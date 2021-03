++ Coronavirus hoy: El COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

22:37 | Brasil autoriza de emergencia la vacuna de Johnson & Johnson

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil autorizó por unanimidad, en una decisión colegiada, el uso en carácter de emergencia de la vacuna del laboratorio belga Janssen, brazo europeo de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson. "La Anvisa concluyó, después de analizar los estudios presentados, que la vacuna protege contra la forma grave de la enfermedad y es eficaz para la previsión del COVID-19 en pacientes adultos", comunicó el organismo regulador después de la reunión.

20:17 | Macron pone a toda Francia en semiconfinamiento

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un confinamiento atenuado durante cuatro semanas para todo el país, en un intento de frenar la expansión de la pandemia, que ha saturado los hospitales de varias regiones. Las escuelas permanecerán cerradas al menos tres semanas.

18:58 | Italia: casi 24.000 contagios en un día

Italia registró 23.904 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, un aumento de casi 8.000 casos respecto a ayer, y 467 fallecidos, informó Ministerio de Sanidad.

18:55 | COVID-19 fue la tercera causa de muertes en Estados Unidos en 2020

El COVID-19 fue, con 377.000 fallecidos, la tercera causa de muertes en Estados Unidos en 2020, después de las enfermedades cardíacas (690.000) y el cáncer (598.000), según un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades publicado este miércoles.

18:31 | España regresa al nivel de riesgo alto por coronavirus

España se situó de nuevo en riesgo alto por el coronavirus al situarse la incidencia acumulada del virus en los 152,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, superando por primera vez desde principios de marzo los 150 establecidos por las autoridades sanitarias. Estas informaron de 8.534 nuevos positivos desde ayer y 154 fallecidos notificados en las últimas 24 horas.

18:15 | Paraguay, con hospitales llenos, acoge pacientes en cuarteles militares

"Lo que habilitamos esta mañana ya es una tercera línea de acción en el escenario catastrófico que ahora se nos presenta", dijo a los medios Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria durante la habilitación de 25 camas en la sede del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, en la ciudad de Roque Alonso, al norte de Asunción.

17:00 | La OMS recomienda no utilizar la ivermectina contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy no utilizar la ivermectina en pacientes que sufren de COVID-19, independientemente de la severidad de los síntomas que desarrollen y de su duración. La ivermectina es un fármaco de bajo coste contra los parásitos que se utiliza en numerosos países, sobre todo de América Latina, en personas con COVID-19 a pesar de que su eficacia para esta enfermedad no ha sido validada por estudios médicos.

17:00 | López Obrador se vacunará la semana que viene

"Me vacuno la semana próxima, no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo. Voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Destacó que pese a que cuenta con anticuerpos tras padecer la covid-19 en enero pasado, el grupo de médicos que lo atiende le ha recomendado la vacunación.

16:43 | Ucrania: marca su máximo diario con 407 muertes

Ucrania registró este miércoles (31.03.2021) 407 muertes por coronavirus, el máximo de decesos desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, superando los 362 fallecidos del pasado 25 de marzo, informó el ministro de Sanidad ucraniano, Maxim Stepánov. En las últimas 24 horas Ucrania sumó 11.226 nuevos positivos, entre ellos 335 trabajadores sanitarios y 491 niños, señaló Stepánov.

16:43 | Suecia prolonga restricciones por "situación grave"

El Gobierno sueco prolongó hasta el mes de mayo las restricciones vigentes. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 20.30 y tanto estos como tiendas, gimnasios y centros comerciales tendrán limitaciones de espacio y número de clientes. "La situación es grave, el contagio es muy alto. Quiero reiterar que es necesario un esfuerzo real", dijo en una rueda de prensa el primer ministro sueco, Stefan Löfven.

16:30 | EMA: Vacuna de AstraZeneca no presenta por ahora un riesgo vinculado a la edad

"Por el momento, el examen no ha identificado ningún factor de riesgo específico, como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de coagulación, para estos eventos muy raros", dijo la Agencia Europea del Medicamento (EMA), con sede en Ámsterdam, en un comunicado. "No se ha demostrado una relación causal con la vacuna, pero es posible y se siguen haciendo análisis", añadió.

Ayer Angela Merkel anunció que Alemania dejaría de utilizar masivamente la vacuna de AstraZeneca con menores de 60 años.

Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dijo que su comité de seguridad esperaba emitir una "recomendación actualizada" sobre la controvertida vacuna después de su reunión mensual de la próxima semana.

16:10 | Cuba marca nuevo máximo de contagios: 1.051 positivos

Cuba registró este miércoles 1.051 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta notificada desde el inicio de la pandemia, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). El récord anterior era de 1.044 positivos, notificados el pasado 2 de febrero.

15:23 | Bangladesh registra también su récord de contagios

Bangladesh registró hoy el número de contagios más alto desde el inicio de la pandemia con 5.358 nuevos casos en las últimas 24 horas, en medio una segunda ola de infecciones y los avances de su campaña de vacunación. Los datos confirmados hoy por el Departamento de Salud de Bangladesh elevan el total de contagio a 611.295 casos, y 9.046 fallecidos, incluidas 52 muertes reportadas en la última jornada.

14:42 | Gaza tiene un nuevo pico de casos diario

Gaza, que desde hace días padece un aumento exponencial de la morbilidad, registró hoy 1.061 casos de COVID-19 en 24 horas, un nuevo récord, mientras sigue una lenta de vacunación con las poco más de 81.000 dosis recibidas hasta el momento.

El enclave palestino, controlado por el grupo islamista Hamás, alcanzó estos días un índice de positivos de en torno al 25%, y tras hacer más de 3.651 test en 24 horas, la tasa de pruebas positivas superó hoy el 29%, lo que ilustra que el virus se está expande de nuevo con rapidez por esta pequeña lengua de tierra.

