++ Coronavirus hoy ++ Primer caso en Argentina de la cepa británica

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(14:15) Detectan primer caso de cepa británica en Argentina

Las autoridades sanitarias argentinas detectaron el primer caso de "la variante del SARS-CoV-2 del Reino Unido" en un "viajero proveniente del exterior", informó este sábado el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.

El portador de esta variante del virus es un argentino residente en el Reino Unido, con antecedentes de viaje "en el último tiempo" a Alemania y Austria "por razones laborales", que llegó a Argentina procedente de Frankfurt (Alemania) en diciembre, y que a su entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza dio positivo por COVID-19 a través de un test de antígenos en saliva.

Las autoridades detectaron que se trata de la nueva cepa, descubierta en el Reino Unido el 20 de septiembre, tras realizar la secuenciación completa del gen que codifica a la proteína 5, en la que se observan los principales cambios de esta variante del virus. "A través de la metodología propuesta de secuenciación del gen de la proteína se detectaron las mutaciones características de la variante VOC202012/01 (Reino Unido) pertenenciente al linaje B.1.1.7", precisó el reporte emitido por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genoma SARS-CoV-2.

El Gobierno argentino decidió el pasado 20 de diciembre suspender el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Reino Unido para evitar la llegada de la nueva cepa, una restricción que pocos días después se extendió a todos los turistas no residentes en el país, que no podrán acceder a territorio argentino, al menos, hasta febrero.

(12:06) La vacuna de AstraZeneca, aprobada en Pakistán

La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca recibió la aprobación para su uso de emergencia en Pakistán, anunció el sábado el ministro de Salud del país. Se trata de la primera vacuna contra la enfermedad en ser aprobada en el país, aunque está en conversaciones con varios fabricantes.

"DRAP otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna COVID de AstraZeneca", dijo a Reuters el ministro de Salud de Pakistán, Faisal Sultan, refiriéndose a la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Pakistán.

(11:35) España pide a sus cargos públicos no saltarse el orden de vacunación

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy que quienes desempeñan un cargo público deben "dar ejemplo" y no saltarse el orden de vacunación que determinan los expertos. En rueda de prensa, el ministro ha respondido así al ser preguntado por los cinco alcaldes -cuatro socialistas y uno de Junts per Catalunya- que se han vacunado contra el coronavirus pese a no pertenecer a ninguno de los colectivos de riesgo que integran el primer grupo de receptores de la vacuna diseñado por el Ministerio de Sanidad.

"Aquí hemos de dar todos ejemplo, y los que desempeñamos cargo público, más", ha dicho Illa, tras subrayar que el objetivo del plan de vacunación es que, este verano, esté ya vacunado el 70 por ciento de la población, "pero por el orden de vacunación que marquen los expertos". Illa ha insistido en que él está "centrado al 101 por ciento" en vencer a la tercera ola y derrotar al virus.

(09:34) 16 detenidos en disturbios contra las restricciones en Túnez

Al menos 16 personas fueron detenidas anoche tras enfrentamientos con la Policía en distintos barrios de la capital tunecina en el segundo día del toque de queda que ha ampliado el gobierno con el objetivo declarado de frenar la pandemia.

La medida, que se prolonga de 16:00 a 6:00 de la mañana, entró en vigor este jueves 14 de enero, día en el que los tunecinos celebran la caída hace diez años de la dictadura en Zinedin el Abedin Ben Ali y que anualmente es escenario de protestas contra la precariedad y la aguda crisis económica y social que padece el país.

En este contexto, decenas de personas violaron el alto el fuego y se manifestaron al caer la noche en los barrios de Zahrouni y Sidi Hasin, situados en la localidad costera del Kram, en la periferia de la capital, donde levantaron barricadas, quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra los vehículos policiales, informaron a Efe fuentes de Seguridad.

Una mujer espera el metro con su mascarilla FFP2 en Baviera.

(09:03) Alemania: mejora incidencia y contagios, pero sigue alta la mortalidad

Las autoridades sanitarias alemanas notificaron este sábado (16.01.2021) 18.678 nuevos positivos de COVID-19, cifra algo menor que en días pasados, y asimismo bajó la incidencia de contagios, aunque sigue muy alta la cifra de víctimas mortales. Según los datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, en las últimas 24 horas se verificaron 980 fallecidos con o por COVID-19. El máximo en un día de víctimas mortales se registró el pasado jueves, con 1.244, mientras que el de contagios se reportó el 18 de diciembre, con 33.777 nuevas infecciones.

La incidencia acumulada de nuevos casos en siete días por 100.000 habitantes se sitúa ahora en los 139,2 positivos, frente a la máxima de 197,6 casos que se notificó el 22 de diciembre, aunque con grandes diferencias regionales. Turingia y Sajonia, ambos en el este, son los más afectados con 268,3 y 255,8 respectivamente, mientras que en Bremen (norte) el nivel está en 80,0 casos. En Berlín, dicha incidencia está en 157,8 contagios.

La cifra de contagios en toda la pandemia se sitúa ahora en los 2.019.636 casos -ayer se rebasó la franja de los dos millones-, de los cuales más de 1,67 millones son pacientes recuperados. El total de fallecidos con o por COVID-19 se sitúa en los 45.974.

El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, pidió ayer, ante representantes sindicales y patronales, fomentar más el teletrabajo para luchar contra la pandemia en Alemania.

(08:05) Dos positivos en un vuelo con tenistas del Abierto de Australia

El vuelo chárter QR7493 de Los Ángeles con destino a Melbourne hizo saltar las alarmas en la organización del Abierto de Australia después de que dos de sus pasajeros, uno de ellos el mexicano Santiago González (155º clasificado mundial), dieran positivo por COVID-19 en las pruebas realizadas tras aterrizar en la capital del estado australiano de Victoria.

Los dos positivos acarrearán consecuencias nefastas a todos los integrantes del vuelo de cara a preparar el primer Grand Slam del año que arrancará el 8 de febrero dado que su única forma de entrenar será mediante el uso de bicicletas estáticas instaladas en las habitaciones donde se confinarán durante catorce días.

(07:52) China donará un millón de dosis de vacunas a Camboya

Pekín cederá a Camboya un millón de dosis de su vacuna Sinovac, anunció el primer ministro Hun Sen. "Nuestra amiga China nos ayudará con un millón de dosis", dijo el líder en un mensaje de audio publicado en su página de Facebook. "Para evitar que la nación y el pueblo se infecten con este virus mortal, debemos utilizar las vacunas que ya se han utilizado en los líderes chinos y en millones de personas (...) No podemos esperar más tiempo", añadió.

Los primeros en recibir la inyección serán los trabajadores de la salud de primera línea, así como maestros, soldados, los guardaespaldas del primer ministro y los funcionarios del séquito del rey, indicó Hun Sen. Camboya ha sido durante mucho tiempo un aliado incondicional de Pekín y recibió miles de millones de dólares en préstamos e inversiones de China. Mientras que muchos países reaccionaron al principio de la pandemia cerrando sus fronteras a los viajeros chinos, Hun Sen se negó a hacerlo e incluso viajó a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping en señal de solidaridad.

