+Coronavirus hoy: Israel, Austria y Dinamarca anuncian ambiciosa alianza para producir vacunas+

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:37 | Israel, Austria y Dinamarca crean una alianza para desarrollar vacunas

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció este jueves junto con su homólogo austriaco Sebastian Kurz y la danesa Mette Frederiksen una alianza entre los tres países para investigar y desarrollar vacunas.

"Vamos a crear un fondo común de investigación y desarrollo y discutir la posibilidad de una inversión conjunta en instalaciones de producción de vacunas", declaró Netanyahu. Los dos dirigentes europeos alabaron la campaña de vacunación de Israel, la más avanzada del mundo, que Frederiksen calificó de "inspiradora".

16:51 | Novartis va a producir la vacuna del laboratorio alemán CureVac

El laboratorio alemán CureVac firmó un acuerdo con el gigante farmacéutico suizo Novartis para la producción de la vacuna de ARN mensajero que está desarrollando, anunció la empresa

Novartis tiene previsto iniciar la producción de esta vacuna, cuya autorización está estudiando el regulador europeo, "en el segundo trimestre de 2021", indicó la biotecnológica alemana, y va a fabricar un máximo de 50 millones de dosis a finales de 2021 y unos 200 millones en 2022.

16:18 | Airbus no prevé despidos en Francia, Alemania y Reino Unido debido a pandemia

Airbus no tiene previsto ningún despido en Francia, Alemania y Reino Unido, los países más afectados por el plan de recorte de 15.000 puestos de trabajo para adaptarse a la crisis provocada por la pandemia, anunció el fabricante europeo de aviones este jueves.

El grupo, que contaba con 131.349 empleados al 31 de diciembre, había anunciado a finales de junio la supresión de 5.100 puestos en Alemania, 5.000 en Francia, 1.700 en Reino Unido, 900 en España y 1.300 en sus otros centros en todo el mundo.

15:21 | Alemania autoriza vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

La comisión alemana de vacunas aprobó este jueves el uso del fármaco de AstraZeneca/Universidad de Oxford en personas mayores de 65 años, anunció el ministerio de Salud.

La canciller Angela Merkel ya había adelantado el miércoles que la comisión iba a dar su visto bueno y que su gobierno secundaría la decisión. Alemania no había autorizado hasta ahora el uso de esta vacuna en este grupo etario en particular, al argumentar que no existían datos científicos suficientes.

afp/reuters/dpa/ap //rr