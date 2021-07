+ Coronavirus hoy: expertos alemanes recomiendan combinar AstraZeneca con vacunas con mRNA +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.12. | Vacunación contra el coronavirus ha reducido muertes en Brasil, según estudio

La campaña de vacunación en Brasil comienza a dar resultados en la lucha contra la pandemia del coronavirus, según un estudio divulgado este jueves (01.07.2021) por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el cual señala una reducción en las tasas de mortalidad y en el número de pacientes en UCI por la enfermedad. De acuerdo con el principal centro de investigación médica de Latinoamérica, no ocurre lo mismo con la cantidad de contagios por SARS-CoV-2, que se mantienen en niveles elevados en una "alta meseta de transmisión". El estudio de la Fiocruz se refiere a la última semana epidemiológica, comprendida entre el 20 y el 26 de junio, cuando el número de casos por el virus se mantuvo en una incidencia promedio de 72.000 nuevos casos por día en el país, respecto a la semana anterior, y la media de mortalidad fue de 1.700 víctimas por día. Los datos señalan una leve fluctuación de los contagios, que cayeron 0,2 por ciento por día, mientras que la tasa de mortalidad se redujo diariamente en un 2,5 por ciento. (EFE)

20.37 | Chile vuelve a sumar menos de 3.000 casos y continúa levantando cuarentenas

Chile volvió a sumar este jueves (01.07.2021) menos de 3.000 casos nuevos de coronavirus por tercer día consecutivo y las autoridades anunciaron el levantamiento de la cuarentena en varios municipios más, una restricción que afecta ahora a menos del 10 por ciento de la población. El país, que llevaba desde marzo sumido en una grave ola de contagios que puso contra las cuerdas al sistema sanitario y obligó a confinar a más del 90 por ciento de la población en abril, registró en la última semana una disminución de casos nuevos del 20 por ciento, según indicó el subsecretario Alberto Dougnac. En las últimas 24 horas se registraron 2.677 nuevos casos y 43 muertos, lo que deja el balance total en 1,55 millones de contagios y 32.588 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. (EFE)

20.32 | La variante delta representa el 25 por ciento de los casos nuevos en EE.UU.

La variante delta, detectada primero en India, representa actualmente el 25 por ciento de los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos, advirtió este jueves (01.07.2021) la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), Rochelle Walensky. En una rueda de prensa, Walensky aseguró que se trata de una variante "hipertransmisible", que se ha convertido en el segundo tipo más prevalente en EE.UU., solo por detrás de la variante alfa, hallada por primera vez en el Reino Unido. El aumento de los casos por la mutación delta preocupa en Estados Unidos, donde hay un debate sobre la reintroducción del uso de la mascarilla después de que el condado de Los Ángeles y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomendaran en interiores incluso para personas totalmente vacunadas. (EFE)

20.07 | Portugal vuelve a imponer toque de queda en 45 municipios

Portugal anunció este jueves (01.07.2021) que restablecía un toque de queda nocturno a partir del viernes en 45 municipios, entre ellos Lisboa, ante el recrudecimiento de la epidemia a causa de la variante delta, anunció el gobierno. "Constatamos que la semana pasada la situación se deterioró de nuevo" declaró la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, en rueda de prensa, donde advirtió que "no están reunidas las condiciones para decir que la pandemia está bajo control". (AFP)

19.57 | Ecuador suma 1.034 nuevos casos y acumula 459.538

Ecuador notificó este jueves (01.07.2021) 1.034 nuevos casos de coronavirus, con lo que su cifra acumulada ascendió a 459.538, mientras que los decesos se elevan a 21.605, tras sumar 45 adicionales, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública. Los decesos se reparten entre los 15.933 confirmados y los 5.672 probables por la enfermedad, precisó el boletín oficial. La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la más afectada por la pandemia de las 24 jurisdicciones del país, con 380 nuevos positivos, con lo que su cifra total es de 164.220, mientras que la costera de Guayas, cuya cabecera es Guayaquil, tiene 65.207 contagios acumulados, 148 nuevos respecto a la víspera. El grupo etario que mayor incidencia aglutina de positivos por SARS-CoV-2, con el 60 por ciento, es el que comprende a personas de entre 20 y 49 años. (EFE)

