+ Coronavirus hoy: Francia adelanta la vacunación de todos los adultos +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20.51 | Los neoyorquinos que acudan a vacunarse podrían ganar 5 millones de dólares

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este jueves (20.05.2021) que todo neoyorquino mayor de 18 años que acuda a vacunarse podrá optar a un sorteo de 5 millones de dólares, una iniciativa que se une a la larga lista de incentivos de las autoridades de EE.UU. para que sus ciudadanos se protejan del coronavirus. Se trata de un programa que han bautizado como "Vax and Scratch" (Vacuna y rasca), por el que cualquier adulto que vaya a vacunarse a 10 instalaciones repartidas por el estado de Nueva York entre el 24 y el 28 de mayo recibirá un rasca y gana valorado en 20 dólares, con el que podrían hacerse con el premio de la lotería "5 Million Mega Multiplier". Aunque el premio más alto es el de 5 millones, los neoyorquinos que se vacunen en esas fechas también podrán optar a otros premios monetarios, como el segundo, tercero, cuarto y quinto, que ascienden a 50.000, 20.000, 5.000 y 2.000 dólares respectivamente. (EFE)

19.59 | España registra el número más bajo de muertos por o con COVID-19 desde hace nueve meses

El Ministerio de Sanidad de España notificó este jueves (20.05.2021) 7.733 nuevos positivos y 33 muertos por o con COVID-19, el número diario de defunciones más bajo desde hace nueve meses, así como un nuevo descenso de la incidencia del contagio, hasta una media 139,8 casos por 100.000 habitantes en 14 jornadas. Desde que comenzó la pandemia, 3.631.661 personas se han contagiado en España y 79.601 han fallecido a causa de la infección. La incidencia baja 4,7 puntos en comparación con el dato de un día antes y la ocupación de la unidades de cuidados intensivos por enfermos de COVID-19 vuelve a retroceder, esta vez dos décimas, hasta el 17,2 por ciento de las camas disponibles. (EFE)

19.36 | Creador de BioNTech prevé una protección del 75 por ciento contra la variante india

Ugur Sahin, el creador de la vacuna de BioNTech, dijo este jueves (20.05.2021) que los últimos estudios permiten prever que el fármaco ofrece un nivel de protección de entre el 70 y el 75 por ciento contra la variante india del coronavirus. "Esta semana hemos hecho experimentos con la mutación india y nuestra vacuna muestra una reacción del 25-30 por ciento contra la variante india. Con esta reacción podemos esperar una protección del 70-75 por ciento contra infecciones", dijo el médico. El científico alemán de origen turco hizo estas declaraciones durante una videoconferencia con el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, transmitida en directo por la cadena NTV. Durante esta charla no dio más detalles sobre los experimentos realizados o qué pueden significar para la lucha contra la pandemia. (EFE)

19.21 | Chile vacuna con dos dosis a más de la mitad de su población objetivo

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este jueves (20.05.2021) que más del 50 por ciento de la población objetivo ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, lo que equivale a más de 7,6 millones de personas. "Es necesario que la población tome conciencia de la necesidad de vacunarse", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris. El país lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más rápidos y exitosos del mundo: es el segundo con mayor porcentaje de población vacunada con dos dosis, según datos de la Universidad de Oxford, y ha administrado una dosis a más del 62 por ciento de la población, la mayoría del laboratorio chino Sinovac. (EFE)

19.12 | Autoridades belgas vinculan dos muertes a la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Federal de Medicamentos y Productos de Salud de Bélgica (AFMPS) publicó este jueves (20.05.2021) un informe en el que da cuenta de la campaña de vacunación en Bélgica contra el coronavirus y señaló dos fallecimientos como posiblemente vinculados a las dosis de AstraZeneca. Esa agencia señaló que se produjeron en Bélgica dos decesos "considerados como probablemente vinculados a la vacuna" del citado laboratorio anglo-sueco. Se trata de la primera vez que las autoridades sanitarias belgas vinculan fallecimientos en el país con ese fármaco, que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) analizó por su relación con unos pocos casos fatales de trombos. La EMA determinó que los beneficios de la vacuna eran mayores que sus riesgos y no recomendó limitarla a ningún grupo de edad. Sin embargo, muchos Estados miembros de la UE decidieron no administrársela a los grupos de edad más jóvenes. (EFE)

