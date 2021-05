+ Coronavirus hoy: variante india contribuye a explosivo aumento de casos, dice experta +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

13.35 | Variante india contribuye a expansión de la pandemia en India, según experta de la OMS

La nueva variante del coronavirus detectada en India es más contagiosa y tiene características que podrían hacer a las vacunas menos efectivas, advirtió la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan. Swaminathan señaló que la variante B.1.617, que se detectó por primera vez en octubre en su país, fue sin lugar a dudas un factor que incrementó la epidemia, pues "presenta mutaciones que aumentan la transmisión y que además pueden, potencialmente, volverla resistente a los anticuerpos desarrollados mediante la vacunación o el contagio", explicó. Responsabilizó, además, del aumento espectacular de casos al hecho de que se bajó la guardia demasiado temprano, con "grandes concentraciones masivas", indicó. (AFP)

12.50 | Emirates establece puente aéreo humanitario con India

a aerolínea insignia de Dubái, Emirates, informó este domingo (09.05.2021) que estableció un puente aéreo humanitario entre la ciudad emiratí e India para transportar suministros médicos y humanitarios urgentes para ayudar a controlar el coronavirus en el país asiático, que registra 400.000 casos diarios. Emirates dijo que el primer envío fue de más de 12 toneladas de "carpas multipropósito" proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con destino a Delhi. Emirates recordó que a través de SkyCargo ya ha estado transportando medicamentos y equipos sanitarios en vuelos de carga regulares y chárter a India. Esta nueva iniciativa, sin embargo, lleva el apoyo al "siguiente nivel". (EFE)

12.34 | Castillo de Drácula ofrece vacunas contra el SARS-CoV-2

Los visitantes del imponente Castillo de Bran, fuente de inspiración para la historia de Drácula, pudieron vacunarse contra el SARS-CoV-2 en el marco de la campaña de vacunación lanzadas este fin de semana en Rumania. El Castillo de Bran, situado en un valle neblinoso en los montes Cárpatos, suele estar asociado con el príncipe rumano Vlad Tepes, del siglo XV, comocido como "el empalador", pese a que nunca vivió allí. El gobierno rumano lanzó campañas de vacunación y "maratones" de 24 horas en sitios públicos, como la Biblioteca Nacional de Bucarest, para inmunizar a la mayor cantidad posible de personas. "Estos centros son para todos los que quieren vacunarse sin tener que sacar una cita por internet", comentó Beatrice Mahler, directora del hospital Marius Nasta. Casi 3,6 millones de rumanos, de una población de 19 millones, han recibido al menos una dosis de vacuna anticovid, y las autoridades esperan alcanzar a cinco millones para junio. (AFP)

11.00 | Policía dispersa a multitud que celebraba fin de toque de queda en Bruselas

La Policía de Bruselas dispersó en la madrugada de este domingo (09.05.2021) a centenares de personas que celebraban el fin del toque de queda y la reapertura de las terrazas en una plaza de la capital belga sin respetar las normas de seguridad frente al coronavirus. Miles de ciudadanos se reunieron durante la tarde del sábado en la plaza Flagey después de que el colectivo "Le Cri" convocara por Facebook la concentración para celebrar la reapertura de las terrazas tras casi siete meses cerradas y el fin del toque de queda, que se aplicaba entre las 22:00 y las 6:00 horas en Bruselas hasta el viernes. Pese a que ya no está prohibido salir de casa durante esas horas, las reuniones en la calle entre la medianoche y las 5:00 horas no pueden superar las tres personas. La Policía ya estaba presente durante la tarde en el lugar de la concentración, pero no comenzó a dispersar a la multitud hasta las 1:30 horas (23:30 GMT). En ese momento, aún permanecían en la plaza alrededor de 500 personas, según indicó la agencia de noticias Belga, que precisó que la mayoría de los asistentes no mantenía la distancia de seguridad ni llevaba puesta la mascarilla. (EFE)

09.53 | Sigue bajando incidencia en Alemania y se alivian medidas para inmunizados

La incidencia acumulada en siete días cayó en el conjunto de Alemania hasta 118,6 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, frente a 121,5 el sábado y 146,5, hace una semana, mientras este domingo (09.05.2021) entra en vigor el alivio de restricciones para los ciudadanos inmunizados, que podrán acceder a comercios, peluquerías y museos sin necesidad de exhibir un test negativo. Las autoridades sanitarias notificaron 12.656 nuevos contagios en un día y 127 decesos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada. El factor semanal de reproducción está en 0,91, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 91 personas. Alemania acumula desde el inicio de la pandemia 3.520.329 positivos y 84.775 muertos con o por COVID-19. (EFE)

09.20 | Túnez inicia un estricto "confinamiento general" con los hospitales saturados

Túnez inició este domingo (09.05.2021) un estricto confinamiento general para tratar de contener el descontrolado número de contagios por coronavirus, que ha saturado los hospitales y le ha llevado a convertirse en el segundo país del mundo en tasa de mortalidad. Desde este domingo y hasta el domingo 16, todos los habitantes tienen prohibido salir de sus domicilios excepto para adquirir alimentos, visitar al médico, comprar medicinas y otras tareas esenciales. Igualmente están prohibidas las reuniones familiares y de amigos, y los desplazamientos entre ciudades, pueblos y provincias y la oración en las mezquitas. Solo los trabajadores esenciales podrán hacerlo con el correspondiente permiso de las autoridades, mientras que las tiendas de alimentación y las grandes superficies serán las únicas que permanecerán abiertas, junto a los bancos y a las farmacias. El toque de queda se mantiene igualmente entre las 19.00 y las 5 hora local. (EFE)

08.14 | India registra más de 400.000 positivos por SARS-CoV-2 por cuarto día consecutivo

India registró este domingo (09.05.2021) más de 400.000 casos de coronavirus por cuarto día consecutivo, además de notificar por segundo día más de 4.000 muertes diarias, un ritmo de contagios y fallecidos que el país asiático no logra doblegar. El número de infecciones en las últimas 24 horas ascendió a 403.738, unos 2.600 casos más que ayer, lo que eleva el total de contagios desde el inicio de la pandemia en el país hasta los 22,2 millones, según informó el Ministerio de Salud indio. Además, el número de fallecidos cruzó por segundo día consecutivo la barrera de los 4.000 fallecidos, al registrar 4.092 en la última jornada, 95 menos que el sábado, situando el total en 242.362, un cómputo global solo superado por Estados Unidos y Brasil. (EFE)

DZC