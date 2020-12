++ Coronavirus hoy++ hay más de 70 millones de contagios

DOK Leipzig 2020: documentales y cintas animadas para ver desde el sofá

Mujeres fuertes de Egipto

Los filmes se emiten en el idioma original con subtítulos en inglés. Uno de los documentales muestra la vida de las levantadoras de peso. No llevan velo, practican al aire libre, porque no tienen lugar donde entrenar. Mujeres, como Asmee (foto), luchan contra los estereotipos, levantando muchos kilos. "Lift Like a Girl" es una documentación dirigida por Mayye Zayed durante cuatro años.