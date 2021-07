+ Coronavirus hoy: EE.UU. dona millones de vacunas a Paraguay y Colombia +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

22.12 | Argentina registra 7.506 nuevos casos de coronavirus y 137 fallecimientos

Argentina reportó este domingo (25.07.2021) 7.506 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.846.615, mientras que los fallecimientos se elevaron a 103.721, tras ser notificadas 137 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados este sábado, cuando se notificaron 11.136 casos. De acuerdo con el informe oficial, hay 4,49 millones de pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que el número de personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este domingo de 4.219, alejándose del récord de 7.969 del pasado 14 de junio. Hasta la fecha, en Argentina se han realizado 18,85 millones de test para detectar el virus, de los cuales 57.623 se hicieron este domingo. (EFE)

21.23 | Estados Unidos donará otro millón de vacunas BioNTech/Pfizer contra el coronavirus a Paraguay

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, anunció este domingo (25.07.2021) la donación de otro millón de vacunas BioNTech/Pfizer contra el coronavirus, que se suman a otro monto similar entregadas por su país a comienzos de mes. "En los próximos días, #EEUU donará 1 millón de dosis más de vacunas #Pfizer a #Paraguay. Nuestra donación de dos millones de vacunas a Paraguay es una inversión para un futuro mejor para todos. Juntos superaremos esta pandemia", publicó Salazar en su cuenta de Twitter. Además, Paraguay suscribió un contrato de un millón de dosis con el mismo laboratorio y ya ha recibido algunas entregas del monto total. En total, 1.821.793 personas habían recibido, al menos, una dosis, hasta el corte de las 18.00 horas del sábado 24 de julio. Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 18 de julio, muestran que el 10,67 % de los paraguayos han recibido, al menos, una dosis, mientras que el 1,98 % ya cuentan con la pauta completa. (EFE)

20.54 | Unos 15.000 nuevos contagios en Francia y aumento de ingresos en un día

Francia registró este domingo (25.07.2021) 15.242 nuevos casos del coronavirus, frente a los 25.624 de este sábado, y un ligero aumento de las hospitalizaciones con 56 nuevos ingresos en un día. Casi seis millones de personas han contraído el virus desde que empezó la epidemia en Francia, una cifra que ha vuelto a crecer con fuerza en los últimos diez días con signos de una aceleración evidente de la cuarta ola, y la media de 6.000 casos diarios de la semana pasada supera esta semana los 20.000. En hospitales hay 6.843 pacientes ingresados, 56 más que el día anterior. Se contabilizaron, además, seis muertes en hospitales, frente a las 22 del día anterior, lo que lleva la cifra de decesos 111.644 desde marzo de 2020. (EFE)

20.29 | Fallece el artista plástico boliviano Roberto Valcárcel afectado por COVID-19

El artista plástico Roberto Valcárcel, considerado uno de los más "grandes" artistas bolivianos contemporáneos, falleció este domingo (25.07.2021) aquejado por complicaciones del COVID-19. "Bolivia está de rígido luto: ha fallecido el artista Roberto Valcárcel.No alcanzan las palabras para expresar el agradecimiento a su mirada lúcida en el #Arte y su aporte inconmensurable a la #CulturaBoliviana", publicó en redes sociales el Museo Nacional de Arte . Valcárcel fue "uno de los grandes artistas bolivianos del último medio siglo. Creador, intelectual, educador, amigo admirado. Paz en su tumba", escribió a su vez en Twitter el historiador y expresidente de Bolivia Carlos Mesa. El artista de 69 años murió alrededor de las 11:00 hora local (15:00 GMT) en la ciudad oriental de Santa Cruz tras batallar por varios días contra el coronavirus, informaron medios locales tras recoger versiones de sus allegados. (EFE)

19.53 | Se acelera la carrera por crear una pastilla para tratar el COVID-19

La carrera entre varias farmacéuticas para desarrollar un tratamiento en forma de pastilla contra el COVID-19 se está acelerando, con una firma japonesa iniciando los ensayos clínicos y sumándose a gigantes como Pfizer y MSD (Merck Sharp & Dohme). La empresa nipona Shionogi comenzó las pruebas con humanos de su pastilla, que sería de una dosis diaria, y que busca neutralizar el virus en un plazo de días una vez que una persona se contagia, según recoge este domingo The Wall Street Journal. "Nuestro objetivo es un producto oral seguro, como Tamiflu, como Xofluza”, dijo al diario el consejero delegado de la compañía, Isao Teshirogi, haciendo referencia a dos medicamentos que se usan contra la gripe. Estas pastillas están pensadas para que los enfermos las utilicen cuando tienen síntomas leves y se encuentren en sus casas, a diferencia de los tratamientos que más resultados han dado hasta ahora, como el Remdesivir, que tienen que administrarse en hospitales y que en general se reservan a pacientes más graves. (EFE)

19.13 | Estados Unidos se plantea volver a pedir que los vacunados lleven mascarilla

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se plantean volver a recomendar que los vacunados contra el SARS-CoV-2 vuelvan a llevar la mascarilla, ante un aumento de contagios que está llevando al país "en la dirección equivocada". Así lo indicó este domingo (25.07.2021) el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, tres días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aseguraran que por el momento no había ningún cambio en su política sobre el uso de mascarillas. "Eso se está considerando activamente", dijo Fauci en una entrevista con la cadena CNN, al ser preguntado si el Gobierno podría volver a recomendar que los vacunados lleven mascarilla, especialmente en interiores. En la última semana, los contagios han subido casi un 47 por ciento en EE.UU. y los ingresos hospitalarios por la enfermedad han aumentado el 32 por ciento, mientras la vacunación sigue prácticamente estancada, con apenas el 57 por ciento de los mayores de 12 años completamente vacunados, según los CDC. "Estamos avanzando en la dirección equivocada", lamentó Fauci este domingo. Añadió que es "un problema" que "el 50 % de la población" total del país "no esté vacunada", e insistió en que la inmensa mayoría de los casos y hospitalizaciones se dan entre quienes no están inmunizados, por lo que el Gobierno les está "prácticamente suplicando" que se vacunen. (EFE)

