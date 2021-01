+ Coronavirus hoy: OMS reporta nuevo récord diario de muertes +

20:46 (CET). África supera los 3 millones de casos, 40 por ciento de ellos en Sudáfrica

El continente africano superó la noche de este sábado (09.01.2021) la barrera de los 3 millones de contagios por SaRS-CoV-2 y cerca de 72.000 muertes, según el recuento de la Universidad John Hopkins, con Sudáfrica como epicentro de la pandemia con el 40,3 por ciento de todos los casos y 32.824 fallecimientos. "El número de casos ha aumentado rápidamente en las últimas semanas a medida que fuimos desescalando y la gente comenzó a moverse", aseguró hoy a EFE el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong. "Debemos fortalecer la vigilancia comunitaria y en los puertos de entrada, así como aumentar el cumplimiento de las medidas de salud pública: lavarse las manos, usar máscaras, mantener la distancia social y evitar grandes reuniones", urgió Nkengasong. (EFE)

20:26 (CET). Francia endurece el toque de queda mientras suben los contagios

Las autoridades francesas endurecerán el toque de queda a partir de mañana en otros ocho departamentos del país mientras el nivel de contagios por coronavirus aumenta, según las cifras divulgadas este sábado (09.01.2021). Un total de 20.177 nuevos casos fueron comunicados en las últimas 24 horas, para un total de 2.767.000 contagios. La cifra de muertes registró un notable descenso hasta las 171 (281 ayer), con lo que el total de fallecimientos suma 67.599. En cambio, subió el número de enfermos en cuidados intensivos (2.600) y la tasa de positividad, que va subiendo en la última semana y hoy llegó al 6,3 por ciento, tres décimas más que ayer. (EFE)

20:22 (CET). Defensor alemán del PSG Thilo Kehrer da positivo por SARS-CoV-2

El defensor internacional alemán del París SG Thilo Kehrer dio positivo por SARS-CoV-2, anunció este sábado (09.01.2021) su club, a una hora del inicio del partido de la Ligue 1 contra el Brest. El internacional de 24 años, que jugó contra el Saint-Etienne el miércoles (1-1), es el segundo jugador del PSG en aislamiento en este momento, junto al brasileño Rafinha. Kehrer se perderá también la Supercopa de Francia el miércoles contra el Marsella en Lens. Varias estrellas del conjunto parisino, entre ellas Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas y Ángel di María, contrajeron el coronavirus el pasado mes de septiembre. (AFP)

19:53 (CET). Perú no ha cerrado un acuerdo con Pfizer por "motivos importantes"

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Elizabeth Astete, afirmó este sábado (09.01.2021) que su país aún no ha cerrado un acuerdo para comprar las vacunas de Pfizer por pedidos del laboratorio que incluyen "motivos suficientemente importantes" para su país. "Lo único que puedo decir es que han sido motivos suficientemente importantes para que no se pudiera avanzar, y esto no es un tema solamente de la Cancillería. El sector de Economía y Finanzas ha sido uno de los más claros en señalar los problemas", señaló Astete en la emisora RPP Noticias. El viernes, Perú volvió a superar los 2.000 casos diarios, lo que llevó a 1.029.471 el total de infectados, mientras que la muerte de 96 personas elevó a 38.145 los decesos causados por la enfermedad. (EFE)

19:16 (CET). Otros 1.201 casos en Ecuador, donde el acumulado llega a 220.349

La cifra acumulada de casos del coronavirus en Ecuador ascendió este sábado (09.01.2021) a 220.349 tras los resultados positivos estas últimas 24 horas de otros 1.201 casos, informó el Ministerio de Salud en su parte diario. En el mismo, precisa que los fallecidos ascendieron a 14.177, 12 más que la víspera, repartidos entre 9.593 confirmados por pruebas PCR y 4.584 probables (sin certificación médica o forense). Las cifras de contagio diario de este sábado suponen un nuevo alto aumento después de que el viernes se reportaron menos de mil casos nuevos. Las autoridades suponen que ese incremento se debe a los encuentros familiares y sociales del período navideño. (EFE)

18:53 (CET). Cifra de contagios de SARS-CoV-2 en El Salvador sube a 48.574 con 319 nuevos casos

