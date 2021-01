++ Coronavirus hoy ++ Estados Unidos impondrá el tapabocas en el transporte público

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

(21:05) Francia notifica 24.392 casos

Francia registró este sábado 24.392 nuevos contagios, un incremento respecto a los 22.858 de la víspera, mientras disminuyó el número de muertos y el de enfermos de COVID-19 internados en los hospitales.

(20:09) Guatemala: en febrero 800.000 tendrá dosis de vacunas

El presidente de Guatemala anunció que el país recibirá en febrero más de 800.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del sistema Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para buscar que lleguen a todo el mundo.

(19:48) Italia aprueba la vacuna de AstraZeneca

Las autoridades italianas aprobaron hoy la vacuna británica de AstraZeneca para sujetos entre los 18 y los 55 años de edad y celebraron que contar con una más, tras las Pfizer/BioNTech y Moderna, acelerará la campaña de vacunación, a pesar de que este país emprenderá acciones legales contra dos de esas tres farmaceúticas.

(19:43) Gaza: reapertura temporal del paso fronterizo con Egipto

El movimiento islamista Hamás, que controla de facto la Franja de Gaza, anunció hoy la reapertura temporal del paso fronterizo de Rafah, que conecta al enclave con Egipto y que ha permanecido cerrado durante casi toda la pandemia.

La apertura del cruce -la única salida de Gaza al exterior que no controla Israel- entrará en vigor este lunes y se extenderá hasta el jueves, tras haber permanecido cerrado durante más de dos meses.

(19:42) Alemania: Moderna también podría no entregar las vacunas acordadas

El alcalde gobernador de la ciudad-estado de Hamburgo (noroeste de Alemania), Peter Tschentscher, denunció este sábado que la farmacéutica estadounidense Moderna también suministrará en Alemania menos dosis de la vacuna que las acordadas.

La situación, no confirmada desde el Gobierno alemán, vendría a sumarse a los problemas de suministro que ya han anunciado los productores de las otras dos vacunas contra la covid autorizadas en la Unión Europea (UE), la de BioNTech/Pfizer y la de AstraZeneca.

(18:58) Estados Unidos impone el tapabocas en el transporte público

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han emitido una orden general que exige el uso de mascarillas en prácticamente todas las formas de transporte público en todo el país a partir del martes.

La orden, difundida el viernes por la noche, se extiende a los viajes en aviones, trenes, autobuses, taxis, viajes compartidos, metros, transbordadores y barcos y es una extensión de una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Joe Biden, que requería la utilización de tapabocas para los viajes interestatales.

(18:41) Bélgica recibirá las vacunas de AstraZeneca el 7 de febrero

Bélgica, en pleno repunte de la pandemia, recibirá las primeras vacunas de la farmacéutica AstraZeneca el próximo 7 de febrero. A la primera entrega de AstraZeneca, de 80.000 dosis, le seguirá diez días después una segunda de 200.000 dosis.

(18:37) Ecuador: 3.000 nuevos contagios en 24h

Ecuador sumó 3.092 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y acumuló un total de 249.779 desde que empezó el registro de la pandemia en el país, el 29 de febrero del año pasado, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.

La estadística oficial del Ministerio señala que la cifra de muertos confirmados con la enfermedad se elevó a 10.169 -lo que representa un aumento de 46 en el último día-, a los que se suman 4.682 "fallecidos probables", para un total de 14.851 decesos.

(18:27) Chile: 4.160 nuevos casos

Chile volvió a superar este sábado la barrera de los 4.000 nuevos contagios, una cifra que recuerda los peores momentos de la primera ola de la pandemia entre junio y julio, con la diferencia de que la tasa de positividad sobre el número total de exámenes bajó hasta el 6,5%.

Las autoridades sanitarias informaron de que se registraron 4.160 nuevos casos y 82 fallecidos, lo que deja el balance total desde que se detectó el primer contagio el pasado marzo en 722.900 infectados y 18.339 decesos.

(18:04) Cuba: nuevo máximo de casos y nuevas medidas

Cuba registró 910 nuevos casos en un día y anunció el endurecimiento de las restricciones de viaje. Autoridades del Instituto Nacional para la Aeronáutica Civil avanzaron que desde el 6 de febrero los viajeros serán trasladados a centros de aislamiento -hoteles en el caso de turistas y cubanos no residentes, quienes deberán asumir el coste de su estancia-.

El Gobierno cubano atribuye la nueva oleada de contagios al incumplimiento de la cuarentena en las viviendas por parte de los viajeros llegados en noviembre y diciembre, una vez que reabrieron los aeropuertos, y también al relajamiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año.

(17:07) Colombia detecta primer caso de variante brasileña

Colombia detectó en el departamento del Amazonas, fronterizo con Brasil, el primer caso de una variante del coronavirus que surgió recientemente en ese país vecino, informó este sábado el Ministerio de Salud local.

(16:11) Alemania aclara que limita la vacuna de AstraZeneca solo por falta de datos

El organismo alemán que recomendó no vacunar a los mayores de 65 años con la fórmula de AstraZeneca contra el COVID-19 asegura que no se trata de que sea de peor calidad, sino de que aún no hay suficiente información sobre su eficacia en este grupo de edad.

Klaus Cichutek, el presidente del Instituto Paul Ehrlich (PEI) de Vacunas, incidió en este punto al intervenir en un encuentro virtual sobre vacunas contra el COVID-19 en el que participó también el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

(16:02) UE inicia el control de exportaciones de vacunas

La Unión Europea activó este sábado el mecanismo para el control de las exportaciones de vacunas del COVID-19 de las farmacéuticas en territorio europeo con el objetivo de aumentar la transparencia y asegurar el suministro de las dosis comprometidas, y que no se aplica a una larga lista de países e Irlanda del Norte.

La medida estará en vigor hasta el 31 de marzo y afectará solo a las vacunas de aquellos laboratorios con los que la Comisión Europea firmó, en nombre de los Veintisiete, acuerdos de compra anticipada.

La Capilla Sixtina, en una imagen de junio del año pasado.

(15:45) Portugal: 293 muertes, pero bajan los hospitalizados

Portugal, donde la tercera ola está disparada, notificó hoy 293 fallecidos y 12.435 nuevos casos de COVID-19, aunque registró un leve descenso en el número total de pacientes hospitalizados. Un total de 6.544 pacientes están ingresados en hospitales, 83 menos que ayer, debido al alivio sentido en los internados en planta. Sin embargo, los enfermos en unidades de cuidados intensivos volvieron a crecer y ya son 843 (37 más).

(14:45) Los Museos Vaticanos reabrirán el lunes

Los Museos Vaticanos, donde se encuentra la célebre Capilla Sixtina, anunciaron que reabrirán sus puertas el lunes tras haber permanecido cerrados durante 88 días por la pandemia, el cierre más largo desde la Segunda Guerra Mundial.

