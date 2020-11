++Coronavirus hoy++ Euforia mundial en bolsas de valores tras anuncio de vacuna Biontech/Pfizer contra el coronavirus

Noticias en horario de Berlín

20.00 Euforia global en bolsas por vacuna de Biontech/Pfizer contra COVID-19

Tras haber abierto ya en positivo por la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses, las bolsas se vieron literalmente propulsadas tras el anuncio de los laboratorios Pfizer y Biontech de que su vacuna sería "eficaz en un 90%" contra el covid-19.

Así, Madrid cerró en alza de 8,57%, París, de 7,57%, Fráncfort, de 4,94%, Londres, de 4,67% y Milán, de 5,43%. París, Londres y Milán registraron sus mejores resultados en una sesión desde marzo, y Fráncfort desde mayo.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street se encamina hacia nuevos récords con aumentos importantes en acciones que sufrieron por la pandemia y caídas en algunas que se beneficiaron de la crisis.

A las 14H50 GMT el Dow Jones Industrial Average subía un 4,37% a 29.561,67 -un nuevo récord- luego de superar el 5% en la apertura, y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,89% a 12.001,14 puntos, algo por debajo de la subida de 1,25% de la apertura.

S&P 500 ganaba 3,72% a 3.640 puntos, por encima de su récord de cierre de inicios de septiembre. Las acciones de Pfizer se dispararon 17% antes de la apertura y a las 17h20 GMT ganaban un 9,41%.

17.22 Presidente de Ucrania, positivo para COVID-19

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha dado positivo COVID-19, por lo que se autoaislará en las próximas semanas mientras seguirá trabajando de forma remota, informó hoy el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

"No hay gente afortunada para la que la covid-19 no suponga una amenaza. Pese a todas las medidas de cuarentena he dado positivo. Me siento bien y tomo muchas vitaminas. Prometo autoaislarme pero seguir trabajando", señaló Zelenski.

La Presidencia ucraniana explicó en Telegram que el jefe de la oficina del mandatario, sus adjuntos y los empleados se someten regularmente a pruebas PCR.

17.00 Biontech y Pfizer, ¿50 millones de dosis en 2020?

Ambas farmacéuticas afirman en su comunicado de que los estudios de su vacuna muestran una eficacia superior al 90 % en los participantes sin evidencias previas de infección. Este nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación; la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, advierte el comunicado.

Los resultados reportados indican "que esta vacuna puede marcar la diferencia", agregó Jens Spahn, el ministro de Salud de Alemania.

La fase III de los estudios se inició en julio y hasta ahora 43.500 personas han recibido al menos una de las dos inyecciones que deben aplicarse dentro del plazo de dos semanas. La protección se obtiene a partir de la segunda inyección. BionTech y Pfizer calculan que este año podrán producir 50 millones de dosis. Para el año próximo cuentan con 1.300 millones de dosis.

jov (efe, dpa, afp)