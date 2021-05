+ Coronavirus hoy: FMI destaca gestión de Uruguay en la pandemia +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

02:03| Un crucero de Royal Caribbean será el primero en viaje de prueba en EE. UU.

La compañía de cruceros Royal Caribbean International es la primera en recibir la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para realizar a partir de junio "viajes simulados" con un barco y personas voluntarias en aguas de Estados Unidos, anunció este martes (25.05.2021) la empresa.

"Después de 15 meses y tanto trabajo de tantos en tiempos muy desafiantes (...) ¡Boom! ¡Equipo hacia adelante y hacia arriba!", escribió Michael Bayley, director ejecutivo de Royal Caribbean International, al anunciar en Facebook la concesión de los CDC y compartir una copia del documento en la red social.

01:38| Uruguay suma 3.979 casos nuevos y 51 decesos

Uruguay sumó 3.979 casos nuevos tras procesarse 19.179 test y 51 defunciones por COVID-19, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).

De esta forma, ahora Uruguay suma 271.859 casos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, de los que 34.257 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 504 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 3.973 son los decesos. El departamento (provincia) de Montevideo fue el más afectado con 1.856 casos mientras que Canelones (sur) ocupó el segundo lugar con 474 positivos.

01:33| Presidente de Honduras se vacuna por tener enfermedades base

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de 52 años, anunció que se inmunizará contra el COVID-19, que ya contrajo a mediados de 2020, por sufrir "dos enfermedades base y otra a causa del coronavirus" y detalló que le será aplicada la vacuna de AstraZeneca.

"Yo decidí que no iba a ser vacunado en el primer grupo. Pero hoy hice mi cita para vacunarme porque tengo dos enfermedades base y otra arrastrada por las secuelas de la COVID-19", indicó Hernández en uno de varios mensajes a través de la red social Twitter.

01:11| ¿Quién quiere desacreditar la vacuna Pfizer?

Varios influencers franceses han denunciado que han sido contactados por una misteriosa agencia de comunicación para proponerles, mediante retribución, que denigren la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, una propuesta que el ministro de Salud francés, Olivier Véran, calificó de "miserable" e "irresponsable".

"No sé de dónde procede, no sé si viene de Francia o del extranjero", declaró Véran a la cadena de televisión BFMTV. "Es miserable, peligroso, irresponsable y no funciona" dijo antes de agregar que esta acción no logrará que los "franceses den la espalda a la vacunación". Varios influencers, que cuentan con más de millón y medio de abonados en YouTube, aseguraron el 24 de mayo que habían sido contactados para que criticaran en las redes sociales la vacuna Pfizer, por lo que serían pagados.

01:01| FMI destaca gestión de Uruguay en la pandemia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la respuesta de Uruguay frente a la pandemia de COVID-19 y estimó un crecimiento cercano al 3% en 2021 tras una contracción del 5,9% el año pasado.

Uruguay, un pequeño país del Cono Sur americano con 3,4 millones de habitantes, tuvo una gestión "eficaz" de la crisis sanitaria, con un ritmo de vacunación "digno de elogio" y un enfoque "adecuado" de la política fiscal, dijo el Fondo al cabo de una visita virtual con el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

01:00| Colombia suma 21.181 casos, su segunda cifra más alta en la pandemia

Colombia sumó 21.181 contagios nuevos de COVID-19, su segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia tras los 21.669 del domingo pasado, y ya son 3.270.614 personas las que han contraído la enfermedad en el país.

Durante la jornada, el Ministerio de Salud también reportó 459 muertes, 402 de las cuales corresponden a días anteriores, y el número de víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en Colombia se elevó a 85.666. Aún hay 110.903 casos activos, que corresponden al 3,39 % del total, y aparecen como recuperados 3.063.330 pacientes, es decir el 93,66 %.

00:51| Argentina supera las 75.000 muertes por COVID-19

Argentina superó las 75.000 muertes por COVID-19 mientras cumple desde el sábado un confinamiento por nueve días para frenar los contagios, que lo ubican entre los países de mayor índice por millón de habitantes en la región.

El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 24.601 nuevos casos para un total de 3.586.736 positivos, mientras que ocurrieron 576 decesos, que llevan la cifra total de muertes a 75.056.

00:40| Brasil supera las 450.000 muertes y teme una tercera ola

Brasil superó las 450.000 muertes por COVID-19, según el balance oficial publicado en momentos en que los equipos epidemiólogos temen una tercera ola de la pandemia.

