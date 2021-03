+ Coronavirus hoy: Japón detecta nueva variante del SARS-CoV-2 +

Todas las actualizaciones en Hora del Centro de Europa (CET, por sus siglas en inglés)

12.29 | Cinco países de la UE se quejan del injusto reparto de las vacunas anticovid

Austria, República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia pidieron la celebración de una cumbre de la Unión Europea (UE) para debatir sobre las "enormes disparidades" existentes, según estos países, en la distribución de vacunas anticovid, según una carta divulgada este sábado (13.03.2021). El canciller austriaco Sebastian Kurz ya acusó el viernes a algunos Estados miembros de la UE, sin nombrarlos, de haber cerrado de forma secreta "contratos" con laboratorios farmacéuticos, además de criticar una repartición desigual de vacunas anticovid. Kurz y los dirigentes de los otros cuatro países, enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alegando que "el suministro de dosis de vacuna por las compañías farmacéuticas a los países de la UE no se hace de forma equitativa". (AFP)

Sebastian Kurz.

12.22 | Tasa de ocupación en hospitales de Cisjordania supera el 100 por ciento

La tasa de ocupación de los hospitales en la Cisjordania ocupada superó el 100 por ciento a causa del incesante aumento de contagios de coronavirus, informó este sábado (13.03.2021) el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). "La situación es muy peligrosa", explicó Sanidad en un comunicado, en el que alertó sobre el escaso cumplimiento de las restricciones por parte de algunos ciudadanos y advirtió que recomendarán medidas más severas. Los casos aún activos en Cisjordania superan los 18.000 y han incrementado velozmente en los últimos días, con cifras de contagios diarias en torno a los 2.000 e índices de positivos por encima del 25 por ciento. La vacunación es todavía limitada en este territorio, con unos tres millones de habitantes y que solo ha recibido 9.800 dosis, de las cuales ya se ha administrado más del 90 por ciento. (EFE)

11.06 | El Reino Unido inmunizará a su población adulta dos meses antes que la UE

El Reino Unido va camino de inmunizar a toda su población adulta contra el coronavirus para principios de junio, dos meses antes que los países de la Unión Europea (UE), según un análisis divulgado este sábado (13.03.2021) por The Times. Cada adulto de este país podría recibir al menos la primera dosis antes del 10 de junio, incluso antes de la fecha calculada por el Gobierno de finales de julio, según un estudio elaborado por la firma de investigación Airfinity para el citado periódico. En cambio, se estima que la UE en su conjunto vacunará a todos sus adultos para la primera semana de agosto, recoge el diario. The Times subraya que se trata de la primera investigación que cuantifica la ventaja que logró este país al escoger no unirse al programa de vacunas comunitario. (EFE)

10.57 | India revisa efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca

India llevará a cabo una revisión más profunda de los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca la próxima semana, aunque no se han reportado casos de coágulos de sangre hasta el momento. El gobierno indio decidió realizar la revisión después de que varios países suspendieran su aplicación ante los temores de formación de coágulos de sangre, incluso aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no había razón para dejar de usar esta vacuna. "Estamos analizando todos los eventos adversos, particularmente los graves como muertes y hospitalizaciones. Volveremos si encontramos algo que nos preocupe", dijo N.K. Arora, miembro del grupo de trabajo nacional de India sobre COVID-19. (AFP)

10.46 | AstraZeneca anuncia nuevos retrasos en entregas de vacunas anticovid a la UE

El laboratorio anglosueco AstraZeneca anunció este sábado (13.03.2021) nuevos retrasos en la entrega de su vacuna contra el COVID-19 a la Unión Europea (UE), alegando problemas de producción y restricciones de exportación. El grupo había decidido recurrir a sus centros de producción fuera de la UE para el suministro al bloque, pero "lamentablemente, las restricciones de exportación reducirán las entregas en el primer trimestre" y "probablemente" en el segundo, según un portavoz del grupo. (AFP)

10.24 | Japón detecta nueva variante del coronavirus en viajero llegado de Filipinas

Las autoridades de Japón detectaron una nueva variante del coronavirus en un viajero procedente de Filipinas, la cual había sido descubierta anteriormente en ese país y podría presentar un mayor riesgo sanitario que las cepas más comunes, informan este sábado (13.03.2021) los medios nipones. La variante es distinta las descubiertas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, aunque al igual que éstas podría ser más resistente a la inmunidad generada por las vacunas disponibles, según los detalles divulgados por el Ministerio de Salud nipón. La nueva cepa se detectó en un hombre de unos 60 años que llegó a Japón a través del aeropuerto de Narita y que dio positivo por SARS-CoV-2 pese a que no presentaba síntomas de la enfermedad. Las autoridades niponas también señalaron que esa variante ha sido identificada anteriormente en el centro de Filipinas desde finales de enero, donde desde entonces se han registrado más de una treintena de contagios de la misma. (EFE)

09.59 | Reino Unido celebrará una jornada de reflexión el 23 de marzo por la pandemia

