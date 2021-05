+ Coronavirus hoy: EE.UU. dona otras 20 milllones de vacunas +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.24 | Chile retrasa una hora el toque de queda ante "leve mejoría" de la pandemia

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este lunes (17.05.2021) que el toque de queda que impide circular en las noches se retrasa una hora, decisión que se toma ante la "leve mejoría" que experimenta la pandemia en el país, explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. La prohibición de estar en la calle y desplazarse pasará a regir a partir del próximo miércoles a las 22.00 horas, en vez de a las 21.00 horas como está estipulado desde hace más un mes. En las últimas semanas, la detección de nuevos contagios se ha mantenido estable, en torno a los 6.000 casos diarios, y poco a poco las unidades especializadas de la red hospitalaria se han descomprimido, luego de un grave pico pandémico que afectó al país durante abril. Tras aplicar más de 66.000 exámenes en las ultimas 24 horas, se identificaron 5.566 nuevos casos, de los cuales 3.645 presentaron síntomas y 1.431 resultaron asintomáticos; el total de infectados desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, alcanza 1.292.096. (EFE)

21.11 | Las vacunas de BioNTech y Moderna son efectivas contra variantes indias, según estudio

Las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la alemana BioNTech y la estadounidense Moderna serían altamente efectivas contra dos variantes del coronavirus identificadas primero en India, según una nueva investigación publicada este lunes (17.05.2021). "Lo que encontramos es que los anticuerpos de la vacuna son levemente más débiles contra las variantes, pero no tanto como para pensar que afectan la protección de las vacunas", dijo Nathaniel Landau, uno de sus autores. "Muchos de los anticuerpos ahora ya no funcionan contra las variantes, pero aún hay muchos otros anticuerpos que sí trabajan", dijo Landau. "Eso basta para creer que las vacunas serán altamente protectoras", añadió, por cuanto los niveles generales permanecen muy por encima de los encontrados en las muestras tomadas de personas que se recuperaron de la infección del virus original. (AFP)

20.15 | Centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, positivo por SARS-CoV-2

El centrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos dio positivo al SARS-CoV-2 y será baja para el último partido de la temporada el próximo fin de semana, anunció el club blanco en un comunicado este lunes (17.05.2021). Aislado desde el pasado viernes después de haber estado en contacto con una persona que resultó positiva al nuevo coronavirus, Kroos también dio positivo este lunes. Según la prensa española, Kroos no podrá disputar el partido contra el Villarreal de la última jornada de La Liga, que será decisiva para el título. Kroos, de 31 años, ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Zinedine Zidane esta temporada (42 partidos disputados, con 3.193 minutos), pero en el tramo final se ha visto afectado por varios problemas musculares, jugando solo uno de los últimos siete partidos de su equipo. (AFP)

20.06. | Nueva York levanta la restricción de llevar mascarilla a los vacunados

El estado de Nueva York dejará de exigir a partir de este miércoles a los vacunados el uso de mascarillas en espacios públicos, excepto en el transporte público, en los colegios y algunos otros lugares, en sintonía con las recientes recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés). "A partir del miércoles, el estado de Nueva York adoptará las nuevas recomendaciones de las CDC en relación a las mascarillas y el distanciamiento social para la gente vacunada", dijo este lunes (17.05.2021) el gobernador, Andrew Cuomo, en su rueda de prensa diaria. El gobernador advirtió de que su uso seguirá siendo obligatorio en residencias de ancianos, prisiones y centros de acogida y que en recintos privados se podrá seguir pidiendo su uso. (EFE)

19.46 | Casos de COVID-19 caen por primera vez en los 50 estados de EE.UU., según Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes (17.05.2021) que por primera vez durante la pandemia han caído los casos de COVID-19 en los 50 estados del país y subrayó que el 60 por ciento de la población adulta ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad. El "progreso en innegable, pero no hemos acabado", advirtió el mandatario, quien, no obstante, hizo un nuevo llamado a la población del país para que se vacune. "Puedes protegerte a ti mismo y vacunarte o evitar (contagiarte) con la mascarilla puesta hasta que te vacunes", dijo el presidente estadounidense en un discurso en la Casa Blanca. (EFE)

19.27 | Ecuador suma 741 positivos de SARS-CoV-2 en un día y acumula 410.870 contagios

