarán la agenda de reformas estructurales, congelada tras la irrupción de la pandemia.

En su opinión, los impactos negativos de la pandemia serán menores en Brasil porque la economía del país "ya estaba despegando". "El mundo era un avión bajando. El coronavirus aceleró la caída. La situación aquí es un poco diferente. Brasil estaba comenzando a subir", indicó.

01:16 El coronavirus deja más de 1.700 muertos en un día en España e Italia

Ver el video 02:04 Compartir COVID-19: España no da abasto Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3aAQB COVID-19: España no da abasto

La pandemia del coronavirus volvió a golpear con dureza a Italia y España este sábado, con más de 1.700 muertos entre ambos países, pero también avanza en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump podría poner en cuarentena el estado de Nueva York.

Europa ya representa dos terceras partes de los más de 30.000 muertos causados por el COVID-19, un coronavirus que se ceba en la franja de población con más edad, y para el que no hay vacuna por el momento.

01:15 Argentina prevé su pico en mayo y dispone de 31.000 reactivos más

El ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo que espera que el pico particular de contagios del coronavirus en el país se produzca en mayo y las autoridades sanitarias informaron de que ya disponen de 31.000 nuevos reactivos para detectar nuevos casos.

La transmisión comunitaria del COVID-19 se confirmó hace varios días en Argentina, cuya población se encuentra desde hace ocho días en el aislamiento social preventivo que el Gobierno decretó hasta el 31 de marzo, periodo que González García estima que se extenderá más allá de esa fecha.

Los últimos datos oficiales difundidos por el Gobierno este sábado por la noche cifraron las personas contagiadas en 745 y las muertes en 19, uno de ellos un hombre de 51 años sin patologías previas en Mar del Plata (en la provincia de Buenos Aires) y una mujer de 84 años de Buenos Aires.

01:12 Fuerza Aérea repatriará a viuda de mexicano fallecido en Perú

El Gobierno mexicano repatriará a una ciudadana varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció por COVID-19, anunció este sábado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Va avión de la Fuerza Aérea Mexicana por ella. Es positivo su examen, sí tiene el COVID-19 y su marido perdió la vida hace unos días por la misma enfermedad. Con el apoyo del Secretario de la Defensa, México va por ella", escribió el canciller en respuesta a un tuit donde un ciudadano informaba del caso.

01:10 Argelia impone un toque de queda en nueve ciudades

El régimen argelino impuso un toque de nocturno en nueve ciudades del país para tratar de frenar la propagación del COVID-19, que ya ha segado la vida de 29 personas e infectado oficialmente a 454. La medida fue anunciada por el primer ministro Abdelaziz Djerad y afecta a las localidades de Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantina, Médéa, Oran, Boumerdés, El Oued y Tipaza.

El toque de queda se extiende una semana después de que fuera impuesto en la capital y de que las autoridades cerraran la ciudad vecina de Blida, considerada el epicentro del contagio.

00:54 Europa repatria a cientos de ciudadanos de la unión, varados en Nicaragua

Cientos de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que estaban varados en Nicaragua debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 fueron repatriados, en un vuelo chárter con rumbo a Frankfurt, Alemania.

Más de 240 ciudadanos europeos, el 50 por ciento de ellos alemanes y el resto de otras 10 nacionalidades, partieron del Aeropuerto Internacional de Managua “Augusto C. Sandino”, con rumbo a sus países de origen, informó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, en su cuenta en Twitter.

El primero de dos grupos de ciudadanos europeos repatriados viajó en un avión fletado por el Ministerio Federal de Relaciones de Alemania, con financiamiento comunitario.

00:40 Perú exime de responsabilidad penal a militares que patrullan las calles

Foto de archivo de las Fuerzas Armadas de Perú

Perú eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus, según una ley publicada en la gaceta oficial.

"Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", establece la ley publicada en el diario oficial El Peruano.

Perú está bajo aislamiento domiciliario obligatorio y toque de queda nocturno desde el 16 de marzo (y hasta el 12 de abril). Sin embargo, más de 26.000 personas han sido detenidas hasta este sábado por infringir la prohibición de salir a las calles, aunque han sido liberadas poco después.

00:32 Ecuador recibirá la próxima semana 200.000 pruebas

Ecuador recibirá la próxima semana 200.000 test para el diagnóstico del COVID-19, la mitad de ellos del tipo "pruebas rápidas" para medir la capacidad inmunológica, aseguró el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

La autoridad, en una rueda de prensa virtual, indicó que actualmente el país dispone de "suficientes pruebas" para la detección del coronavirus y que "vendrán más". Señaló que el Instituto de Investigaciones de Salud Pública (INSPI) cuenta con 15.000 pruebas disponibles en sus tres sedes en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, las más pobladas del país.

