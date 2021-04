+Coronavirus hoy: estudian nueva variante originada en Perú o en Chile+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:29| Paraguay registra récord de 102 muertes en un día y supera los 6.000 decesos

Paraguay registró 102 decesos por coronavirus este lunes (26.04.2021), la cifra más alta en un día desde que comenzó la pandemia, y el número de muertes se sitúa en 6.002, según el último reporte del Ministerio de Salud.

En las últimas horas, también se confirmaron 2.271 nuevos positivos, con lo que el país acumula 269.353 contagiados desde marzo de 2020. El número de internados sigue en aumento, con 3.074 personas ingresadas en hospitales, con 549 de ellos en terapia intensiva.

02:56| Bolivia acude a PNUD y OMC en su campaña para liberar las patentes de vacunas

El Gobierno de Bolivia inició este lunes (26.04.2021) sendas reuniones con organismos internacionales para poner en marcha su iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y prevé la celebración de un foro al más alto nivel para definir este tema.

El ministro de Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, y el viceministro, Freddy Mamani, se reunieron con la representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Luciana Mermet, y con directivos del South Centre. En el encuentro se abordaron los puntos para concretar la iniciativa del Gobierno de Luis Arce a nivel internacional y la realización de un foro internacional al más alto nivel.

02:54| Panamá mantiene una baja incidencia de casos activos, destaca la OPS

Panamá, que acumula 363.165 contagios y 6.212 muertes por COVID-19, tiene una de las incidencias más bajas de casos activos a nivel regional como mundial, con 89 por cada 100.000 habitantes, dijo este lunes (26.04.2021) el Ministerio de Salud citando datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con esta cifra de casos activos, que este lunes se ubica en 3.906, Panamá se sitúa en el puesto 86 entre los países con baja incidencia en este registro, precisó el despacho de sanitario.

02:40| Perú supera las 60.000 muertes

Perú superó este lunes (26.04.2021) las 60.000 muertes por COVID-19, con cerca de 1,8 millones de contagios en medio del brutal embate de una segunda ola que se encuentra en su pico desde que irrumpió la pandemia hace 13 meses en el país.

En las últimas 24 horas se registraron 289 nuevos decesos, lo que aumentó a 60.013 el total de muertes, según el Ministerio de Salud. El reporte oficial diario contabilizó 6.611 nuevos contagios este lunes y elevó a 1.768.186 los casos confirmados de COVID-19 en el país de 33 millones de habitantes.

01:16| Uruguay anuncia retorno "gradual" de clases presenciales para el 3 de mayo

Uruguay anunció este lunes (26.04.2021) que el próximo 3 de mayo comenzará el retorno "gradual" a las clases presenciales, suspendidas desde marzo, con el foco puesto en la educación de los más pequeños que viven en sectores rurales por ser las zonas de menor incidencia de COVID-19.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el ministro de Educación Pública, Pablo Da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, tras reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

00:55| Academia en Estados Unidos dice que no contratará a docentes que se vacunen

Una academia privada de Miami (EE. UU.) le pidió a sus docentes y al personal administrativo no vacunarse contra el COVID-19 al anunciar, además, que no contratará a quienes lo hagan argumentando falsamente que las personas vacunadas pueden afectar a las que no lo están.

La Centner Academy, ubicada en el Distrito de Diseño de Miami, en el centro de la ciudad, advirtió de la nueva política en una carta firmada por Leila Centner, una de sus fundadoras. La circular, que fue divulgada por el canal local CBS, señala que quienes no se hayan vacunado "no deben ponerse la "inyección experimental del COVID-19". Sin citar fuentes, la carta elucubra que "recientemente han aparecido informes de personas no vacunadas que se ven afectadas negativamente al interactuar con personas que han sido vacunadas". La escuela, que tiene alrededor de 300 estudiantes, solicita a "cualquier empleado" no vacunarse hasta el final del año escolar para la supuesta protección del alumnado.

00:26| Brasil suma 1.139 muertes y 28.636 nuevos casos en 24 horas

Brasil registró, en las últimas 24 horas, 28.636 nuevos casos y 1.139 muertes asociadas al coronavirus, en una tímida desaceleración de la pandemia y en medio de la flexibilización de algunas medidas tomadas por los estados, según las cifras oficiales divulgadas este lunes (26.04.2021) por el Gobierno.

El Ministerio de Salud, en su más reciente boletín epidemiológico, indicó que entre el 25 y el 26 de abril se presentó un descenso en el número de muertes diarias (-12,72 %) y en el de contagios (-12,08 %) en comparación con las 24 horas anteriores. No obstante, las cifras diarias reportadas el domingo y este lunes pueden ser mayores debido a que los fines de semana, por falta de personal en algunos municipios alejados de los principales centros urbanos, no son computadas y aparecen solo en el consolidado de los martes.

00:19| Científicos estudian nueva variante originada en Perú o en Chile

Equipos científicos peruanos están estudiando una nueva variante de COVID-19 que -al parecer- se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya se esté "exportando" a otros países, afirmó el doctor en microbiología molecular Pablo Tsukayama.

