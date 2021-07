+Coronavirus hoy: Reino Unido elimina restricciones con máximo de 50 mil contagios diarios+

14:06 Taiwán autoriza para uso de emergencia una vacuna desarrollada en la isla



El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán, Wu Shou-mei, declaró que el Gobierno otorgó una autorización de uso de emergencia a una vacuna contra la covid-19 desarrollada por Medigen Vaccine Biologic, empresa con sede en la isla.

Un panel de 21 expertos se reunió el domingo para estudiar los datos sobre la producción de anticuerpos que provoca la vacuna en ensayos clínicos de fase 2. Una gran mayoría de ellos, 18, votó a favor de conceder la autorización a Medigen.

El 99,5 % de un grupo de participantes en un ensayo clínico habían desarrollado anticuerpos específicos contra la covid-19, indicó Wu. La vacuna es apta para mayores de 20 y se suministrará en dos dosis separadas por 28 días.

El director ejecutivo de Medigen, Charles Chen, declaró en junio que la empresa podría entregar hasta 10 millones de dosis de la vacuna antes de finales de año si fuese necesario.

La isla se encuentra en nivel 3 de emergencia sanitaria por covid, el cual supone el cierre de zonas públicas y de algunas actividades comerciales. Taiwán está lidiando con un brote surgido a mediados de mayo que ha dejado más de 700 muertes.

12:19 Túnez interviene clínicas privadas y acelera la importación de oxígeno



El Gobierno tunecino se prepara para hacer acopio de oxígeno medicinal debido a la penuria que sufre su precario sistema de salud y ante la celebración este martes (20.07.2021) de la fiesta del Aid el Adha (celebración del sacrificio), una de las más importantes del calendario musulmán, que hace temer un nuevo repunte en los próximos días.

El Ejecutivo dio instrucciones el sábado a una decena de departamentos, incluida la capital y Sfax, segunda ciudad más importante del país, para requisar las clínicas privadas con el fin de trasladar a aquellos pacientes ingresados en hospitales con falta de oxígeno. Una medida que se mantendrá en vigor hasta recuperar el ritmo normal de provisiones indicó la presidencia del Gobierno en un comunicado en el que pidió no dar crédito a los rumores que aseguran que la totalidad de hospitales tunecinos se encuentran desabastecidos de ese recurso.

El sindicato nacional de propietarios de clínicas privadas lamentó este lunes que las autoridades hayan tomado dicha decisión sin consultar al sector, que se encuentra igualmente saturado y con falta de personal, lo que tendrá "repercusiones catastróficas" en el funcionamiento de sus centros.

11:46 Gobierno francés refuerza medidas anticovid y descalifica las protestas



El Gobierno francés acelera el reforzamiento de las restricciones anticovid con la presentación este lunes (19.07.2021) de un proyecto de ley que hará necesario el certificado sanitario para actos corrientes de vida social, mientras descalifica las manifestaciones y las acciones de protesta en su contra.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, confirmó en una entrevista a la emisora France Info que "se cumplirán los plazos" anunciados la semana pasada por el presidente, Emmanuel Macron, de forma que desde este miércoles habrá que presentar el certificado sanitario para ir al cine, al teatro, a un museo o a cualquier evento con más de 50 espectadores.

Además, una vez aprobado el proyecto de ley -que se va a tramitar en el Parlamento esta semana por el procedimiento de urgencia- desde comienzos de agosto se extenderá la exigencia del certificado sanitario al transporte público de largo recorrido, a grandes centros comerciales e incluso a bares y restaurantes.

Eso, y la obligatoriedad de la vacunación desde el 15 de septiembre para sanitarios y profesionales en contacto con personas vulnerables, se justifica, según Attal, porque la tasa de incidencia en Francia es "estratosférica", porque el número de casos se ha duplicado en una semana y porque la variante delta "es mucho más contagiosa".

