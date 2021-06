+ Coronavirus hoy: OMS dice que variante Delta es "la más rápida" +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.43 | Canadá relaja las restricciones de viaje, pero mantiene la frontera cerrada

Canadá anunció este lunes (21.06.2021) que a partir del 5 de julio eliminará las restricciones de viaje para canadienses y residentes permanentes totalmente vacunados, pero que mantendrá el cierre de las fronteras del país a todos los extranjeros, aunque estén inmunizados, que no lleguen al país por razones consideradas esenciales. La medida anunciada por el Gobierno permitirá a los canadienses y residentes permanentes totalmente vacunados evitar el aislamiento forzoso durante 14 días a su regreso, así como la estancia en un hotel durante los tres primeros días en el país. En estos momentos, Canadá tiene cerradas sus fronteras a viajes considerados no esenciales y sólo permite la entrada a los ciudadanos o residentes permanentes, pero estos tienen que permanecer en un hotel mientras se realizan pruebas para verificar que no tienen covid-19, y posteriormente se tienen que aislar en sus domicilios durante 14 días. (EFE)

21.23 | La Casa Blanca, preocupada por el bajo ritmo de vacunación entre los jóvenes

La Casa Blanca expresó este lunes (21.06.2021) su preocupación por el bajo ritmo de vacunación entre los jóvenes estadounidenses, especialmente entre 18 y 25 años, y admitió que será muy difícil llegar al objetivo del presidente Joe Biden, quien espera que para el 4 de julio el 70 por ciento de los adultos cuente con al menos una dosis. Pese a los notables avances logrados, con más del 65 por ciento de los adultos ya inoculados con al menos una de las dosis de los sueros disponibles, las autoridades sanitarias subrayan como uno de los grandes retos la necesidad de incentivar la vacunación entre los más jóvenes. "Lo que hemos visto en los datos es que hay una gran diferencia entre las personas de más de 25 años y las de entre 18 y 25 años", indicó Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, en su rueda de prensa diaria. Psaki subrayó que esta disparidad es "preocupante, especialmente dado que la variante delta está en alza" y, recordó, "no discrimina por edad". Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), a finales de mayo pasado el 80 por ciento de los mayores de 65 años había sido vacunado, mientras que el segmento de entre 18 y 29 el porcentaje era de menos del 40 por ciento. (EFE)

20.46 | Turquía anulará toque de queda por pandemia en julio y vuelve a la normalidad

Turquía eliminará a partir del 1 de julio el toque de queda nocturno en vigor y otras restricciones impuestas para frenar la pandemia del coronavirus, anunció este lunes (21.06.2021) el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan. "A partir del 1 de julio levantaremos todas las restricciones de salir a la calle. El límite de la música se fijará en las 24:00 horas. Se pondrá fin a las restricciones en los viajes entre ciudades y en transporte público urbano", dijo Erdogan en un discurso transmitido por la cadena NTV. La referencia a la música puede indicar una hora de clausura de los establecimientos de ocio, que ahora deben cerrar a las 21:00 horas, pero los detalles serán dados a conocer por las autoridades próximamente. La campaña de vacunación en Turquía, iniciada en enero, ha inmunizado a 14 millones de personas con las dos pautas, con otros 28 millones en espera de la segunda dosis. (EFE)

19.58 | Francia suma 40 muertos por o con covid-19 y 487 casos en un día

Francia notificó este lunes (21.06.2021) 40 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y 487 nuevos positivos, que elevan a 110.778 el número de fallecimientos por o con covid-19 desde el inicio de la pandemia y a 5,75 millones el de contagios. La presión hospitalaria siguió además su tendencia a la baja, con 10.386 hospitalizados en total y 1.655 pacientes en unidades de cuidados intensivos, lo que representa un balance neto, entre ingresos y altas, de 132 personas menos en el primer caso y de 48 en el segundo. Desde el inicio de la campaña de vacunación, el pasado diciembre, 18,7 millones de personas ya tienen en Francia la pauta completa y 32,2 millones, una cifra equivalente al 48,1 por ciento de la población total, ha recibido al menos la primera dosis. (EFE)

19.48 | Chile detecta 5.252 casos nuevos de coronavirus y la positividad alcanza el 6,5 por ciento

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este lunes (21.06.2021) la detección de 5.252 nuevos casos y 132 fallecidos por o con covid-19, mostrando una tendencia a la baja de contagios en comparación a inicios de este mes, pero una constante en el nivel de decesos, mientras la positividad a nivel nacional se situó en el 6,5 por ciento. "La baja de cifras no debe hacernos pensar que el virus ha desaparecido. El virus sigue y seguirá por mucho tiempo", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris. "Este virus va a mantener una tasa de contagiados más menos estable, no en los niveles de ahora, pero va a ser muy difícil llegar a nivel cero. Eso es imposible", agregó Paris al ser consultado por la proyección que tiene la pandemia. La ocupación de camas críticas en el país se mantiene al 95 por ciento, con 2.737 personas conectadas a ventilación mecánica por complicaciones derivadas del coronavirus, de un total de 3.236 pacientes que permanecen hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. (EFE)

