+ Coronavirus hoy: hallan "mutación británica" del SARS-CoV-2 en Chile +

21:25 (CET). Guatemala pretende comprar sin intermediarios vacunas contra el COVID-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes (29.12.2020) que buscará comprar directamente cinco millones de dosis de vacunas contra el coronavirus al laboratorio estadounidense Moderna. "La primera semana de enero enviaré una iniciativa al Congreso para que nos permita comprar directamente las vacunas sin intermediarios", dijo el mandatario durante una ceremonia por el 24° aniversario de la firma del acuerdo de paz que puso fin a 36 años de guerra civil. Giammattei detalló que a Moderna le solicitaron cinco millones de dosis que alcanza para inocular a 2,5 millones de personas. A ellas se suman las 3,37 millones que estarían esperando a través del mecanismo Covax. El dispositivo Covax, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la GAVI, engloba a unos 190 países, de los que más de 90 tienen un nivel de ingresos bajo o medio. (AFP)

21:13 (CET). El presidente de Argelia regresa a su país tras dos meses de tratamiento por COVID

El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune apareció este martes por la noche (29.12.2020) en la televisión pública de su país después de una estancia de dos meses en Alemania, dond fue tratado por COVID-19. "Es difícil estar lejos de su país y aún más difícil para alguien que tiene mucha responsabilidad", dijo el jefe de Estado, cuyas imágenes fueron transmitidas en el noticiero de las 20.00 horas. Aparentemente con buena salud, Tebboune, que ha recuperado peso desde su última aparición en televisión el 13 de diciembre, dio a entender que estaba casi curado. Fue recibido en el aeropuerto por varios altos funcionarios argelinos, entre ellos el primer ministro Abdelaziz Djerad y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Said Chengriha. Tebboune, de 75 años, fumador, abandonó el hospital militar Ain Naadja de Argel para ir a un hospital especializado de Alemania el 28 de octubre, después de haber contraído el COVID-19. Terminó su tratamiento y dejó el hospital a finales de noviembre, pero prolongó su estancia en Alemania por un período de convalecencia. (AFP)

21:08 (CET). BioNTech y Pfizer entregarán 300 millones de dosis de su vacuna a la UE

BioNTech y Pfizer confirmaron este martes (29.12.2020) la entrega de 300 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 a la Unión Europea, que activó una opción de compra de otros 100 millones de dosis para 2021. La Unión Europea había firmado un contrato con las empresas en noviembre en el que se comprometía inicialmente en 200 millones de dosis y se reservaba el derecho a pedir otros 100 millones más adelante. "Nuestro objetivo sigue siendo hacer que una vacuna eficaz esté disponible en cantidades suficientes para el mayor número de personas posible en todo el mundo", dijo el responsable de BioNTech, Ugur Sahin, citado en un comunicado. Los lotes destinados a la UE se producen en la planta belga de Puurs. Pronto se le unirá otra unidad de producción en Marburg (Alemania), que BioNTech adquirió al gigante farmacéutico suizo Novartis. (AFP)

20:41 (CET). Francia descarta por ahora un tercer confinamiento pero reforzará sus medidas

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, indicó este martes (29.12.2020) que el Gobierno quiere evitar un tercer confinamiento nacional o local, pero señaló que el toque de queda podría adelantarse a las seis de la tarde en las cuatro regiones más afectadas si la situación no mejora en los próximos días. "Lo que descartamos es la idea de un confinamiento general o local. En cambio, vamos a proponer una ampliación del toque de queda, que pasará de las 20.00 horas a las 18:00 horas en los departamentos donde la tasa de incidencia esté por encima del nivel nacional", dijo Véran en una entrevista en la cadena France 2. Véran, que este domingo adelantó en una entrevista en Le Journal du Dimanche que no podía excluir la posibilidad de un tercer confinamiento, quiso acallar los rumores y precisar que esta no es la opción privilegiada de momento. (EFE)

20:01 (CET). Dinamarca prolonga el cierre de la actividad económica hasta el 17 de enero

