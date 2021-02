++ Coronavirus hoy ++ Piñera recibe la primera dosis de vacuna Sinovac

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

13:59 | Kazajistán registra la vacuna rusa Sputnik V

La república centroasiática de Kazajistán ha registrado la vacuna rusa contra la covid-19 Sputnik V, informó este viernes el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR). "Kazajistán se convirtió en el vigésimo séptimo país en registrar la vacuna Sputnik V", señaló FIDR en un mensaje en Twitter.

Hasta el momento, la Sputnik V ha sido registrada, además de en Rusia, en Argentina, Venezuela, Hungría, Irán, México, Nicaragua, Serbia y Birmania, entre otros países. Aparte de suministrar a su población la Sputnik V, Kazajistán confía también en acabar próximamente la tercera fase de los ensayos de su propia vacuna, la QzCovid-in, que previsiblemente estará disponible el próximo abril.

13:05 | Hungría empezará hoy a vacunar con la Sputnik V

"Hoy (viernes), comenzamos a vacunar con la vacuna Sputnik V, esto se producirá en los centros de vacunación designados" por las autoridades, declaró en su rueda de prensa diaria la directora general de Salud húngara, Cecilia Muller. El país se convertirá así en el primer país de la Unión Europea en utilizar la vacuna rusa.

13:05 | Piñera recibe la primera dosis de la vacuna china Sinovac

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió hoy su primera dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac, en momentos en que el país ya ha inoculado en una semana a más de 1,5 millones de personas con al menos una dosis y se coloca a la cabeza de la región.

"Esta vacuna es segura, es eficaz y hemos hecho un esfuerzo enorme para poder hacer una vacunación a todos los chilenos y chilenas y a todos los ciudadanos de este país", dijo Piñera, de 71 años, quien se pondrá la segunda dosis el 12 de marzo. Piñera se une así a la lista de mandatarios y jefes de Estado de todo el mundo que ya se han vacunado, como Joe Biden (Estados Unidos), Alberto Fernández (Argentina), Francisco Sagasti (Perú) o la Reina Isabel II de Inglaterra.

"La vacunación masiva es la esperanza de que vamos a poder recuperar nuestras vidas y abrazar a nuestros seres queridos", apuntó el gobernante conservador en un centro de salud de la sureña localidad de Futrono, donde se encuentra unos días de vacaciones.

13:05 | La EMA analiza los datos de la vacuna de CureVac

La Agencia Europea del Medicamento comenzó hoy un análisis en tiempo real de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio alemán CureVac, un proceso que podría desembocar en una licencia de uso condicional de este fármaco en la Unión Europea y en el que está también el fármaco de Janssen.

"Coronavirus. Actúa como si lo tuvieras", pide este cartel en West London.

09:30 | Detectan una nueva variante del virus en el sur de California

Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y ha comprobado que el 44% de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante.

Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.

08:44 | Alemania: 9.860 nuevos contagios y 556 fallecidos en 24 horas

Las autoridades sanitarias alemanas registraron 9.860 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas y 556 víctimas mortales, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche. El viernes de la semana pasada, las nuevas infecciones sumaron 12.908 y las muertes ascendieron a 855.

El máximo de contagios se registró el 18 de diciembre con 33.777 nuevas infecciones en un día y el de muertos, el 14 de enero, con 1.244. El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país el 27 de enero del año pasado suma 2.320.093 -de los cuales 2.101.000 son pacientes recuperados- y el de víctimas mortales con o por covid-19 asciende a 64.191. Los casos activos suman actualmente 155.100.

08:36 | La economía del Reino Unido se contrajo un 9,9% en 2020

La economía británica se contrajo a un ritmo récord del 9,9% en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, que paralizó sectores enteros de actividad durante meses, indicó el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). El dato, según destaca Reuters, ha tenido un efecto inmediato en la Bolsa de Londres, aunque las bajadas no son más que del 0,2% en el indicador principal.

En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido creció un 1,0%. No obstante, durante todo 2020 "se contrajo un 9,9%, lo que marca la mayor caída anual del PIB registrada" en el país, dijo la ONS en un comunicado.

lgc (afp/efe/reuters)