"Según nuestro análisis, entre las muestras presentadas entre enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre C.37, correspondería casi al 40% de muestras que hemos procesado en Lima", señaló Tsukayama en declaraciones publicadas este lunes (26.04.2021) por RPP Noticias. El científico enfatizó que la información aún "es preliminar" y se ha encontrado como parte del proyecto de vigilancia genómica que se aplica en su país y permite procesar todos los meses "una muestra de aproximadamente cien genomas de Lima y del Perú".

"Lo que estamos viendo es que en diciembre, más o menos, empieza a aparecer una nueva variante que no habíamos visto antes en ninguna parte, que no es ni la británica, ni la de Brasil, ni la de Sudáfrica, sino que deriva de algo que ya viene circulando por aquí", remarcó.

00:04| Multa de 20.200 dólares a Gabigol por ir a casino clandestino en pandemia

El delantero brasileño del Flamengo Gabriel Barbosa Gabigol aceptó este lunes (26.04.2021) pagar una multa de 110.000 reales (unos 20.200 dólares) por incumplir las medidas sanitarias contra el coronavirus al acudir a un casino clandestino el pasado 14 de marzo en Sao Paulo.

En una audiencia telemática, la Justicia de Sao Paulo aceptó el acuerdo alcanzado entre Gabigol y la Fiscalía a través del cual el futbolista se comprometió a pagar esa multa a cambio de no ser procesado por un delito contra la salud pública. El exjugador del Santos y el Inter de Milán deberá depositar en un plazo de 60 días los 20.200 dólares de multa, que se destinarán al Fondo Municipal del Niño y el Adolescente, según el fallo publicado por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo.

00:03| Gobierno peruano observa la ley de retiro de fondos privados de pensiones

El Gobierno de Perú observó este lunes (26.04.2021) la ley que autorizaba a quienes estuvieran afiliados a los fondos privados de pensiones el retiro de hasta 4.575 dólares de sus aportes para la jubilación, como medida excepcional para dar apoyo económico a trabajadores ante la crisis generada por la pandemia.

La iniciativa, que habilitaba el retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de hasta 17.600 soles (unos 4.575 dólares), fue considerada inconstitucional por el Ejecutivo, que la remitió nuevamente al Congreso para su revisión. "La autógrafa de la ley, en los términos en los que ha sido aprobada, vulnera el derecho a la seguridad social y el sistema privado de pensiones, en tanto la misma vacía de contenido las protecciones que dicho derecho prescribe, lo cual conlleva a su inconstitucionalidad", señalaron el mandatario Francisco Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en un oficio enviado al Parlamento.

00:02| Tras críticas, EE. UU. enviará a otros países 60 millones de dosis de AstraZeneca

Estados Unidos enviará a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, anunciaron funcionarios del Gobierno este lunes (26.04.2021), mientras el presidente Joe Biden se comprometía a ayudar a una golpeada India a combatir la pandemia.

Críticos han acusado a Washington de "acaparar" la vacuna desarrollada en Gran Bretaña, que no está autorizada en el país y probablemente no será necesaria para vacunar a personas estadounidenses. El tema ha salido a la luz en los últimos días, mientras India enfrenta un nuevo aumento catastrófico de contagios por COVID-19, que ha llevado a la saturación de su sistema de atención médica y a los crematorios a su capacidad máxima.

00:01| Abdo Benítez promulga ley para destinar fondos de hidroeléctricas a Salud

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó este lunes (26.04.2021) la ley sancionada por el Congreso que establece el empleo de los fondos sociales del lado paraguayo de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá para la compra de materiales e insumos médicos durante la pandemia de coronavirus.

El proyecto fue una iniciativa de congresistas de la oposición ante las deficiencias de la red pública de salud, sobrepasada por el incremento de casos de COVID-19, que se ha cobrado 5.900 vidas en el país, de siete millones de habitantes. El jefe del Gabinete Civil, Hernán Hutteman, informó a los medios de la decisión del mandatario, tras un "análisis político y jurídico" en el que se tuvo en cuenta la "situación excepcional de emergencia sanitaria".

00:00| Colombia vive sus peores días desde el inicio de la pandemia

Colombia lleva una semana registrando más de 400 muertes diarias por coronavirus, una cifra que ha puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades y que lleva al país a una situación que no había vivido en anteriores picos. La semana pasada fue la más letal desde que comenzó la pandemia, con más de 3.020 decesos reportados, del total de 71.351, y las autoridades vaticinan que la situación va a empeorar.

En hospitales de Bogotá como el Tunal, en el sur de la ciudad, la tercera ola se vive de forma "bastante difícil", "crítica y dura", según aseguró a la agencia EFE el referente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro, el doctor Jhon Parra, a quien le preocupa que "cada vez llegan más enfermos, más graves y a una temprana edad de 20 a 60 años con una mortalidad de casi el 50 %, casi que uno se salva y otro fallece. Las ocupaciones de cama han aumentado dramáticamente. Nosotros desocupamos cinco camas y nos llegan trece solicitudes diarias".

ama (efe, afp)