El Gobierno danés anunció este martes (29.12.2020) que prolongará dos semanas más el cierre de la actividad económica, hasta mediados de enero, debido a la situación epidémica provocada por la segunda ola de coronavirus. Las tiendas no esenciales estarán cerradas hasta el 17 de enero, al igual que los centros comerciales, peluquerías y clínicas de fisioterapia; cafés, restaurantes (aunque pondrán servir para llevar o a domicilio), instalaciones deportivas e instituciones culturales. Las escuelas, institutos y universidades continuarán también con la enseñanza a distancia dos semanas más, aunque las guarderías seguirán abiertas, y de igual manera los trabajadores públicos no esenciales trabajarán desde sus casas, mientras se invita al sector privado a hacer lo mismo. Dinamarca notificó en las últimas 24 horas 2.621 nuevos casos y 22 muertos más, para un total de 158.655 y 1.226, respectivamente. (EFE)

19:48 (CET). Kamala Harris recibe vacuna contra el COVID-19 ante cámaras e insta a confiar en inmunización

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió la vacuna contra el COVID-19 en vivo por televisión este martes (29.12.2020), e instó a la opinión pública a confiar en ese proceso de inoculación. Harris, utilizando una mascarilla, recibió frente a cámaras la primera de sus dos inyecciones de la vacuna fabricada por la firma estadounidense Moderna en el United Medical Center, una clínica ubicada en un área de importante población afroestadounidense de la capital, Washington. "Quiero recordarle a la gente que justo en su comunidad es donde puede recibir la vacuna, donde la recibirá gente que tal vez conozca", dijo la vicepresidente electa después de recibir la vacuna. Su esposo, Doug Emhoff, también iba a ser vacunado. (AFP)

19:42 (CET). España suma 324 nuevos fallecidos por o con COVID en 24 horas

El número de fallecidos por o con COVID-19 en España volvió a repuntar en las últimas 24 horas con 320 decesos más, de acuerdo a los datos ofrecidos este martes (29.12.2020) por el Ministerio de Sanidad, según los cuales la incidencia del virus sigue subiendo, con 255,55 puntos por cada 100.000 habitantes, nueve más que ayer, a las puertas de las celebraciones de fin de año. El informe del Ministerio señala que de ayer a hoy en España se han reportado 14.089 nuevos contagios, con lo que la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia se eleva a 1.893.502, y la de muertos a 50.442. (EFE)

19:28 (CET). Rusia suministrará a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V

Rusia suministrará a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, informó este martes (29.12.2020) Kiril Dmitriev, presidente del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR). "Ellos han dicho que están dispuestos a comprar 10 millones de dosis. Eso, sin duda, se extenderá durante medio año o incluso un poco más", dijo Dmitriev en declaraciones a la televisión pública. El funcionario confirmó que el FIDR se encuentra en estrecho contacto con el Gobierno venezolano con el fin de "empezar el suministro cuanto antes". Venezuela ha sido escenario desde un principio de los ensayos clínicos de la vacuna rusa, cuya eficacia es del 91,4 por ciento, según los resultados de la tercera fase. (EFE)

18:46 (CET). Chile detecta primer caso de cepa británica de SARS-CoV-2

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este martes (29.12.2020) que detectaron el primer caso de la nueva cepa del coronavirus, en una mujer chilena que arribó a Santiago y luego se trasladó al sur del país. El contagio fue detectado tras un análisis al examen de PCR que se hizo la pasajera tras presentar síntomas una vez que llegó a Chile, informó la subsecretaria del Ministerio de Salud, Paula Daza. La pasajera arribó a Chile el 21 de diciembre proveniente desde Madrid tras estar en Dubái y Londres, luego se trasladó en avión a la ciudad de Temuco, a unos 800 km al sur de Santiago. Tras detectar esta nueva cepa, las autoridades de Salud anunciaron que a partir del 31 de diciembre todos los pasajeros -chilenos y extranjeros residentes en Chile - que ingresen al país deberán hacer una cuarentena obligatoria de 10 días. La medida se puede levantar en caso de presentar un PCR negativo al cabo de siete días, explicó Daza. (AFP)

18:03 (CET). El número de nuevos casos en Reino Unido se dispara y supera los 53.000

