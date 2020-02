Coronavirus: la muerte del médico que alertó sobre el virus y ahora es héroe nacional

Bajo el acta codificada como WuGong 2020103, Li Wengliang fue citado por la Policía en la comisaría de Zhongnanlu, en la ciudad de Wuhan, el 3 de enero de 2020. Se lo acusaba de difundir comentarios falsos a través de las redes sociales.

"El 30 de diciembre de 2019, Usted difundió falsamente en el grupo de WeChat de 'Egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wuhan de 2004' que se constataron siete supuestos casos de SARS", dice el registro de interrogatorio.

Li Wenliang nació en 1986 en la provincia nororiental de Liaoning. Después de sus estudios de siete años en la carrera de Medicina en Wuhan y su posterior entrenamiento como especialista en Xiamen, comenzó a trabajar en 2014 en el Hospital Central de Wuhan. El alfiler rojo en su bata de médico lo identificaba como miembro del Partido Comunista.

"Siete casos de SARS" en Wuhan

El 30 de diciembre de 2019, Li publicó un posteo en ese grupo WeChat de graduados médicos de 150 miembros: "Siete casos de SARS en el mercado de frutas y mariscos de Huanan. Todos los pacientes están aislados en la unidad de cuidados intensivos". Alguien en el grupo continuó distribuyendo esta publicación como una captura de pantalla en el internet chino, incluyendo el nombre y la función de Li. Según la Policía, Li Wenliang había cometido el delito de "perturbar la paz social". La Policía le preguntó si dejaría de hacer esto en el futuro. Él respondió "Sí". Los funcionarios también dejaron en claro que podría enfrentarse a un proceso penal. Li respondió: "¡Entiendo!"

Li Wengliang trató a una paciente de glaucoma que tenía el coronavirus sin saberlo, se enfermó y falleció.

Denunciado como "mentiroso”

Él y otros siete profesionales médicos fueron acusados de "mentirosos" por la prensa controlada por el Estado chino, a principios de enero. Todos ellos, decía la prensa, habían difundido informes falsos sobre casos de enfermedades pulmonares con el objetivo de causar disturbios y pánico entre la población. Esta noticia también apareció en el principal programa de noticias de la televisión estatal CCTV.

Una semana después, Li fue hospitalizado debido a la todavía misteriosa enfermedad pulmonar. El virus también fue detectado en sus padres y en algunos de sus colegas médicos. En su última entrevista con la revista china Caixin (noticias financieras) el 30 de enero, cuando ya estaba enfermo, Li revocó su confesión. "No difundí ninguna falsedad", dijo, "quería informar a mis colegas médicos, pero no quería causar pánico". También señaló que en su publicación agregó un informe de laboratorio según el cual, entre los casos del mercado de Huanan, también había un un virus similar al SARS. "En una sociedad sana, no puede haber una sola voz", dijo Li a Caixin.

Homenaje al Dr. Li Wengliang en Wuhan.

Elogio del PC llegó demasiado tarde

Li murió el jueves (6.02.2020) por la noche. Tenía 34 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuiteó: "Estamos infinitamente tristes por la muerte del Dr. Li Wenliang. Su actuación en la lucha contra el virus debe ser honrada".

Después de que Li fuera tachado públicamente de mentiroso y problemático, tras su muerte se produjo un giro de 180 grados. El diario nacionalista chino Global Times elogia el "profesionalismo y la atención de Li ante una epidemia inminente". Y la Comisión Nacional de Monitoreo, una nueva agencia anticorrupción fundada bajo Xi Jinping, ha ordenado "una investigación independiente sobre todas las preguntas relacionadas con el Dr. Li que provengan de la población".

Los internautas chinos ven a Li Wengliang como un valiente héroe nacional que no se dejó intimidar por el poder y dijo la verdad. Algunos comenzaron a difundir la etiqueta #Queremos libertad de expresión en Weibo. Esos foros fueron cerrados rápidamente.

(cp/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |