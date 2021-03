+ Coronavirus hoy: Francia recomienda vacuna de AstraZeneca solo a mayores de 55 años +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

15.08 | El Reino Unido tuvo un exceso de mortalidad del 7,2 por ciento en 2020 por la pandemia

El Reino Unido registró un exceso de mortalidad del 7,2 por ciento en 2020 por efecto de la pandemia, sobre la media de decesos de los cinco años previos, informó este viernes (19.03.2021) la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés). Según la ONS, el Reino Unido ocupa el octavo lugar entre los países europeo con el mayor número de muertes adicionales acumuladas a fecha del 18 de diciembre del año pasado. La ONS señala que, en todo 2020, este país se situó en segundo lugar entre los países europeos por exceso de muertes de personas de menos de 65 años, con un 7,7 por ciento, por detrás de Bulgaria (12,3 por ciento), una tendencia que "se está investigando", declaró la encargada del análisis, Annie Campbell. La Oficina Nacional de Estadísticas precisa que sus datos no incluyen los fallecimientos ocurridos durante 2021, cuando se ha registrado en el Reino Unido una tercera ola de la pandemia. (EFE)

14.59 | El primer ministro francés se vacuna con AstraZeneca

El primer ministro francés, Jean Castex, se vacunó este viernes (19.03.2021) contra el coronavirus con la dosis de AstraZeneca, con el objetivo de reforzar la confianza en ese producto después de que ayer recibió el visto bueno de las autoridades sanitarias europeas. Castex, de 55 años, recibió la vacuna ante las cámaras en el Hospital Militar Begin (París), de manos de una enfermera a la que felicitó porque "no he sentido absolutamente nada". A continuación, Castex pasó a una zona privada para el período de 15 minutos de reposo tras la administración de la vacuna. La vacunación del jefe del Gobierno ocurrió muy poco después de que la Alta Autoridad de Sanidad (HAS) de Francia recomendó hoy que, mientras se despejan las dudas sobre el riesgo de trombosis de AstraZeneca para las personas de menos de 55 años, se reserve esta vacuna solo a quienes superan esa edad. (EFE)

14.48 | Austria extiende el veto a los aterrizajes de vuelos de Brasil y Sudáfrica

Las autoridades austríacas extendieron por dos semanas más, hasta el 4 de abril, la prohibición de aterrizajes de aviones procedentes de Brasil y Sudáfrica, informó este viernes (19.03.2021) el Ministerio de Transporte. El objetivo del veto a la llegada de vuelos desde Brasil -que rige desde el 25 de enero- y desde Sudáfrica(28 de diciembre de 2019) es evitar la importación las variantes del coronavirus detectadas en esos países y consideradas especialmente contagiosas. Pese a la medida, tanto la cepa brasileña como la sudafricana han sido detectadas en numerosos positivos en la república alpina, donde sin embargo la mutación más extendida es la británica. Con respecto a los vuelos procedentes del Reino Unido, la prohibición de aterrizaje, en vigor desde el pasado 21 de diciembre, expirará el próximo domingo y no será prorrogada. (EFE)

14.41 | Casi el 8 por ciento de la población de Uruguay recibió dosis de la vacuna anticovid

Casi un 8 por ciento de la población de Uruguay ha recibido la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19 Pfizer o CoronaVac, las dos que se administran en el país sudamericano desde el 1 de marzo, después de una jornada récord vivida este jueves con casi 36.000 personas inoculadas. Según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 268.331 personas han recibido la primera dosis de alguna de las dos vacunas compradas por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, lo que supone un 7,65 por ciento de la población. Casi 36.000 personas (35.940) fueron inoculadas este jueves en lo que supuso la jornada de mayor afluencia a los vacunatorios instalados en los 19 departamentos (provincias) del país, y 107.648 ya tienen cita para hacerlo en los próximos días. (EFE)

