+ Coronavirus hoy: Paraguay confirma 6 casos de la variante delta +

Todas las informaciones en Hora Central Europa (CET, por sus siglas en inglés).

21.02 | Guatemala suma 34 muertos más por COVID-19 y 3.275 contagios en 24 horas

Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este viernes (23.07.2021) otros 34 muertos a causa de la COVID-19, por lo que el país centroamericano acumula 10.063 decesos en total en la pandemia. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, a la fecha se han confirmado 347.496 casos, de los cuales 3.275 fueron detectados en las últimas 24 horas. Según la cartera sanitaria, permanecen activos 34.992 contagios del coronavirus, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia en Guatemala cuando se detectó el primer caso el 13 de marzo de 2020. La incidencia acumulada del virus en Guatemala es de 2.061,3 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es de 56,6 decesos por cada 100.000 personas y la tasa de letalidad asciende al 2,8 por ciento. (EFE)

20.09 | Cerca de 20.000 nuevos contagios en Francia en un día

Francia registró en las últimas 24 horas 19.561 nuevos contagios del coronavirus, algo menos de los 21.909 apuntados el día anterior, pero aún muy por encima de los 8.000 de media que había hace una semana. Los datos de las autoridades sanitarias muestran que las hospitalizaciones se mantienen aún estables, con 6.802 pacientes ingresados (30 menos que ayer), de los cuales 872 están en cuidados intensivos. Hubo además 29 muertes en hospitales, lo que lleva el total de fallecidos desde marzo de 2020 a 111.616 personas. La campaña de vacunación iniciada el 27 de diciembre de 2020 ha permitido que más de 30 millones tengan ya la pauta completa. Dicha campaña ha reanimado su ritmo en las últimas dos semanas, tras los anuncios del presidente, Emmanuel Macron, cuyo Gobierno ha extendido la necesidad de presentar un certificado sanitario para entrar en museos, cines, teatros, pero a partir de agosto será también necesario en bares, cafés e incluso transportes de largo recorrido. (EFE)

20.07 | El Salvador recibe nuevo lote de vacunas y suma 8,6 millones de dosis

El Gobierno de El Salvador recibió este viernes (23.07.2021) un nuevo lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 -el número 23- y con este cargamento suma más de 8,6 millones de dosis. Se trata de 99.450 vacunas de BioNTech/Pfizer compradas por el Gobierno de Nayib Bukele y que representan el séptimo cargamento enviado al país centroamericano por dicho laboratorio y el quinto adquirido con fondos estatales. De acuerdo con la Secretaria de Prensa de la Presidencia, El Salvador ha recibido 8.686.730 vacunas de los laboratorios Moderna, Sinovac, AstraZeneca y BioNTech/Pfizer. La meta de la autoridades de Salud es aplicar las 2 dosis de la vacuna a 4,5 millones de salvadoreños mayores de edad. (EFE)

19.50 | Ciudad de México pasa a riesgo alto por aumento de contagios en jóvenes

Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico naranja (de riesgo alto) por el aumento en las últimas semanas en casos de contagios con coronavirus de jóvenes, a pesar de que no habrá nuevas medidas de restricción, informó este viernes (23.07.2021) el Gobierno de la capital. La ausencia de nuevas medidas se debe -según reportó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- a que la semana que viene se iniciará la vacunación a personas entre 18 y 29 años y a que el aumento en hospitalizaciones no es demasiado significativo. "Hay una parte muy importante y es que esta semana pasada se estabilizó la positividad. Lo mejor es seguir vacunando, vacunando y vacunando. Y en particular darle un mensajes a los jóvenes, que nos ayuden para evitar mayor numero de contagios", detalló Sheinbaum. (EFE)

19.30 | Paraguay confirma ingreso de la variante delta, con seis casos detectados

