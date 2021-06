+ Coronavirus hoy: EE.UU. compra 500 millones de vacunas para donarlas, según medios +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

23.04 | Ecuador ha contratado la adquisición de 20,3 millones de dosis contra el coronavirus

Ecuador ha contratado un total de 20,3 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus con diferentes farmacéuticas para inmunizar a la mayor parte de la población, informó este miércoles (09.06.2021) el Ministerio de Salud Pública. Esas dosis han sido negociadas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, Covax Facility, y las farmacéuticas AstraZeneca, BioNTech/Pfizer y Sinovac, por un valor que asciende a 203 millones de dólares, precisó la Cartera sanitaria en un comunicado. El Gobierno ecuatoriano se encuentra en la actualidad en un proceso de análisis y contratación de once millones de dosis correspondientes a las empresas Cansino, BioNTech/Pfizer, Sinovac y Sputnik, lo que suma la cantidad de 167,4 millones de dólares. (EFE)

21.45 | EE.UU. compra 500 millones de vacunas para la distribución global, según medios

La Casa Blanca alcanzó un acuerdo para comprar 500 millones de vacunas contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech que entregará a cerca de 100 países en los próximos dos años, anuncio que se espera haga el presidente estadounidense, Joe Biden, en su participación en el G7 este fin de semana, adelantó este miércoles (09.06.2021) el diario The New York Times. Según el diario neoyorquino, las primeras 200 millones de dosis se donarían este año y las restantes 300 millones en 2022. La abismal disparidad en el acceso a las vacunas entre los países desarrollados y los de menos recursos ha provocado llamados urgentes por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se refuerce la distribución entre las economías en desarrollo. (EFE)

21.30 | Primer ministro de Francia en aislamiento luego de que su esposa dio positivo al SARS-CoV-2

El primer ministro de Francia, Jean Castex, estará siete días en aislamiento debido a que su esposa dio positivo al SARS-CoV-2, anunció este miércoles (09.06.2021) el gobierno. "El primer ministro, que recibió su primera dosis de la vacuna AstraZeneca el 19 de marzo, dio negativo a la prueba esta noche", precisó su oficina. "Sin embargo, como caso de contacto, se mantendrá aislado durante siete días, de acuerdo con las normas sanitarias", agregó la misma fuente. Castex se reunió con muchas personas este miércoles con motivo de un nuevo levantamiento de las restricciones impuestas contra el coronavirus. Visitó un mercado, un gimnasio y almorzó con el ministro de Economía Bruno Le Maire. El primer ministro aún debe recibir su segunda dosis de la vacuna. (AFP)

21.11 | Francia suma 5.500 contagios y registra 65 muertes por covid

Francia registró hoy 5.557 contagios en las últimas 24 horas y 65 fallecidos por o con COVID-19, mientras los vacunados con la pauta completa (dos dosis) alcanzaron los 13 millones (casi un 20 por ciento de la población). Desde el inicio de la pandemia, han fallecido en Francia 110.231 personas y 5.725.492 han resultados infectadas. Respecto a la vacunación, ya abierta a todo el mundo, hay 28.310.571 inmunizados con al menos una dosis (43,4 por ciento de la población). La pauta completa necesaria para una protección integral (dos inyecciones) la tienen 13.082.882 millones, cerca de un quinto de la población. (EFE)

21.06 | Más de la mitad de los mayores de 12 años ya están vacunados en EE.UU.

Más de la mitad de los estadounidenses mayores de 12 años ya están completamente vacunados, mientras que el número de contagios y fallecidos diarios sigue su descenso en el país, informaron este miércoles (09.06.2021) los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés). El 50,1 por ciento (140,4 millones) de los adolescentes y adultos está inmunizado contra el coronavirus, y el 61,2 por ciento (171,6 millones) ha recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles en EE.UU. "La ampliación de la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es una medida significativa en la lucha contra la pandemia", afirmó en esa ocasión la comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodcock, en un comunicado. (EFE)

20.18 | OPS dice que proceso para enviar vacunas anticovid a Venezuela está en curso

La OPS, oficina para América de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo este miércoles (09.06.2021) que el proceso para que el mecanismo Covax envíe vacunas anticovid a Venezuela está en curso, aunque desestimó que las dosis estén disponibles pronto. "Los procesos para que el mecanismo Covax asigne vacunas, o ponga a disponibilidad de Venezuela las vacunas, están en marcha", afirmó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, dijo que la OPS no tiene confirmación de que Venezuela haya cancelado su deuda. "Hasta este momento no tenemos confirmación de que el pago se haya completado. Todavía hay un balance de 10 millones" de dólares, aseveró Ugarte en rueda de prensa. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el domingo la demora en las entregas del Covax, y aseguró que el país ya pagó los 120 millones de dólares requeridos. (AFP)

