++Coronavirus hoy: Reino Unido planea entregar tercera dosis contra cpovid-19 a partir de septiembre++

13:00 Johnson mantiene su plan de desescalada pese a nueva ola de covid-19 en Europa



El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este sábado (27.03.2021) que no ve motivos en los datos sobre la pandemia en el Reino Unido para frenar la gradual desescalada de restricciones que comenzará este lunes, pese a la nueva oleada del virus que se extiende en algunos países europeos.

"Tal como están las cosas ahora mismo, no puedo ver absolutamente nada en las cifras que me disuada de seguir adelante en nuestra hoja de ruta hacia la libertad y regresar a la vida que amamos", dijo el jefe de Gobierno durante la conferencia de primavera del Partido Conservador, que se celebra de forma virtual.

En la última semana, el Reino Unido ha registrado una media de 70 muertes por covid-19, lejos del pico de 1.800 fallecidos diarios que alcanzó en enero, y el número de pacientes ingresados ha bajado desde casi 40.000 hasta unos 5.000.

"Creo que la segunda mitad el año tiene el potencial de ser verdaderamente fantástica", agregó Johnson, que alertó al mismo tiempo de que los planes están condicionados a que el programa de vacunación masiva "tenga éxito" y el coronavirus "no levante el vuelo otra vez".

El Reino Unido ha administrado una primera dosis de una vacuna a más de 29 millones de personas, y ambas dosis preceptivas a más de tres millones, y se prepara además para inocular una tercera inyección de refuerzo a partir septiembre si se generalizan variantes resistentes del virus.

"La cuestión es, ¿va a ser esta vez tan malo como las anteriores, o bien habremos logrado mitigar y amortiguar lo suficiente (la epidemia) gracias a las vacunas?", se preguntó el primer ministro. "Es una cuestión para la que todavía no tenemos respuesta", recalcó.

11:49 Gobierno filipino confina a 24 millones de personas para frenar contagios

El gobierno filipino ordenó el confinamiento de 24 millones de personas de la capital, Manila, y su región, en un momento en que los contagios por coronavirus aumentan y los hospitales de la ciudad están a punto de colapsar.

"El virus es el enemigo, no el gobierno", dijo el portavoz del gobierno Harry Roque al anunciar este confinamiento de al menos una semana que comenzará el próximo lunes 29 de marzo.



11:13 Bélgica vuelve a cerrar peluquerías y escuelas



Bélgica volvió a cerrar este sábado las peluquerías y el resto de negocios de contacto no esenciales, restringió el acceso a los comercios no prioritarios solo a los clientes que tienen cita previa y los centros escolares cerrarán a partir del lunes, para controlar el avance de los contagios por Covid-19, de la que en Bruselas se registraron ayer 569 casos por cada 100.000 habitantes.

Las restricciones estarán en vigor hasta el 25 de abril para los comercios y la intención es que las escuelas puedan volver a abrir el 19 de ese mismo mes, más allá de las vacaciones de Semana Santa. Además, se mantiene el toque de queda nocturno y el teletrabajo sigue siendo obligatorio.

Bélgica -con una incidencia acumulada global de 486 casos por cada 100.00 habitantes- no registraba estas cifras desde en el inicio de la segunda ola, en octubre y preocupa especialmente la ocupación de camas de cuidados intensivos, que asciende a 664.

Los contagios se han disparado pese a que el país es uno de los que más restricciones aplica en la Unión Europea, con los viajes no esenciales al extranjero prohibidos hasta el 18 de abril, los bares cerrados desde hace seis meses y los restaurantes abiertos solo para la comida a domicilio.

Aunque trazar las causas de las olas del coronavirus suele comportar multitud de factores, el experto en bioestadística Geert Molenberghs apunta a la irrupción de la variante británica en Bélgica, que según el instituto de salud pública Sciensano, representa ya el 76 % de los contagios.

09:52 Reino Unido planea dosis de refuerzo para nuevas variantes en septiembre



Reino Unido trabaja con el plan de comenzar a ofrecer a partir de septiembre una tercera dosis de la vacuna contra covid-19, que refuerce la inmunidad si para entonces se han extendido nuevas variantes del coronavirus, avanzó el secretario de Estado de Vacunación, Nadhim Zahawi.

En una entrevista publicada este sábado (27.03.2021) por el diario "The Telegraph", Zahawi detalló que los mayores de 70 años y el personal sanitario de primera línea tendrán prioridad para esa inyección adicional.

"La fecha más probable es septiembre", indicó Zahawi, encargado de supervisar un programa de vacunación que ya ha administrado al menos una primera dosis de la vacuna a más de 29 millones de personas. "De cualquier modo que se comporte el virus, vamos a estar preparados", aseguró Zahawi.