Ecuador registró este lunes (17.05.2021) 741 nuevos casos positivos por SARS-CoV-2 y acumula 410.870 contagios desde el inicio de la pandemia, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública. La cifra de muertos confirmados por la enfermedad trepó a 14.459 decesos acumulados, 44 más que el registro del domingo, a los que se suman 5.327 "fallecidos probables" con el virus, para un total de 19.786 defunciones. De acuerdo con el Ministerio de Salud, al momento están hospitalizadas 1.824 personas, de las cuales 600 tienen pronóstico reservado. (EFE)

19.21 | La variante india se hace dominante en las zonas más afectadas de Inglaterra

La variante del coronavirus detectada por primera vez en India se ha hecho dominante en los municipios ingleses de Bolton y Blackburn, las dos zonas más afectadas del Reino Unido, donde los casos se han doblado en una semana, informó este lunes (17.05.2021) el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock. En el conjunto del país se han identificado hasta ahora 2.323 casos, 483 de ellos en esas dos zonas, indicó en una comparecencia en la Cámara de los Comunes Hancock, que recalcó que la nueva variante es "más contagiosa", pero "no se sabe todavía hasta qué punto". El ministro recalcó al mismo tiempo que las primeras evidencias sugieren que "las vacunas son efectivas contra esa variante", según se desprende de datos de laboratorio preliminares de la Universidad de Oxford, así como de datos observacionales aportados por el hospital de Bolton y centros de la India, detalló. (EFE)

19.19 | Panamá descarta comprar las vacunas china y rusa contra el SARS-CoV-2

Panamá descartó la compra de las vacunas Sinovac de China y Sputnik V de Rusia contra el SARS-CoV-2 porque sus desarrolladores no podían entregarlas en el tiempo que el país centroamericano requería, dijo este lunes (17.05.2021) un portavoz oficial. "Nos sentamos la Cancillería y el Ministerio de Salud en múltiples ocasiones para discutir el acceso a la vacuna de Rusia y China, y ellos no tenían disponibilidad en el momento que nosotros requeríamos", aseguró el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y asesor del Consorcio de Investigación de vacunas de Panamá, Eduardo Ortega. Si las dosis de los preparados chino y ruso "no podían llegar antes de julio, agosto y septiembre" de este año ya "no eran necesarias", especialmente a la luz de que Panamá consolidó "acuerdos" para acceder a 9,2 millones de dosis de las vacunas de BioNTech/Pfizer, AstraZeneca y del mecanismo Covax, con entregas masivas "a partir de julio" próximo. (EFE)

18.43 | EE.UU. anuncia envío de 20 millones de dosis de vacunas adicionales a terceros países

Estados Unidos suministrará 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus adicionales a terceros países, con lo que el total enviado al exterior rondará los 80 millones de dosis, anunció este lunes (17.05.2021) la Casa Blanca. "Estados Unidos enviará a fines de junio 20 millones de dosis autorizadas para su uso en Estados Unidos con el fin de ayudar a países que luchan contra la pandemia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. El anuncio ocurre cuando se ha incrementado la presión sobre la administración Biden para que use su gran excedente de inmunizantes para ayudar a otros países, ya que la campaña de vacunación en Estados Unidos ha logrado un avance significativo. (AFP)

18.41 | Italia suma 3.455 contagios y vislumbra el final del toque de queda

Italia notificó este lunes (17.05.2021) 3.455 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 140 fallecidos, mientras el país avanza en su desescalada, a la que se sumará el 21 de junio la supresión del toque de queda. Con estas cifras, desde que comenzó la emergencia en Italia en febrero de 2020 el país acumula 4.162.576 casos totales de infectados, de los que 124.296 han fallecido.De los 322.891 actuales positivos por coronavirus, la mayoría se recupera en casa con síntomas leves o sin ellos, mientras que 13.778 personas están ingresadas, de las cuales 1.754 requieren cuidados intensivos. El Gobierno italiano continúa relajando las restricciones actuales, ante la reducción de los contagios y el avance de la campaña de vacunación, y hoy ha anunciado que eliminará el toque de queda el 21 de junio. (EFE)

18.35 | Inglaterra prosigue el desconfinamiento pese al temor por la variante india del coronavirus