00:20 Pacientes en Florida recibirán medicina para prevenir la malaria

Las personas contagiadas de COVID-19 del estado de Florida (EE. UU.) van a recibir la hidroxicloroquina -un medicamento al que se recurre habitualmente para prevenir la malaria- pero al ser experimental en el coronavirus podrán consumirlo de acuerdo con el médico que les atiende, informó el gobernador Ron DeSantis.

En una rueda de prensa desde Tallahassee, la capital estatal, DeSantis indicó que los envíos de este fármaco se dirigirán primero a los hospitales del condado de Miami-Dade y Broward, los de mayor número de casos reportados, 1.097 y 801, respectivamente, para ayudar a las personas gravemente enfermas con COVID-19. "Estaba siendo utilizado en el estado de Nueva York. Tuvimos un floridiano que lo usó y estaba en muy mal estado y parecía aclarar los pulmones y el virus", dijo Desantis.

00:11 Nueva York: cuarentena planteada por Trump sería una "declaración de guerra"

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, arremetió contra la idea de una cuarentena obligatoria en este estado planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que una medida de ese tipo sería una "declaración de guerra a los estados".

"Sería un caos y un tumulto", aseguró el demócrata Cuomo en una entrevista con la cadena CNN, en la que puso en duda la legalidad de la cuarentena de dos semanas que Trump ha dicho estar sopesando y que afectaría a Nueva York, la vecina Nueva Jersey y partes de Connecticut. Nueva York se han convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y acumula ya más de 52.000 casos confirmados, casi la mitad del total que se registra en el país.

00:10 El caso de una mujer diagnosticada con COVID-19 en Cuba preocupa a Nicaragua

El caso de una mujer que dio positivo a COVID-19 en Cuba -tras haber visitado Nicaragua- causó preocupación en el país centroamericano, donde predomina la incertidumbre debido al manejo discreto de la información oficial sobre la pandemia, y la falta de medidas de prevención.

Aunque las autoridades de Nicaragua únicamente han reportado 4 casos de COVID-19, "todos importados” desde el pasado día 18, incluyendo un fallecido, el Gobierno de la isla informó en el periódico Granma que una mujer cubana de 54 años "arribó el 16 de marzo procedente de Nicaragua, (y) comenzó el 26 de marzo con síntomas”.

00:07 California duplica en un día su cifra de pacientes en cuidados intensivos

El número de pacientes tratados en las unidades de cuidados intensivos de California (EE. UU.) se duplicó en las últimas 24 horas y los números de contagios de coronavirus siguen en aumento en el estado, alertó este sábado el gobernador Gavin Newsom.

El demócrata advirtió este sábado, en una teleconferencia, que 410 pacientes están en cuidados intensivos frente a los 200 pacientes reportados el día anterior, aunque el gobernador no especificó si el número se trataba de pacientes con coronavirus o si habían sido ingresados en la UCI por otras razones.

Durante una visita a la compañía de celdas de combustible Bloom Energy, que ha cambiado sus operaciones a la restauración de ventiladores para tratar a pacientes con coronavirus, el gobernador advirtió que el número de personas que han sido hospitalizadas con el virus ha aumentado en casi un 40 por ciento, de 746 personas el viernes a 1.034 este sábado.

00:05 El coronavirus ha infectado a 575.000 personas en el mundo

El coronavirus ha causado en las últimas 24 horas unos 65.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global de casos se eleva a 575.444, según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las muertes totalizan 26.654 en todo el mundo. Un aumento en esta jornada de más de 3.100 decesos con respecto a la anterior. La propagación más rápida del virus sigue ocurriendo sin duda en Estados unidos, que en un día ha registrado al menos 17.000 casos nuevos y que ha superado los 100.000 casos.

Italia ha registrado más de 10.000 decesos desde el brote de coronavirus en el norte del país, y más de 87.000 decesos, mientras que en China 82.230 personas contaminadas y 3.301 fallecidos. Por su parte, España ha contabilizado 72.248 contagiados conocidos; y el número de fallecidos llegó a 5.690.

00:01 Panamá autoriza tránsito por el Canal de crucero con enfermos de COVID-19

Las autoridades sanitarias panameñas autorizaron el tránsito por el Canal de Panamá del crucero Zandaam, donde murieron cuatro adultos en medio de un confinamiento total de sus pasajeros, dos de los cuales dieron positivo en una prueba de COVID-19.

"Se permitirá el tránsito por la vía interoceánica para que continúe su viaje a Europa, pero se aclara que ningún pasajero ni miembro de la tripulación de esta embarcación podrá desembarcar en suelo panameño", indicó este sábado un comunicado oficial.

El tránsito por el Canal del Zandaam, de la naviera Holland America y 1.243 pasajeros y 586 tripulantes, había sido negado el viernes por el Ministerio de Salud de Panamá alegando razones de salubridad.

ama/dzc (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |