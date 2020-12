++ Coronavirus hoy++ Países de la UE acuerdan no cerrar fronteras Schengen por cepa británica

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

15:15 Los países de la UE acuerdan no cerrar fronteras Schengen por cepa británica

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes mantener abiertas las fronteras interiores del espacio Schengen después que Estados miembros como Alemania, Francia, Italia y Bélgica suspendieran sus conexiones con el Reino Unido por la nueva cepa de coronavirus identificada en ese país.

"Dada la experiencia del principio de la pandemia, los Estados miembros (...) destacaron la importancia de mantener abiertas las fronteras dentro del espacio Schengen", informó el Consejo de la UE.

Asesores técnicos de los Veintisiete países de la UE mantuvieron en la mañana del lunes una reunión urgente del mecanismo de crisis de la IPCR (respuesta política integrada a la crisis, en sus siglas en inglés) que se prolongó durante tres horas. (efe).

15:08 La Agencia Europea del Medicamento da su visto bueno a la vacuna de Pfizer-BioNTech

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció este lunes que aprobó la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus y afirmó además que "no hay pruebas" de que ese antídoto sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido.

"Me complace anunciar que el comité científico de la EMA se reunió hoy y se mostró favorable a una autorización de comercialización condicional en la Unión Europea (UE) de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech", declaró la directora general de la EMA, Emer Cooke, en una rueda de prensa en línea. La decisión de la EMA abre la vía a las campañas de vacunación en la UE en los próximos días. "Por el momento, no hay pruebas que indiquen que esta vacuna no funcionará contra la nueva cepa" de coronavirus, agregó. (efe).

13:23 Países Bajos traslada pacientes a Alemania e investiga nueva cepa de covid-19

Las autoridades sanitarias holandesas han trasladado este lunes a nuevos pacientes con covid-19 a hospitales de Alemania, tras superar Países Bajos los 13.000 contagios diarios, mientras investiga un caso infectado con la nueva cepa de coronavirus que había detectado en el país a principios de diciembre.

Dos pacientes neerlandeses ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) fueron trasladados la mañana de este lunes en un helicóptero medicalizado a un hospital de Dortmund, en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia, dada la saturación de los hospitales de Países Bajos por el aumento de contagios de coronavirus. La nueva cepa de coronavirus fue detectada ya en Países Bajos a principios de diciembre, lo que obliga ahora a las autoridades sanitarias neerlandesas a investigar a la persona afectada para determinar con quién ha estado en contacto y dónde se infectó. (efe).

12:43 La variante británica de coronavirus también circula en Bélgica

Bélgica anunció este lunes (21.12.2020) que la variante del coronavirus identificada en el Reino Unido circula desde hace al menos un mes por Bélgica, que se suma Países Bajos e Italia quienes también han anunciado haber detectado esa cepa. "Esa variante no se limita al Reino Unido, se ha detectado en otros lugares en el mundo, entre otros en Países Bajos y Bélgica", declaró hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo técnico contra el coronavirus, Yves Van Laethem.

El virólogo agregó que "actualmente hay 4 casos conocidos en Bélgica y esa detección se hizo hace un mes". "Es posible que haya más casos circulando en nuestro país y en otros países de la Europa continental", añadió Van Laethem. El virólogo recordó que se tiene constancia de esa mutación "desde el mes de septiembre" y que actualmente representa "el 60 % de las nuevas infecciones en el Reino Unido". (efe).

12:34 Balance de la pandemia del coronavirus en el mundo

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.693.576 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por la agencia AFP este lunes, 21 de diciembre de 2020, a las 11H00 GMT, a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 76.728.230 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 48.823.000 se recuperaron, según las autoridades.

- Países con más fallecidos por covid:

El domingo se registraron en el mundo 8.066 nuevas muertes y 539.656 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos con 1.591, Rusia (493) y Brasil (408).