El Reino Unido registró este martes (29.12.2020) su máximo número de contagios por SARS-CoV-2 en 24 horas con 53.135 nuevos casos, así como otras 414 muertes causadas por la enfermedad, informó el Gobierno británico. La cifra de nuevas infecciones supera en casi 12.000 el récord de un solo día, que se había alcanzado el lunes con 41.385 casos. El Gobierno atribuye este alarmante crecimiento sobre todo a la aparición de una nueva variante del virus, que se está propagando con gran velocidad por Londres, el este y el sur de Inglaterra. (EFE)

17:55 (CET). Italia suma 11.224 nuevos contagios de coronavirus y 659 fallecidos en un día

Italia ha contabilizado en las últimas veinticuatro horas 11.224 nuevos contagios de coronavirus y 659 fallecidos, informó este martes (29.12.2020) el Ministerio de Sanidad, con lo que la curva de infecciones se mantiene bajo control. Con estos datos, la cifra total de casos desde febrero, cuando comenzó la emergencia en el país, se eleva a 2.067.487 y ha habido 73.029 fallecidos en total. (EFE)

17:37 (CET). Los casos positivos de SARS-CoV-2 rozan los 80 millones en el mundo

Los casos positivos por SARS-CoV-2 rozan este martes (29.12.2020) los 80 millones en el mundo, según los datos aportados por los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los casos diarios confirmados por test de diagnóstico y que han sido reportados a la Organización se elevan a 254.315, una cifra que representa prácticamente la mitad de lo registrado en los últimos días. Los fallecimientos por la pandemia son 1,76 millones, de los cuales 3.770 corresponden a las últimas veinticuatro horas. Todavía es pronto para evaluar el impacto de las fiestas de Navidad en la propagación del virus, aunque numerosos científicos y responsables políticos temen que los casos y muertes se disparen en los próximos días. (EFE)

17:36 (CET). Detectados 18 casos de coronavirus en la Premier League en la última ronda de test

Dieciocho jugadores y miembros de 'staff' de la liga de fútbol de Inglaterra dieron positivo por SARS-CoV-2 durante la última ronda semanal de test, anunció este martes (29.12.2020) la Premier League. "La Premier League confirma que entre el lunes 21 de diciembre y el domingo 27 de diciembre, 1.479 jugadores y miembros de 'staff' se sometieron a test para detectar" el SARS-CoV-2, explicó la institución en un comunicado. "Entre ellos, 18 personas dieron positivo. Los jugadores y miembros de 'staff' positivos van a aislarse diez días". Se trata de la cifra más elevada desde el inicio de la campaña de test semanales en el campeonato inglés. (AFP)

16:46 (CET). México recibirá el 11 de enero 436.800 dosis de Pfizer para todo el país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes (29.12.2020) que el 11 de enero llegarán al país un total de 436.800 dosis de Pfizer, el primer gran cargamento de vacunas contra la COVID-19 que será repartido en casi todos los estados del país. "El 11 de enero llegan al país 436.800 dosis que se repartirán en 27 estados de la República (de 32 estados), dosis que llegarán directo a los aeropuertos de cada región", explicó López Obrador, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Hasta el momento, México ha recibido unas 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere de dos inoculaciones por persona, y ha suministrado 9.500 a personal médico de la Ciudad de México, la más golpeada del país por el coronavirus, y del norteño estado de Coahuila. (EFE)

16:41 (CET). Paraguay contará con vacunas del sistema Covax entre mayo y junio de 2021

El Gobierno aseguró este martes (29.12.2020) que Paraguay contará entre mayo y junio del 2021 con vacunas contra el coronavirus, que ha causado 2.202 muertes en el país, mediante la plataforma multilateral Covax, sin descartar que puedan llegar antes a través de las negociaciones con varias empresas. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dijo a los periodistas que, al margen de ese cronograma, el Gobierno mantiene conversaciones con firmas con registro sanitario de emergencia. "La premisa es que esa disponibilidad esté antes de mayo o junio, que es lo que ya tenemos con el mecanismo Covax (...) A principios de este año tendríamos un panorama más claro", indicó Mazzoleni. (EFE)

16:34 (CET). Suiza detecta 7 casos de variante del coronavirus aparecida en el Reino Unido

