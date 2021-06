+ Coronavirus hoy: regresan cruceros al Caribe mexicano +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:02| UE abre sus puertas a turistas de EE. UU. y franceses se quitan la mascarilla al aire libre

La Unión Europea (UE) dio un paso adelante hacia la normalidad este miércoles (16.06.2021) al aprobar el retorno de las personas que sean turistas estadounidenses, aunque no estén vacunadas, una imagen que contrasta con la situación "dramática en Moscú", donde se impondrán vacunaciones obligatorias.

La pandemia del coronavirus, que ya causó 3,8 millones de decesos en el planeta, según cifras oficiales, se mueve a dos velocidades: remite en lugares como Estados Unidos y Europa occidental, donde la vacunación avanza a buen ritmo, y sigue castigando a países como India y a América Latina, la región con el balance de decesos global más grave del mundo (1,2 millones de muertes, incluyendo el Caribe).

02:35| Guatemala reporta 27 decesos por COVID-19 y supera los 8.500 en total

Guatemala reportó este miércoles 27 muertes por COVID-19 y llegó a 8.527 defunciones en total debido a la enfermedad, mientras las autoridades advierten de una posible cuarta ola de la enfermedad.

La actualización de datos del Ministerio de Salud señaló que en las últimas dos semanas hubo un promedio de 16 muertes diarias, una cifra muy similar a la tercera ola del virus en abril pasado. El país centroamericano contabilizó 27 nuevas muertes y 1.472 nuevos casos en las últimas 24 horas, según la cartera sanitaria. Por tanto, en total Guatemala acumula 8.527 decesos y 275.202 contagios del virus desde marzo de 2020.

02:28| Estados Unidos acumula 600.624 muertes y 33.496.627 contagios

Estados Unidos alcanzó este miércoles 33.496.627 casos confirmados de COVID-19 y 600.624 decesos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) fue de 361 muertes más que el martes y 11.213 nuevas infecciones. California es ahora el estado más golpeado por la pandemia con 63.223 muertos, seguido por Nueva York (53.576), Texas (52.004), Florida (37.265), Pensilvania (27.531), Nueva Jersey (26.357) e Illinois (25.531).

02:21| Imponen cerco en Arequipa, al sur de Perú, por segundo caso delta

La región de Arequipa, en la sierra sur de Perú, tendrá un cerco epidemiológico, ante la confirmación de un segundo caso de la variante delta del COVID-19 y el incremento de contagios y decesos debido a la variante Lambda, la primera que llegó al país el año pasado.

En rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y los titulares de Salud, Óscar Ugarte, y de Educación, Ricardo Cuenca, informaron las medidas que se adoptarán en las siguientes semanas para combatir la pandemia en Arequipa y el resto del país, donde la curva de contagios está en descenso.

01:59| Ecuador recibe 500.000 dosis de Sinovac

El Gobierno de Ecuador informó de la llegada al país de un lote con 500.000 vacunas de la farmacéutica china Sinovac, con lo que acumuló 4.811.469 dosis desde que arrancó con el plan masivo de vacunación contra el COVID-19 el pasado 21 de enero.

El Ministerio de Salud Pública indicó en un comunicado que la nueva remesa de vacunas llegó al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, bajo un mecanismo de compra directa, en el marco del plan de vacunación en marcha. Con este nuevo lote, Ecuador ha recibido de Sinovac 2.200.000 dosis, que se suman a las 1.427.469 de la farmacéutica estadounidense Pfizer y las 1.164.000 de la británica AstraZeneca, precisó el Ministerio.

01:44| Colombia suma otros 27.827 nuevos contagios de COVID-19 y 595 muertes

Las autoridades de salud de Colombia informaron este miércoles que como consecuencia del coronavirus fallecieron 595 personas en una jornada en la que hubo 27.827 casos nuevos de la enfermedad que tiene colapsados a los sistemas de salud del país.