19.09 | Neymar se vacuna y desea que inyecciones lleguen rápido a todos

El brasileño Neymar, de 29 años y estrella del París Saint-Germain (PSG), anunció este jueves (20.05.2021) que fue vacunado en Francia contra el SARS-CoV-2 y mostró su deseo de que las inoculaciones lleguen "lo más rápido posible" no solo a su país, "sino al mundo entero". "Deseo que todo regrese a la normalidad lo antes posible y que no solo que mi país, Brasil, sea vacunado, sino el mundo entero", dijo el futbolista en un mensaje en Instagram. La estrella brasileña publicó en esa red social una fotografía en la que un enfermero le inyecta una dosis -no especifica de qué vacuna- en el brazo izquierdo, casi completamente tatuado. "Después de tanta espera, llegó mi turno", agregó. El jugador resultó infectado por la COVID-19 el pasado septiembre. En Francia, donde más del 30 % de la población ya está inmunizada, la vacunación está abierta desde el pasado 12 de mayo al todos los mayores de edad, aunque bajo ciertas condiciones. (EFE)

18.07 | Serbia donará a República Checa 100.000 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech

El Gobierno serbio anunció este jueves (20.05.2021) que donará 100.000 dosis de la vacunas de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus a la República Checa "en señal de solidaridad hacia los ciudadanos de ese país en la lucha contra el coronavirus". El presidente serbio, Aleksandar Vucic, se reunió en Praga con el primer ministro checo, Andrej Babis, quien se refirió al gesto como un "regalo increíble" que permitirá acelerar la campaña de vacunación. Serbia ha vacunado ya completamente al 27 por ciento de su población, según los datos de la plataforma Our World in Data, con alguno de los cuatro fármacos que está empleando: Pfizer/BioNTech y AstraZeneca, aprobados por la Unión Europea, el chino Sinopharm y el ruso Sputnik V. República checa ha inmunizado plenamente al 10,6 por ciento de sus habitantes, por debajo del 13 por ciento de la media de la Unión Europea. Serbia ha efectuado donaciones de vacunas a sus vecinos balcánicos Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. (EFE)

17.48 | Francia adelanta al 31 de mayo la vacunación a todos los mayores de 18 años

Francia adelantará al 31 de mayo la vacunación contra el SARS-CoV-2 de todos los mayores de 18 años sanos, anunció este jueves (20.05.2021) el primer ministro, Jean Castex. El calendario previsto hasta ahora por el Gobierno francés establecía que las personas sanas de entre 18 y 50 años no podrían comenzar a vacunarse hasta el 15 de junio. Sin embargo, la marcha favorable de la campaña de inmunización ha permitido abrirla a todos los grupos de edad. "Estamos en el buen camino. Los indicadores sanitarios continúan mejorando", señaló Castex durante la visita a un centro de vacunación de las afueras de París, en la que señaló que el anuncio supone "una fuerte aceleración" del programa de inmunización masiva. Hasta ahora, un total de 21,55 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna en Francia (un 32 por ciento de la población), mientras que 9,26 millones (13,8 por ciento) tienen ya la pauta de inmunización completa. (EFE)

17.17 | El ministro del Interior de Perú es internado tras dar positivo al SARS-CoV-2

