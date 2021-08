++Coronavirus hoy++ Embarazadas “toleran bien la vacuna” contra coronavirus, arroja estudio

20:00 | Embarazadas y lactantes no presentan otras reacciones

"A las embarazadas les va bien la vacuna", destacó la autora principal del estudio Alisa Kachikis, de la Universidad de Washington, y "no hubo ningún aumento de las reacciones" en este grupo "más allá de lo que se espera de una vacuna", según Linda Eckert, otra de las firmantes.

La investigación que publica hoy Jama Network Open se realizó mediante una encuesta "online" en la que participaron 17.525 mujeres, de las que el 44 % estaban embarazadas, el 38 % en periodo de lactancia y el 16 % planeaban tener un hijo en un futuro próximo.

El 62 % de las participantes había sido vacunada con Pfizer y la mayoría de las que respondieron al cuestionario -entre enero y marzo pasado- residía en Estados Unidos. La encuesta se interesaba por las reacciones tras recibir, al menos, una dosis de vacuna. Los efectos más referidos fueron dolor en el lugar de la inyección (91%) y fatiga (31%), con una temperatura media de 37,7 grados.

Tras la primera dosis, un 5 % de las participantes en periodo de lactancia informó de una disminución en la producción de leche durante menos de veinticuatro horas, porcentaje que fue del 7,2 % tras el segundo pinchazo.

Los graves peligros de un contagio con coronavirus

El resultado del estudio "no me sorprende, pero sí me complace. Es una prueba más de que la vacuna es segura y bien tolerada en las embarazadas", dijo Eckert, quien lo considera un nivel de evidencia para abogar por la inclusión, en el futuro, de este grupo en ensayos clínicos en fase 3.

"Esperamos que estos datos sean otra pieza de información tranquilizadora (...) sobre por qué las embarazadas deben vacunarse contra la covid-19", dijo Eckert. La vacuna, agregó, no solo es segura, sino que "nuestra investigación muestra lo bien" que la toleran las embarazadas, que "es un temor común que escucho de mis pacientes".

La autora advirtió además, de que cada día se aprende más sobre "lo peligrosas que son las infecciones de covid-19 durante el embarazo".

Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de padecer la enfermedad de manera grave, lo que supone una mayor probabilidad de requerir su ingreso en la UCI con ventilación mecánica.

19:00 | Contagios en España bajan a menos de 400 casos por 100 mil habitantes

La incidencia del contagio de coronavirus retrocede un día más en España, como ocurre desde hace varias semanas, esta vez por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días, aunque prácticamente todo el país sigue en riesgo extremo de transmisión.

El Ministerio de Sanidad informó este martes de 14.336 contagios nuevos (1.344 menos que hace una semana), con una incidencia situada en 398,94 casos, 17 puntos menos que un día antes, aunque notificó 144 muertes más. La incidencia es mayor en países europeos como Reino Unido (590 casos) y Francia (485), pero bastante menor en Italia (142) y Alemania (35), cifras del 17 de agosto de 2021.

La ocupación media de las unidades hospitalarias españolas de cuidados intensivos por pacientes de covid-19 es todavía alta (20,71 % de las camas), especialmente en las regiones de Cataluña (41,35 %) y Madrid (33,87 %).

Desde que comenzó la pandemia, 4.733.602 personas se infectaron en España y 82.739 fallecieron, según los registros sanitarios oficiales El contagio cede a medida que avanza la vacunación entre los jóvenes, los más afectados por la quinta ola de la peste, si bien el ritmo de administración se ha disminuido debido a las vacaciones de verano. Hasta ahora, cerca de 30 millones de personas, el 63,2 % de toda la población, han sido vacunadas completamente de la covid-19 en España.

17:00 | Cuba rompe nuevo récord de contagios diarios de COVID-19

Cuba registró este martes 9.772 casos de la covid-19, la mayor cifra de enfermos confirmada en un día desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El récord previo fue el 1 de agosto cuando se notificaron 9.747 contagios en una jornada.

El país caribeño suma ya 536.609 positivos al SARS-Cov-2 y 4.156 fallecidos, 68 de ellos reportados hoy por las autoridades sanitarias. En los laboratorios se procesaron 41.023 muestras para diagnosticar los 9.772 casos del día, de los cuales apenas 8 tuvieron la fuente de infección en el extranjero.

En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 97.076 personas: 44.158 casos activos -115 críticos y 354 graves-, 48.254 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba tiene una tasa de incidencia en los últimos 15 días de 1.185 enfermos por cada 100.000 personas, un indicador elevado para un país de 11,2 millones de habitantes.

Con 2.282 contagios en el día, la provincia central de Cienfuegos superó a La Habana, que reportó 1.094. Pinar del Río, ubicada también en la región occidental, notificó 902 nuevos enfermos.

En Cuba está en marcha un estudio de intervención sanitaria con la vacuna Abdala y el candidato vacunal Soberana 02, las dos fórmulas más avanzadas de las cinco desarrolladas aquí contra el coronavirus.

Casi 5 millones de personas ya tienen al menos una dosis como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención realizados en paralelo al sanitario, mientras más de 3 millones han recibido el ciclo completo de tres inoculaciones, informó el Minsap.

La isla caribeña no compró vacunas en el mercado internacional, ni tampocó integró el mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedieran a estas.

jov (efe, afp, oms, rki, ema)