Cenar en el interior de un restaurante o ver un partido de fútbol en el estadio vuelven a ser posibles en Inglaterra, que este lunes (17.05.2021) inició una nueva etapa de desconfinamiento pese al temor por el avance de la variante india del coronavirus. Con más de 127.600 muertos por la pandemia, el Reino Unido, país más golpeado de Europa, vio su situación sanitaria mejorar considerablemente tras un estricto confinamiento durante el invierno y una campaña de vacunación masiva. Al tiempo que pedía prudencia a los británicos, el primer ministro Boris Johnson afirmó que por el momento no hay motivos para cambiar la hoja de ruta, con la reapertura de pubs y restaurantes a cubierto -las terrazas reabrieron en abril-, hoteles, museos, salas de espectáculos y estadios con hasta 10.000 espectadores. "Tenga cuidado con los riesgos para sus seres queridos, recuerde que el contacto físico, como los abrazos, es una forma directa de transmitir esta enfermedad. Así que deben pensar en los riesgos considerando por ejemplo si están vacunados", afirmó Johnson en un vídeo difundido en Twitter. (AFP)

18.26 | Paraguay ha aplicado las dos dosis de la vacuna a unas 28.000 personas

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay, Héctor Castro, informó este lunes (17.05.2021) en una rueda de prensa de que hasta la fecha se han aplicado las dos dosis de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a unas 28.000 personas, todas del sector sanitario. Castro anunció que durante esta semana se completará el esquema en la franja de adultos mayores que recibieron la vacuna de AstraZeneca. A partir de este martes, Paraguay, de unos siete millones de habitantes, dará un paso más en su plan de vacunación al rebajar la edad hasta los 65 años, desde el rango de 70 años en el que se encontraba. La cartera sanitaria cuenta con 25.000 dosis disponibles de AstraZeneca y Covaxin, según los datos actualizados por Castro, más las 40.000 dosis de Sputnik V que llegaron el viernes. (EFE)

18.25 | Fútbol venezolano recibe 4.200 dosis de vacunas chinas contra el coronavirus

Un total de 4.200 dosis de una vacuna china contra el coronavirus llegaron a Venezuela el fin de semana, para inmunizar desde esta misma semana a jugadores, técnicos y árbitros del fútbol nacional, informó la federación local este lunes (17.05.2021) en un comunicado. "Este domingo 16 de mayo llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, 4.200 dosis de la vacuna [de la farmacéutica china] Sinovac Biotech Ltd donadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a la Federación Venezolana de Fútbol", según el texto publicado en su sitio web. La FVF indicó que se prevé "para este miércoles 19 de mayo el inicio del proceso de vacunación en Venezuela". (AFP)

17.48 | Expertos recomiendan el uso de vacunas en Tanzania "posMagufuli"

El comité de expertos formado por la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, recomendó este lunes (17.05.2021) el "uso gratuito" de vacunas contra el coronavirus y urgió a los profesionales médicos a tratar a los contagiados, más de un año después del negacionismo instaurado por el fallecido expresidente John Magufuli. "Los profesionales de la salud deben cumplir con sus responsabilidades, basadas en el buen hacer, normas y valores que les permitan educar, prevenir y tratar a los pacientes de coronavirus en el país", reza un comunicado oficial que recoge las recomendaciones presentadas a Hassan. Además, los expertos urgen al Gobierno a usar "los instrumentos en sus manos" para permitir el uso de las vacunas anticovid autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de "proteger a los ciudadanos". (AFP)

17.39 | Dubái permitirá sólo a vacunados asistir a conciertos y eventos deportivos

La autoridad de Dubái permitirá únicamente a vacunados contra el coronavirus la asistencia a conciertos y eventos deportivos después de anunciar este lunes (17.05.2021) que relaja las medidas impuestas para evitar la propagación del virus en un país que se sitúa entre los primeros a nivel mundial en vacunación. "Se permitirán conciertos, eventos sociales e institucionales, además de deportivos con público, siempre y cuando todos los asistentes y trabajadores hayan recibido la vacuna", aseguró en un comunicado el Comité Supremo de Gestión de Crisis y Desastres de Dubái. Condiciona, sin embargo, la presencia del público a que no exceda el 70 por ciento de la capacidad del local y no supere las 1.500 personas en espacios cerrados y 2.500 en abiertos. (EFE)

