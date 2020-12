++ Coronavirus hoy ++ Europa empieza a recibir la vacuna

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(11:51) España detecta varios casos de la variante británica del coronavirus

Cuatro casos de una variante de coronavirus que se cree que es particularmente infecciosa que surgió recientemente en Gran Bretaña han sido confirmados en Madrid, dijo el sábado el gobierno regional, los primeros casos detectados en España.

Los cuatro casos involucraron a personas que llegaron recientemente del Reino Unido, dijo en conferencia de prensa el subdirector de salud del gobierno regional de Madrid, Antonio Zapatero.

(11:51) Polonia recibe las primeras 10.000 dosis de la vacuna

Las primeras vacunas contra el COVID-19 llegaron a Polonia con la entrega de 10.000 dosis desde la planta de producción de Pfizer en Puurs, Bélgica, que llegaron a un almacén estatal central en Wawala, en la región de Lodz, según la Agencia PAP.

El primer lote se distribuirá a 72 hospitales. La logística se ve como un desafío porque la vacuna debe transportarse a temperaturas extremadamente frías.

Las primeras vacunas contra el coronavirus se administrarán en toda Europa el domingo como parte del Día V europeo o Día de la vacuna.

El gobierno de Varsovia espera que se entreguen 1,5 millones de dosis de vacuna a finales de enero. Según las autoridades, ha habido casi 1,3 millones de infecciones confirmadas por coronavirus y 27.061 muertes en Polonia, un país de casi 38 millones de habitantes, desde el inicio de la pandemia.

(11:20) Hungría se adelanta y comienza la vacunación

Hungría comenzó el sábado a vacunar a los trabajadores de la salud contra el coronavirus con la vacuna de Pfizer-BioNTech, confirmó a Reuters un portavoz del gobierno.

Hungría recibió su primer envío de vacunas contra el coronavirus el sábado por la mañana que será suficiente para inocular a 4.875 personas, informó la agencia estatal de noticias MTI.

(10:43) Las primeras vacunas del coronavirus ya están en España

Las primeras dosis de la vacuna del coronavirus de todas las que llegarán a España se encuentran desde primeras horas de este sábado en un centro logístico que la farmacéutica Pfizer tiene en la provincia de Guadalajara (centro), desde donde se distribuirán a otros puntos del país.

Fuentes del dispositivo de seguridad que protegió el cargamento indicaron a Efe que ayer, día de Navidad, un primer camión, no demasiado pesado, cruzó la frontera procedente de Puurs (Bélgica), escoltado por la Guardia Civil y tras pasar la noche en un cuartel de este cuerpo de seguridad, hoy se dirigió a un centro logístico de la farmacéutica en Guadalajara.

Está previsto que mañana domingo reciban la vacuna los primeros españoles: una persona mayor y un trabajador de una residencia de mayores de la ciudad de Guadalajara y continuará la vacunación en el resto de España.

(10:04) China airea su éxito frente al virus ante la llegada de la misión de la OMS

Los dirigentes del Partido Comunista Chino (PCC) se felicitaron este sábado por el "extraordinario" éxito frente a la pandemia de COVID-19, cuando falta poco para que llegue al país una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que intentará aclarar los orígenes del coronavirus.

El gobierno chino ha sido muy criticado dentro y fuera de sus fronteras por la manera en que gestionó la irrupción del virus en Wuhan, en el centro del país, a finales de 2019. Pero este sábado, la dirección del PCC se congratuló por el "papel decisivo" del partido frente a los "riesgos y desafíos extraños de este año" y por haber adoptado "una perspectiva a largo plazo que permitió una victoria gloriosa y extremadamente extraordinaria en este año totalmente insólito", según declaraciones difundidas por la agencia Xinhua.

(09:47) Alemania: 14.455 contagios a pesar de los festivos

Alemania notificó este sábado 14.455 nuevos casos de COVID-19 y 240 víctimas mortales verificados en las últimas 24 horas, cómputo incompleto ya que en estos festivos se realizan menos test y no se actualizan los datos de todo el país.

El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en Alemania, ha advertido de que las cifras de estas festividades deben considerarse parciales, lo que implica que para la próxima semana haya nuevos picos de contagios y víctimas mortales.

(09:33) Tokio registra un nuevo máximo de 949 nuevos casos

Tokio ha confirmado un récord de 949 nuevas infecciones de coronavirus este sábado (26.12.2020), según los medios de comunicación locales. La cifra superó la anterior marca de 888 casos diarios del jueves, y se produce un día después de que Japón informara de un récord nacional de 3.823 nuevas infecciones, lo que supone el mayor incremento diario por tercer día consecutivo.

El primer ministro Yoshihide Suga pidió el viernes al público que pasara un fin de año y un año nuevo "tranquilos", ya que Japón ha sido golpeado por una tercera ola de nuevas infecciones de coronavirus desde mediados de noviembre.

(09:17) Rusia autoriza su vacuna para mayores de 60 años

El Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó hoy la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V. "El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública.

El corresponsal de DW en Moscú, Sergey Satanovsky, se puso la vacuna el pasado 22 de diciembre.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años. Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores. El viernes el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, desveló que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el presidente, que cumplió 68 años en 7 octubre pasado.

(09:03) Rusia supera los tres millones de casos

El número total de infecciones por coronavirus en Rusia cruzó la marca de los 3 millones por primera vez hoy, después de que los funcionarios registraran 29.258 nuevos casos en las 24 horas anteriores y 567 muertes. Esto elevó el número total de casos de coronavirus en Rusia desde el comienzo de la pandemia a 3.021.964, según datos oficiales.

(08:04) Llegan a Francia las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech

Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech llegaron el sábado por la mañana a la farmacia central del organismo de Hospitales de París, en las afueras de la capital francesa.

Como en otros países de la Unión Europea, la vacunación comenzará el domingo en Francia, donde más de 62.000 personas murieron por el COVID-19. Las primeras inyecciones se efectuarán en dos residencias de ancianos, en Sevran, cerca de París, y en Dijon, en el este del país.

Unas 19.500 dosis de la vacuna en 3.900 frascos, según las autoridades sanitarias, fueron transportadas a bordo de un camión frigorífico que hizo el trayecto desde la fábrica de Pfizer en Puurs, en Bélgica.