La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 317.684 con 17.847.630 contagios. Las autoridades consideran que 6.298.082 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 186.764 muertos y 7.238.600 casos, India, con 145.810 muertos (10.055.560 casos), México, con 118.202 muertos (1.320.545 casos) e y Italia, con 68.799 muertos (1.953.185 casos).

Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 161 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Italia (114), Eslovenia (113), Perú (113) y Bosnia (111).

El lunes a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 518.015 fallecidos (23.945.977 contagios), América Latina y el Caribe 485.197 (14.669.239), Estados Unidos y Canadá 331.884 (18.353.687), Asia 211.156 (13.441.395), Medio Oriente 87.053 (3.774.822), África 59.327 (2.512.347) y Oceanía 944 (30.763). (afp, OMS).

11:42 India suspenderá los vuelos procedentes del Reino Unido hasta el 31 de diciembre

India anunció el lunes que suspendía temporalmente todos los vuelos procedentes del Reino Unido tras la aparición de un nueva cepa del coronavirus y de un repunte de casos de covid-19 en el territorio británico.

"Considerando la situación en el Reino Unido, el gobierno de India decidió que todos los vuelos con origen en el Reino Unido y destino en India debían ser suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2020", indicó el Ministerio de Aviación en un tuit. La medida entrará en vigor el martes a las 06H29 GMT. Además, los pasajeros provenientes del Reino Unido en vuelos de tránsito deberán someterse a una prueba PCR del covid-19 a su llegada. (afp).

11:33 Precio del petróleo cae 5% y barril de Brent se sitúa por debajo de 50 dólares

Los precios del petróleo caían este lunes (21.12.2020) frente a las nuevas restricciones a los desplazamientos impuestas en las fronteras británicas a causa de una nueva cepa de coronavirus, lo que limitaba las perspectivas de recuperación económica. Hacia las 10H15 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero bajaba un 5,44% en Londres, a 49,52 dólares (-5,13%, a 46,58 dólares para el WTI estadounidense). (afp).

10:39 Hong Kong suspende vuelos con Reino Unido por nueva variante del coronavirus

Las autoridades de Hong Kong anunciaron este lunes (21.12.2020) la suspensión de todos los vuelos procedentes del Reino Unido tras la aparición en ese país de una nueva variante del coronavirus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2. La secretaria de Salud de la región semiautónoma china, Sophia Chan, explicó en rueda de prensa que el veto entrará en vigor a partir de la próxima medianoche (16.00 GMT del lunes) para cualquier vuelo de pasajeros procedente de Reino Unido.

La prohibición se extenderá también a cualquier ciudadano, incluyendo a residentes en Hong Kong, que haya pasado más de dos horas en el país europeo durante las últimas dos semanas. Las nuevas medidas incluyen una prolongación de la cuarentena obligatoria al llegar a la antigua colonia británica: quienes hayan regresado recientemente desde Reino Unido deberán pasar 7 días más en casa tras los 14 hasta ahora perentorios en hoteles, bajo multa de 5.000 dólares de Hong Kong (645 dólares, 528 euros). (efe).

10:00 Rusia registra nuevo récord de contagios en un día y 493 muertes

Rusia sumó este lunes 29.350 nuevos contagios de covid-19, nuevo máximo diario desde el estallido de la pandemia, y 493 muertes a causa de la enfermedad, informaron las autoridades locales.

En total, desde el inicio de la emergencia sanitaria en las 85 regiones del país se han contabilizado 2.877.727 casos de coronavirus. A la vez, en el mismo periodo se han recuperado 2.295.362 personas de la enfermedad.

En las últimas 24 horas el coronavirus ha provocado la muerte de 493 personas, lo que eleva el total de muertes por covid-19 a 51.351, según el último balance oficial. En Moscú, principal foco de la pandemia, en la última jornada se han registrado 7.797 casos de covid-19 y 75 decesos por la enfermedad. Rusia apuesta frente al endurecimiento de las restricciones por la campaña de vacunación, que ha empezado en el país este diciembre. (efe).

