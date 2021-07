+ Coronavirus hoy: Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.05 | OMS se muestra preocupada por "cuarta ola" en Magreb y Medio Oriente

La variante delta del coronavirus generó un "aumento" de los casos en 15 países de Medio Oriente, Magreb, África y Asia, que se confrontan una "cuarta ola" con la mayoría de la población no vacunada, advirtió este jueves (29.07.2021) la OMS. La entidad sostiene que la variante delta se encuentra presente en 15 de los 21 países de la región Mediterráneo Oriental de esta agencia de la ONU, que abarca desde Marruecos hasta Pakistán. "La mayoría de nuevos casos y pacientes hospitalizados son personas no vacunadas. Ahora la cuarta ola del covid-19 se produce en esta región", aseguró Ahmed al Mandhara, al frente de la oficina Mediterráneo Oriental de la OMS. Los casos positivos aumentaron un 55 por ciento y los muertos un 15 por ciento en un mes en esta región, que registró durante este periodo 310.000 contagios y 3.500 fallecidos semanales. (AFP)

20.27 | Costa Rica recibe lotes de vacunas y cierra julio con 1,3 millones de dosis

Las autoridades de Costa Rica reciben este jueves (29.07.2021) un lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 de la empresa AstraZeneca y otro de BioNTech/Pfizer, con lo que este país de 5 millones de habitantes cierra julio con más de 1,3 millones de dosis recibidas, la cifra mensual más alta hasta ahora. El Gobierno informó que llegó al país un lote de 163.200 dosis de AstraZeneca y que al final del día llegará un lote de 319.410 dosis de la vacuna desarrollada por la alemana BioNTech, con lo que el país habrá recibido en julio 1.368.300 dosis en total, lo que ha permitido acelerar la vacunación y abarcar a las personas sin factores de riesgo mayores de 20 años. Antes de julio, el mes que más vacunas arribaron a Costa Rica fue mayo, con 890.670. "Superaremos los 4,1 millones de dosis recibidas. Cada llegada de vacunas, cada dosis puesta, nos da más esperanza. La vacunación se acelera con fuerza en todo el país", afirmó el presidente Carlos Alvarado en sus redes sociales. (EFE)

19.48 | Chile registró una positividad inferior al 2 por ciento y caída de pacientes en UCI

Chile registró este jueves (29.07.2021) una tasa de positividad en las pruebas PCR del 1,97 por ciento el índice más bajo documentado hasta la fecha desde que comenzó la pandemia, al tiempo que anotó una caída en el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI). "La evolución favorable de las últimas semanas nos ha permitido reducir a 1.516 los pacientes en UCI, es decir, 1.500 menos que hace un mes", informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. Después de una grave segunda ola que se extendió de marzo a julio y puso contra las cuerdas al sistema hospitalario, la pandemia se ha replegado en Chile hasta niveles no vistos desde abril de 2020 y el país recupera parcialmente la normalidad tras un largo período de duras restricciones. En las últimas 24 horas, Chile sumó 1.383 casos y 119 muertes que dejan el balance total de la pandemia en más de 1,6 millones de casos y 35.295 decesos totales. (EFE)

19.35 | Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad israelí decidió este jueves (29.07.2021) comenzar a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a personas mayores de 60 años, anunció el primer ministro, Naftali Benet. "A partir de este domingo, los hospitales y los centros de salud permitirán que la población mayor reciba una tercera dosis", dijo Benet durante un discurso televisado, en el que explicó que la decisión "se basó en abundante investigación y análisis" y en el "riesgo que presenta la variante delta". "Compartiremos toda la información que tengamos con el resto de la comunidad internacional a medida que avancemos", agregó. Esta tercera dosis será administrada a aquellas personas que superen la edad mínima establecida y que hayan recibido su segunda dosis hace al menos cinco meses. Tras algunos meses de cuasi normalidad, Israel, uno de los países que más rápido logró vacunar a un alto porcentaje de su población, volvió a aplicar algunas restricciones a fines del mes pasado tras registrar un lento pero repentino aumento en los contagios. (EFE)