19.53 | Especialistas alemanes recomiendan combinar vacunas anticovid AstraZeneca y con ARN mensajero

La comisión de vacunas de Alemania (STIKO) recomendó este jueves (01.07.2021), frente a la propagación de la variante Delta del coronavirus, inyectar una segunda dosis de cualquier vacuna basada en la tecnología de ARN mensajero tras una primera dosis de AstraZeneca. "La respuesta inmunitaria tras un esquema de vacunación" que combine los dos tipos de vacunas es "claramente superior a la respuesta inmunitaria" provocada por dos inyecciones de la vacuna AstraZeneca, explicó la comisión en un comunicado. La segunda inyección debería realizarse cuatro semanas después de la primera dosis de AstraZeneca, y no importa qué edad tenga el paciente, precisó el STIKO. Ahora el gobierno liderado por Angela Merkel deberá decidir si sigue o no esta recomendación. (AFP)

19.23 | Guatemala declara alerta roja hospitalaria por muertes y casos de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Guatemala declararon este jueves (01.07.2021) alerta roja hospitalaria por el aumento de contagios de coronavirus en las últimas semanas y la muerte de 751 personas en los últimos 15 días. El Ministerio de Salud emitió la alerta a nivel hospitalario "por el aumento masivo de casos de covid-19" en medio de la cuarta ola de la enfermedad, según detalló en una circular interna divulgada en medios de comunicación. En el documento, la coordinadora de operaciones de emergencia, Virgina Herzig de Stowilinsky, señala que la alerta roja entró en vigor a la medianoche de este jueves 1 de julio. La alerta roja establece 15 acciones para atender la emergencia por el aumento de casos del SARS-CoV-2, coronavirus causante del covid-19, dentro de las cuales se encuentra "gestionar apoyo intra y extrainstitucionales" e "identificar los insumos vulnerables" para la atención de pacientes. (EFE)

19.18 | Bolivia inicia vacunación a todos los mayores de 18 años

Bolivia comenzó a vacunar este jueves (01.07.2021) contra el SARS-CoV-2 a todos los mayores de 18 años, después de que el gobierno del presidente Luis Arce pidiera a la población prepararse para una cuarta ola de la pandemia. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz señaló en un comunicado que "a partir de este 1 de julio, la vacuna contra el covid-19 (sic) se amplía a las personas mayores de 18 años en todos los puntos de vacunación masivos". Similares comunicados emitieron el resto de los ocho Sedes del país. La campaña busca terminar de inmunizar entre agosto y septiembre a toda su población adulta: 7,1 millones de personas de un total de 11,5 millones de habitantes. (AFP)

18.50 | La UE autoriza los viajes no esenciales desde Canadá, Arabia Saudita o Qatar

El Consejo de la Unión Europea incluyó este jueves (01.07.2021) Canadá, Arabia Saudita y Qatar en la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales. En total, once nuevos nombres se han sumado a la lista, que se revisa cada dos semanas: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Brunéi, Canadá, Jordania, Montenegro, Qatar, Moldavia, Arabia Saudita y Kosovo, indicó en un comunicado el Consejo, institución en la que están representados los gobiernos de los Veintisiete. Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y China (este último si existe reciprocidad) ya estaban en la lista. Para decidir a qué países se meten en esa lista se tienen en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta general a la pandemia, así como la fiabilidad y disponibilidad de la información. (EFE)

18.49 | Dominicanos acuden a ponerse la tercera dosis con dudas de eficacia de Sinovac

Los dominicanos comenzaron a acudir este jueves (01.07.2021) a los centros de vacunación contra el coronavirus a recibir la tercera dosis, algunos de ellos con dudas o recelos por la eficacia de la Sinovac, el suero más aplicado en el país. La aplicación de la tercera dosis comenzó de forma oficial, aunque de momento solo se aplicará a los médicos, personal sanitario y a los adultos de mayor edad, según el protocolo anunciado en la víspera por las autoridades sanitarias. El Gobierno decidió que la tercera dosis debe ser de un laboratorio diferente que las dos primeras dosis que hayan sido administradas a cada persona. República Dominicana es uno de los países de América Latina que más rápido ha avanzado con la vacunación; 4,9 millones de personas han recibido la primera dosis, lo que equivale al 47 por ciento de la población, y 2,8 millones, cerca del 27 por ciento de la población (10,5 millones), se han puesto la segunda dosis. El país caribeño comenzó la campaña de vacunación el pasado febrero, en su mayoría con Sinovac, y desde mediados de junio administra también la vacuna de BioNTech/Pfizer a los menores de edad a partir de 12 años. (EFE)

18.21 | Grecia pide certificado de vacunación u otras pruebas para viajar a las islas

Los viajeros adultos que quieran ir a las islas griegas tendrán que presentar un certificado de vacunación o una prueba PCR negativa o un test de antígenos o probar haber superado la enfermedad recientemente a partir del 5 de julio, según anunció este jueves (01.07.2021) el Gobierno heleno. Este endurecimiento de los requisitos para viajar a las islas -hasta ahora se pedía realizar una prueba casera en las 24 horas previas al desaplazamiento- responde al aumento en la presencia de la variante delta del coronavirus en el país mediterráneo. Los jóvenes de entre 12 y 17 años podrán viajar con cualquier test, incluyendo las pruebas caseras, mientras que los menores de 12 años no tendrán que presentar ninguna prueba para desplazarse a las islas. (EFE)

17.37 | Italia registra 882 nuevos casos de coronavirus y 21 fallecidos

Italia registró 882 nuevos casos de coronavirus y 21 fallecidos en el último día, informó este jueves (01.07.2021) el Ministerio de Sanidad, unas cifras que confirman la tendencia a la baja de la pandemia en el país y que no se registraban desde el pasado septiembre. Los contagios de este jueves suponen una reducción de 45 casos respecto a los del mismo día de la semana pasada, cuando se registraron casi 930 casos, mientras que los fallecidos han sido 7 menos que los 28 de la anterior semana. La presión hospitalaria también sigue reduciéndose, y de las 49.358 personas que tienen el SARS-CoV-2 en estos momentos, 1.532 se encuentran ingresadas en planta, 61 menos que ayer, y 229 requieren cuidados intensivos, 18 menos. (EFE)

17.08 | Cuba registra récord de 18 fallecidos en un día con covid-19

Cuba registró este jueves (01.07.2021) 18 fallecidos por o con covid-19, la cifra más alta hasta la fecha qu,e deja un acumulado de 1.302 muertes de pacientes de esta enfermedad desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Los datos de esta jornada contabilizan los fallecidos el día 30 de junio. El mes recién concluido, en el que murieron 337 personas infectadas con coronavirus, es el que acumuló un mayor número de infectados, en total 50.622, de ellos 2.952 detectados en su último día. En los laboratorios cubanos se procesaron 36.202 muestras para detectar los casos de hoy, de los que 48 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, según el Minsap. (EFE)

17.00 | Colombia recibe 2,5 millones de vacunas de Janssen donadas por EE.UU.

El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió este jueves (01.07.2021) 2,5 millones de vacunas de la farmacéutica Janssen que fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos y que, según dijo, "van a salvar vidas". "Se trata de 2,5 millones de vacunas que tienen una sola dosis y esto nos va a permitir llegar a distintos lugares del país. Quiero reiterar al presidente (Joe) Biden nuestra gratitud", expresó Duque al recibir el cargamento en la base aérea de Catam, anexa al aeropuerto bogotano El Dorado. Las vacunas fueron traídas a Bogotá en un avión Boeing 767 "Júpiter" de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que las recogió en la ciudad estadounidense de Memphis en la madrugada de este jueves. La donación había sido anunciada el lunes pasado por Duque tras mantener su primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden. (EFE)