El Ministerio de Salud confirmó este viernes (23.07.2021) el ingreso a Paraguay de la variante delta del coronavirus, con 6 casos detectados en las zonas más pobladas del país, donde la pandemia supera los 14.000 fallecidos. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, informó en rueda de prensa que los casos proceden de Asunción, la capital, y el departamento Central, y que corresponden a personas entre 24 y 31 años. Sequera agregó que se está a la espera de confirmar si esas personas viajaron al extranjero o, de lo contrario, evaluar la posibilidad de circulación comunitaria. Paraguay constata desde semanas atrás un descenso de casos, con registros por debajo del centenar de decesos diarios, como era la tendencia, y de contagios. El país acumula un total de 14.501 muertes desde que -hace año y medio- se expandió la pandemia, con 447.864 positivos por 408.973 recuperados, según el último reporte del Ministerio. (EFE)

19.25 | Argentina usará vacunas de Moderna para adolescentes con factores de riesgo

El Gobierno de Argentina anunció este viernes (23.07.2021) que vacunará contra el coronavirus a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo, luego de que la agencia reguladora europea aprobara el uso de la vacuna Moderna en ese grupo de edad. Los adolescentes con comorbilidades serán inoculados con parte del lote de 3,5 millones de dosis de vacunas de Moderna donadas recientemente a Argentina por Estados Unidos. Según cálculos oficiales, la población de 12 a 17 años en Argentina es de aproximadamente 4,25 millones de personas y prevé que entre el 20 y el 25 por ciento de este grupo puede tener comorbilidades. (EFE)

19.10 | Sudáfrica perdió 47.500 dosis de vacunas anticovid durante los disturbios

Sudáfrica perdió unas 47.500 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a causa de la ola de violencia y saqueos que sufrió recientemente el país y que causó 330 muertos, informaron este viernes (23.07.2021) fuentes oficiales. Las vacunas se perdieron a consecuencia del saqueo de más de 120 farmacias, de las cuales 71 eran puntos de vacunación tanto en la provincia de KwaZulu-Natal (este) como en la de Gauteng (donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria). La ministra de Salud en funciones, Mmamoloko Kubayi, se desplazó hasta esa área para evaluar los daños en el sistema sanitario y las interrupciones en el plan de vacunación. Pese a las disrupciones provocadas por el estallido de violencia, el Gobierno de Sudáfrica es optimista respecto a un aumento del ritmo de vacunación en las próximas semanas hasta, al menos, unas 300.000 inoculaciones diarias. (EFE)

18.34 | Italia suma 5.100 casos mientras la variante delta del virus se expande

Italia registró 5.143 nuevos contagios por coronavirus y 17 fallecidos en las últimas 24 horas, informó este viernes (23.07.2021) el Ministerio de Sanidad italiano, mientras el Instituto Superior de Sanidad (ISS) advirtió del crecimiento de la variante delta en el país, que "se convertirá en dominante". Con estas cifras, el número total de casos de coronavirus asciende a 4.307.535 desde que comenzó la emergencia sanitaria en el país en febrero de 2020, y a 127.937 el de los muertos. De los 58.753 actuales positivos, 1.459 están ingresados en hospitales de todo el país, 67 más que el jueves. De ellos, 155 pacientes requieren cuidados intensivos, tres menos que ayer. El presidente del ISS, Silvio Brusaferro, alertó este viernes que "está aumentando la cuota de la variante delta y está progresivamente decreciendo la variante alfa", por lo que se convertirá "en la variante dominante" en Italia. Brusaferro, que señaló que se redujo la edad media de contagios en Italia a 25 años y la de hospitalizados a 55 años, reclamó "completar el ciclo de vacunación y respetar las medidas de distanciamiento" porque "la incidencia se ha duplicado", aunque "el impacto sobre los servicios sanitarios es limitado" por el momento. (EFE)

17.38 | Chile suma veinte días con una tasa de positividad inferior al 5 por ciento