19.06 | Secretario general de la OEA anuncia que dio positivo al SARS-CoV-2

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves (29.07.2021) que contrajo el nuevo coronavirus, por lo que canceló todos sus compromisos públicos. "He dado positivo al covid-19 (sic) por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas", escribió en Twitter. "Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse", dijo. Almagro, un diplomático uruguayo de 58 años que encabeza la OEA desde 2015, ha trabajado regularmente durante la pandemia desde su oficina en la sede del bloque regional en Washington. Según imágenes difundidas en su cuenta en Twitter, esta semana tuvo varias citas presenciales en su despacho. (AFP)

19.00 | Francia supera el millar de pacientes en cuidados intensivos

Francia superó este jueves (29.07.2021) el millar de pacientes con COVID-19 ingresados en cuidados intensivos, por vez primera desde el pasado día 6, indicaron las autoridades sanitarias. Ese día fue el último que el país había tenido más de 1.000 pacientes en esas unidades, tras más de un mes de continuas caídas del número de ingresos. Tras varios días por encima de los 900 pacientes, las autoridades sanitarias indicaron que este jueves había 1.015 pacientes en cuidados intensivos, después de haber registrado 91 nuevos ingresos en las últimas 24 horas. El número de ingresos en esas unidades ha crecido un 15 por ciento en una semana. El país registró 91 fallecidos por covid en hospitales, agregaron las autoridades sanitarias. (EFE)

18.56 | Bolivia dona a Cuba alimentos e insumos contra el coronavirus

Bolivia enviará a Cuba una donación de 20 toneladas de alimentos, jeringas e insumos de bioseguridad contra el SARS-CoV-2, para atenuar los efectos del embargo de Estados Unidos a la isla, informó este jueves (29.07.2021) el gobierno. El presidente Luis Arce dijo desde su cuenta de Twitter que aprobó un decreto que "autoriza la donación de jeringas, alimentos e insumos de bioseguridad a la hermana república de Cuba" por solidaridad con la isla, que no sólo enfrenta la pandemia "sino el brutal bloqueo económico y comercial impuesto por EE.UU.". El gobierno boliviano difundió luego el decreto, detallando la donación: 16,5 toneladas de alimentos, 2,5 toneladas de jeringas descartables y 1 tonelada de insumos de bioseguridad. Un avión boliviano llevará el cargamento el viernes hasta La Habana. (AFP)

17.35 | Cuba notifica más de 8.000 positivos por SARS-CoV-2 y 68 fallecidos en un día

Cuba notificó este jueves (29.07.2021) 8.607 nuevos positivos por coronavirus y 68 fallecidos, para un acumulado de 366.985 contagios y 2.628 muertes desde la confirmación del primer enfermo en marzo de 2020, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). En los laboratorios del país caribeño se procesaron 53.469 muestras para detectar los casos de hoy, de los cuales 16 fueron importados. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 85.289 personas: 44.059 casos activos - 146 críticos y 197 graves-, 37.496 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

16.42 | Justicia española suspende exigencia de certificado covid para acceder a locales en Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente la medida impuesta por el Gobierno de Canarias para exigir el certificado covid o alguna prueba diagnóstica para acceder a los locales de comidas y hostelería. El Gobierno de Canarias había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4 y requería que el 50 por ciento del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa realizada en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Esta decisión ha sido recurrida por una asociación de empresarios a los que el TSJC ha dado la razón de forma cautelar. (EFE)

16.13 | La Juventus en aislamiento tras un positivos de un jugador

El primer equipo de la Juventus de Turín fue puesto en aislamiento después de un test positivo de un jugador de la plantilla, anunció este jueves (29.07.2021) el club de la Serie A en un comunicado. La Juventus "anuncia que durante unos controles previstos dentro del protocolo (sanitario) en vigor, se reveló que el jugador Hamza Rafia es positivo" por SARS-CoV-2, informa el documento. "Respetando las reglas y de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, el equipo entra hoy en aislamiento. Este procedimiento permitirá a todos los casos negativos en los controles entrenarse con regularidad y jugar los partidos, sin permitir otros contactos que los de dentro del grupo", concluye el texto. El joven volante tunecino de 22 años había jugado un partido con el primer equipo de la Juventus la pasada temporada en Copa de Italia, indica el periódico deportivo la Gazzetta dello Sport. (AFP)