13.43 | Río de Janeiro cierra las playas el fin de semana para reducir contagios

El alcalde de Rio de Janeiro anunció este viernes (19.03.2021) el cierre de las playas, símbolo de la vida carioca, por el fin de semana, en un intento por frenar la propagación del coronavirus en uno de los estados más afectados de Brasil. A partir del sábado queda prohibida "la permanencia de individuos en la playa, tanto para hacer deportes, tomar baño o para actividades económicas", afirmó el alcalde Eduardo Paes en una conferencia de prensa en la que calificó la situación como "muy crítica". Tampoco será permitido estacionar en la rambla -excepto para los residentes de la zona- y se prohibirá el ingreso de buses turísticos a la ciudad. Las unidades de cuidados intensivos de la red pública de la ciudad registran una tasa de ocupación del 95 por ciento, según las autoridades. (AFP)

13.24 | Bélgica teme una nueva ola de contagios por SARS-CoV-2

Las autoridades sanitarias belgas alertaron este viernes (19.03.2021) sobre la posibilidad de que el país se esté adentrando en una nueva ola de la pandemia del coronavirus, después de que hayan aumentado tanto los contagios como las hospitalizaciones en torno a un 30 por ciento en los últimos días. "Nos encontramos hoy en lo que podría ser el principio de una nueva ola", dijo el portavoz del instituto público Sciensano, Yves Van Laethem. Entre el 9 y el 15 de marzo la media de contagios diarios subió a 3.266, lo que eleva el número total de infecciones en el país a 822.801 desde el inicio de la pandemia, según los datos publicados por el instituto de salud pública belga, Sciensano. (EFE)

13.09 | Francia recomienda reservar la vacuna de AstraZeneca a pacientes a partir de 55 años

Las autoridades sanitarias francesas autorizaron este viernes (19.03.2021) la reanudación de la administración de la vacuna de AstraZeneca, pero recomendaron reservarla a las personas a partir de 55 años. Esta medida se basa en el hecho de que los pocos casos graves de trombosis detectados en Europa tras la vacunación con este producto se dieron únicamente en menores de 55 años, según la Alta Autoridad de Salud (HAS) francesa. (AFP)

13.07 | Varios países retoman la vacunación con AstraZeneca

Varios países europeos retomaron este viernes (19.03.2021) la administración de la vacuna de AstraZeneca. Para combatir al coronavirus, Alemania y Francia, así como Italia, Bulgaria y Eslovenia, reanudaron la inoculación con el preparado anglo-sueco, mientras que Países Bajos, España y Portugal comenzarán la próxima semana. Una quincena de países habían suspendido la administración del fármaco ante el temor a reacciones como la formación de coágulos. Dinamarca, por su parte, anunció que, al igual que sus vecinos Noruega y Suecia, esperaría antes de reanudar la vacunación. (AFP)

12.09 | Hungría prolonga restricciones hasta finales de marzo por récord de contagios

Hungría prolonga por al menos una semana más las restricciones por la pandemia, hasta el 29 de marzo, debido a los nuevos máximos en contagios y fallecimientos, anunció este viernes (19.03.2021) el primer ministro, Viktor Orban. En Hungría rige actualmente un toque de queda nocturno, así como el cierre de la educación presencial, del comercio no esencial, de los locales de ocio y de la gastronomía, mientras que el uso de mascarillas es obligatorio en todos los espacios públicos y en el transporte. El país centroeuropeo ha registrado en las últimas 24 horas 10.758 nuevos casos y 213 muertes por el coronavirus, ambas cifras suponen nuevos récords desde el inicio de la pandemia. (EFE)

11.02 | Bulgaria marca otro récord de hospitalizados y enfermos graves por COVID-19

Bulgaria marcó este viernes (19.03.2021) un nuevo récord de hospitalizados, 8.082, con 278 nuevos ingresos en un día, así como de enfermos graves, 670, con una subida de 61 en las pasadas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad. Los nuevos positivos detectados en el país de siete millones de habitantes ascienden a 4.008, mientras que el número de fallecidos se sitúa en 102, lo que eleva las víctimas mortales totales desde el inicio de la pandemia a 11.817. Bulgaria es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de fallecimientos en relación a la población en los últimos 14 días, con 157 muertos por millón de habitantes. (EFE)