Suiza confirmó este martes (29.12.2020) que ha detectado siete casos de la variante del coronavirus aparecida en el Reino Unido y, aunque se considera que la nueva cepa no circula masivamente en el país, las autoridades han pedido a la ciudadanía no bajar la guardia. En un país de 8,6 millones de habitantes, la media de casos de SARS-CoV-2 confirmados en la última semana ha sido de 3.429, un 19 por ciento menos que la semana anterior, pero que a ojos de los especialistas aún es una tasa muy elevada. Sobre la nueva cepa que circula en Europa, el responsable del área de Gestión de Crisis en la Oficina Federal de Salud, Patrick Mathys, dijo que, aunque su diseminación probablemente ya no se puede evitar, lo importante ahora es ralentizarla. Mathys dijo que la capacidad de los laboratorios que analizan las nuevas variantes del coronavirus deben reforzase para comprender mejor qué cepa circula en un determinado territorio y su influencia sobre el curso de la pandemia. (EFE)

16:28 (CET). Lituania eleva un 40 por ciento su cifra de muertos por o con covid tras reconocer un error

El Ministerio lituano de Sanidad elevó este martes (29.12.2020), tras reconocer un error de conteo, en un 40 por ciento la cifra total de muertos con o por COVID-19, hasta las 2.151 personas en un país con apenas tres millones de habitantes. A los 1.347 fallecidos contabilizados hasta ahora oficialmente se tienen que sumar 804 nuevas víctimas mortales del coronavirus que no se habían registrado en las estadísticas. "Se ha comprobado que 324 muertos por coronavirus y 480 muertos por otras causas pero infectados con coronavirus no se habían contabilizado", explicó el ministerio. El error se descubrió al comparar las estadísticas de las autoridades sanitarias regionales con los datos del centro estatal de registro entre octubre y diciembre. (EFE)

16:23 (CET). Chile roza los 16.500 muertos desde marzo y suma 1.958 casos

Chile bordea los 16.500 muertos desde el inicio de la pandemia en marzo, tras registrar 45 nuevos fallecidos por o con COVID-19 este martes (29.12.2020), día en el que el país alcanzó los 603.986 contagios totales tras sumar 1.958 nuevos casos, informaron las autoridades sanitarias. El país ha experimentado en las últimas dos semanas una segunda ola de contagios con un incremento de más del 30 por ciento en el número de casos diarios que lo ha devuelto a cifras que no se registraban desde junio, cuando estuvo al borde del colapso sanitario. El balance total de muertes por SARS-CoV-2 es de 16.488 y el número de casos activos -lo que significa que pueden contagiar- este martes es de 13.744. (EFE)

16:09 (CET) Repunte de muertes por o con COVID en Portugal, con 74 fallecidos en una jornada

Portugal notificó este martes (29.12.2020) 74 muertes por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, un repunte con respecto al día anterior, en tanto que suma 3.336 nuevos contagios y supera la barrera de las 400.000 infecciones desde el inicio de la pandemia. Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), las defunciones vuelven a incrementarse tras registrarse este lunes 58 decesos, su número más bajo en un mes y medio. Desde que comenzó la pandemia, Portugal, con diez millones de habitantes, contabiliza 6.751 muertes y 400.002 casos de coronavirus, de los cuales 65.467 permanecen activos. (EFE)

15:52 (CET). Cuba inmunizará a su población contra el COVID-19 con vacuna propia en seis meses

Cuba podrá inmunizar a toda su población contra el nuevo coronavirus con una vacuna propia en el primer semestre de 2021, afirmó el director del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Vicente Vérez Bencomo, citado el martes (29.12.2020) por el diario oficial Granma. Vérez hizo la afirmación ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante una visita al IFV, donde se elaboran los dos candidatos vacunales contra el covid-19: Soberana01 y Soberna02. Las "soberanas han avanzado en el ensayo clínico de manera importante, la 01 va terminando la Fase 1 y la 02 entra en la Fase 2", informó Vérez. Señaló que ambas han demostrado confianza en cuanto a seguridad y respuesta inmune, pero "Soberana 02 en específico, por sus características, ha mostrado una respuesta inmune temprana (a los 14 días), lo que permite pasar a Fase 2 de ensayo clínico de forma más rápida". (AFP)

DZC