Ahora, Colombia totaliza 3.829.879 contagios y 97.560 muertes, cifras que dejan ver que la enfermedad está disparada en el país que tiene 155.461 casos activos, que representan el 4,05 % del total. De las defunciones informadas, de las cuales 541 sucedieron en días anteriores, el número más alto lo tuvo Bogotá con 179, una más que el martes; seguida de los departamentos de Antioquia (65), Santander (46), Valle del Cauca (45) y Cundinamarca (41).

01:31| Grupo asesor del Gobierno uruguayo en pandemia cierra "orgulloso" su labor

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), integrado por personas expertas que ayudaron al Gobierno de Uruguay en la gestión de la pandemia, culminó este miércoles su labor "orgulloso" por el trabajo llevado a cabo durante catorce meses.

Así lo aseguró a la agencia Efe su coordinador, el bioquímico e investigador biomédico Rafael Radi, quien lideró junto al matemático Fernando Paganini y al gastroenterólogo Henry Cohen un grupo formado por unas 60 personas expertas de todas las ramas científicas, incluidas sociología y psiquiatría. "(Estoy) feliz por la tarea realizada. Totalmente tranquilo y orgulloso de mis compañeros", indicó.

01:30| México suma 200 muertes y llega a 230.624 decesos por coronavirus

México reportó 200 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que llegó a un total de 230.624 decesos, informó este miércoles la Secretaría de Salud en su reporte técnico de la enfermedad.

Además, se informó de 3.789 contagios que elevan a 2.463.390 los casos confirmados. Con estas cifras, México se ubica como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

01:25| Regresan cruceros al Caribe mexicano tras 15 meses ausentes por la pandemia

Con música de mariachi y un letrero con la leyenda Welcome back, la isla Cozumel, en el Caribe Mexicano, recibió a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea, el primero en regresar tras 15 meses de inactividad por la pandemia de COVID-19.

El navío, con unos 1.000 pasajeros, zarpó el 12 de junio desde Nasáu, en las Bahamas, y arribó este miércoles a las 6h30 (11h30 GMT). Un grupo de turistas, en su mayoría estadounidenses, descendió para explorar la isla, pero las lluvias provocadas por una depresión tropical en el golfo de México desanimaron a varios.

01:14| Un fármaco para la artritis se muestra prometedor contra el coronavirus grave, según estudio

Un fármaco para la artritis dio resultados positivos en un ensayo clínico de pacientes hospitalizados con COVID-19, según un artículo publicado el miércoles en la revista New England Journal of Medicine.

El Tofacitinib, que se toma por vía oral y se vende bajo la marca Xeljanz, entre otras, se probó en un ensayo con 289 pacientes hospitalizados por coronavirus grave en 15 localidades de Brasil.La mitad recibió el fármaco -un comprimido de 10 mg dos veces al día- y cuidados estándar como los glucocorticoides que frenan una respuesta inmunitaria hiperactiva, mientras que la otra mitad recibió un placebo y cuidados estándar.

00:46| Casos aumentan a 76.495 en El Salvador con 198 nuevos positivos

El número de contagios de coronavirus SARS-CoV-2 aumentaron a 76.495 en El Salvador con 198 nuevos casos registrados el martes, según la información oficial actualizada este miércoles.

El Salvador reporta desde el 1 de junio un incremento de los contagios diarios de COVID-19. Ese día se registraron 134 positivos y el número ha ido aumento hasta los 198 casos informados el martes de acuerdo con los datos alojados en el sitio covid19.gob.sv del Ministerio de Salud (MINSAL).

00:35| Costa Rica autoriza la vacuna de Johnson & Johnson y descarta la de Sinovac

Las autoridades de Costa Rica aprobaron este miércoles el uso en el país de la vacuna de Johnson & Johnson, y a la vez descartaron -por el momento- la de Sinovac, al considerar que su efectividad es muy baja.

"La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) avaló el uso de las vacunas de Johnson y Johnson, las cuales pueden ser recibidas en caso de posibles donaciones, así como mediante el mecanismo COVAX", indica un comunicado del Ministerio de Salud.

00:25| Tribunal electoral multa a partido de López Obrador por atribuirse vacunación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México multó este miércoles al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA, izquierda), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por "atribuirse de forma indebida" el programa de vacunación anticovid en el marco de la campaña de los comicios del 6 de junio.

"Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita para todas y todos", decía un mensaje publicado en Twitter, el 20 de marzo de 2021 -que luego fue borrado-, durante el proceso electoral que concluyó el 6 de junio. "Es un mensaje alusivo a la campaña de vacunación implementada por el Gobierno federal", relató el comunicado del tribunal por lo que, según notificaron, MORENA tendrá que pagar una multa de 268.860 pesos (unos 13.200 dólares).

00:11| Muere en su celda un preso venezolano con síntomas de COVID-19, según ONG

Un preso que se encontraba recluido en el municipio venezolano de Maturín, capital del céntrico estado Monagas, falleció en su celda con síntomas de COVID-19 sin que fuera trasladado a un hospital, denunció este miércoles la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El hombre respondía al nombre de Joel Antonio Toro Arcia, de 41 años y, según sus familiares, llevaba días con fiebre y dificultad respiratoria, pero "no fue llevado por la asistencia médica al hospital a pesar de la insistencia de sus compañeros de celda", asegura UVL en un comunicado.

00:10| Brasil suma casi 3.000 muertes y total pasa de las 493.000 víctimas

Brasil registró 2.997 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor número de víctimas fatales desde el pasado 29 de abril, con lo que el total de decesos en el país llegó a los 493.367, informó este miércoles el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (CONASS).

De acuerdo con el boletín divulgado por el foro que reúne a las 27 secretarías regionales de Salud de todo el país, el país suramericano registró 3.001 muertes el pasado 29 de abril, una cifra que había comenzado a caer lentamente en mayo pero que empezó a subir nuevamente a partir de junio.

00:09| El 60% de la población de Uruguay ya recibió al menos una dosis de la vacuna

Más del 60 % de la población de Uruguay ya recibió al menos una dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o AstraZeneca contra COVID-19, según puede verse este miércoles en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública del país suramericano.

De acuerdo con esto, 2.122.381 de las 3.543.025 personas que habitan el país ya fueron inoculadas con una dosis, mientras que 1.278.489 de estas ya tienen las dos, aunque en este caso es solo de la estadounidense o la china. En consecuencia, 36,13 % de la población ya logró la inmunización total o va en camino de conseguirla, algo que se consigue 14 días después de ser vacunado por segunda vez.

00:04| República Dominicana recibe otro millón y medio de vacunas Sinovac

República Dominicana recibió este miércoles un cargamento de 1,5 millones de vacunas de la china Sinovac que utilizará para reanudar la aplicación de la primera dosis a su población, según afirmó la vicepresidenta del país, Raquel Peña, quien acudió al aeropuerto de Santo Domingo a recibir el lote.

Peña dijo que las vacunas procedentes de China también servirán para aplicar la segunda dosis y, con ello, completar la inoculación contra el COVID-19, que ha causado más de 3.700 muertes en la nación. "El presidente Luis Abinader ha instruido para que los ministerios y las direcciones generales inicien desde este viernes una jornada de vacunación para acelerar el proceso en el sur y el este del país", afirmó Peña.

00:03| Uruguay suma 2.924 casos nuevos y 31 decesos

Uruguay sumó este miércoles 2.924 casos nuevos de coronavirus después de que se procesaran 20.249 test, según indica el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias del país.

En esta jornada fueron 31 los decesos, por lo que se alcanzó la cifra de 5.120 muertes desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país suramericano, el 13 de marzo de 2020. Con esta información, Uruguay suma 346.515 casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, de los que 31.430 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 420 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI).

00:00| El proyecto de vacuna de CureVac es eficaz en 47%, según análisis intermedio

El laboratorio alemán CureVac anunció este miércoles que su principal proyecto de vacuna anticovid demostró una eficacia del 47%, según un análisis intermedio de un ensayo clínico a gran escala.

El inyectable "alcanzó una eficacia preliminar del 47% contra el COVID-19 (...), por lo que no reúne los criterios estadísticos de éxito preestablecidos", indicó en un comunicado el laboratorio.

ama (efe, afp)