19.27 | Sudáfrica acogerá el primer centro de África dedicado a vacunas de mRNA

Sudáfrica, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Francia, acogerá el primer centro de África dedicado a la formación y la aplicación de la tecnología basada en ácidos ribonucleicos mensajeros (mRNA), con la meta de producir vacunas contra el SARS-CoV-2 a mediano plazo. La iniciativa fue presentada este lunes (21.06.2021) en una rueda de prensa virtual en la que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó que la pandemia de coronavirus demuestra que "los países de bajos recursos no pueden depender de los países productores de vacunas para abastecer sus necesidades". Agregó que "confiar en unas pocas compañías para abastecer de bienes públicos globales es restrictivo y peligroso", tras recordar que mientras que los países desarrollados están viendo una rápida mejoría de la pandemia gracias a la vacunación, otras naciones en África, América y Asia atraviesan el escenario opuesto. (EFE)

19.26 | Mario Draghi se opone a la final de la Eurocopa en Londres debido a la variante Delta

El jefe de gobierno italiano, Mario Draghi, señaló este lunes (21.06.2021) en Berlín que se opone a que la final de la Eurocopa se dispute en el estadio londinense de Wembley debido al aumento de los casos de covid-19 ligados a la variante Delta. En una rueda de prensa conjunta con la canciller Angela Merkel, Draghi dijo oponerse a que "la final del campeonato europeo se dispute en un país en el que los contagios están aumentando rápidamente". Gran Bretaña sufre en las últimas semanas un aumento de los casos debido a la propagación de la variante Delta, localizada por primera vez en la India. Según el diario The Times, Johnson estudia la posibilidad de eximir de cuarentena a unas 2.500 personas (miembros de la UEFA o de la FIFA, patrocinadores, difusores) para las semifinales y la final, previstas el 6, 7 y 11 de julio en el coliseo londinense. Según los medios, algunos ministros temen que la UEFA lleve esos tres partidos a Budapest si no se propone alguna exención, puesto que Hungría no impone ninguna condición para la entrada en su territorio de viajeros provenientes del espacio Schengen. (AFP)

18.50 | Rusia empieza a hablar de dosis de refuerzo ante aumento de casos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció este lunes (21.06.2021) que la situación epidémica en una serie de regiones rusas ha empeorado, al tiempo que las autoridades rusas empiezan a promover la idea de una dosis de refuerzo contra el coronavirus. "Lamentablemente la amenaza del coronavirus no ha retrocedido aún. La situación ha empeorado incluso en una serie de regiones", afirmó en una reunión con diputados de la Duma del Estado (Cámara Baja). Putin ha instado en varias ocasiones a la población a vacunarse, la última vez el sábado, ante la renuencia de los rusos a inocularse y ante el aumento en las últimas semanas de nuevos casos de coronavirus en el país, especialmente en Moscú y San Petersburgo. Rusia es actualmente el sexto país con más casos de coronavirus con 5,3 millones de casos y recientemente ha superado al Reino Unido, según el mapa de la Universidad Johns Hopkins. (EFE)

18.42 | OMS: Variante Delta es "la más rápida" y puede aprovechar relajación medidas

La variante Delta del coronavirus causante del covid-19, primero detectada en la India, es la que se transmite con mayor velocidad, y puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países para expandirse, advirtió este lunes (21.06.2021) la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Esta variante nos preocupa mucho, y circula ya en 92 países", subrayó en rueda de prensa la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove. La variante delta "tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización, si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto" en un momento en el que todavía grandes poblaciones siguen sin vacunar, añadió la experta estadounidense. "Es la variante más rápida, y puede afectar fácilmente a los más vulnerables", insistió por su parte el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. (EFE)

18.29 | India marca récord de vacunación con 8 millones de dosis en una jornada

India marcó este lunes (21.06.2021) un nuevo récord en su campaña de vacunación contra el covid-19 al administrar más de ocho millones de dosis en una sola jornada, el mismo día en que se permitió a mayores de 18 años optar por la inmunización de manera gratuita. De acuerdo con los datos oficiales, este país de 1.350 millones de habitantes administró 8,2 millones de vacunas en todo el país, un número que duplica los datos diarios logrados hasta ahora. Así, India suma más de 283 millones de dosis tras poco más de cinco meses de campaña. Esto se desglosa en 233 millones de personas que recibieron al menos una dosis, y 50,5 millones que completaron las dos rondas necesarias. (EFE)

18.13 | Italia reduce las restricciones en todo el país y suma 500 nuevos contagios