11:36 Investigan 21 contactos cercanos de primeros positivos covid en Villa Olímpica



El comité organizador de Tokio 2020 señaló que se ha identificado a 21 personas que tuvieron contacto cercano con los dos deportistas sudafricanos -dos futbolistas- que dieron positivo por covid-19 durante su estancia en la Villa Olímpica, los primeros casos de ese tipo.

Además de los deportistas, un miembro del cuerpo técnico del mismo equipo dio también positivo. Los últimos datos ofrecidos por la organización muestran que hay 21 personas que han tenido contacto cercano con los infectados. Por "contacto cercano" se entienden aquellas personas que han estado sin llevar mascarilla durante al menos 15 minutos a un metro de distancia o menos de alguien que haya dado positivo, según las directrices de seguridad sanitaria de la organización de Tokio 2020.

11:02 musulmanes suben al monte Arafat en peregrinación a La Meca



Un total de 60.000 musulmanes llevan a cabo este lunes el principal ritual del "hach" o peregrinación anual a La Meca en el monte Arafat, donde el profeta Mahoma pronunció su último sermón hace catorce siglos, en medio de un estricto protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19.

Los fieles, todos vacunados y residentes en Arabia Saudí, comenzaron el domingo la peregrinación en el vecino valle de Mina, donde pasaron el día rezando, y las autoridades no les permitieron desplazarse a Arafat por su cuenta como sucedía en años anteriores para evitar aglomeraciones.

Los peregrinos fueron trasladados en pequeños grupos en autobuses a la zona de Arafat, donde empezaron desde antes del amanecer a subir el monte, conocido también como "Yabal al Tauba" o monte de arrepentimiento.

El ritual, denominado "Waqfa" o estancia, y que todos los musulmanes del mundo pueden seguir a través de las pantallas de televisión, es el punto culminante del hach, ya que según la tradición los fieles expían sus pecados en un escenario que simboliza el día del juicio final. Posteriormente, se dirigirán esta noche a la localidad vecina de Muzdalifa, donde pernoctarán y recogerán guijarros antes de desplazarse de nuevo a Mina para cumplir el primer apedreamiento de las tres columnas que representan al diablo y sus tentaciones.

10: 18 Melbourne extiende confinamiento por brote de covid en Australia



La segunda ciudad de Australia, Melbourne, seguirá los pasos de Sídney y anunció este lunes (19.07.2021) que extenderá el estricto confinamiento impuesto a su población para tratar de frenar el nuevo brote de covid-19 en el país.



"Estas restricciones simplemente no pueden terminar mañana (martes) a medianoche" cuando finalizaba el plazo inicial de las medidas decretadas el jueves (15.07.2021), explicó el responsable del gobierno del estado de Victoria, Daniel Andrews, sin especificar el plazo de la prórroga.



Alrededor de 12 millones de personas se encuentran confinadas en las dos principales ciudades australianas, Melbourne y Sídney. En esta última, las restricciones decretadas hace un mes no consiguieron todavía contener el brote de la variante Delta.



El país oceánico apenas registró transmisión comunitaria del virus en los 18 meses de pandemia, pero ahora detecta más de 100 nuevos casos diarios. Este brote comenzó a mediados de junio en Sídney cuando la tripulación de un avión infectó a un conductor local en junio. De allí se expandió a Melbourne, que decretó un confinamiento de cinco días para intentar, sin éxito, reducir los contagios a cero.



09:16 Reino Unido estrena el primer "Día de la Libertad" con los contagios disparados



Reino Unido elimina desde este lunes (19.07.2021), llamado "Día de la Libertad", las últimas restricciones legales por la pandemia y el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en locales como restaurantes o pubs pese a que los contagios diarios continúan rondando los 50.000.

El primer ministro británico, Boris Johnson, confinado al igual que el titular de Economía, Rishi Sunak, tras haber estado en contacto con el responsable de Sanidad, Sajid Javid, positivo por covid-19, ha instado a la ciudadanía a que se comporte con "cautela".

Según los últimos datos oficiales divulgados, el conjunto del país registró otras 48.161 nuevas infecciones por covid-19 en las últimas 24 horas, y otras 25 muertes por la enfermedad.