19.42 | Ecuador suma 885 casos de coronavirus y ya acumula 433.870

Ecuador sumó este miércoles (09.06.2021) 885 nuevos positivos por SARS-CoV-2 y acumuló 433.870 desde que comenzó el registro de la pandemia en el país en febrero de 2020, así como 20.903 decesos desde entonces, informó el Ministerio de Salud Pública. La cifra de muertos se reparte entre los confirmados por COVID-19, que se elevan a 15.361, tras sumar 58 desde la víspera, y 5.542 fallecidos probables por la enfermedad. De acuerdo con la web Our World in Data, que rastrea diversos indicadores en el mundo, en Ecuador se habían administrado 2,7 millones de dosis de vacunas hasta el martes. (EFE)

18.49 | Afganistán se prepara para "lo peor" en pleno aumento de contagios

Afganistán enfrenta una grave crisis sanitaria producto del aumento de casos y muertes por coronavirus mientras el país avanza en la tercera ola de la pandemia, advirtió este miércoles (09.06.2021) el Gobierno. "Nos estamos preparando para la peor situación en las próximas cuatro semanas", dijo en una conferencia de prensa en Kabul el ministro de Salud, Wahid Majroh. Su departamento confirmó hoy 1.843 positivos en las últimas 24 horas, de un total de 5.044 casos sospechosos analizados, el número más alto desde que comenzó la pandemia en el país. En la última jornada, al menos 51 pacientes murieron a causa del virus, según estos datos. Con las cifras de hoy, el número total aumentó a 85.893 casos confirmados y 3.356 fallecidos. (EFE)

18.19 | Más de 50 millones fueron vacunados con la primera dosis en Brasil

Más de 50 millones de brasileños ya recibieron al menos la primera dosis de alguno de los inmunizantes contra el SARS-CoV-2 disponibles en el país, lo que corresponde a cerca del 32 por ciento de la población vacunable, informó este miércoles (09.06.2021) el Ministerio de Salud. De ese total tan solo 23,4 millones de personas del gigante sudamericano ya cuentan con el refuerzo y están completamente inmunizadas. En total, Brasil ya ha aplicado 74,5 millones de dosis. La cifra aún es baja, tras casi cinco meses de haberse iniciado la campaña de vacunación, que se ha visto afectada por la demora en la entrega de insumos básicos, provenientes de otros países, que impiden la fabricación regular de dos principales inmunizantes que se fabrican en el país: el del laboratorio chino Sinovac y el del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca. (EFE)

18.04 | Reino Unido registra 7.540 contagios, récord diario desde febrero

Reino Unido registró otros 7.540 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más elevada de contagios desde el pasado 26 de febrero, según los últimos datos oficiales divulgados este miércoles (09.06.2021). El ministerio británico de Sanidad notificó además seis nuevos fallecimientos a causa del virus de pacientes que habían dado positivo en una prueba de laboratorio. Se trata de una subida sustancial de contagios frente a las cifras difundidas hace justo una semana, cuando se comunicaron 4.330 casos y 12 decesos. Con esta actualización, el número total de fallecimientos registrados en este país desde que estalló la pandemia se eleva a un total de 127.860 personas. La misma fuente oficial reveló por otro lado que en el Reino Unido ya hay 40,7 millones de personas a las que se ha puesto la primera inyección de la vacuna -un 77,3 por ciento de la población adulta- y 28,5 millones de ciudadanos -un 54,2 por ciento de los adultos británicos- que ya se encuentran totalmente inmunizados. (EFE)

18.01 | Paraguay comienza a vacunar a embarazadas mientras se disparan los contagios

Paraguay inició este miércoles (09.06.2021) la vacunación a mujeres embarazadas mientras el país sigue acumulando fallecidos y contagios por coronavirus y el oxígeno escasea en los centros sanitarios. Las embarazadas, mayores de 18 años y con más de 20 semanas de gestación, recibirán las 99.600 dosis de Moderna que llegaron este fin de semana como primera parte de una donación total de 400.000 vacunas de Qatar. Tras el caos inicial en algunas sedes de vacunación, el ministro de Salud, Julio Borba, recordó que "es fundamental" inscribirse en la plataforma de la cartera para planificar la distribución en los centros. "Están registradas 8.400 mujeres, aproximadamente, que van a estar siendo llamadas para que no haya aglomeración o algún tipo de inconveniente", dijo el ministro en el Palacio de Gobierno. (EFE)

17.48 | Cuba registra 1.161 nuevos casos de coronavy 12 decesos

Cuba registró este miércoles (09.06.2021) 1.161 nuevos casos de SARS-CoV-2, 30 de ellos importados, y suma desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado 152.420 positivos, reportó el Ministerio de Salud Púbica (Minsap). El total de muertes asciende a 1.045 luego de las 12 confirmadas en la última jornada. En los hospitales cubanos y centros de aislamiento hay internadas 25.955 personas: 5.982 casos activos -54 en estado crítico y 87 graves-, 4.454 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. (EFE)

17.46 | Chile suma 5.369 casos nuevos de coronavirus y registra positividad del 11 por ciento