Chile lleva veinte días consecutivos con una tasa de positividad en las pruebas PCR inferior al 5 por ciento, tras registrar en las últimas 24 horas un índice del 2,65 por ciento, al tiempo que sumó 1.656 nuevos infectados por SARS-CoV-2 y 83 fallecidos. Una tasa de positividad -el número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados- inferior al 5 por ciento durante dos semanas seguidas es uno de los criterios epidemiológicos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia. El balance de la crisis sanitaria asciende a más de 1,6 millones de casos y 34.875 muertes totales desde que se registró el primer caso en marzo de 2020. (EFE)

17.33 | Cuba bate su récord de positivos por SARS-CoV-2 por segundo día consecutivo

Cuba batió su récord de casos de coronavirus por segundo día consecutivo este viernes (23.07.2021) con 7.784 infecciones, en una jornada en la que el número de fallecidos ascendió a 66, según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap). La provincia de Matanzas, la más afectada por el virus en las últimas semanas, fue la que más positivos registró, un total de 1.603, seguida por La Habana con 1.357. También destacó la alta incidencia en la provincia central de Ciego de Ávila, donde se reportaron 969 casos. El país caribeño, que pasa por el tercer y peor rebrote desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, contabiliza desde marzo del año pasado 316.383 contagios y 2.203 fallecidos. (EFE)

17.23 | Muere por COVID-19 un diputado costarricense de 57 años

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, falleció este viernes (23.07.2021), a los 57 años, tras poco más de dos meses de estar hospitalizado luchando contra el COVID-19, informó la agrupación política. Se trata del primer alto funcionario de un poder de la República que fallece en Costa Rica por causas asociadas a la enfermedad. Rodolfo Peña fue internado el pasado 14 de mayo en el hospital Enrique Baltodano de la provincia de Guanacaste (noroeste), de donde era originario, y el sábado pasado fue trasladado al hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, donde murió. Desde hace algunos días el legislador ya no era positivo por SARS-CoV-2, pero seguía ingresado por las complicaciones derivadas de la enfermedad. Su partido destacó que Peña "siempre luchó por darle condiciones a los menos favorecidos, por defender la justicia, el bien común y un gran líder en la búsqueda de acuerdos en beneficio de Costa Rica". (EFE)

16.40 | EE.UU. compra otras 200 millones de dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer

La farmacéutica Pfizer anunció este viernes (23.07.2021) que Estados Unidos compró otros 200 millones de dosis de la vacuna de BioNTech que distribuye la firma estadounidense, que se entregarán entre octubre de este año y abril de 2022. Este nuevo encargo eleva a 500 millones el total de dosis de este producto adquiridas hasta ahora por Estados Unidos en el marco del contrato sellado inicialmente, que preveía hasta 600 millones de dosis. Por separado, las dos partes anunciaron el mes pasado un acuerdo por el que Washington adquirirá otros 500 millones de dosis para donar a países con menos recursos. Pfizer y su socio alemán BioNTech, que fue el responsable de desarrollar la vacuna, entregarán 110 millones de estas nuevas dosis antes de final de año y los otros 90 millones antes del 30 de abril de 2022. (EFE)

16.25 | Portugal, con la incidencia en 418 casos y muertes en máximos de cuatro meses

La incidencia a 14 días en Portugal se sitúa en los 418,3 casos por 100.000 habitantes, en una jornada en la que el país notificó por segundo día consecutivo 16 muertes por COVID-19, lo que supone cifras máximas de los últimos cuatro meses. Según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS), la incidencia a nivel nacional pasó de 409 a 418 casos en los últimos dos días, mientras que si se tiene en cuenta sólo la situación en el Portugal continental, dejando de lado los archipiélagos de Madeira y Azores, este indicador se eleva hasta los 430 casos. Las autoridades notificaron además 3.794 nuevos contagios, ligeramente por encima del dato de hace una semana. En total, desde que empezó la pandemia, Portugal -que tiene más de 10 millones de habitantes- suma 947.038 casos confirmados del virus y 17.264 decesos. (EFE)