10.56 | El seleccionador de Inglaterra pide vacunas para los futbolistas

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, pidió que los futbolistas puedan ser vacunados pronto por el riesgo que entrañan los viajes a los que está sometidos. El técnico inglés insistió en que si se pide a los jugadores que jueguen con tanta regularidad y que si encima están sumidos en viajes internacionales, deberían recibir pronto la vacuna. "Estamos en un punto en el que le pedimos a nuestros atletas que se pongan en situaciones donde es más probable que cojan el virus que otros, y creo que tenemos que tener un poco más de responsabilidad con ellos", dijo Southgate en rueda de prensa. "En mi opinión estamos cerca del punto en el que sea aceptable que se les ponga en la lista de vacunados. No sugiero que deban estar delante de trabajadores clave o de profesores, quienes tienen que recibir la vacuna antes. Además, creo que el fútbol puede ahorrar dinero al sistema sanitario comprando las vacunas y administrándolas", añadió. (EFE)

10.32 | Laboratorio indio producirá 200 millones de dosis de vacuna Sputnik V

El fondo soberano ruso (RDIF), a cargo del desarrollo de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, anunció este viernes (19.03.2021) que firmó un acuerdo con un grupo farmacéutico indio para producir al menos 200 millones de dosis de este fármaco. El RDIF, que financió en parte el desarrollo de la vacuna, indicó que se había asociado a una filial del grupo farmacéutico Strides para producir a partir del tercer trimestre de 2021 "un mínimo de 200 millones de dosis de Sputnik V, suficientes para vacunar a 100 millones de personas". (AFP)

09.41 | Con casi 40.000 casos, India suma los peores datos desde noviembre

India registró este viernes (19.03.2021) los peores datos de contagios por SARS-CoV-2 desde noviembre, con 39.726 nuevas infecciones, lo que ha llevado a las autoridades del país a multiplicar los esfuerzos para evitar que la segunda ola se dispare. Estas casi 40.000 infecciones contrastan con los datos de los últimos meses, cuando predominó el optimismo con un continuo descenso que llegó a registrar menos de 10.000 positivos en febrero, frente al pico de la pandemia en septiembre, con casi 100.000 casos. Con estos nuevos casos, el total de positivos en India ascienden a 11,5 millones, manteniéndose como el tercer país con más casos confirmados, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. (EFE)

09.14 | Tailandia anuncia una rebaja en la cuarentena para los llegados del exterior

Las autoridades sanitarias de Tailandia anunciaron este viernes (19.03.2021) que recortarán a partir de abril a 7 días la cuarentena obligatoria para los viajeros que procedan del extranjero siempre y cuando ya hayan sido vacunados contra el SARS-CoV-2. Este recorte a la mitad con respecto a los vigentes 14 días, tiene como objetivo estimular el malogrado sector turístico, uno de los pilares de la economía tailandesa y que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Además, aquellas personas que todavía no se hayan inoculado contra el coronavirus verán rebajado su periodo de cuarentena a 10 días siempre que den un resultado negativo en las pruebas para detectar el virus. Las autoridades aseguraron que si todo marcha como está previsto, levantarán todas las medidas de aislamiento a los viajeros llegados del exterior a partir del 1 de octubre, fecha en la que esperan haber vacunado a más de la mitad de los 69 millones de tailandeses. (EFE)

08.55 | Japón permitirá la entrada de deportistas extranjeros a partir del lunes

Japón decidió permitir la entrada desde el 22 de marzo de los deportistas extranjeros contratados en sus ligas profesionales, que no podían ingresar al territorio desde que se declaró la alerta sanitaria, adelantaron este viernes (19.03.2021) los medios locales. El archipiélago nipón prohíbe desde diciembre la entrada al país en principio de todos los extranjeros no residentes, pero permitirá como excepción la entrada de estos profesionales tras levantar el estado de emergencia en Tokio y alrededores, y siempre que se sometan a medidas anticovid, según detalló la cadena pública NHK. (EFE)

08.10 | Filipinas aprueba uso de vacuna rusa anticovid Sputnik V

Filipinas, que se enfrenta a un aumento de los contagios por SARS-CoV-2, aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik V, anunció este viernes (19.03.2021) el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Las autoridades filipinas "homologaron [Sputnik V] según el procedimiento para un uso de emergencia", precisó el fondo soberano ruso, que financió el desarrollo de la vacuna. Inicialmente acogida con escepticismo en el extranjero, Sputnik V ha convencido a una decena de países y la revista científica The Lancet validó su fiabilidad en febrero. (AFP)