Chile sumó este miércoles (09.06.2021) 5.369 casos nuevos de coronavirus, al tiempo que registró una tasa de positividad -número de exámenes PCR positivos por cada 100 realizados- del 11 por ciento, informaron las autoridades sanitarias. El balance total ascendió así a 1,44 millones de infectados y 30.141 muertos, tras registrarse 37 decesos. Actualmente, hay más de 44.700 casos activos, lo que implica que pueden contagiar, y una ocupación hospitalaria nacional por encima del 95 por ciento, con 149 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. El anhelado retorno a la normalidad sigue lejos pese a llevar a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo: se ha logrado inocular dos dosis a más del 57 por ciento de la población objetivo y con una inyección al 73 por ciento, lo que equivale a más de 11 de los 19 millones de habitantes. (EFE)

17.38 | Miembros de la OMC acuerdan negociar una posible suspensión de patentes en vacunas

Tras nueve meses de divisiones, los países y economías miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron este miércoles (09.06.2021) iniciar negociaciones para aumentar el acceso a las herramientas anticovid, incluyendo una posible suspensión de las patentes en las vacunas. Después de dos días de reuniones, los 164 miembros del organismo se mostraron abiertos a una negociación de vías para hacer más accesibles vacunas, terapias y otras tecnologías contra el SARS-CoV-2, pese a que existan aún diferencias al respecto, principalmente entre países en desarrollo y naciones europeas. (EFE)

17.37 | EE.UU. acuerda compra de píldora anticovid si es aprobada por la FDA

Estados Unidos anunció este miércoles (09.06.2021) un acuerdo con Merck para comprar 1,7 millones de lotes de tratamiento de una píldora antiviral experimental contra el SARS-CoV-2, si es aprobada por las autoridades federales. El acuerdo por 1.200 millones de dólares es para el medicamento molnupiravir, actualmente en fase 3 de ensayo clínico global entre 1.850 personas, con resultados esperados para el otoño boreal. "Este acuerdo es parte del enfoque de todo el gobierno de Biden para desarrollar nuevos tratamientos y responder a las necesidades de salud pública", dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estados Unidos solo completará el trato si molnupiravir recibe una autorización de uso de emergencia o la aprobación total por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). (AFP)

16.54 | Noruega propone vacuna anticovid de Janssen a voluntarios en contra de consejo de especialistas

Noruega propondrá, bajo ciertas condiciones, la vacuna anticovid Janssen a personas voluntarias a partir de mediados de junio, anunció este miércoles (09.06.2021) el gobierno, en contra de la recomendación de varias instancias sanitarias que consideran que los riesgos son superiores a los beneficios. El país, que renunció al inmunizante de AstraZeneca, relacionado con casos de trombosis atípicos, había suspendido el uso del fármaco de Johnson & Johnson, también a causa de efectos secundarios parecidos. El 12 de mayo, el gobierno anunció que se planteaba proponer esta vacuna -que sólo necesita una dosis- a voluntarios, fuera del programa oficial de inmunización. Ahora precisó las condiciones estrictas para acceder a este medicamento, a partir del 15 de junio. Solo será posible para unas categorías de la población, como las personas que tienen que viajar a países duramente golpeados por la pandemia o las que tienen a un familiar cercano enfermo grave de cáncer. (AFP)

16.10 | Seleccionador danés critica que UEFA no haya vacunado a todas las selecciones

El seleccionador de fútbol danés, Kasper Hjulmand, criticó este miércoles (09.06.2021) a la UEFA por no haber suministrado vacunas a todas las selecciones de la Eurocopa, y toma como ejemplo lo que sí hizo el Comité Olímpico Internacional (COI). "Si uno mira el total, se trata de cantidades pequeñas. La mayoría de los países (europeos) han vacunado a los grupos de riesgo. Nadie quiere una vacuna que fuera a alguien que la necesita más, pero no estamos en esa situación. Esperaba que hubiéramos hecho lo mismo que el COI", lamentó en rueda de prensa Hjulmand, quien se refirió a los positivos detectados en España y en Suecia y mostró su temor por cómo pueda evolucionar la situación. "Me preocupa que vaya a peor, me preocupan los suecos y los españoles si siguen produciéndose contagios. Sería una lástima. Queremos una Eurocopa donde estén los mejores bajo las mejores condiciones. Los mejores jugadores tienen que jugar para sus selecciones", afirmó. (EFE)

16.03 | Uruguay, primer país de Latinoamérica en vacunar adolescentes contra el SARS-CoV-2

Uruguay comenzó este miércoles (09.06.2021) su proceso de vacunación contra el coronavirus a la población de entre 12 y 17 años, con lo que se convierte en el primer país de América Latina en inocular a con el preparado de la firma alemana BioNTech a los jóvenes de entre 12 y 17 años. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron que, hasta este martes, 157.314 adolescentes habían introducido sus datos para registrarse en la agenda habilitada por la cartera y, de ellos, 69.195 ya obtuvieron lugar y día. Las autoridades sanitarias optaron por priorizar a este grupo de población con vistas a su reincorporación a las clases presenciales, suspendidas el 23 de marzo de 2020 como forma de frenar los contagios y cuyo regreso se está desarrollando de manera progresiva. (EFE)