Un total de 452.031 personas fallecieron por el virus en Brasil desde marzo de 2020, 2.173 de ellas en las últimas 24 horas, cuando también se registraron 73.453 nuevos contagios. Aunque especialistas creen que las cifras reales son muy superiores, Brasil, con 212 millones de habitantes, es el segundo país más enlutado por la pandemia en números absolutos, por detrás de Estados Unidos.

00:36| Un "error humano" causó en Uruguay la caída del helicóptero con vacunas

Un "error humano" fue la causa del accidente de un helicóptero en marzo pasado en el departamento de Rocha (sureste) de Uruguay cuando trasladaba vacunas contra el COVID-19, según informaron autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Su comandante en jefe, general del aire Luis De León, detalló en conferencia de prensa que el accidente se debió a la rotura de un engranaje que transfiere la potencia de la aeronave. "Creemos que, por razones humanas, hubo mucha tensión en ese engranaje, que no se debió haber aplicado y eso provocó la rotura. Eso es lo que suponemos en base a que sí hubo un error en la gestión de mantenimiento de esa inspección en particular", expresó.

00:34| Congresista de EE. UU. compara logo a vacunados con estrella amarilla

Una congresista de Estados Unidos comparó un logo usado por personal de un supermercado para indicar que recibieron la vacuna contra el COVID-19 con la estrella amarilla, símbolo de la estigmatización nazi a las personas judías, lo que le valió la reprobación del jefe del bloque republicano.

"Los empleados vacunados obtienen un logo de vacunación como los nazis forzaban a los judíos a portar una estrella amarilla", tuiteó Marjorie Taylor Greene, una representante republicana fiel al expresidente Donald Trump. En su tuit divulgó un artículo sobre un supermercado donde el personal mostraba un logo indicando que está vacunado contra el coronavirus, dado que el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio.

00:33| Observan que un fármaco para artitris reumatoide rebaja la eficacia de Pfizer

Hasta un tercio de las personas que toman metotrexato -tratamiento habitual para las enfermedades como la artritis reumatoide y la psoriasis/artritis psoriásica- no logran una respuesta inmunitaria adecuada con las vacunas para el COVID-19 de ARN mensajero, en concreto la de Pfizer.

Esta es la principal conclusión de un reducido estudio publicado en la revista Annals of Rheumatic Diseases. Es un trabajo observacional, por lo que no se puede establecer la causalidad, para lo cual se necesita otra investigación. En concreto, los equipos científicos constataron que con el preparado de Pfizer-BioNTech se produjeron niveles adecuados de anticuerpos en más del 90% de las 208 personas sanas y en 37 con tratamientos biológicos u orales sin metotrexato, pero solo en el 62% de 45 pacientes que tomaban metotrexato, según un comunicado.

00:32| Primeros casos de coágulos en arterias tras vacunación con AstraZeneca

Un equipo de especialistas del Reino Unido ha notificado los tres primeros casos de personas con ictus isquémicos provocados por coágulos en las arterias después de recibir la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19.

Este accidente cerebrovascular, que se origina cuando los coágulos de sangre se producen en las arterias que suministran sangre al cerebro, es la forma más común de ictus, pero esta es la primera vez que se ha notificado en personas vacunadas con el suero de AstraZeneca.

00:17| Recobra fuerza en EE. UU. la idea de que el COVID-19 surgió en un laboratorio chino

Desestimada durante mucho tiempo por la mayoría de los equipos expertos, considerada altamente improbable sino descabellada, la idea de que la pandemia de COVID-19 se originó en un accidente de laboratorio chino volvió a tomar fuerza en las últimas semanas en Estados Unidos.

"La lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal no se ha movido. Y la de personas que sugieren que [el virus] pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo", resumió Scott Gottlieb, respetado exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la cadena CNBC.

00:06| Protestan en Argentina contra el endurecimiento de restricciones sanitarias

Diversas manifestaciones se celebraron en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina en contra del endurecimiento de las restricciones dispuestas por el Gobierno de Alberto Fernández para afrontar el embate de la segunda ola del COVID-19 en el país suramericano.

Las diversas movilizaciones, que se realizaron desafiando el estricto confinamiento por nueve días que rige desde la noche del pasado viernes, fueron convocadas por redes sociales. Los grupos de manifestantes expresaron consignas y reclamos muy variados, desde la reivindicación de las libertades individuales ante las restricciones, las quejas de quienes son comerciantes, el reclamo de más vacunas y hasta la negación de la existencia del COVID-19 en el planeta.