9:37 Preocupación en Madrid por vuelos desde Reino Unido del fin de semana

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha manifestado este lunes (21.12.2020) que no entiende cómo se recibieron en España durante el fin de semana 277 vuelos procedentes del Reino Unido teniendo en cuenta que, según la Sanidad británica, la nueva cepa de la covid-19 está “fuera de control".

En un mensaje en la red social Twitter, Aguado añade que está previsto que hoy lleguen al país "más de 100" vuelos procedentes del Reino Unido. El Gobierno de España anunció el domingo que reforzará en puertos y aeropuertos el control de verificación de pruebas PCR a los viajeros procedentes de Reino Unido, tras detectarse allí una nueva variante del coronavirus. (efe).

8:50 Seúl prohíbe reuniones de cinco personas

Las autoridades de Seúl anunciaron este lunes nuevas restricciones sociales para hacer frente a un repunte de la pandemia de coronavirus que incluyen la prohibición de reuniones con cinco o más personas. Según informó en un comunicado el Gobierno Metropolitano de Seúl, desde este miércoles 23.12.2020) y hasta el 3 de enero, quedarán prohibidas las reuniones privadas de cinco personas o más, una medida que también han adoptado las dos provincias que rodean a la capital.

Sólo se permitirán reuniones de cuatro personas o menos, aunque sea al aire libre, aunque se podrá superar ese límite (hasta 50 personas) en caso de bodas o funerales, teniendo en cuenta el carácter especial de esas celebraciones. La capital surcoreana y sus alrededores se encuentran actualmente en el nivel 2,5 de restricciones sociales a causa de la covid-19 (en una escala que llega al 3 como máximo), mientras que el resto del país está en el nivel 2. (efe).

8:45 Alemania registró 16.643 nuevos contagios

La cifra de nuevos contagios reportada este lunes (21.12.2020) es similar a la de hace una semana -16.362 el pasado lunes, cuando se registraron, además, 188 muertos con o por covid-19-.

Por regla general, a principios de semana las cifras son más bajas, entre otras razones porque el fin de semana se realizan menos tests.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.510.652, con 26.275 muertos, mientras que según estimaciones del RKI alrededor de 1.115.400 personas constan como recuperadas.

El máximo de nuevas infecciones se alcanzó el viernes pasado, con 33.777 nuevos positivos -que incluían unos 3.500 casos del estado federado de Baden-Württemberg que no habían aparecido en el cómputo del día anterior-, mientras que el de víctimas mortales se registró el miércoles, con 952.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 197,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 176,4 el pasado lunes, y las nuevas infecciones sumaron en la última semana 163.912.

Europeos cierran cielos a Reino Unido

El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el domingo a 5.022 -83 más en 24 horas-, de los cuales 2.639 -el 53 %, y 34 más respecto al día anterior- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en el conjunto de Alemania en 1,04, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 104 personas. (efe).

8:21 Tailandia anuncia 382 nuevos contagios de covid

Las autoridades de Tailandia anunciaron este lunes (21.12.2020) 382 nuevos casos de la covid-19, en su mayoría inmigrantes que trabajan en un mercado de marisco cerca de Bangkok que se ha convertido en el mayor brote en el país desde el inicio de la pandemia.

Del total de los casos detectados, 360 corresponden al mercado de marisco de la provincia de Samut Sakhon, donde un brote detectado el pasado jueves acumula 821 contagios, según datos del Centro para la Administración de la Situación de la COVID-19 (CCSA, siglas en inglés).

El portavoz de la CCSA, Taweesilp Visanuyothin, indicó que se espera que los casos aumenten en los próximos días mientras se realizan 10.300 pruebas de la covid-19 en Samut Sakhon y otras provincias cercanas.

CP (efe, afp, rtr, dpa)