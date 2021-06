+ Coronavirus hoy: estudio asegura que vacuna de Moderna protege contra variante delta +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

20.39 | Perú pone pie en el acelerador para vacunar a 8 millones de personas en julio

El Gobierno peruano ha puesto el pie en el acelerador para vacunar en julio a unas ocho millones de personas contra SARS-CoV-2, un 25 por ciento de su población total, al asegurar el arribo de 16 millones de dosis, dos de las cuales proceden de la donación de Pfizer de preparados de BioNTech. Después de haber superado los 191.000 fallecidos en la segunda ola de la pandemia, el Gobierno del presidente transitorio, Francisco Sagasti, ha ido ampliando la capacidad de sus brigadas de vacunación, especialmente en Lima, que fue el foco de la epidemia, e incrementando el número de vacunas adquiridas. "En este momento, tenemos confirmada la recepción de casi 16 millones de dosis, lo que nos permitiría llegar a ocho millones de personas hasta finalizar el Gobierno", declaró la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a RPP Noticias. (EFE)

20.20 | Bolivia recibirá un millón de vacunas anticovid de Johnson & Johnson

Un millón de vacunas contra el coronavirus de Johnson & Johnson llegará a Bolivia en las siguientes semanas, informó este martes (29.06.2021) el presidente del país, Luis Arce. "Anunciamos al pueblo boliviano que en las siguientes semanas llegarán más de un millón de vacunas de Janssen de Johnson & Johnson", dijo el mandatario en Twitter. La vacuna Janssen es la quinta que Bolivia utilizará para su población. Ya se están usando la china Sinopharm, la rusa Sputnik V, la británica AstraZeneca y la alemana/estadounidense Pfizer/BioNTech. Según el reporte del Ministerio de Salud, 1,8 millones de personas han recibido una primera dosis y más de 676.500 una segunda dosis. El país sudamericano también se encuentra apurando sus gestiones para la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, debido a que las entregas han sufrido retrasos. (AFP)

18.47 | Guatemala no tiene certeza sobre llegada al país de nuevas vacunas Sputnik V

El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, afirmó este martes (29.06.2021) que no existe certeza sobre la fecha de llegada al país de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V contra el SARS-CoV-2 compradas en abril a Rusia, tras su viaje la semana pasada a Moscú. Brolo indicó durante una rueda de prensa este martes y también durante una citación al Congreso que "no existe fecha" específica para la llegada de las 16 millones de dosis, de las cuales Guatemala ya pagó la mitad por 80 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco viajó la semana pasada a Rusia para agilizar la llegada de las vacunas, pero este martes aseguró que aún se desconoce un cronograma oficial para el arribo de las dosis. (EFE)

18.23 | La UE cuestiona veto de Alemania a viajes desde y hacia Portugal

La decisión de Alemania de incluir a Portugal en su 'lista roja' a raíz del aumento de contagios por la variante delta del coronavirus no está en línea con el enfoque europeo, lamentó este martes (29.06.2021) un vocero de la Comisión Europea. Los Estados miembros deben consultar y coordinar sus acciones si se torna necesario introducir medidas de salud pública, y deben evitar prohibir los viajes, recordó un portavoz de la institución. "Las medidas decididas por Alemania no están completamente alineadas con este enfoque", comentó. Alemania decidió vetar los viajes desde y hacia Portugal a partir de este martes. De acuerdo con la decisión, unicamente los ciudadanos alemanes o residentes permanentes en Alemania podrán ingresar al territorio alemán desde Portugal. Esas personas, sin embargo, deberán respetar una cuarentena de dos semanas, incluso con resultado negativo en un examen PCR. (AFP)

18.05 | Italia suma 679 nuevos contagios de coronavirus y 42 fallecidos

Las autoridades italianas informaron este martes (29.06.2021) que en las últimas 24 horas se han contabilizado 679 nuevos contagios y 42 fallecidos, mientras el país avanza en la vacunación y mira con atención la propagación de la variante delta, que representa al menos el 16,8 por ciento de los casos en el país, según los datos del Instituto Superior de Sanidad italiano publicados recientemente. En total ha habido 4.259.133 casos de contagio desde febrero de 2020, cuando comenzó la emergencia a nivel nacional, y 127.542 fallecidos. Asimismo, se han administrado más de 50,6 millones de dosis de vacunas de las distintas farmacéuticas que distribuyen a Italia, y 18,22 millones de personas, es decir, el 33,7 por ciento de la población de más de 12 años, ya ha recibido la pauta completa. (EFE)

18.01 | Chile comienza a desconfinar Santiago desafiando a contagiosa variante delta

Alrededor de 3,8 millones de personas salieron este martes (29.06.2021) de la cuarentena en Santiago de Chile, donde los hospitales llevan semanas al borde del colapso sanitario por la pandemia, desafiando así a la contagiosa variante delta, cuya llegada al país se confirmó la semana pasada. Tan solo un día después de que se detectara el segundo caso de esta variante en Chile en un estudiante proveniente de Armenia, restaurantes y comercios no esenciales abrieron sus puertas de nuevo, poniendo fin al tercer confinamiento total en la capital desde que comenzó la crisis sanitaria. En las últimas 24 horas se registraron 2.648 nuevas infecciones y 35 muertos, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia en 1,55 millones de contagios y 32.489 decesos. (EFE)