Un minuto de silencio, una vigilia nacional y diversos actos virtuales formarán parte de una jornada de reflexión prevista en el Reino Unido para el próximo 23 de marzo para marcar el primer confinamiento decretado en este país por la pandemia. Según indican este sábado (13.03.2021) los medios locales, el primer ministro británico, Boris Johnson, respalda esta iniciativa impulsada por la organización benéfica Marie Curie, a fin de recordar a todos aquellos que han fallecido por el coronavirus. En la jornada de reflexión se instará a la ciudadanía a encender luces y las autoridades iluminarán edificios relevantes y lugares emblemáticos. El consejero ejecutivo de Marie Curie, Matthew Reed, ha remarcado la importancia de que "todos nos unamos para reflexionar sobre nuestra pérdida colectiva; celebrar las vidas de las personas especiales que ya no están aquí; apoyar a aquellos que han perdido a seres queridos y confiar en un futuro mucho más prometedor". (EFE)

09.09 | Georgia recibe la primera partida de la vacuna AstraZeneca

Georgia recibió este sábado (13.03.2021) la primera partida de la vacuna contra el COVID-19, AstraZeneca, a dos días del inicio de la campaña de vacunación nacional. "La vacuna se distribuirá por 82 centros de todo el país. Estoy segura de que el proceso de vacunación será un éxito. Estamos dispuestos a minimizar todos los riesgos", dijo Ekaterina Tikaradze, ministra de Sanidad georgiana, en rueda de prensa. Las 43.200 dosis de AstraZeneca son la primera partida de vacunas que recibe este país. "Este es un día muy importante. Ésta es una vacuna autorizada por la Organización Mundial de Salud, así que es de alta calidad. Antes de final de este año planeamos vacunar al 60 por ciento de la población, es decir 1,7 millones de personas", señaló Amiran Gamkrelidze, jefe del centro nacional de control de enfermedades de Georgia. (EFE)

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Sputnik V, Instituto Gamaleya La "vacuna rusa" suscitó desconfianzas iniciales, pero se ha consolidado como una opción para una veintena de países, entre ellos Argentina, Bolivia y Venezuela. Las dudas surgieron por su rápida aprobación, en agosto de 2020, sin haber terminado los ensayos. Sin embargo, estudios posteriores le otorgan una alta eficacia a este preparado, que usa vectores adenovirales para provocar inmunidad.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BNT162b2, BioNTech/Pfizer La vacuna de la firma alemana BioNTech usa una tecnología hasta ahora inédita: ARNm cubierto por lípidos. Explicado en simple, la vacuna "imita" la forma del SARS-CoV-2, provocando la respuesta del organismo. En ensayos mostró una alta eficacia, que se ha visto replicada en condiciones reales. La firma Pfizer actúa en la alianza como socio en la fabricación. Es usada en una veintena de países.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus mRNA-1273, Moderna La vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) y la firma Moderna usa una tecnología similar a la de BioNTech. En ensayos demostró una eficacia cercana al 95 por ciento. A diferencia de la de BioNTech, esta fórmula puede almacenarse a -20 grados. Se usa en EE.UU. y la Unión Europea.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus AZD1222, Oxford-AstraZeneca Esta vacuna desarrollada por expertos británicos y suecos utiliza como vector un adenovirus de chimpancé modificado. Los ensayos se realizaron en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Japón e India, y se vieron interrumpidos un par de ocasiones por muertes sospechosas. Sin embargo, se confirmó su seguridad y una eficacia que va del 60 al 90 por ciento. Se usa en Brasil, la UE y Reino Unido.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad5-nCoV, Cansino Biologics La vacuna de esta firma china usa el adenovirus del resfriado común para introducir en el cuerpo humano una proteína inactivada del SARS-CoV-2, provocando una respuesta inmune. Ha sido usada en China para inocular a soldados del Ejército Popular, y los ensayos se llevaron a cabo en Rusia, Pakistán, México, Chile y Argentina. Actualmente se usa en México, Malasia e Indonesia. Usa solo una dosis.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus CoronaVac, Sinovac Biotech Como muchas vacunas que usan virus inactivados, esta fórmula recurre a partículas del SARS-CoV-2 conseguidas en cultivos e inactivadas antes de ser inyectadas en el organismo. La presencia de estos virus provoca la reacción inmune y previene que la enfermedad se desarrolle. Probada en Brasi, Indonesia, Chile y Turquía, muestra una efectividad superior al 50 por ciento.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBV152, Bharat Biotech También con virus inactivados, esta vacuna desarrollada por Bharat y el Consejo Indio de Investigación Médica es conocida como Covaxin, y ha mostrado una eficacia del 81 por ciento en ensayos clínicos. En su momento, desató controversia por haber sido inoculada en trabajadores médicos cuando la fórmula aún estaba en fase I de ensayos clínicos. India busca ahora que se apruebe en otros mercados.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBIBP-CorV, Sinopharm Con ensayos en Argentina, Perú, Emiratos Árabes Unidos y otros estados, esta vacuna china de virus inactivados ha sido ya aprobada en países de Medio Oriente. Según los estudios, tendría una eficacia del 86 por ciento. Sinopharm está en el ojo de la polémica en Perú por haber enviado "vacunas de cortesía" para políticos y por haber donado miles de dólares al gobierno.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson Junto a la de CanSino, es las única vacuna de una sola dosis hasta la fecha. Es desarrollada por la firma belga Janssen Pharmaceutica, filial de la estadounidense Johnson & Johnson. Se puede almacenar en un frigorífico normal y ha mostrado una eficacia superior al 66 por ciento. Usa un vector viral no replicativo derivado del adenovirus A26 humano. Autor: Diego Zúñiga