La cifra de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en El Salvador aumentó a 48.574 con 319 nuevos casos detectados el viernes según covid19.gob.sv, el sitio oficial del Ministerio de Salud (Minsal). Por tercer día consecutivo el número de nuevos positivos va en alza y, por el momento, las autoridades de Salud no se han pronunciado al respecto. Del total de contagios, 4.032 casos se encuentran activos, y 43.134 salvadoreños han sido dados de alta, según las estadísticas gubernamentales. Por otra parte, el Minsal informó que diez personas más fallecieron a causa del SARS-CoV-2 en El Salvador, por lo que la cifra de decesos aumentó a 1.408. (EFE)

18:45 (CET). Cuba rompe su récord de casos por segundo día y retrocede en la desescalada

Cuba batió este sábado (09.01.2021) por segunda jornada consecutiva su récord de casos diarios de positivos por SARS-CoV-2, con 365 (44 de ellos importados), en medio de una tercera ola de contagios que ha obligado a las autoridades a decretar un retroceso de la desescalada en parte del país, incluida La Habana. Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en este momento hay ingresadas en hospitales cubanos 4.724 personas: 2.332 casos confirmados (seis en estado crítico y diez graves), 1.511 sospechosos y 881 en vigilancia epidemiológica. El número de casos activos de esta jornada supone también el mayor contabilizado hasta la fecha. Los fallecidos por la enfermedad se mantienen en 148 al no haberse registrado muertes en las últimas 24 horas. (EFE)

18:43 (CET). La llegada de vacunas contra el coronavirus a Palestina se retrasa

El Ministerio de Sanidad palestino aseguró este sábado (09.01.2021) que las primeras vacunas contra el coronavirus para Cisjordania y Gaza llegarán a mediados de febrero, incluyendo las provistas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se esperaba llegarían esta semana. Sanidad recibió "una carta oficial de la compañía británica (farmacéutica AstraZeneca), que trabajará para proveer vacunas contra el coronavirus a mediados de febrero", dijo Kamal al Shakhra, portavoz del Ministerio, en una entrevista con la radio "Voz de Palestina". Además, agregó que "es posible que lleguen también vacunas mediante el programa COVAX, también en febrero", en referencia al programa por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca garantizar el suministro gratuito para países en desarrollo. (EFE)

18:04 (CET). El coronavirus causa por primera vez más de 15.000 muertes en un solo día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este sábado (09.01.2021) más de 15.000 muertes por o con COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra récord que sitúa el total de decesos por la pandemia en 1,9 millones. También se registraron 800.000 nuevos contagios, una de las cifras diarias más altas en más de un año de crisis sanitaria, y que deja el total global en 87,5 millones. Los pacientes recuperados ascienden a 64 millones, y de los 23 millones de casos activos un 0,5 por ciento (108.000) se encuentran en estado grave o crítico. (EFE)

17:55 (CET). Reino Unido sobrepasa tres millones de casos de coronavirus y 80.000 muertos

El Reino Unido registró este sábado (09.01.2021) otros 59.937 casos de SARS-CoV-2, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 3.017.409 contagios. En el país, el más golpeado de Europa por la pandemia, con 80.868 decesos (1.035 de los cuales se produjeron en las últimas 24 horas), se han disparado las infecciones, al parecer a causa de una variante más contagiosa. El martes, la Oficina nacional de estadísticas estimó que un habitante de Inglaterra de cada 50 se contagió del virus la semana pasada, y uno de cada 30 en Londres. (AFP)

La reina de Inglaterra también se vacunó.

17:50 (CET). Italia registra casi 20.000 casos y 483 muertes por o con COVID en el último día

Italia ha registrado 19.978 nuevos casos de coronavirus y 483 fallecidos por o con COVID en las últimas 24 horas, unas cifras en la línea de los últimos días, según el Ministerio de Sanidad. Con estos datos, ya son 2.257.866 los casos totales desde el comienzo de la emergencia sanitaria en febrero y 78.394 los fallecidos. De acuerdo a los últimos datos oficiales, medio millón de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Italia, donde . sigue vigente el toque de queda entre las 22.00 horas y hasta las 5.00 de la madrugada del día siguiente. (EFE)