16.30 | La vacuna de Moderna comienza a producirse en una planta en Francia

La farmacéutica Moderna anunció este jueves (01.07.2021) que su vacuna contra el SARS-CoV-2comenzó a ser producida por su socio Recipharm en una planta de Francia, tras haber recibido el visto bueno de los reguladores europeos. "Estamos orgullosos de trabajar con Recipharm para construir capacidad de producción industrial en Francia en apoyo de la campaña de vacunación en Europa”, señaló en un comunicado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel. Según la empresa estadounidense, las inversiones que ha llevado a cabo este año le permitirán doblar su capacidad de manufactura en Europa. (EFE)

16.21 | Delta agranda la cuarta ola en Portugal, que registró 2.449 nuevos casos

La cuarta ola del SARS-CoV-2 desatada en las últimas semanas en Portugal sigue creciendo por la fuerte transmisión de la variante delta, con especial incidencia en la región de Lisboa, en una jornada en que el país notificó 2.449 casos y cinco fallecimientos. Según la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, un día más, la región de Lisboa y Valle del Tajo acapararon la mayoría de los casos, con el 54 por ciento de los nuevos contagios, aunque en el norte del país también hay un fuerte incremento de los positivos. Según el epidemiólogo de la Universidad de Oporto Óscar Felguerias, las fiestas de São João de Oporto (24 de junio) han provocado "un fenómeno de súper-transmisión, con especial incidencia en la región de Oporto". La relajación de las medidas, las fiestas, la gran transmisión de la variante delta, el turismo extranjero y eventos futbolísticos han favorecido la expansión del virus en el último mes y medio en Portugal, motivo por el que la situación se ha complicado, de forma especial, en el área metropolitana de Lisboa. Desde que estalló la pandemia, Portugal ha notificado 882.006 infecciones y 17.101 fallecimientos. (EFE)

16.11 | Vietnam detecta su mayor número de contagios en un solo día

Vietnam detectó este jueves (01.07.2021) 713 nuevos contagios por SARS-CoV-2, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia, en un momento en que las autoridades aceleran la campaña de vacunación y realizan un testeo masivo para tratar de controlar el rebrote. Según el Ministerio de Salud, 464 de esos casos fueron detectados en Ho Chi Minh (antigua Saigón), la urbe más grande del país, con 9 millones de habitantes, que esta semana comenzó una campaña de testeo masivo en toda la ciudad con el objetivo de hacer la prueba a la mitad de la población en la próxima semana. Vietnam ha registrado hasta el momento 17.576 contagios de y 81 muertes desde el inicio de la pandemia, pero más de 14.000 de esos casos pertenecen al último rebrote, surgido a finales de abril en varios puntos del país. El país ha acelerado en las últimas semanas la campaña de vacunación con los lotes recibidos de la compañía anglosueca AstraZeneca y prevé tener su vacuna de fabricación propia a principios de septiembre. Hasta el momento, apenas 200.000 personas han recibido la pauta de vacunación completa, debido a la falta de suministro, según las autoridades. (EFE)

16.08 | Covax solicita un tratamiento de igualdad para todas las vacunas homologadas por OMS

Las autoridades de todas partes del mundo deben considerar por completo vacunada a toda persona que haya sido inoculada con sueros aprobados por la OMS y las principales agencias sanitarias, sobre todo para viajes o reuniones, consideró este jueves (01.07.2021) el sistema Covax. Para los socios de Covax, toda medida que solamente permita a las personas protegidas con algunas de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) puedan beneficiarse del viaje de regreso, "crearía un sistema a dos velocidades, que aumentaría todavía más la brecha entre vacunas y exacerbaría las desigualdades que ya han sido observadas en la distribución de sueros" contra el SARS-CoV-2. Y, además el grupo considera que esto socava aún más la ya frágil confianza en la vacunación, en particular con AstraZeneca El sistema Covax se ha apoyado sobre todo en la vacuna AstraZeneca fabricada por el Serum Institute of India (Covishield), la cual no está reconocida por la EMA. (AFP)