El ministro del Interior de Perú, José Elice, fue internado "para su pronta recuperación" en la Villa Panamericana de Lima tras dar positivo al SARS-CoV-2, informaron este jueves (20.05.2021) fuentes oficiales. Tras conocerse el diagnóstico, los médicos recomendaron que cumpla su aislamiento en la Villa Panamericana, el complejo construido para albergar a los participantes en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que ha sido adaptado para atender a personas afectadas por la enfermedad. El Ministerio del Interior (Mininter) exhortó a la población a "mantener las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno", que incluyen el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y frecuentar espacios con ventilación. Perú reporta hasta el momento un total de 1.903.615 infectados y 67.034 fallecidos por el virus SARS-CoV-2, de los cuales 12.415 están actualmente hospitalizados. (EFE)

17.01 | Brasil confirma primeros positivos con variante india en el país

Brasil confirmó este jueves (20.05.2021) los primeros casos positivos en el país con la variante india del coronavirus, que fue identificada en varios tripulantes de un barco procedente de Sudáfrica. La variante india, conocida científicamente como B.1.617 y calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una "preocupación global", fue identificada en seis de los 24 tripulantes de la embarcación, según los primeros resultados de las pruebas efectuadas por las autoridades sanitarias. Según declaraciones del secretario de Salud regional, Carlos Lula, en una rueda de prensa, uno de los tripulantes contagiados permanece en un hospital privado de Sao Luis, con cuadro de salud estable. (EFE)

16.52 | Cuba suma otros 1.252 positivos y mantiene alto nivel de contagios

Cuba registró este jueves (20.05.2021) otros 1.252 positivos al SARS-CoV-2, una de las cifras más altas hasta la fecha en pleno auge de la pandemia en el país caribeño, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). En la jornada también se notificaron seis muertes de personas infectadas, que aumentan a 840 el número total de fallecidos. La isla acumula un total de 129.346 positivos al coronavirus, según el parte diario del Minsap. En los hospitales cubanos están ingresados 28.136 pacientes: 6.856 casos activos, 4.369 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

16.51 | Brasil produce la primera partida de la vacuna rusa Sputnik V

La farmacéutica brasileña União Química produjo la primera partida de la vacuna rusa Sputnik V, según informó este jueves (20.05.2021) el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) en un comunicado. "Después de superar el procedimiento de control de calidad del Centro Gamaleya, la vacuna producida por União Química será exportada a otros países de América Latina para la lucha contra el COVID-19", señala el comunicado del fondo soberano ruso. En su momento, el FIDR transfirió a União Química la tecnología necesaria para poner en marcha la producción, además de documentación científica y biomateriales. (EFE)

16.49 | Paraguay anuncia llegada de vacunas para retomar la suspendida inmunización

Paraguay recibirá este fin de semana 250.000 vacunas contra el coronavirus compradas a Emiratos Árabes Unidos, según adelantó este jueves (20.05.2021) la Cancillería, un día después de que las autoridades sanitarias anunciaran la suspensión temporal de la campaña de vacunación en seis departamentos del país por falta de dosis. A las dosis procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, esperadas para este domingo, se sumarán el 29 del mismo mes otras 100.000 del lote de las 400.000 donadas por Qatar, como apuntó la misma fuente. Paraguay recibió su primer lote de vacunas en febrero, con 4.000 dosis de Sputnik V compradas a Rusia, y desde entonces ha seguido con un goteo inconstante de recepciones, muchas de ellas en forma de donación. (EFE)

16.36 | República Dominicana suma 3.600 muertes por covid mientras aumentan hospitalizaciones

República Dominicana alcanzó este jueves (20.05.2021) 3.600 muertes por o con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, en un día en el que se disparó el número de personas hospitalizadas por la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública notificó tres nuevas defunciones y 1.429 nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país alcanza las 280.994 personas. El aumento de hospitalizaciones afecta principalmente a la población adulta joven todavía sin vacunar, según dijeron responsables del Ministerio de Salud el miércoles. Un total de 2,6 millones de personas han recibido la primera dosis y 829.313 de ellos, un 10,6 por ciento de la población adulta, han completado la inmunización con la segunda inyección, según cifras oficiales. (EFE)