17.36 | Cuba suma 1.057 nuevos casos y acumula más de 125.000 contagios

Cuba sumó este lunes (17.05.2021) 1.057 nuevos pacientes positivos con SARS-CoV-2 y 10 fallecidos para un acumulado de 125.511 contagios y 814 decesos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Al día de hoy, en los hospitales cubanos se encuentran internados 6.892 enfermos activos, 40 de ellos en condición crítica y 86 graves, cifras que se han incrementado desde el pasado abril. También permanecen aisladas otras 3.968 personas con síntomas sospechosos y 16.649 en vigilancia. Las 22.779 pruebas PCR realizadas la víspera detectaron 990 casos de trasmisión autóctona y 67 importados por viajeros procedentes de Rusia (64), Estados Unidos (2) y Ecuador (1). (EFE)

16.53 | Costa Rica suspende por mes y medio el curso lectivo ante oleada de coronavirus

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica anunció este lunes (17.05.2021) la suspensión del curso lectivo entre el 24 de mayo y el 12 de julio, a causa de la oleada de coronavirus que atraviesa el país. "Ante la situación del país en el aumento de contagios y como una medida que viene a acompañar otras que informará el Gobierno, hemos decidido, después de mucho análisis, hacer una reorganización del curso lectivo 2021. Vamos a hacer una pausa a partir del 24 de mayo", declaró en conferencia de prensa la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz. La ministra anunció que se suspenderá el curso lectivo entre el 24 de mayo y el 25 de junio, y se junta con las dos semanas de vacaciones de medio año, con lo que las clases se reanudarán el 12 de julio. (EFE)

16.47 | OMS pide a gobiernos y farmacéuticas que donen vacunas "en días, no en meses"

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó (17.05.2021) a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas contra el coronavirus por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo, y pidió a éstas y a los países ricos que se solidaricen "en días, no en meses". El programa COVAX, creado por la OMS para donar vacunas contra el SARS-CoV-2 a los países en desarrollo, ha entregado 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Queremos que las compañías fabricantes se unan al esfuerzo de AstraZeneca", la compañía de la que por ahora proceden la mayoría de las dosis distribuidas por COVAX, añadió Tedros, quien insistió en que esta campaña solidaria "depende de la voluntad de gobiernos y empresas". (EFE)

16.23 | Alemania levanta restricciones regionales por la evolución de la pandemia

Alemania siguió este lunes (17.05.2021) levantando progresivamente restricciones regionales, consolidando una tendencia que se va extender aún más en los próximos días gracias al control de la tercera ola y al avance de la campaña de vacunación. Los estados federados están progresivamente aliviando las restricciones en diversos ámbitos -dependiendo de la evolución local de la pandemia-, mientras se suceden también los llamamientos a la precaución para evitar rebrotes. "El momento ha llegado", aseguró en rueda de prensa el candidato conservador a la Cancillería y jefe de Gobierno de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, quien defendió que la desescalada se haga de forma diferenciada, dependiendo de la evolución de la pandemia en las distintas regiones. Desde este lunes el Land de Schleswig-Holstein (norte) ha reabierto al completo para el turismo interno (pese a que se siguen exigiendo mascarillas y test rápidos), tras meses total o parcialmente cerrado. También se permite el deporte juvenil en grupos de hasta 10 personas y las reuniones en exteriores de hasta 250 personas.En todo Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) y en partes de Baden-Württemberg (suroeste) se han retomado este lunes las clases presenciales diarias, al caer la incidencia acumulada a siete días por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. (EFE)

16.17 | Portugal notifica 199 positivos y dos muertos y el índice Rt sube hasta uno

Portugal notificó en las últimas 24 horas 199 contagios y dos fallecidos, mientras que el índice Rt, que mide el número de personas que contagia cada infectado, que hace una semana estaba en 0,93, subió este lunes (17.05.2021) hasta 1. Según el último boletín emitido por la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, el número de hospitalizados subió en una persona, hasta las 246, de las que 72 (4 menos que ayer) se encuentran en cuidados intensivos. Desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, Portugal ha registrado 842.381 contagiados, de los que 17.009 han fallecido, 803.191 se han recuperado y 22.181 permanecen con el virus activo. (EFE)

DZC