+ Coronavirus hoy: Irlanda recomienda suspender uso de vacuna de AstraZeneca +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

13.44 | Orban insta a Bruselas a publicar los contratos de compra de las vacunas

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orban, instó este domingo (14.03.2021) a la Comisión Europea (CE) a publicar los contratos de compra de las vacunas contra el COVID-19, al tiempo que criticó el hecho de que para hacerlo se requiera el consentimiento de los proveedores de los fármacos. "Los burócratas de Bruselas han fallado, ya que han firmado contratos cuyos detalles no pueden ser publicados sin el consentimiento de la otra parte", dijo Orbán en una entrevista a la radio pública Kossuth. "Ellos deberían demostrar, con los contratos, que han negociado bien y que han firmado contratos que sirven a los intereses de la gente europea", enfatizó el primer ministro húngaro, quien volvió, una vez más, a responsabilizar a la CE de los retrasos en las entregas de las vacunas aprobadas para la Unión Europea (UE). Según Orbán, esos problemas de suministro justifican que su país haya recurrido a la compra de la vacuna china Sinopharm y de la rusa Sputnik sin esperar que sean autorizadas por la UE. (EFE)

12.42 | Portugal se prepara para empezar a abrir tras dos meses de confinamiento

Portugal se prepara para empezar a abrir este lunes "a cuentagotas", con la vuelta a clase de los niños de hasta 9 años y la apertura de comercios como peluquerías y librerías, dos meses después de confinarse para atajar su peor momento de toda la pandemia. Con una bajada drástica en los contagios -en las últimas dos semanas sólo un día se superó ligeramente el millar- y las muertes y hospitalizaciones en mínimos desde octubre, los portugueses comienzan a dejar atrás, gradualmente, las duras restricciones que estaban en vigor desde el 15 de enero. Actualmente, Portugal tiene una incidencia de 105 casos por 100.000 habitantes y el índice de reproducción del virus es de 0,78 (cada 100 pacientes se contagian otros 78), con 813.716 infecciones y 16.669 muertos desde que empezó la pandemia. (EFE)

11.26 | Italia se confina el lunes, pero espera una mejoría al final de la primavera

Italia, que en gran parte se confinará el lunes 15 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, apuesta por una mejoría "en la segunda mitad de la primavera" boreal, aseguró este domingo (14.03.2021) el ministro de Salud, Roberto Speranza. "La implementación de medidas más rigurosas y el aumento progresivo de personas vacunadas nos llevan a pensar que tendremos mejores cifras ya en la segunda mitad de la primavera", declaró el ministro en el diario La Repubblica. "El hecho nuevo son las variantes, la inglesa en particular que prevalece en nuestro país (...) y representa 54% de los casos, aunque esperamos una cifra más alta" en el futuro, aseguró. La mayor parte de Italia deberá permanecer confinada a partir del lunes en el marco de las nuevas restricciones por el aumento de los contagios de coronavirus. Italia, con 102.000 muertos desde el inicio de la pandemia, tuvo el sábado en 24 horas 26.000 casos y 317 nuevos fallecimientos. (AFP)

11.20 | Detienen en Jordania a director de hospital tras muerte de pacientes COVID por fallo de oxígeno

El director y cuatro funcionarios de un hospital público de Salt, cerca de Amán fueron detenidos tras la muerte de siete enfermos de COVID-19 en reanimación, por fallos en el suministro de oxígeno, informó una fuente judicial este domingo (14.03.2021). El fiscal de Salt decidió detenerlos por una semana, para fines de la investigación y determinar las responsabilidades, dijo la fiscalía general de Amán en un comunicado. En plena reaparición de la epidemia de coronavirus en Jordania, las muertes causaron conmoción en el país y la ira del rey Abdalá II, quien acudió al hospital de Salt, a 30 km de la capital, y pidió la dimisión del director, Abdel Razak al Khachman. Jordania, de 10 millones de habitantes, registra más de 464.000 casos de coronavirus y más de 5.200 muertes. (AFP)

11.02 | Recomiendan suspender la vacuna de AstraZeneca en Irlanda por "precaución"

Las autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron la suspensión temporal a partir de este domingo (14.03.2021) de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en ese país como medida de "precaución", tras detectarse nuevos casos de coágulos sanguíneos en personas que han recibido ese preparado. La recomendación dada por la Comisión nacional de asesoramiento de inmunización (NIAC) en Irlanda se basa en nuevos datos "proporcionados por la Agencia del Medicamento Noruega ayer por la tarde y tras mantener conversaciones con el Organismo regulador de productos sanitarios (HPRA)". El responsable médico adjunto de Irlanda, Ronan Glynn, explicó que la NIAC recibió más información de un "informe de la Agencia de Medicamentos de Noruega (informando) de cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos tras ser inoculados con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca". Glynn aclaró que "no se ha concluido que haya ningún vínculo entre la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y estos casos". Pese a ello, y a la espera de más información, se recomendó aplazar el uso de la fórmula de la firma anglosueca. (EFE)

10.18 | Ministro de Educación francés quiere escuelas abiertas pese al alza de contagios

El ministro de Educación de Francia, Michel Blanquer, consideró que las escuelas deben seguir abiertas, a pesar del agravamiento de la epidemia de SARS-CoV-2 en el país, y deseó que en abril se pueda comenzar a vacunar a los profesores. En una entrevista publicada este domingo (14.03.2021) en Le Parisien, Blanquer también propuso algunas medidas para frenar el crecimiento violencia entre menores de edad, reflejada en mortales peleas callejeras entre pandillas y trágicos episodios de acoso escolar. "La escuela es lo último que habría que cerrar, porque es la institución más importante, situada en el corazón de la sociedad. No se pueden cerrar las escuelas si antes no lo hemos intentado todo y todo lo que hemos intentado no ha sido suficiente", refirió el ministro. Francia, donde la saturación de los hospitales se ha agravado en los últimos días paralelamente a un aumento de la incidencia de la enfermedad, es uno de los países europeos que ha mantenido más tiempo abiertas sus escuelas durante el último año de la crisis sanitaria. (EFE)

09.43 | Pedro Sánchez: "2021 será el año de la vacunación y la recuperación"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró este domingo (14.03.2021), al cumplirse un año del anuncio del primer estado de alarma por la pandemia, que España tiene hoy un "horizonte claro de país: 2021 será el año de la vacunación y la recuperación". El político escribió en su cuenta de Twitter: "Desde hace un año luchamos contra el #COVID19. 2020 fue el año de la gran resistencia frente a la mayor calamidad en un siglo. Lo superamos con esfuerzo, sacrificio y una gran moral de victoria frente a la incertidumbre". Además, se mostró convencido de que un año después de la pandemia se puede hacer frente al virus: "Hoy tenemos ya certezas gracias a la ciencia frente al virus. Y un horizonte claro de país: 2021 será el año de la vacunación y la recuperación. El año de la gran confianza y la gran esperanza en España". (EFE)

DZC