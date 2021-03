++ Coronavirus hoy: peligrosas cepas avanzan por Brasil ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

03:30 | México roza los 190.000 decesos

México reportó 712 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 189.578 víctimas fatales y sumó 6.797 contagios, informó este viernes la Secretaría de Salud.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios con un total de 2.119.305 casos y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

03:04 | Variantes más peligrosas del coronavirus avanzan con fuerza por Brasil

Las nuevas variantes del coronavirus consideradas más transmisibles y peligrosas avanzan por Brasil y ya son predominantes en al menos un cuarto del país, que enfrenta la peor fase de la pandemia con más de 1.600 muertos diarios.

Contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos, ambulancias transformadas en improvisadas habitaciones de hospital, traslado de pacientes a miles de kilómetros de distancia... Las señales de un inminente colapso sanitario son cada vez más visibles en Brasil.

En los cuatro últimos días el número de fallecidos asociados al COVID-19 no ha bajado de 1.600. Este viernes fueron 1.800. El miércoles se perdieron 1.910 vidas, récord absoluto en el país.

01:47 |Concierto al aire libre en Tel Aviv para espectadores vacunados

Centenares de personas vacunadas contra el coronavirus pudieron asistir el viernes a un concierto al aire libre organizado por el ayuntamiento de la ciudad israelí de Tel Aviv, el primero desde el inicio de la pandemia.

Los aproximadamente 500 afortunados acudieron sin embargo con mascarillas de protección, lo que no impidió que bailaran con la música del cantante de pop Ivri Lider, en el estadio de fútbol del Bloomfield.

01:11 | Saludos papales distantes debido al coronavirus

Los apretones de manos son cortos, las sonrisas ocultas tras las máscaras y los encuentros con la muchedumbre prohibidos: para su primer viaje desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el papa Francisco tiene que lidiar con normas sanitarias contrarias a todos sus hábitos.

"Intentaré seguir las instrucciones y no dar la mano a todo el mundo, pero no quiero permanecer lejos", dijo el pontífice, de 84 años, a los periodistas en el avión a Bagdad el viernes, cuando por primera vez no les dio la mano.

00:41 | Arzobispo emérito de México Norberto Rivera deja hospital

El cardenal emérito Norberto Rivera, exarzobispo de la Arquidiócesis Primada de México (1995-2017), fue dado de alta este jueves tras su contagio de covid-19 y continuará su recuperación en casa, informó este viernes el órgano de la Iglesia católica mexicana.

En un comunicado, la Arquidiócesis de México confirmó el alta médica de Rivera, quien estuvo hospitalizado 48 días, 15 de ellos intubado.

00:22 | Ecuador permitirá a municipios importar vacunas anticovid

El gobierno de Ecuador permitirá que los municipios del país importen vacunas anticovid tras cumplir condiciones como el evitar intermediarios en la negociación, informó este viernes el Ministerio de Salud.

El Ejecutivo estableció que los municipios deben mantener una "relación directa con los laboratorios, no con intermediarios" para la compra de las vacunas, las cuales deben ser "gratuitas para la población", señaló la cartera en un comunicado.

jc (afp, efe)