Desde hoy, ya no habrá límites por ley en el número de personas que pueden juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos, mientras que los locales nocturnos abrieron sus puertas ya en la medianoche. La utilización de mascarillas se recomendará en algunos lugares si bien ya no serán obligatorias.

La retirada de las restricciones se acomete pese a que la comunidad científica se muestra contraria y se prevé que las infecciones en el país alcanzarán los 200.000 casos al día a finales de verano. No obstante, con más del 68 % de la población adulta británica vacunada, se estima que las hospitalizaciones, las enfermedades graves ocasionadas por el virus y las muertes por covid-19 se situarán en niveles mínimos en relación con los peores momentos de la pandemia.

Neil Ferguson, miembro del Sage -grupo científico asesor del Ejecutivo- señaló ayer a la BBC que es "casi inevitable" que las infecciones por coronavirus alcancen los 100.000 casos diarios junto con el millar de hospitalizaciones.

08:52 La nueva ola de Covid en Birmania desborda a los voluntarios



En Birmania, la agresiva nueva ola de coronavirus ha encontrado los hospitales vacíos de personal sanitario, por lo que los voluntarios van casa por casa para llevarse el creciente número de personas que mueren en su cama.

Los hospitales del país se han quedado sin médicos y pacientes debido a la larga huelga declarada en protesta contra el régimen militar que usurpó el poder en febrero. La rabia por el golpe y el miedo de ser visto cooperando con el régimen mantiene a muchos alejados de los hospitales militares, lo que hace que los voluntarios se encarguen de llevar oxígeno a los enfermos y de trasladar a los muertos a los crematorios.

La semana pasada, el gobierno militar pidió médicos y enfermeras voluntarios para luchar contra el covid, tras admitir que tenían "dificultades" para controlar el nuevo brote.

Birmania debe recibir seis millones de dosis de China en las próximas semanas, pero muchos observadores estiman que será demasiado tarde y las autoridades buscan desesperadamente oxígeno en Tailandia y China, según la prensa estatal.

08:40 Tailandia suspende vuelos domésticos ante nuevo récord de casos covid-19



Tailandia, que volvió a marcar un nuevo récord de infectados diarios con covid-19, anunció la suspensión de rutas aéreas desde y hacia las zonas más afectadas por la pandemia, entre ellas Bangkok, y la amplió a trece provincias.

Las autoridades tailandesas, que advierten que reforzarán las medidas si los casos no bajan, prohibirán desde el miércoles y por dos semanas los vuelos domésticos en las zonas decretadas como de alto riesgo, a menos que sean por aterrizaje de emergencia, motivos médicos o en conexión con las burbujas de turismo implementadas.

En otras provincias se limita al 50 % el número de pasajeros en los aviones apuntó el domingo (18.07.2021) la Autoridad de Aviación Civil en un comunicado. El Gobierno además acordó incluir desde el martes a tres nuevas provincias dentro de la zona de alto riesgo, donde permanece vigente un toque de queda nocturno y el cierre de numerosos servicios y establecimientos no esenciales, entre otras restricciones, ahora vigentes hasta el 2 de agosto.

Las autoridades sanitarias informaron hoy de 11.784 nuevos casos detectados, un nuevo máximo entre las infecciones diarias, y 81 muertos, lo que eleva el total a 386.307 enfermos de covid-19, incluidos 3.422 decesos, desde el inicio de la pandemia.

El portavoz del comité para el control de la pandemia advirtió en una rueda de prensa que en el peor de los casos y si no hubieran aplicado medidas estiman que los infectados diarios podrían dispararse hasta los 32.000 al día a finales de octubre.

Tailandia, al igual que otros países del Sudeste Asiático como Indonesia, Vietnam, Camboya o Birmania, vive en las últimas semanas la peor ola desde la pandemia, con un rebrote vinculado a la variante delta en la capital, mientras avanza con retraso en su campaña de vacunación respecto a las previsiones iniciales de las autoridades.

mn (efe, afp)