17.53 | Portugal notifica más de 2.600 contagios y un aumento en los ingresos

Las autoridades sanitarias portuguesas notificaron este domingo (25.07.2021) 2.625 nuevos positivos por SARS-CoV-2 y un aumento en el número total de hospitalizados con el virus, que se acerca a los 900, según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS). En los hospitales portugueses hay 879 enfermos de COVID-19, un aumento de 44 respecto al día anterior, y de los cuales 193 están en unidades de cuidados intensivos (12 más). Este domingo se notificaron además ocho muertes, por debajo de las 20 del sábado, que representaron un máximo desde marzo. Desde que empezó la pandemia, Portugal, que tiene más de 10 millones de habitantes- suma 953.059 casos y 17.292 decesos. (EFE)

17.48 | Llegan a Colombia las 3,5 millones de vacunas de Moderna donadas por EE.UU.

Una remesa con 3,5 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna, donadas por el Gobierno de Estados Unidos, llegó este domingo (25.07.2021) a Colombia y se suman a las 2,5 millones que recibió a principios de mes de la casa Janssen, también cedidas por el Gobierno de Joe Biden. "Esta es una donación supremamente importante para seguir enfrentando el covid-19", consideró, al recibir el envío en el aeropuerto de El Dorado en Bogotá, el presidente colombiano, Iván Duque. Se trata de la primera vez que llega la vacuna de Moderna a Colombia, aunque se espera que "en los próximos días", según adelantó el Ministerio de Salud, lleguen más dosis adquiridas por convenio bilateral con la casa estadounidense. "Como el socio más firme de Colombia estamos orgullosos hoy día de proporcionar 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna", sostuvo el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, que añadió que el envío permitirá "al pueblo de Colombia proteger a sus ciudadanos, así como a muchos migrantes y retornados venezolanos dentro de sus fronteras". (EFE)

17.34 | Cuba reporta nuevos récord diarios con 8.854 contagios y 80 muertos

Cuba reportó este domingo (25.07.2021) 8.854 nuevos casos positivos de coronavirus y 80 muertes, cifras que marcan nuevos récord desde que se detectaron los primeros casos de la pandemia del coronavirus en la isla hace 16 meses, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). En la semana que termina, el país caribeño ha diagnosticado durante cuatro días infecciones de covid por encima de 7.000 diarios y hoy por segundo día consecutivo registra el número más alto de decesos en una jornada. De las 59.424 muestras PCR y test de antígeno estudiadas la víspera resultaron 8.837 casos de transmisión autóctona y 16 importados de Rusia (8), y los restantes procedentes de Italia, España, Francia, Estados Unidos, Jamaica y Venezuela. La isla caribeña acumula un total de 332.968 enfermos confirmados con el SARS-CoV-2 y 2.351 fallecidos. (EFE)

17.29 | Chile registra menos de 10.000 casos activos por quinto día consecutivo

Chile registró este domingo (25.07.2021) 9.227 casos activos de covid-19, lo que significa que pueden contagiar, y por quinto día consecutivo mantuvo esta cifra por debajo de 10.000, algo que, según los expertos, indica que la pandemia se encuentra estabilizada. En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.711 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y la tasa de positividad nacional -el número de casos detectados por cada 100 test PCR realizados- fue del 2,2 por ciento, uno de los índices más bajos desde 2020. La pandemia remite en el país, que suma más de 1,6 millones de contagios totales y 35.026 fallecidos, tras contabilizar 1.446 nuevos infectados y 68 muertos en la última jornada. La mejoría se da en paralelo a uno de los procesos de vacunación contra la covid-19 más exitosos del mundo, que a día de hoy alcanza a más del 86 por ciento de la población objetivo con una dosis y casi el 79 por ciento con dos inyecciones, la mayor parte con Coronavac, y en menor medida con BioNTech/Pfizer, AstraZeneca y Cansino. (EFE)

16.17 | Ministro de Salud británico pide disculpas por tuit "desafortunado" sobre covid-19

El ministro de Salud británico, Sajid Javid, se disculpó este domingo (25.07.2021) tras sugerir que el país no debía "acobardarse" ante el coronavirus, en un tuit que suscitó la indignación. Una semana después de anunciar que contrajo el virus, Sajid Javid dijo en Twitter el sábado que estaba "completamente curado". Sus síntomas fueron "muy leves, gracias a las increíbles vacunas", añadió el ministro, que había recibido dos dosis. "Por favor, si aún no lo ha hecho, vacúnese, ya que aprendemos a vivir con este virus, en lugar de acobardarnos" ante él, añadió. Este comentario suscitó reacciones de indignación en asociaciones de víctimas y diputados, sobre todo de la oposición, que lo consideran insultante para los más vulnerables y por los sacrificios de la población durante los tres confinamientos. El domingo, Javid borró el polémico tuit y en un nuevo mensaje reconoció una "desafortunada elección" en sus palabras y ofreció una "sincera" disculpa. "Como muchos, he perdido a seres queridos por este terrible virus y nunca minimizaría su impacto", afirmó. (AFP)

DZC