Todas las regiones de Italia excepto el Valle de Aosta (norte) están desde este lunes (21.06.2021) en la considerada "zona blanca", es decir, sin restricciones más allá del uso de mascarilla, en un día en el que el país registró 495 nuevos contagios y 21 fallecidos, informó el Ministerio de Sanidad. Los lunes son días con datos más bajos en cuanto a contagios registrados debido al menor número de pruebas realizadas durante la jornada del domingo (unas 81.700 pruebas se han realizado entre ayer y hoy, muy por debajo de lo habitual). Aun así, los nuevos contagios se mantienen en mínimos, en niveles de septiembre pasado, y suponen un descenso de más de 400 casos si se comparan con las cifras del lunes anterior, con un número similar de test realizados. En el último día han muerto 21 personas en Italia por el virus SARS-CoV-2, una cifra levemente superior a las 17 víctimas del domingo, con lo que el total de fallecidos aumentó a 127.291, mientras que el número de casos desde el inicio de la emergencia sanitaria se elevó a 4.253.460. (EFE)

18.01 | Paraguay se encamina a completar vacunación de mayores de 50 años

Paraguay inició este lunes (21.06.2021) la vacunación de los adultos de 52 años, cumplidos o por cumplir, y más, en una nueva extensión de una campaña de inmunización que busca alcanzar a 4,7 millones de personas, de los poco más de 7 millones de habitantes que componen su población. Desde febrero de este año, cuando arrancó la vacunación con el personal sanitario y los adultos mayores, hasta la fecha, 580.230 personas han recibido al menos una de las dos dosis, según los datos del Ministerio de Salud. Las estadísticas de Our World in Data, con registros hasta el 17 de junio, reflejan que un 3,37 % de la población paraguaya había recibido la pauta completa, mientras que un 5,92 % ya cuenta con una dosis. (EFE)

17.19 | Covid-19 genera problemas cognitivos durante los primeros meses tras el alta

Algo más del 50 por ciento de los pacientes hospitalizados por covid-19 muestran problemas cognitivos dos meses después de haber superado la enfermedad, según un estudio presentado este lunes (21.06.2021) en la séptima edición del Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) de Viena. Entre los afectados, un 16 por ciento presentaba problemas con las funciones ejecutivas -como trastornos de memoria y pensamiento flexible-, un 6 por ciento no discernía correctamente el contraste y la profundidad de los espacios, otro 6 por ciento experimentó un deterioro de la memoria y un 25 por ciento combinaba todos los síntomas. Los investigadores del estudio, desarrollado en Italia, repitieron las mismas pruebas diez meses después de la infección y el porcentaje de pacientes con problemas cognitivos se redujo al 36 por ciento, precisa el EAN en un comunicado. Por otra parte, el mismo estudio revela que un 20 por ciento de los pacientes sufría trastorno de estrés postraumático, mientras que un 16 por ciento sumaba incluso síntomas depresivos. (EFE)

17.13 | Cuba confirma 1.561 positivos por SARS-CoV-2, nuevo récord

Cuba marcó este lunes (21.06.2021)un nuevo récord de contagios diarios tras confirmar 1.561 casos de coronavirus, con lo que acumula 169.365 positivos, según el balance diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). De los nuevos casos, 1.511 son autóctonos y 50 importados, casi todos de Rusia. Los fallecidos se elevaron a 1.170 al sumarse once muertes en la última jornada. En los hospitales cubanos y centros de aislamiento se encuentran ingresadas 33.764 personas: 8.364 casos activos -58 en estado crítico y 103 graves-, 7.238 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Junio se ha convertido ya en el peor mes de la pandemia en el país caribeño, al sumar 26.042 contagios en 20 días y 205 decesos. (EFE)

16.52 | Argentina recibe nuevo lote de vacunas de AstraZeneca y espera más envíos

Argentina recibió este lunes (21.06.2021) un cargamento de 1.139.000 de dosis de la vacuna de AstraZeneca y espera la llegada de más envíos de otros laboratorios esta semana. Las vacunas llegaron procedentes de Estados Unidos y fueron producidas, mediante un acuerdo con AstraZeneca, por el laboratorio argentino mAbxience en la provincia de Buenos Aires y terminadas en la planta del laboratorio AMRI de Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos). Al recibir el cargamento, el jefe de Gabinete de Argentina, Santiago Cafiero, destacó en rueda de prensa que esta nueva llegada de vacunas "es importante para continuar escalando la campaña de vacunación" en el país sudamericano, que ya ha recibido 21.806.145 de dosis de diversos proveedores. (EFE)

16.44 | Lisboa incrementa los test para frenar el avance de la pandemia

Lisboa ha incrementado de forma exponencial la realización de test para detectar los casos de coronavirus debido a que es la zona con mayor incidencia de Portugal, donde este lunes (21.06.2021) se notificaron 756 nuevos casos y 3 muertos. Los residentes de Lisboa, que tenían limitado a dos el número de test covid mensuales, se podrán realizar los que consideren oportunos, tanto en farmacias como en puntos móviles habilitados. Además, las autoridades anunciaron que en Lisboa se ampliarán los horarios de vacunación con el objetivo de llegar a inmunizar a 65.000 personas todas las semanas. (EFE)