17.50 | Un diputado boliviano muere de covid tras 30 días en terapia intensiva

El diputado boliviano César Augusto Virguetti falleció este martes (29.06.2021) a causa del covid-19 que le tuvo durante más de un mes en terapia intensiva, informó la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), a la que pertenecía el parlamentario. El expresidente boliviano Carlos Mesa y líder de CC manifestó en Twitter su pesar por la muerte de Virguetti, a quien describió como un "luchador infatigable por la democracia y los derechos humanos". "Padre, esposo, amigo y sobre todo persona de bien, fallecido tras una larga agonía por el COVID19. Paz en tu tumba, amigo", escribió Mesa. Virguetti, de 66 años, era diputado uninominal de CC en representación de una circunscripción en la ciudad central de Cochabamba. El parlamentario era sociólogo y fue docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón, la estatal de Cochabamba. (EFE)

17.17 | La mayoría de lugares públicos en Abu Dabi reservados a los vacunados

Las autoridades de Abu Dabi anunciaron este martes (29.06.2021) que a partir de finales de agosto la mayoría de lugares públicos del emirato, como las escuelas, restaurantes y gimnasios estarán reservados a las personas vacunadas contra el SARS-CoV-2. El comité de lucha anticovid decidió "autorizar la entrada en varios lugares públicos solamente a las personas vacunadas, a partir del viernes 20 de agosto 2021", informó un comunicado gubernamental. Inicialmente, la limitación de acceso concierne las escuelas, las universidades, los museos, los centros comerciales, los restaurantes, los hoteles y los gimnasios. Los supermercados y farmacias quedan abiertos por el momento a todo el mundo. Abu Dabi ha multiplicado en las últimas semanas las restricciones para las personas que no se han vacunado. A mediados de junio ya decidió que como mínimo había que presentar un test PCR negativo reciente para acceder a los lugares públicos. (AFP)

17.16 | Ecuador recibirá en julio 6 millones de dosis de Sinovac

Ecuador recibirá un total de 6 millones de dosis de vacunas de Sinovac en julio próximo y 1 millón más en agosto, informó este martes (29.06.2021) la ministra de Salud, Ximena Garzón, al comentar que el próximo mes se iniciará una nueva fase de vacunación, que busca reducir la transmisión comunitaria. En una rueda de prensa, la ministra comentó que el primer lote de las vacunas llegará el próximo sábado y "hasta fin de mes (de julio) van a llegar las 6 millones de dosis de Sinovac, y 1 millón más en el mes de agosto". "Contamos con las dosis suficientes para cumplir con el plan 9/100", dijo en referencia a la oferta del presidente Guillermo Lasso, de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de su Gobierno, que comenzó el pasado 24 de mayo. (EFE)

16.38 | Moderna dice que su vacuna anticovid protegió contra variantes en un estudio

La biotecnológica estadounidense Moderna anunció este martes (29.06.2021) que su vacuna contra el SARS-CoV-2 produjo actividad neutralizadora contra variantes del coronavirus, entre ellas la delta, en un estudio de laboratorio todavía no revisado por pares. Según un comunicado, la vacuna produjo títulos de anticuerpos contra todas las variantes sometidas a una prueba "in vitro", entre ellas la beta, identificada en Sudáfrica; la delta, identificada en India, y otras identificadas en Nigeria, Uganda y Angola. El estudio es un documento preimpreso que se ha presentado para revisión de pares en la revista BioRxiv, por lo que todavía no está certificado. (EFE)

16.25 | Unas 151.000 personas hospitalizadas en Rusia por covid-19

Unos 151.000 enfermos de covid-19 están hospitalizados en Rusia, anunció este martes (29.06.2021) el ministro de Salud, Mijail Murashko, que alertó que la situación es "tensa" puesto que solamente hay disponibles 182.000 camas. En cambio, la vacunación finalmente se aceleró en Rusia en un contexto de desconfianza de la población hacia las vacunas desarrolladas en el país. "Constatamos un aumento significativo da la tasa de vacunación", indicó Murashko y añadió que 23 millones de rusos, sobre 146 millones, han recibido al menos una dosis, pero sin especificar el índice de crecimiento de inoculación que esto representa durante un periodo determinado. En Moscú, epicentro de esta tercera ola, la situación continúa siendo "extremadamente difícil", señaló el alcalde, Serguei Sobianin, quien informó sobre casi 15.000 camas ocupadas, considerando este nivel "extremadamente alto, dado que una parte importante (de los pacientes) están en situación grave o muy grave, en cuidados intensivos". (AFP)

16.17 | Cuba supera por primera vez los 3.000 positivos diarios por SARS-CoV-2

Cuba registró este martes (29.06.2021) 3.080 nuevos casos de coronavirus, un nuevo máximo absoluto de contagios y la primera ocasión en que supera los 3.000 positivos en un día, según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (Minsap). El máximo previo de contagios diarios se notificó el domingo con 2.689 positivos al SARS-Cov-2 en el país, que también marcó esta jornada récord de casos activos con 14.435 personas. La isla suma hasta el momento 188.023 casos y 1.270 fallecidos, 17 de ellos en la última jornada. Para detectar los 3.080 casos de hoy, de los que 74 fueron importados, se analizaron 30.945 muestras. (EFE)

16.06 | Más del 60 por ciento de la población adulta de la UE ha recibido una dosis de la vacuna

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este martes (29.06.2021) que más del 60 por ciento de la población adulta de la Unión Europea ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y el 41 por ciento ha obtenido la pauta completa. Von der Leyen destacó que la campaña de vacunación "está ayudando a la reapertura de nuestras economías", contribuyendo a la recuperación de la crisis económica generada por el coronavirus, junto a las "medidas de estímulo sin precedentes", que Bruselas adoptó durante la primera mitad del año pasado. (EFE)