17:34 (CET). India lanza el 16 de enero su enorme campaña de vacunación

Dentro de una semana, India pondrá en marcha una de las campañas de vacunación más grandes del mundo para inocular a 300 millones de personas antes de julio, anunció el primer ministro Narendra Modi. La vacuna será gratuita para toda la población de este país de 1.300 millones de habitantes, y el inicio de esta operación, el sábado 16 de enero, será "un hito importante" en la lucha contra la pandemia, afirmó Modi. India es el segundo país más afectado -después de Estados Unidos- por el COVID-19, con más de 10 millones de casos detectados, aunque la tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo. La primera fase está dirigida a unos 30 millones de individuos, entre personal sanitario y otros trabajadores en primera línea -incluidas las fuerzas de seguridad-, antes de ampliarse a 270 millones de personas de más de 50 años o particularmente frágiles. (AFP)

17:09 (CET). Papa anuncia que se vacunará "la semana que viene" y denuncia "negacionismo suicida"

El papa Francisco anunció que se vacunará contra el SARS-CoV-2 "la semana que viene", y denunció, en una entrevista televisiva difundida parcialmente este sábado (09.01.2021), el "negacionismo suicida" de los que se oponen a ese remedio contra la pandemia. "La semana que viene empezaremos a hacerlo [vacunarse], ya tengo mi cita", dijo a la cadena Canale 5. "Hay que hacerlo", insistió el pontífice argentino, para quien "hay un negacionismo suicida que no consigo explicar". (AFP)

16:31 (CET). Bolivia inicia campaña masiva con pruebas rápidas para detectar el SARS-CoV-2

Bolivia arrancó este sábado (09.01.2021) la realización de pruebas rápidas, masivas y gratuitas a su población para detectar el SARS-CoV-2, informó el presidente Luis Arce, en medio de una segunda ola de la enfermedad. "Empezamos a aplicar las pruebas de covid-19, masivas y gratuitas en La Paz", anunció el mandatario en Twitter. "Esta es la detección temprana de la enfermedad que nos permite atender oportunamente con más equipos y médicos en los servicios de salud". Según el gobierno, las pruebas rápidas de "antígeno nasal" permitirán detectar con mayor rápidez quiénes necesitan atención médica y de qué tipo. Esos test se extenderán a todo el país, por lo que se estima que subirán el número de contagiados. (AFP)

16:30 (CET). Reina Isabel II y su esposo ya fueron vacunados

La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, recibieron este sábado (09.01.2021) su primera inyección de la vacuna contra el nuevo coronavirus, indicó el Palacio de Buckingham. La monarca, de 94 años, y su esposo, de 99 años, "recibieron hoy su vacuna contra el covid-19" indicó un portavoz. Unas 1,5 millones de personas han sido ya inyectadas con el preparado en el Reino Unido. Según la prensa británica, la soberana decidió que se divulgara esta información de carácter privado para evitar conjeturas en los medios de comunicación. Por su avanzada edad, la pareja forma parte de los grupos de riesgo que reciben de forma prioritaria la vacuna en el Reino Unido, que ya se ha administrado a casi 1,5 millones de personas desde que se autorizó el primer preparado a principios de diciembre. (AFP, EFE)

16:11 (CET). Israel detecta 4 casos de la cepa de coronavirus identificada en Sudáfrica

El Ministerio de Sanidad israelí informó este sábado (09.01.2021) que detectó los primeros cuatro casos de la nueva cepa de coronavirus localizada primero en Sudáfrica. "Los cuatro casos fueron identificados a partir de 15 muestras analizadas en Laboratorio Central del Ministerio de Sanidad", explicó un portavoz en un comunicado, en el que detalló que uno de los contagiados volvió recientemente de Sudáfrica y los restantes estuvieron en contacto con alguien que visitó el país hace poco. "Cabe destacar que las diferentes variantes (del virus) provocan una infección más rápida pero, al parecer, no son más letales", agregó Sanidad, que enfatizó su intención de localizar los casos de las nuevas cepas "de manera temprana para evitar su propagación". (EFE)

16:06 (CET). Chile alerta de "sobrecarga" en servicios médicos y camas críticas

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, dijo este sábado (09.01.2021) que los nuevos casos han aumentado un 25 y un 37 por ciento en los últimos siete días y en la últimas dos semanas, respectivamente, y que existe "preocupación" por la sobrecarga de los servicios médicos y la ocupación de las camas intensivas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. En las últimas 24 horas, Chile volvió a superar la barrera de los 4.000 casos diarios del SARS-CoV-2 por segundo día consecutivo, al registrar 4.361 nuevos infectados, y notificó 63 fallecidos, lo que deja el balance total desde inicios de marzo en 637.742 infectados y 17.037 decesos. (EFE)

DZC